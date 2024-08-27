Вы знаете, что в Иркутске зародилась российская археология, возраст находок при раскопках составляет от 30 до 50 тысяч лет, а первые поселения появились здесь 5 тысяч лет назад? Я расскажу
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 15:00, 18:00
Описание экскурсии
- Сквер Кирова (бывшая Тихвинская площадь). Начнём маршрут с того места, где раньше разливалось озеро, а сейчас бьёт фонтан. Расскажу, что здесь было 350 лет назад.
- Здание областной администрации (на месте бывшего Казанского собора). Поговорим об археологических раскопках, первых в Российской империи, которые начались в этих местах с конца 19 века. Покажу некоторые находки.
- Берег Ангары между Спасской церковью и Богоявленским собором. Вспомним об Иркутском кремле, кто его строил и какую роль в этом сыграл Яков Похабов.
- Здание бывшего казначейства, где располагалась штаб-квартира Российско-американской компании. Объясню, почему Иркутск стал столицей русской Америки.
Вы узнаете:
- сколько тысяч лет живут люди на том месте, где сейчас стоит Иркутск
- когда здесь возникли первые постоянные поселения
- как появились русские в Прибайкалье
- почему Иркутск называют чайной столицей
- почему первым градоначальником и фактически основателем города был англичанин, а среди воевод и губернаторов значились шотландцы, шведы, немцы
Также расскажу много интересного об эпохе железного века, периоде завоеваний Чингисхана и Великой Северной экспедиции.
в субботу и воскресенье в 12:00, 15:00 и 18:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере имени Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 12:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Иркутске
Провёл экскурсии для 176 туристов
Я живу в Иркутске 40 лет. Это мой город, все его закоулки — моя биография. И мне всегда была интересная его история, в которой, как в истории любого другого города, известны в основном легенды, мифы и стереотипы — а вот что было в реальности, всегда замалчивалось. Хотите знать реальность? Тогда вы по адресу.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Погодина
27 авг 2024
Экскурсия мне понравилось. Михаил очень интересный рассказчик и маршрут составлен грамотно. Единственное, немного устала за 3 часа от объема информации.
Большое спасибо!
Большое спасибо!
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