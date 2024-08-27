Михаил — ваш гид в Иркутске

Провёл экскурсии для 176 туристов

Я живу в Иркутске 40 лет. Это мой город, все его закоулки — моя биография. И мне всегда была интересная его история, в которой, как в истории любого другого города, известны в основном легенды, мифы и стереотипы — а вот что было в реальности, всегда замалчивалось. Хотите знать реальность? Тогда вы по адресу.