Загадки древнего Иркутска (в группе)

Увидеть город - археологический феномен, подобного которому в России нет
Вы знаете, что в Иркутске зародилась российская археология, возраст находок при раскопках составляет от 30 до 50 тысяч лет, а первые поселения появились здесь 5 тысяч лет назад? Я расскажу
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ещё много интересного о городе, который к тому же называют первой столицей русской Америки. Все дороги ведут в Рим? Это правда. Но проходят они через Иркутск. И по некоторым из них вы прогуляетесь сами.

5
1 отзыв
Загадки древнего Иркутска (в группе)
Загадки древнего Иркутска (в группе)
Загадки древнего Иркутска (в группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 15:00, 18:00

Описание экскурсии

  • Сквер Кирова (бывшая Тихвинская площадь). Начнём маршрут с того места, где раньше разливалось озеро, а сейчас бьёт фонтан. Расскажу, что здесь было 350 лет назад.
  • Здание областной администрации (на месте бывшего Казанского собора). Поговорим об археологических раскопках, первых в Российской империи, которые начались в этих местах с конца 19 века. Покажу некоторые находки.
  • Берег Ангары между Спасской церковью и Богоявленским собором. Вспомним об Иркутском кремле, кто его строил и какую роль в этом сыграл Яков Похабов.
  • Здание бывшего казначейства, где располагалась штаб-квартира Российско-американской компании. Объясню, почему Иркутск стал столицей русской Америки.

Вы узнаете:

  • сколько тысяч лет живут люди на том месте, где сейчас стоит Иркутск
  • когда здесь возникли первые постоянные поселения
  • как появились русские в Прибайкалье
  • почему Иркутск называют чайной столицей
  • почему первым градоначальником и фактически основателем города был англичанин, а среди воевод и губернаторов значились шотландцы, шведы, немцы

Также расскажу много интересного об эпохе железного века, периоде завоеваний Чингисхана и Великой Северной экспедиции.

в субботу и воскресенье в 12:00, 15:00 и 18:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В сквере имени Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 12:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
П
27 авг 2024
Экскурсия мне понравилось. Михаил очень интересный рассказчик и маршрут составлен грамотно. Единственное, немного устала за 3 часа от объема информации.

Большое спасибо!
Экскурсия мне понравилось. Михаил очень интересный рассказчик и маршрут составлен грамотно. Единственное, немного устала за 3Экскурсия мне понравилось. Михаил очень интересный рассказчик и маршрут составлен грамотно. Единственное, немного устала за 3Экскурсия мне понравилось. Михаил очень интересный рассказчик и маршрут составлен грамотно. Единственное, немного устала за 3Экскурсия мне понравилось. Михаил очень интересный рассказчик и маршрут составлен грамотно. Единственное, немного устала за 3

Входит в следующие категории Иркутска

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