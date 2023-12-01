Приглашаю на дружеский променад по истории сибирского купечества. Вы увидите красивые здания и узнаете о судьбах живших в них людей. Услышите, как зарабатывали купцы и почему в эпоху царской России столичный бомонд грезил Иркутском. Побываете в купеческом доме, рассмотрите предметы интерьера и быта прошлых веков и насладитесь ароматным чаем из свежих трав.

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Прогулка по главным улицам

Вы пройдёте по центру Иркутска и познакомитесь с его историей. Я расскажу, как развивалось сибирское купечество и на чём купцы зарабатывали свои капиталы. А ещё — почему обеспеченные москвичи и петербуржцы так грезили этим городом, что выписывали местные газеты во времена царской России.

Чаепитие в купеческом доме

Когда-то этот дом принадлежал крупному купцу-меценату. Я расскажу, как этот человек стал одним из самых известных купцов Иркутской губернии и как алчность его жены едва не стоила ему жизни.

Вы рассмотрите сохранившиеся вещицы конца 19 – начала 20 веков и оцените, как переплетаются в доме предметы старины и современные элементы быта. В неформальной обстановке из красивого золотого сервиза отведаете чай из сибирских трав и свежую выпечку.