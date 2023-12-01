Узнать историю города на прогулке и отведать сибирского чаю в доме купца
Приглашаю на дружеский променад по истории сибирского купечества. Вы увидите красивые здания и узнаете о судьбах живших в них людей. Услышите, как зарабатывали купцы и почему в эпоху царской России столичный бомонд грезил Иркутском.
Побываете в купеческом доме, рассмотрите предметы интерьера и быта прошлых веков и насладитесь ароматным чаем из свежих трав.
Побываете в купеческом доме, рассмотрите предметы интерьера и быта прошлых веков и насладитесь ароматным чаем из свежих трав.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Прогулка по главным улицам
Вы пройдёте по центру Иркутска и познакомитесь с его историей. Я расскажу, как развивалось сибирское купечество и на чём купцы зарабатывали свои капиталы. А ещё — почему обеспеченные москвичи и петербуржцы так грезили этим городом, что выписывали местные газеты во времена царской России.
Чаепитие в купеческом доме
Когда-то этот дом принадлежал крупному купцу-меценату. Я расскажу, как этот человек стал одним из самых известных купцов Иркутской губернии и как алчность его жены едва не стоила ему жизни.
Вы рассмотрите сохранившиеся вещицы конца 19 – начала 20 веков и оцените, как переплетаются в доме предметы старины и современные элементы быта. В неформальной обстановке из красивого золотого сервиза отведаете чай из сибирских трав и свежую выпечку.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на бульваре Гагарина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Иркутске
Я родилась в городе Иркутске, живу здесь почти всю свою жизнь. Очень люблю свой город. Изучением его истории увлеклась несколько лет назад, когда заинтересовалась историей своего дома, где я живу сейчас и где жили три предыдущих поколения моей семьи. Я очень коммуникабельный человек, люблю общаться с новыми людьми в дружеской непринуждённой атмосфере, люблю принимать и угощать гостей у себя дома)
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