Иркутск купеческий

Индивидуальная экскурсия в Иркутске

Узнать историю города на прогулке и отведать сибирского чаю в доме купца

Приглашаю на дружеский променад по истории сибирского купечества. Вы увидите красивые здания и узнаете о судьбах живших в них людей. Услышите, как зарабатывали купцы и почему в эпоху царской России столичный бомонд грезил Иркутском.

Побываете в купеческом доме, рассмотрите предметы интерьера и быта прошлых веков и насладитесь ароматным чаем из свежих трав.
Иркутск купеческий
Иркутск купеческий
Иркутск купеческий
Иркутск купеческий
Иркутск купеческий
Иркутск купеческий
Иркутск купеческий
Иркутск купеческий
Иркутск купеческий
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Прогулка по главным улицам

Вы пройдёте по центру Иркутска и познакомитесь с его историей. Я расскажу, как развивалось сибирское купечество и на чём купцы зарабатывали свои капиталы. А ещё — почему обеспеченные москвичи и петербуржцы так грезили этим городом, что выписывали местные газеты во времена царской России.

Чаепитие в купеческом доме

Когда-то этот дом принадлежал крупному купцу-меценату. Я расскажу, как этот человек стал одним из самых известных купцов Иркутской губернии и как алчность его жены едва не стоила ему жизни.

Вы рассмотрите сохранившиеся вещицы конца 19 – начала 20 веков и оцените, как переплетаются в доме предметы старины и современные элементы быта. В неформальной обстановке из красивого золотого сервиза отведаете чай из сибирских трав и свежую выпечку.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на бульваре Гагарина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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