3-х дневный тур «Байкал и Восточные Саяны»

Приглашаем в 3-х дневное путешествие на Байкал в небольшой группе до 5 человек, наш опытный гид расскажет местные легенды и будет сопровождать вас на протяжении всего путешествия.

В стоимость уже включены: услуги гида, проживание, питание, посещение бани в первый день и входные билеты.
3-х дневный тур «Байкал и Восточные Саяны»
3-х дневный тур «Байкал и Восточные Саяны»
3-х дневный тур «Байкал и Восточные Саяны»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура

1-й день: Иркутск - Танхой - Байкальск

Начнется ваше путешествие с посещения Байкальского заповедника, где вы сможете насладиться уникальной природой этого удивительного региона. В этот день также предусмотрено проживание и возможность посетить баню, что станет отличным завершением насыщенного дня. Питание включено.

2-й день: Байкальск - Аршан

Во второй день вас ждет поездка в Аршан, где вы посетите мараловую ферму, насладитесь красотой водопада и проведете время на Святой Поляне. Это будет день, наполненный природными красотами и новыми впечатлениями.

3-й день: Аршан - Нилова Пустынь - Иркутск

На третий день вы отправитесь в Нилову Пустынь, а затем вернетесь в Иркутск. Это будет завершающий этап вашего путешествия, который оставит множество приятных воспоминаний.

Организационная информация

Перед отправлением не забудьте подготовиться к путешествию. Рекомендуем взять с собой:

  • Солнцезащитные очки
  • Солнцезащитный крем
  • Дождевик или зонт
  • Ветровку или куртку
  • Головной убор (панама, кепка)
  • Удобную обувь
  • Отличное настроение!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Визит-центр Байкальского заповедника
  • Вершины хребта Хамар-Дабан
  • Восточные Саяны
  • Фуникулер в Байкальске
  • Хойморский дацан
  • Святая поляна
  • Водопад на р. Кынгырга
  • Нилова Пустынь
  • Дацан Бурхан-Баабай
  • Мараловая ферма
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Проживание
  • Питание
  • Баня в первый день
  • Билеты
Что не входит в цену
  • Спа-процедуры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 7
Завершение: Город Иркутск, довезем до места размещения гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Дорогие гости! Наша команда с нетерпением ждет встречи с вами
  • У нас все готово для вашего отдыха. Не забудьте взять с собой: солнцезащитные очки
  • Солнцезащитный крем
  • Дождевик или зонт
  • Ветровку или куртку
  • Головной убор (панама, кепка)
  • Удобную обувь и отличное настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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