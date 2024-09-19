Приглашаем в 3-х дневное путешествие на Байкал в небольшой группе до 5 человек, наш опытный гид расскажет местные легенды и будет сопровождать вас на протяжении всего путешествия. В стоимость уже включены: услуги гида, проживание, питание, посещение бани в первый день и входные билеты.

Описание тура

1-й день: Иркутск - Танхой - Байкальск

Начнется ваше путешествие с посещения Байкальского заповедника, где вы сможете насладиться уникальной природой этого удивительного региона. В этот день также предусмотрено проживание и возможность посетить баню, что станет отличным завершением насыщенного дня. Питание включено.

2-й день: Байкальск - Аршан

Во второй день вас ждет поездка в Аршан, где вы посетите мараловую ферму, насладитесь красотой водопада и проведете время на Святой Поляне. Это будет день, наполненный природными красотами и новыми впечатлениями.

3-й день: Аршан - Нилова Пустынь - Иркутск

На третий день вы отправитесь в Нилову Пустынь, а затем вернетесь в Иркутск. Это будет завершающий этап вашего путешествия, который оставит множество приятных воспоминаний.

Организационная информация

Перед отправлением не забудьте подготовиться к путешествию. Рекомендуем взять с собой: