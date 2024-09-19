Приглашаем в 3-х дневное путешествие на Байкал в небольшой группе до 5 человек, наш опытный гид расскажет местные легенды и будет сопровождать вас на протяжении всего путешествия.
В стоимость уже включены: услуги гида, проживание, питание, посещение бани в первый день и входные билеты.
В стоимость уже включены: услуги гида, проживание, питание, посещение бани в первый день и входные билеты.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
1-й день: Иркутск - Танхой - Байкальск
Начнется ваше путешествие с посещения Байкальского заповедника, где вы сможете насладиться уникальной природой этого удивительного региона. В этот день также предусмотрено проживание и возможность посетить баню, что станет отличным завершением насыщенного дня. Питание включено.
2-й день: Байкальск - Аршан
Во второй день вас ждет поездка в Аршан, где вы посетите мараловую ферму, насладитесь красотой водопада и проведете время на Святой Поляне. Это будет день, наполненный природными красотами и новыми впечатлениями.
3-й день: Аршан - Нилова Пустынь - Иркутск
На третий день вы отправитесь в Нилову Пустынь, а затем вернетесь в Иркутск. Это будет завершающий этап вашего путешествия, который оставит множество приятных воспоминаний.
Организационная информация
Перед отправлением не забудьте подготовиться к путешествию. Рекомендуем взять с собой:
- Солнцезащитные очки
- Солнцезащитный крем
- Дождевик или зонт
- Ветровку или куртку
- Головной убор (панама, кепка)
- Удобную обувь
- Отличное настроение!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Визит-центр Байкальского заповедника
- Вершины хребта Хамар-Дабан
- Восточные Саяны
- Фуникулер в Байкальске
- Хойморский дацан
- Святая поляна
- Водопад на р. Кынгырга
- Нилова Пустынь
- Дацан Бурхан-Баабай
- Мараловая ферма
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Проживание
- Питание
- Баня в первый день
- Билеты
Что не входит в цену
- Спа-процедуры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 7
Завершение: Город Иркутск, довезем до места размещения гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Дорогие гости! Наша команда с нетерпением ждет встречи с вами
- У нас все готово для вашего отдыха. Не забудьте взять с собой: солнцезащитные очки
- Солнцезащитный крем
- Дождевик или зонт
- Ветровку или куртку
- Головной убор (панама, кепка)
- Удобную обувь и отличное настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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