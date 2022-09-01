Величие Саян и могущество Байкала

Таинственный и могущественный Байкал, овеянный легендами, непередаваемой красоты природой и зимним ледяным великолепием

4.4
3 отзыва
Таинственный и могущественный Байкал, овеянный легендами, непередаваемой красоты природой и зимним ледяным великолепием.

Неприступные и впечатляющие Восточные Саяны, усеянные кристальной белизны снегом, с заледенелыми водопадами, горячими целебными источниками и священными буддийскими местами.

Обе этих локации вы посетите в рамках одного тура! 5 дней путешествия подарят вам незабываемые воспоминания и впечатлят самобытной и яркой природной красотой в комфортном и гармонично туре.
Величие Саян и могущество Байкала
Величие Саян и могущество Байкала
Величие Саян и могущество Байкала
Величие Саян и могущество Байкала
Величие Саян и могущество Байкала
Величие Саян и могущество Байкала
Величие Саян и могущество Байкала
Величие Саян и могущество Байкала
Величие Саян и могущество Байкала
Величие Саян и могущество Байкала
Величие Саян и могущество Байкала
Величие Саян и могущество Байкала
Величие Саян и могущество Байкала
Величие Саян и могущество Байкала
Величие Саян и могущество Байкала
Величие Саян и могущество Байкала
Ближайшие даты:
4
ноя
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даты

Что вас ожидает 🤩

Остров Ольхон
Остров Ольхон
Окажемся в поистине незабываемом и одном из самых знаменитых мест на Байкале
Скала Шаманка
Скала Шаманка
Прочувствуем звенящую в воздухе энергетику этого места
Мыс Хобой
Мыс Хобой
Посетим самую популярную локацию северной части Ольхона
«Хранитель Байкала»
«Хранитель Байкала»
Увидим удивительную и впечатляющую, современную скульптуру, выполненную известным скульптором Даши Намдаковым
Аршан
Аршан
Сходим на знаменитые водопады, посетим буддийский храм-монастырь, попробуем местную минеральную воду
Горячие источники
Горячие источники
Искупаться в горячих источниках, когда царит зимняя стужа – особенно приятное удовольствие!

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Путешествие к сердцу Байкала - острову Ольхон

По прибытии в Иркутск начинается путешествие к сердцу озера Байкал – острову Ольхон.

Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!

Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии.

Его посещают паломники со всего мира. По легенде именно здесь похоронен Чингисхан.

Вы отправитесь из Иркутска ориентировочно в 10 утра.

Путь будет пролегать по дорогам с живописными видами – вы прикоснетесь к очарованию байкальской природы по пути до Ольхона.

До паромной переправы ваш путь ляжет по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.

Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!

На остров Ольхон вы попадете на паромной переправе, а далее отправитесь по степной части Ольхона к его центру – поселку Хужир, где пройдет заселение в гостиницы.

Вечером у вас свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.

В шаговой доступности от гостиниц на Ольхоне находится визитная карточка Байкала – Мыс Бурхан (скала Шаманка).

Шаманка входит в достопримечательности национального парка Прибайкалья.

Туристы отмечают звенящую в воздухе энергетику места, ее ощущаешь кожей и сложно подобрать слова для выражения восторга!

Насладившись красивейшими видами, напитавшись энергетикой священного места, ваш первый день путешествия подходит к концу.

Завтра вас ждет еще более близкое знакомство с Байкалом и Ольхоном.

Вас ждет: Тажеранские степи; паромная переправа; Байкал; мыс Бурхан (скала Шаманка).

Включено в стоимость: групповой трансфер; проживание.

Встреча. Путешествие к сердцу Байкала - острову ОльхонВстреча. Путешествие к сердцу Байкала - острову ОльхонВстреча. Путешествие к сердцу Байкала - острову ОльхонВстреча. Путешествие к сердцу Байкала - острову ОльхонВстреча. Путешествие к сердцу Байкала - острову Ольхон
2 день

Экскурсия на север острова к мысу Хобой

Сегодня вы погрузитесь еще больше в атмосферу озера Байкала.

После завтрака вы отправляетесь на настоящей местной достопримечательности – самому проходимому транспорту на острове Ольхон автомобилю УАЗ или ГАЗ – на север острова Ольхон.

Северная часть острова совершенно не похожа на ту, что ранее вы видели на Ольхоне по дороге к поселку Хужир.

Это не только необъятные просторы степей, здесь и непроходимая тайга, и песчаные дюны, и даже ходульные деревья.

В рамках экскурсии вы посетите мыс Саган-Хушун (или «Три брата») – отвесную скалу из белоснежного мрамора.

Открывающие отсюда виды поразят вас своим масштабом!

После вы достигнете самую популярную локацию северной части Ольхона – мыс Хобой.

Мыс расположен на самом севере острова.

Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки.

И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.

С воды очертания мыса напоминают фигуру женщины, с которой связана легенда о том, что Боги Тэнгри сделали из нее каменное изваяние из-за ее чрезмерной жадности, и суждено ей оставаться камнем, покуда на Земле будет зависть!

На Хобое вас будет ждать вкусный обед-пикник на свежем воздухе, после которого вы отправитесь на энергетически очень сильное место на Ольхоне – к мысу Любви (или мыс Шунтэ-Левый).

Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети.

Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.

Кроме того, в рамках экскурсии вы захватите удивительную и впечатляющую современную скульптуру «Хранитель Байкала», выполненную известным скульптором Даши Намдаковым.

Это был дар Байкалу, который сейчас стал местом, привлекающим туристов.

Вечером вы вернетесь обратно в Хужир, оставшееся время дня по желанию можно будет посвятить прогулке на конях (необходимо информировать заранее до выезда на Ольхон).

Вас ждет: мыс Саган-Хушун; мыс Любви; мыс Хобой; скульптура «Хранитель Байкала».

В стоимость включено: групповой трансфер; завтрак; обед-пикник; проживание; экскурсия; разрешение на посещение Прибайкальского национального парка.

Экскурсия на север острова к мысу ХобойЭкскурсия на север острова к мысу ХобойЭкскурсия на север острова к мысу ХобойЭкскурсия на север острова к мысу ХобойЭкскурсия на север острова к мысу Хобой
3 день

Прощание с Ольхоном, дорога в Иркутск

В этот день наше с вами удивительное путешествие по Ольхону подходит к концу.

Утром вас ожидает завтрак и будет возможность прогуляться напоследок по Ольхону.

В первой половине дня выезд в Иркутск, откуда завтра начнется ваше приключение к Восточным Саянам.

В стоимость включено: групповой трансфер; завтрак; проживание.

Прощание с Ольхоном, дорога в Иркутск
4 день

Путешествие к Восточным Саянам

Сегодня начинается увлекательное путешествие в горы Восточных Саян.

Путь будет пролегать по живописной дороге, обрамленной по правую руку вереницей могучих и величественных гор, у подножия которых стелится равнина, тут и там украшенная деревеньками.

Цель сегодняшнего путешествия – поселок Аршан, уютно разместившийся у подножия Тункинских Гольцов.

По прибытии в поселок вас ждет заселение и обзорная экскурсия.

Прогулка по поселку – это само по себе приятное времяпрепровождение, настоящий восторг для ваших глаз: перед взором постоянно рисуются высокие горы, а свежий воздух бодрит и поднимает настроение!

Во время экскурсии гид расскажет вам об уникальной природе вокруг поселка Аршан, вместе вы подниметесь к водопадам, в зимнее время грациозно скованным льдом, испробуете целебной воды минеральных источников – по составу минеральная вода Аршана близка к кавказскому Нарзану.

Посетите 2 буддийских дацана и большой сувенирный рынок – здесь можно купить превосходные тонизирующие сборы на основе местной травы саган-дайля и другие лекарственные средства, сувениры.

Вечером у вас останется свободное время для прогулок и отдыха.

Вас ждет: буддийские дацаны, водопады, монгольский рынок.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер Аршан-Иркутск, экскурсия к водопадам, дацанам, услуги гида, проживание.

Путешествие к Восточным СаянамПутешествие к Восточным СаянамПутешествие к Восточным СаянамПутешествие к Восточным Саянам
5 день

Посещение горячих источников «Жемчуг»

После завтрака в гостинице вы отправитесь к горячим источникам.

Горячие источники находятся в 45 км езды от Аршана, где вы провели день накануне.

Бассейны работают круглогодично, а искупаться в горячих источниках, когда царит зимняя стужа – особенно приятное удовольствие!

Уникальные свойства воды оказывают благотворное влияние на организм и здоровье, потому посещение горячих источников – это один из любимых у туристов способов расслабиться и наполнить тело силами.

После купания в горячих источниках, вы отправитесь в обратный путь по живописной Тункинской Долине.

В середине дня вас ждет обед колоритном кафе с местной кухней (в стоимость не включен).

После прибытия в Иркутск ваш пятидневный тур по Байкалу и Восточным Саянам подходит к концу.

За время путешествия вы познакомились с зимними красотами сибирского края, побывали в самом сердце Байкала и насладились впечатляющими видами величественных гор Восточного Саяна!

Множество ярких впечатлений, воспоминаний и колоритные фотографии путешествия будут напоминать об этом увлекательном приключении!

Вас ждет: Тункинская долина, Восточные Саяны, горячие источники.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер Иркутск-Аршан, посещение горячих источников.

Посещение горячих источников «Жемчуг»

Проживание

Во время тура мы будем останавливаться:

НаправлениеСтандарт размещение
Номера категории стандарт		Комфорт размещение
Ольхон (2 ночи)Усадьба Копыловых
БО Алдартей
БО Байкал терра
Апартаменты на Пушкина 28
БО Усадьба Рыбака
Усадьба Никиты Бенчарова
Кемпинг-отель Ольхон		Вилла Малина
ТК Сарайский
BaikalWood Эко Лодж & Spa
Отель Байкал Хан
Порт Ольхон
Иркутск (1 ночь)Отель Матрешка
Отель Аэро
Гостиничный комплекс Ангара
Риверсайд (стандарт)
Отель Северное море		Байкал Forest
Отель Иркутск
Отель Ангара
Отель Северное море
Кортъярд Марриотт Иркутск Сити Центр 4 звезд
Аршан (1 ночь)Гостиница Иркут
Турбаза Туяна
Уютный отель Подснежник
Гостевой дом Солнечное поместье
Гостевой дом Марал		Отель Корона Плюс
Замок Горного короля
Отель Корона (люкс, полулюкс)

Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).

Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:

  • Стандарт — варианты размещения с номерами категории “Стандарт”;
  • Комфорт — проживание на вилле или в отеле с высоким уровнем комфорта (полулюкс, люкс).

Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.

Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:

СтандартКомфорт
2900041000

Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:

СтандартКомфорт
1200016000

Стоимость тура для детей до 2-х лет – 5000р.

В туре возможно подселение.

Варианты проживания

Усадьба Копыловых", "Алдартей", "Усадьба Рыбака", "Усадьба Никиты Бенчарова", Кемпинг-отель "Ольхон

2 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.

Усадьба Копыловых", "Алдартей", "Усадьба Рыбака", "Усадьба Никиты Бенчарова", Кемпинг-отель "ОльхонУсадьба Копыловых", "Алдартей", "Усадьба Рыбака", "Усадьба Никиты Бенчарова", Кемпинг-отель "ОльхонУсадьба Копыловых", "Алдартей", "Усадьба Рыбака", "Усадьба Никиты Бенчарова", Кемпинг-отель "ОльхонУсадьба Копыловых", "Алдартей", "Усадьба Рыбака", "Усадьба Никиты Бенчарова", Кемпинг-отель "Ольхон

Апартаменты на Пушкина 28«, »Байкал терра

2 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.

Апартаменты на Пушкина 28«, »Байкал терраАпартаменты на Пушкина 28«, »Байкал терраАпартаменты на Пушкина 28«, »Байкал терраАпартаменты на Пушкина 28«, »Байкал терраАпартаменты на Пушкина 28«, »Байкал терра

Вилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт Ольхон

2 ночи

Объекты размещения высокого уровня комфорта на о. Ольхон.

Вилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт ОльхонВилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт ОльхонВилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт ОльхонВилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт ОльхонВилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт ОльхонВилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт ОльхонВилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт Ольхон

Матрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт) , "Северное море

1 ночь

Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у в г. Иркутск.

Матрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт) , "Северное мореМатрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт) , "Северное мореМатрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт) , "Северное мореМатрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт) , "Северное мореМатрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт) , "Северное мореМатрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт) , "Северное мореМатрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт) , "Северное мореМатрешка", "Аэро", "Ангара", "Риверсайд" (стандарт) , "Северное море

Байкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити Центр

1 ночь

Объекты размещения высокого уровня комфорта в г. Иркутск.

Байкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити ЦентрБайкал Форест", "Иркутск", "Ангара", "Северное море", "Кортъярд Марриотт Иркутск Сити Центр

Солнечное поместье«, »Марал

1 ночь

Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у в п. Аршан.

Солнечное поместье«, »МаралСолнечное поместье«, »МаралСолнечное поместье«, »МаралСолнечное поместье«, »Марал

Иркут", "Подснежник", "Туяна

1 ночь

Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у в п. Аршан.

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Корона Плюс", "Замок Горного короля", "Корона

1 ночь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы на протяжении всего тура
  • Завтраки
  • Экскурсии, указанные в программе
  • Проживание
  • Указанные по программе услуги гида
  • Вход в Национальный парк
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет
  • Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
  • Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
  • Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
  • Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Теплая верхняя одежда (например, горнолыжный костюм);
  • удобная обувь (нескользкие ботинки);
  • головной убор (теплая шапка);
  • теплая одежда (термобелье, флиски, толстовки, шарф/бафф);
  • теплые варежки или перчатки;
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • купальные принадлежности (для посещения бани);
  • личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • портативное зарядное устройство (power bank);
  • туалетные принадлежности;
  • маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • сидушка (хоба туристическая);
  • термос (по желанию);
  • бинокль (по желанию).

Обязательно: паспорт, полис ОМС.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Что запрещено делать на территории заповедников?
  • Охота, нахождение с оружием без специального разрешения
  • Повреждение деревьев, кустарников; вскарабкивание на деревья-памятники природы (например, ходульные деревья в бухте Песчаной);
  • Подкармливать диких животных
  • Разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы
  • Использование звуковой аппаратуры на полную мощность (на Байкале много представителей животного мира, кто живет по соседству с туристическими местами, громкий звук может негативно на них сказаться; также излишне громкий звук может мешать отдыху других туристов, а на Байкале действует правило взаимного уважения)
  • Использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде
  • Завязывать цветные ленточки на деревья, кроме мест, специально для этого отведенных (например, столбы Сэргэ на Ольхоне у скалы Шаманка). Перевязывание ленточками веточек и стволов деревьев со временем начинает носить стихийных характер, что влечет за собой урон дереву и сокращению его жизни.
Какая погода на Байкале?

На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно.

Путешествуя по зимнему Байкалу теплые вещи должны быть обязательно!

Будет ли сотовая связь?

В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.

В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.

Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.

Нужно ли брать с собой наличные деньги?

В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.

Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 %.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
Е
1 сен 2022
все было отлично)
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Елизавета!
Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)
К
25 апр 2022
Принимающая сторона - приветливый персонал, радужные люди, стараются наилучшим образом организовать Ваш досуг. Но есть небольшие недочёты в организации.
Р
22 апр 2022
Организовали отлично,
Сопровождали на протяжении всего тура,
Поделились контактами дополнительных активностей на острове Ольхон

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26 сен
27 сен
19 окт
20 окт
13 500 за всё до 4 чел.
Байкал известный и неизведанный
9 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
5
1 отзыв
Байкал известный и неизведанный
Порт, треккинг вдоль КБЖД, дивные пейзажи и всё-всё об озере в путешествии из Иркутска
в удобном вам месте в Иркутске
1 окт
2 окт
3 окт
4 окт
9 000 за всё до 3 чел.
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