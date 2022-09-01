По прибытии в Иркутск начинается путешествие к сердцу озера Байкал – острову Ольхон.
Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!
Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии.
Его посещают паломники со всего мира. По легенде именно здесь похоронен Чингисхан.
Вы отправитесь из Иркутска ориентировочно в 10 утра.
Путь будет пролегать по дорогам с живописными видами – вы прикоснетесь к очарованию байкальской природы по пути до Ольхона.
До паромной переправы ваш путь ляжет по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.
Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!
На остров Ольхон вы попадете на паромной переправе, а далее отправитесь по степной части Ольхона к его центру – поселку Хужир, где пройдет заселение в гостиницы.
Вечером у вас свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.
В шаговой доступности от гостиниц на Ольхоне находится визитная карточка Байкала – Мыс Бурхан (скала Шаманка).
Шаманка входит в достопримечательности национального парка Прибайкалья.
Туристы отмечают звенящую в воздухе энергетику места, ее ощущаешь кожей и сложно подобрать слова для выражения восторга!
Насладившись красивейшими видами, напитавшись энергетикой священного места, ваш первый день путешествия подходит к концу.
Завтра вас ждет еще более близкое знакомство с Байкалом и Ольхоном.
Вас ждет: Тажеранские степи; паромная переправа; Байкал; мыс Бурхан (скала Шаманка).
Включено в стоимость: групповой трансфер; проживание.
Сегодня вы погрузитесь еще больше в атмосферу озера Байкала.
После завтрака вы отправляетесь на настоящей местной достопримечательности – самому проходимому транспорту на острове Ольхон автомобилю УАЗ или ГАЗ – на север острова Ольхон.
Северная часть острова совершенно не похожа на ту, что ранее вы видели на Ольхоне по дороге к поселку Хужир.
Это не только необъятные просторы степей, здесь и непроходимая тайга, и песчаные дюны, и даже ходульные деревья.
В рамках экскурсии вы посетите мыс Саган-Хушун (или «Три брата») – отвесную скалу из белоснежного мрамора.
Открывающие отсюда виды поразят вас своим масштабом!
После вы достигнете самую популярную локацию северной части Ольхона – мыс Хобой.
Мыс расположен на самом севере острова.
Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки.
И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.
С воды очертания мыса напоминают фигуру женщины, с которой связана легенда о том, что Боги Тэнгри сделали из нее каменное изваяние из-за ее чрезмерной жадности, и суждено ей оставаться камнем, покуда на Земле будет зависть!
На Хобое вас будет ждать вкусный обед-пикник на свежем воздухе, после которого вы отправитесь на энергетически очень сильное место на Ольхоне – к мысу Любви (или мыс Шунтэ-Левый).
Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети.
Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.
Кроме того, в рамках экскурсии вы захватите удивительную и впечатляющую современную скульптуру «Хранитель Байкала», выполненную известным скульптором Даши Намдаковым.
Это был дар Байкалу, который сейчас стал местом, привлекающим туристов.
Вечером вы вернетесь обратно в Хужир, оставшееся время дня по желанию можно будет посвятить прогулке на конях (необходимо информировать заранее до выезда на Ольхон).
Вас ждет: мыс Саган-Хушун; мыс Любви; мыс Хобой; скульптура «Хранитель Байкала».
В стоимость включено: групповой трансфер; завтрак; обед-пикник; проживание; экскурсия; разрешение на посещение Прибайкальского национального парка.
В этот день наше с вами удивительное путешествие по Ольхону подходит к концу.
Утром вас ожидает завтрак и будет возможность прогуляться напоследок по Ольхону.
В первой половине дня выезд в Иркутск, откуда завтра начнется ваше приключение к Восточным Саянам.
В стоимость включено: групповой трансфер; завтрак; проживание.
Сегодня начинается увлекательное путешествие в горы Восточных Саян.
Путь будет пролегать по живописной дороге, обрамленной по правую руку вереницей могучих и величественных гор, у подножия которых стелится равнина, тут и там украшенная деревеньками.
Цель сегодняшнего путешествия – поселок Аршан, уютно разместившийся у подножия Тункинских Гольцов.
По прибытии в поселок вас ждет заселение и обзорная экскурсия.
Прогулка по поселку – это само по себе приятное времяпрепровождение, настоящий восторг для ваших глаз: перед взором постоянно рисуются высокие горы, а свежий воздух бодрит и поднимает настроение!
Во время экскурсии гид расскажет вам об уникальной природе вокруг поселка Аршан, вместе вы подниметесь к водопадам, в зимнее время грациозно скованным льдом, испробуете целебной воды минеральных источников – по составу минеральная вода Аршана близка к кавказскому Нарзану.
Посетите 2 буддийских дацана и большой сувенирный рынок – здесь можно купить превосходные тонизирующие сборы на основе местной травы саган-дайля и другие лекарственные средства, сувениры.
Вечером у вас останется свободное время для прогулок и отдыха.
Вас ждет: буддийские дацаны, водопады, монгольский рынок.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер Аршан-Иркутск, экскурсия к водопадам, дацанам, услуги гида, проживание.
После завтрака в гостинице вы отправитесь к горячим источникам.
Горячие источники находятся в 45 км езды от Аршана, где вы провели день накануне.
Бассейны работают круглогодично, а искупаться в горячих источниках, когда царит зимняя стужа – особенно приятное удовольствие!
Уникальные свойства воды оказывают благотворное влияние на организм и здоровье, потому посещение горячих источников – это один из любимых у туристов способов расслабиться и наполнить тело силами.
После купания в горячих источниках, вы отправитесь в обратный путь по живописной Тункинской Долине.
В середине дня вас ждет обед колоритном кафе с местной кухней (в стоимость не включен).
После прибытия в Иркутск ваш пятидневный тур по Байкалу и Восточным Саянам подходит к концу.
За время путешествия вы познакомились с зимними красотами сибирского края, побывали в самом сердце Байкала и насладились впечатляющими видами величественных гор Восточного Саяна!
Множество ярких впечатлений, воспоминаний и колоритные фотографии путешествия будут напоминать об этом увлекательном приключении!
Вас ждет: Тункинская долина, Восточные Саяны, горячие источники.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер Иркутск-Аршан, посещение горячих источников.
Во время тура мы будем останавливаться:
|Направление
|Стандарт размещение
Номера категории стандарт
|Комфорт размещение
|Ольхон (2 ночи)
|Усадьба Копыловых
БО Алдартей
БО Байкал терра
Апартаменты на Пушкина 28
БО Усадьба Рыбака
Усадьба Никиты Бенчарова
Кемпинг-отель Ольхон
|Вилла Малина
ТК Сарайский
BaikalWood Эко Лодж & Spa
Отель Байкал Хан
Порт Ольхон
|Иркутск (1 ночь)
|Отель Матрешка
Отель Аэро
Гостиничный комплекс Ангара
Риверсайд (стандарт)
Отель Северное море
|Байкал Forest
Отель Иркутск
Отель Ангара
Отель Северное море
Кортъярд Марриотт Иркутск Сити Центр 4 звезд
|Аршан (1 ночь)
|Гостиница Иркут
Турбаза Туяна
Уютный отель Подснежник
Гостевой дом Солнечное поместье
Гостевой дом Марал
|Отель Корона Плюс
Замок Горного короля
Отель Корона (люкс, полулюкс)
Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).
Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:
Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.
Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:
|Стандарт
|Комфорт
|29000
|41000
Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:
|Стандарт
|Комфорт
|12000
|16000
Стоимость тура для детей до 2-х лет – 5000р.
В туре возможно подселение.
Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.
Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.
Объекты размещения высокого уровня комфорта на о. Ольхон.
Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у в г. Иркутск.
Объекты размещения высокого уровня комфорта в г. Иркутск.
Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у в п. Аршан.
Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у в п. Аршан.
Обязательно: паспорт, полис ОМС.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно.
Путешествуя по зимнему Байкалу теплые вещи должны быть обязательно!
В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.
В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.
Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.
В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.
Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 %.