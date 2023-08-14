Необычные туры по Иркутску

Найдено 5 туров в категории «Необычные» в Иркутске, цены от 14 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тункинская долина и этнодеревня Амар Гол
🚌 На автобусе
Авторский тур
1.5 день
1 отзыв
Тункинская долина и этнодеревня Амар Гол
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
14 000 за человека
Квадротур в Таловском 2 дня/1 ночь
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Квадротур в Таловском 2 дня/1 ночь
Начало: Г. Иркутск
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 44 000 за всё до 2 чел.
Горячие источники Умхей
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Горячие источники Умхей
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
Расписание: Дата тура: <br>18.06.2024 – 23.06.2024, <br>13.08.2024 – 18.08.2024, <br>13.09.2024 – 18.09.2024
18 июня в 08:00
13 авг в 08:00
53 000 за человека
3-х дневный тур «Байкал и Восточные Саяны»
Авторский тур
3 дня
3-х дневный тур «Байкал и Восточные Саяны»
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 7
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
30 700 за человека
Кругосветка по Байкалу: от малого моря к большому горячему сердцу Сибири
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
6 дней
Кругосветка по Байкалу: от малого моря к большому горячему сердцу Сибири
Начало: Аэропорт города Иркутска
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
79 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    14 августа 2023
    Улан-Удэ и Иволгинский дацан из Иркутска
    Отличная экскурсия. Интересная, увлекательная, познавательная. Всем рекомендую, кто не побоится длинной дороги. Очень внимательный и доброжелательный гид Ксения, умеющая увлечь рассказом, с удовольствием отвечающая на все наши многочисленные вопросы. Спасибо.
  • Е
    Екатерина
    17 июля 2023
    Улан-Удэ и Иволгинский дацан из Иркутска
    5/6 июля 2023 съездили семьей (два взрослых и школьница) с Кристиной в Бурятию. Выражаю особую благодарность за отлично проведенную экскурсию.
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    Кристина познакомила нас с бурятской культурой и поведала тонкости их верования. Помогли не только с бронированием гостиницы, но и в дороге сделали заказ в проверенном! (правда!) придорожном кафе, чтобы сократить время ожидания при заказе обеда. Еще раз спасибо, за прекрасно проведенное время! Не сомневайтесь, тут можно заказывать туры!

  • А
    Алина
    14 июля 2023
    Улан-Удэ и Иволгинский дацан из Иркутска
    Потрясающая экскурсия. Отличный гид Ксения. Знает своё дело. Мы остались под впечатлением ещё на долгое время. Рекомендуем однозначно!!!
  • О
    Ольга
    1 июля 2023
    Тункинская долина и этнодеревня Амар Гол
    В 2023г наша семья посетила 3 тура: Нилова Пустынь-Тункинская долина. Свирск и Сибирские джунгли. Это полная перезагрузка хочу вам сказать. Получили мощный заряд бодрости, подышали свежим воздухом, побывали в дружной команде. Я в восторге. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Необычные»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Тункинская долина и этнодеревня Амар Гол
  2. Квадротур в Таловском 2 дня/1 ночь
  3. Горячие источники Умхей
  4. 3-х дневный тур «Байкал и Восточные Саяны»
  5. Кругосветка по Байкалу: от малого моря к большому горячему сердцу Сибири
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Необычные" можно забронировать 5 авторских туров от 14 000 до 79 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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