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Авторский тур
1.5 день
Тункинская долина и этнодеревня Амар Гол
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
14 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Квадротур в Таловском 2 дня/1 ночь
Начало: Г. Иркутск
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 44 000₽ за всё до 2 чел.
Авторский тур
6 дней
Горячие источники Умхей
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
Расписание: Дата тура: <br>18.06.2024 – 23.06.2024, <br>13.08.2024 – 18.08.2024, <br>13.09.2024 – 18.09.2024
18 июня в 08:00
13 авг в 08:00
53 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
3-х дневный тур «Байкал и Восточные Саяны»
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 7
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
30 700₽ за человека
Групповая
6 дней
Кругосветка по Байкалу: от малого моря к большому горячему сердцу Сибири
Начало: Аэропорт города Иркутска
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
79 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна14 августа 2023Улан-Удэ и Иволгинский дацан из ИркутскаОтличная экскурсия. Интересная, увлекательная, познавательная. Всем рекомендую, кто не побоится длинной дороги. Очень внимательный и доброжелательный гид Ксения, умеющая увлечь рассказом, с удовольствием отвечающая на все наши многочисленные вопросы. Спасибо.
- ЕЕкатерина17 июля 2023Улан-Удэ и Иволгинский дацан из Иркутска5/6 июля 2023 съездили семьей (два взрослых и школьница) с Кристиной в Бурятию. Выражаю особую благодарность за отлично проведенную экскурсию.
- ААлина14 июля 2023Улан-Удэ и Иволгинский дацан из ИркутскаПотрясающая экскурсия. Отличный гид Ксения. Знает своё дело. Мы остались под впечатлением ещё на долгое время. Рекомендуем однозначно!!!
- ООльга1 июля 2023В 2023г наша семья посетила 3 тура: Нилова Пустынь-Тункинская долина. Свирск и Сибирские джунгли. Это полная перезагрузка хочу вам сказать. Получили мощный заряд бодрости, подышали свежим воздухом, побывали в дружной команде. Я в восторге. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Необычные»
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