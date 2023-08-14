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Кристина познакомила нас с бурятской культурой и поведала тонкости их верования. Помогли не только с бронированием гостиницы, но и в дороге сделали заказ в проверенном! (правда!) придорожном кафе, чтобы сократить время ожидания при заказе обеда. Еще раз спасибо, за прекрасно проведенное время! Не сомневайтесь, тут можно заказывать туры!