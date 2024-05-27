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скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
Перезагрузитесь и ощутите сибирское гостеприимство. За 3 дня вы увидите уникальные памятники природы и почувствуете особую атмосферу острова Ольхон
Начало: Иркутск, Центральный рынок, автостоянка междугород...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3290029 610₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Природные достопримечательности и священные места Байкала
Побывать в буддийском дацане, увидеть «Хранителя Байкала» и поймать дзен в бухте Ая
Начало: Иркутск, время зависит от времени вашего прибытия
11 авг в 10:00
12 авг в 08:00
4500040 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
Встретить рассвет на Байкале и открыть для себя байкальские места силы
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
59 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
Полюбоваться пустынными просторами, сфотографировать табуны лошадей и побывать у святилища шаманов
Начало: Иркутск, 06:00-06:30
14 июня в 06:00
21 июня в 06:00
61 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
Подняться на пик Любви, расслабиться в горячем источнике и прокатиться на катере по озеру
Начало: Аэропорт Иркутска, 07:00
6 июля в 07:00
13 июля в 07:00
37 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Четыре дня на Байкале: острова Ольхон и Огой
Начало: Ваш адрес в центре Иркутска
Расписание: Ежедневно в 9:00 (25 мая - 30 сентября)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
1 день 10 часов
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
Начало: Место вашего проживания в Иркутске
Расписание: Ежедневно, круглогодично в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
58 750₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня
Кругобайкальская железная дорога
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
10 800₽ за человека
Авторский тур
1.5 день
Тункинская долина и этнодеревня Амар Гол
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
14 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня 8 часов
Ольхон - красота Байкала (4 дня/3 ночи)
Начало: Место посадки на трансфер в Иркутске
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Приключения на Ольхоне. Обзорный тур
Начало: г. Иркутск
22 июня в 10:00
10 авг в 10:00
61 500₽ за человека
Авторский тур
11 дней
По морю и суше. Экскурсии и отдых на Байкале
Начало: г. Иркутск
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
160 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Квадротур в Таловском 2 дня/1 ночь
Начало: Г. Иркутск
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 44 000₽ за всё до 2 чел.
Авторский тур
4 дня
Байкальский релакс на острове Ольхон
Почилить на пляже, «поговорить» с Хранителем Байкала и увидеть Шаманку
Начало: Иркутск, раннее утро
21 июня в 08:00
11 июля в 08:00
58 000₽ за человека
Авторский тур
1.5 день
Заповедный Байкал и аутентичный Аршан - калейдоскоп пейзажей за два дня
Начало: Иркутск (место проживания туристов)
Сегодня в 14:00
17 июня в 09:00
43 000₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
7 дней
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
Насладиться бурятской кухней, прогуляться по кратеру вулкана и расслабиться в горячих источниках
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00
23 июня в 10:00
30 июня в 08:00
111 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
Отдохнуть у чистейшего водоёма среди гор и провести время наедине с собой и природой
Начало: г. Иркутск, 07:00
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
7900071 100₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
5 дней
Релакс-тур на Байкал: основные достопримечательности и SPA по-сибирски
Окунуться в чан под открытым небом и загадать желание у буддийской ступы
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
16 июня в 08:30
23 июня в 08:30
54 290₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Горячие источники Умхей
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
Расписание: Дата тура: <br>18.06.2024 – 23.06.2024, <br>13.08.2024 – 18.08.2024, <br>13.09.2024 – 18.09.2024
18 июня в 08:00
13 авг в 08:00
53 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Пеший тур на пик Черского
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
14 июня в 09:00
28 июня в 09:00
14 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Объятия Байкала: Ольхон и Огой, Листвянка и Большое Голоустное
Приготовить буузы, увидеть тысячи метановых пузырьков и полюбоваться Малым Морем
Начало: Аэропорт Иркутска, время зависит от времени вашего...
21 янв в 14:00
28 янв в 14:00
110 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
3-х дневный тур «Байкал и Восточные Саяны»
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 7
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
30 700₽ за человека
Групповая
6 дней
Кругосветка по Байкалу: от малого моря к большому горячему сердцу Сибири
Начало: Аэропорт города Иркутска
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
79 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Треккинг по льду Байкала в компании маламутов и лайки
Путешествовать с ездовыми собаками, ночевать в палатке с печкой и готовить на костре
Начало: Иркутск, точное место и время встречи - по договор...
1 мар в 11:00
50 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
Исследовать остров, поучаствовать в пикнике прямо на льду и встретить невероятный рассвет
Начало: Иркутск, аэропорт, 08:30. Мы рекомендуем прилететь...
25 фев в 08:30
1 мар в 08:00
39 500₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Большое байкальское путешествие: от Иркутска до Улан-Удэ
Прокатиться на поезде вдоль Байкала, искупаться в Баргузинском заливе и увидеть лик богини Янжимы
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00. Возможна встреча на ж. -...
14 июня в 08:00
28 июня в 08:00
116 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
«Славное море - священный Байкал»: экспресс-тур по Ольхону и Баргузинской долине
Устроить прогулку по Байкалу на катере, посетить долину реки Алла и побывать в бурятской юрте
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00. Возможна встреча на ж. -...
16 июня в 08:00
25 авг в 08:00
64 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
К местам силы: перезагрузка у высокогорного озера Хубсугул
Заглянуть в юрту кочевника, загадать желание в священном месте и послушать этнический концерт
Начало: Иркутск, 06:00
26 июня в 05:00
19 июля в 05:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Туда, где жили динозавры: джипинг по пустыне Гоби
Пожить в палатке и юрте, отыскать окаменелый скелет динозавра и послушать голоса духов
Начало: Иркутск, 06:00
21 сен в 07:00
159 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Тур на выходные по шаманским местам и островам Малого Моря Байкала с палатками
Совершить путешествие по диким островам на лодке, побывать на Ольхоне и увидеть скалу Шаманка
Начало: Иркутск, утро. Встретим вас в аэропорту или заберё...
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
Увидеть нерп, отдохнуть на Сарайском пляже и погулять по тоннелям Кругобайкальской железной дороги
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
38 890₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Палитра летнего Байкала: к Малому Морю из Иркутска
Прокатиться на пароме через Ольхонские ворота и познакомиться с байкальской фауной
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
26 июня в 08:00
7 июля в 08:00
46 890₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В окружении Саян: тур по Аршану и Монголии
Посмотреть кратер потухшего вулкана, искупаться в термальных источниках и увидеть высочайшую вершину
Начало: Иркутск, старт программы - 10:00
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
81 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Два глубочайших озера-брата: путешествие на север Монголии и на Ольхон
Познакомиться с кочевниками, переночевать в юрте у Хубсугула и полюбоваться Байкалом с мысов острова
Начало: Иркутск, 06:00-06:30
17 июня в 06:00
24 июня в 06:00
129 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Мини-тур по Байкалу и окрестностям: Листвянка и Кругобайкальская железная дорога
Полюбоваться истоком Ангары, погулять у КБЖД и познакомиться с историей озера
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
26 520₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Байкальская перезагрузка: шаманы, обряды и главные места Ольхона
Заглянуть в гости к шаману, зарядиться энергией в местах силы и пообедать с видом на Байкал
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Иркутска, 10:00
24 июня в 10:00
1 июля в 08:00
48 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
На Байкал с комфортом: путешествие по знаковым локациям и SPA по-сибирски
Расслабиться в пантовых ваннах, отправиться на водную прогулку до Огоя и попробовать байкальские чаи
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
74 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
«В самое сердце»: путешествие на остров Ольхон
Прогуляться по Малому Морю на катере и устроить пикник у озера
Начало: Аэропорт Иркутска, 09:00. Возможна встреча на ж. -...
17 июня в 09:00
4 июля в 09:00
31 300₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Сокровища Восточной Сибири: Иркутск, Аршан, Тункинская долина и Ольхон
Попробовать воду из целебных источников, посетить Нилову пустынь и встретить закат на Малом Море
Начало: Аэропорт Иркутска, 09:00. Возможна встреча на ж. -...
15 июня в 09:00
6 июля в 09:00
41 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГульнара27 мая 2024Отличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока и севера; прогулялись по п.
- ССергей24 мая 2024Хочу выразить благодарность Дмитрию,и его команде! Ездил с середине мая,туристов практически не было. Удалось насладиться спокойствием,и красотой этого удивительного места.
- ААльфия9 апреля 2024Отдыхала в начале апреля на острове Ольхон, гостиница Лада чистая, уютная, расположена в хвойном лесу, имеется все необходимое для комфортного
- ЕЕлена13 марта 2024Гид желательно живой а не онлайн, приятнее общение, а не одностороннее выслушивание это когда ездили на мыс хобой, на остров
- ДДмитрий22 января 2024Байкал: новые берегаИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ДДмитрий22 января 2024Байкал: новые берегаЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
- ЕЕкатерина10 января 2024Байкал: новые берегаСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами. Если опустить
- ААлексей7 ноября 2023Спасибо Алексею за незабываемое путешествие. Так же успели заехать в архитектурно-этнографический музей. Мы располагали не таким большим временем, но за
- ННиколай2 ноября 2023Ездили с Алексеем. Завозил в места в которые организованным агенствам не побывать. По дороге рассказывал о местах по которым проезжали. К
- ЮЮля1 ноября 2023После недели на Байкале мы решили посмотреть Бурятию и Монголию. Иван учёл наши пожелания по дате и местам, которые мы хотели
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Выездные»
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