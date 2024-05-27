Выездные туры из Иркутска

Найдено 39 туров в категории «Выездные» в Иркутске, цены от 10 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
45 отзывов
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
Перезагрузитесь и ощутите сибирское гостеприимство. За 3 дня вы увидите уникальные памятники природы и почувствуете особую атмосферу острова Ольхон
Начало: Иркутск, Центральный рынок, автостоянка междугород...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3290029 610 за человека
Природные достопримечательности и священные места Байкала
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Природные достопримечательности и священные места Байкала
Побывать в буддийском дацане, увидеть «Хранителя Байкала» и поймать дзен в бухте Ая
Начало: Иркутск, время зависит от времени вашего прибытия
11 авг в 10:00
12 авг в 08:00
4500040 500 за человека
Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
Встретить рассвет на Байкале и открыть для себя байкальские места силы
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
59 900 за человека
Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
Полюбоваться пустынными просторами, сфотографировать табуны лошадей и побывать у святилища шаманов
Начало: Иркутск, 06:00-06:30
14 июня в 06:00
21 июня в 06:00
61 000 за человека
В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
4 отзыва
В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
Подняться на пик Любви, расслабиться в горячем источнике и прокатиться на катере по озеру
Начало: Аэропорт Иркутска, 07:00
6 июля в 07:00
13 июля в 07:00
37 000 за человека
Четыре дня на Байкале: острова Ольхон и Огой
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
5 отзывов
Четыре дня на Байкале: острова Ольхон и Огой
Начало: Ваш адрес в центре Иркутска
Расписание: Ежедневно в 9:00 (25 мая - 30 сентября)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за человека
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
🛣 Джиппинг
Авторский тур
1 день 10 часов
9 отзывов
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
Начало: Место вашего проживания в Иркутске
Расписание: Ежедневно, круглогодично в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
58 750 за всё до 4 чел.
Кругобайкальская железная дорога
🚶 Пешая
🚉 На поезде
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Кругобайкальская железная дорога
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
10 800 за человека
Тункинская долина и этнодеревня Амар Гол
🚌 На автобусе
Авторский тур
1.5 день
1 отзыв
Тункинская долина и этнодеревня Амар Гол
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
14 000 за человека
Ольхон - красота Байкала (4 дня/3 ночи)
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня 8 часов
1 отзыв
Ольхон - красота Байкала (4 дня/3 ночи)
Начало: Место посадки на трансфер в Иркутске
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000 за человека
Приключения на Ольхоне. Обзорный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Приключения на Ольхоне. Обзорный тур
Начало: г. Иркутск
22 июня в 10:00
10 авг в 10:00
61 500 за человека
По морю и суше. Экскурсии и отдых на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
По морю и суше. Экскурсии и отдых на Байкале
Начало: г. Иркутск
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
160 000 за человека
Квадротур в Таловском 2 дня/1 ночь
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Квадротур в Таловском 2 дня/1 ночь
Начало: Г. Иркутск
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 44 000 за всё до 2 чел.
Байкальский релакс на острове Ольхон
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Байкальский релакс на острове Ольхон
Почилить на пляже, «поговорить» с Хранителем Байкала и увидеть Шаманку
Начало: Иркутск, раннее утро
21 июня в 08:00
11 июля в 08:00
58 000 за человека
Заповедный Байкал и аутентичный Аршан - калейдоскоп пейзажей за два дня
🚗 На машине
Авторский тур
1.5 день
Заповедный Байкал и аутентичный Аршан - калейдоскоп пейзажей за два дня
Начало: Иркутск (место проживания туристов)
Сегодня в 14:00
17 июня в 09:00
43 000 за всё до 3 чел.
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Авторский тур
7 дней
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
Насладиться бурятской кухней, прогуляться по кратеру вулкана и расслабиться в горячих источниках
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00
23 июня в 10:00
30 июня в 08:00
111 000 за человека
Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
Отдохнуть у чистейшего водоёма среди гор и провести время наедине с собой и природой
Начало: г. Иркутск, 07:00
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
7900071 100 за всё до 3 чел.
Релакс-тур на Байкал: основные достопримечательности и SPA по-сибирски
Авторский тур
5 дней
Релакс-тур на Байкал: основные достопримечательности и SPA по-сибирски
Окунуться в чан под открытым небом и загадать желание у буддийской ступы
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
16 июня в 08:30
23 июня в 08:30
54 290 за человека
Горячие источники Умхей
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Горячие источники Умхей
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
Расписание: Дата тура: <br>18.06.2024 – 23.06.2024, <br>13.08.2024 – 18.08.2024, <br>13.09.2024 – 18.09.2024
18 июня в 08:00
13 авг в 08:00
53 000 за человека
Пеший тур на пик Черского
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Пеший тур на пик Черского
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
14 июня в 09:00
28 июня в 09:00
14 900 за человека
Объятия Байкала: Ольхон и Огой, Листвянка и Большое Голоустное
Авторский тур
5 дней
Объятия Байкала: Ольхон и Огой, Листвянка и Большое Голоустное
Приготовить буузы, увидеть тысячи метановых пузырьков и полюбоваться Малым Морем
Начало: Аэропорт Иркутска, время зависит от времени вашего...
21 янв в 14:00
28 янв в 14:00
110 000 за человека
3-х дневный тур «Байкал и Восточные Саяны»
Авторский тур
3 дня
3-х дневный тур «Байкал и Восточные Саяны»
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 7
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
30 700 за человека
Кругосветка по Байкалу: от малого моря к большому горячему сердцу Сибири
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
6 дней
Кругосветка по Байкалу: от малого моря к большому горячему сердцу Сибири
Начало: Аэропорт города Иркутска
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
79 000 за человека
Треккинг по льду Байкала в компании маламутов и лайки
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
Треккинг по льду Байкала в компании маламутов и лайки
Путешествовать с ездовыми собаками, ночевать в палатке с печкой и готовить на костре
Начало: Иркутск, точное место и время встречи - по договор...
1 мар в 11:00
50 000 за человека
Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
Исследовать остров, поучаствовать в пикнике прямо на льду и встретить невероятный рассвет
Начало: Иркутск, аэропорт, 08:30. Мы рекомендуем прилететь...
25 фев в 08:30
1 мар в 08:00
39 500 за человека
Большое байкальское путешествие: от Иркутска до Улан-Удэ
🚉 На поезде
Авторский тур
10 дней
Большое байкальское путешествие: от Иркутска до Улан-Удэ
Прокатиться на поезде вдоль Байкала, искупаться в Баргузинском заливе и увидеть лик богини Янжимы
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00. Возможна встреча на ж. -...
14 июня в 08:00
28 июня в 08:00
116 500 за человека
«Славное море - священный Байкал»: экспресс-тур по Ольхону и Баргузинской долине
🚤 На катере
Авторский тур
6 дней
«Славное море - священный Байкал»: экспресс-тур по Ольхону и Баргузинской долине
Устроить прогулку по Байкалу на катере, посетить долину реки Алла и побывать в бурятской юрте
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00. Возможна встреча на ж. -...
16 июня в 08:00
25 авг в 08:00
64 300 за человека
К местам силы: перезагрузка у высокогорного озера Хубсугул
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
К местам силы: перезагрузка у высокогорного озера Хубсугул
Заглянуть в юрту кочевника, загадать желание в священном месте и послушать этнический концерт
Начало: Иркутск, 06:00
26 июня в 05:00
19 июля в 05:00
25 000 за человека
Туда, где жили динозавры: джипинг по пустыне Гоби
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
14 дней
Туда, где жили динозавры: джипинг по пустыне Гоби
Пожить в палатке и юрте, отыскать окаменелый скелет динозавра и послушать голоса духов
Начало: Иркутск, 06:00
21 сен в 07:00
159 000 за человека
Тур на выходные по шаманским местам и островам Малого Моря Байкала с палатками
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Тур на выходные по шаманским местам и островам Малого Моря Байкала с палатками
Совершить путешествие по диким островам на лодке, побывать на Ольхоне и увидеть скалу Шаманка
Начало: Иркутск, утро. Встретим вас в аэропорту или заберё...
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
25 000 за человека
Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
🚉 На поезде
Авторский тур
4 дня
Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
Увидеть нерп, отдохнуть на Сарайском пляже и погулять по тоннелям Кругобайкальской железной дороги
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
38 890 за человека
Палитра летнего Байкала: к Малому Морю из Иркутска
🚢 На пароме
Авторский тур
7 дней
Палитра летнего Байкала: к Малому Морю из Иркутска
Прокатиться на пароме через Ольхонские ворота и познакомиться с байкальской фауной
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
26 июня в 08:00
7 июля в 08:00
46 890 за человека
В окружении Саян: тур по Аршану и Монголии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
В окружении Саян: тур по Аршану и Монголии
Посмотреть кратер потухшего вулкана, искупаться в термальных источниках и увидеть высочайшую вершину
Начало: Иркутск, старт программы - 10:00
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
81 500 за человека
Два глубочайших озера-брата: путешествие на север Монголии и на Ольхон
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Два глубочайших озера-брата: путешествие на север Монголии и на Ольхон
Познакомиться с кочевниками, переночевать в юрте у Хубсугула и полюбоваться Байкалом с мысов острова
Начало: Иркутск, 06:00-06:30
17 июня в 06:00
24 июня в 06:00
129 000 за человека
Мини-тур по Байкалу и окрестностям: Листвянка и Кругобайкальская железная дорога
🚉 На поезде
Авторский тур
3 дня
Мини-тур по Байкалу и окрестностям: Листвянка и Кругобайкальская железная дорога
Полюбоваться истоком Ангары, погулять у КБЖД и познакомиться с историей озера
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
26 520 за человека
Байкальская перезагрузка: шаманы, обряды и главные места Ольхона
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Байкальская перезагрузка: шаманы, обряды и главные места Ольхона
Заглянуть в гости к шаману, зарядиться энергией в местах силы и пообедать с видом на Байкал
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Иркутска, 10:00
24 июня в 10:00
1 июля в 08:00
48 000 за человека
На Байкал с комфортом: путешествие по знаковым локациям и SPA по-сибирски
Авторский тур
8 дней
На Байкал с комфортом: путешествие по знаковым локациям и SPA по-сибирски
Расслабиться в пантовых ваннах, отправиться на водную прогулку до Огоя и попробовать байкальские чаи
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
74 300 за человека
«В самое сердце»: путешествие на остров Ольхон
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
«В самое сердце»: путешествие на остров Ольхон
Прогуляться по Малому Морю на катере и устроить пикник у озера
Начало: Аэропорт Иркутска, 09:00. Возможна встреча на ж. -...
17 июня в 09:00
4 июля в 09:00
31 300 за человека
Сокровища Восточной Сибири: Иркутск, Аршан, Тункинская долина и Ольхон
Авторский тур
6 дней
Сокровища Восточной Сибири: Иркутск, Аршан, Тункинская долина и Ольхон
Попробовать воду из целебных источников, посетить Нилову пустынь и встретить закат на Малом Море
Начало: Аэропорт Иркутска, 09:00. Возможна встреча на ж. -...
15 июня в 09:00
6 июля в 09:00
41 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Гульнара
    27 мая 2024
    Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
    Отличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока и севера; прогулялись по п.
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    Хужир. Погода солнечная, жаркая, поэтому даже загореть успели. Попали во время цветения багульника. Проживание в «Ладе» комфортное, кормят вкусно, разнообразно, смогли попробовать и байкальские блюда, и бурятские. Организатор Дмитрий все предусмотрел, много знает и с увлечением рассказывает, доброжелательный и открытый. Большое спасибо! Очень рекомендую этот тур.

    Отличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока и
  • С
    Сергей
    24 мая 2024
    Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
    Хочу выразить благодарность Дмитрию,и его команде! Ездил с середине мая,туристов практически не было. Удалось насладиться спокойствием,и красотой этого удивительного места.
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    Организация на высоком уровне. Если даже в какие-то места не удастся попасть(а такое может быть по независящим от организатора причинам),то им найдут достойную замену. В любом случае приезд на Ольхон оправдан на 1000% процентов. Так что не раздумывайте,а двигайтесь на встречу впечатлениям!

  • А
    Альфия
    9 апреля 2024
    Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
    Отдыхала в начале апреля на острове Ольхон, гостиница Лада чистая, уютная, расположена в хвойном лесу, имеется все необходимое для комфортного
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    отдыха, кормят вкусно, интересная подача блюд, есть баня, гид Дмитрий организовал замечательную экскурсию по посёлку Хужир, на второй день была организована экскурсия в северную часть острова. Всем рекомендую посетить остров Ольхон, увидеть красоту, мощь и великолепие Байкала.

  • Е
    Елена
    13 марта 2024
    Четыре дня на Байкале: острова Ольхон и Огой
    Гид желательно живой а не онлайн, приятнее общение, а не одностороннее выслушивание это когда ездили на мыс хобой, на остров
    читать дальше

    огой вообще не было гида, было бы еще интереснее, если бы нам рассказали истории, факты, красота природы сама за себя всё рассказала, не хватало общения и эрудиции гида,

  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Байкал: новые берега
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
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    - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Байкал: новые берега
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
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    огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.

    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
  • Е
    Екатерина
    10 января 2024
    Байкал: новые берега
    Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами. Если опустить
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    эмоции могу сказать, что с момента подачи заявки и до приезда из тура не возникло ни единой заминки, недопонимания и неточности, на все вопросы отвечают очень быстро и полно, всегда на связи, вся информация своевременно. Все работают очень слаженно и с заботой о туристах.

    Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами
  • А
    Алексей
    7 ноября 2023
    Природные достопримечательности и священные места Байкала
    Спасибо Алексею за незабываемое путешествие. Так же успели заехать в архитектурно-этнографический музей. Мы располагали не таким большим временем, но за
    читать дальше

    это время Алексей смог окунуть нас в красоты Байкала. Комфортабельный автомобиль! На берегу Байкала ели вкуснейшего омуля и пили свежесваренный кофе. Было все очень комфортно, интересно и красиво. Первая поездка на байкал оставила самые приятные воспоминания, благодаря такой отличной организации и подаче Алексея. Спасибо и его жене за приятную компанию)) Рекомендуем!! и сами будем ещё обращаться!

  • Н
    Николай
    2 ноября 2023
    Природные достопримечательности и священные места Байкала
    Ездили с Алексеем. Завозил в места в которые организованным агенствам не побывать. По дороге рассказывал о местах по которым проезжали. К
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    большому сожалению ещё одна экскурсия не состоялась по погодным условиям. В первую очередь по соображениям безопасности в пути. У проверенных рыбаков купили свежайшего омуля по цене гораздо ниже чем в кафе на острове. Автомобиль удобный. Однозначно могу рекомендовать к заключению договоренностей. После устных договоренностей предложил Алексею дать предоплату, но он отказался. Спасибо за путешествие!

  • Ю
    Юля
    1 ноября 2023
    Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
    После недели на Байкале мы решили посмотреть Бурятию и Монголию. Иван учёл наши пожелания по дате и местам, которые мы хотели
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    увидеть, спасибо ему за это. Могу сказать - поездка удалась! Великолепные Саянский горы, водопад и бурные реки в Бурятии, живописная гора Мунку-Сардык и озеро Хубсугул в Монголии мы точно запомним надолго! Озеро - отдельная жемчужина. Место умиротворения и покоя. Ночевка в юрте- ещё один интересный опыт в копилку. Нашим гидом-водителем был Артём, человек, на которого можно положиться. Все вопросы решал четко и оперативно, всегда учитывая наши пожелания и комфорт, уверенно чувствует себя на дороге. Веселый и в то же время ответственный проводник, нам было комфортно. Спасибо!!!

    После недели на Байкале мы решили посмотреть Бурятию и МонголиюПосле недели на Байкале мы решили посмотреть Бурятию и МонголиюПосле недели на Байкале мы решили посмотреть Бурятию и Монголию

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Выездные»

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  3. Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
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Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
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