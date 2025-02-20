Описание тура
Организационные детали
Нет ограничений ни по возрасту, ни по физической подготовке — будет комфортно всем!
Прилететь в Иркутск можно на любом рейсе как вам удобно. Мы максимально проинформируем как добраться до отеля или закажем трансфер.
С собой вам понадобятся: термобельё, тёплые штаны (горнолыжные), флиска и флисовые штаны; тёплая зимняя куртка/пуховик, горнолыжные перчатки, шапка, зимняя обувь — лучше 2 пары, бельё, футболки, одежда для сна, носки утеплённые, тапочки, дополнительные стельки, самогревы, бафф или балаклава, лёгкий рюкзачок для прогулок, сидушка, термос (1 литр), индивидуальная аптечка, солнцезащитный крем и гигиеническая помада, полотенце, принадлежности для бани, очки/горнолыжная маска, паспорт, наличные деньги/карта на дополнительные траты, телефон, фототехника, инвентарь и костюмы для фото.
Проживание. 2-местное размещение в отеле в Иркутске и на туристической базе в посёлке Хужир (остров Ольхон). База находится в 10 минутах ходьбы до льда и смотровых площадок, состоит из нескольких домов. Закатами можно любоваться с общего балкона.
Обратите внимание: база простая, уютная, с тёплыми комнатами. Но в номерах нет собственных душевых. Есть отдельный санитарный дом с 5 кабинками и баня. Отдельно стоит кухонный дом, где будем собираться по вечерам, в нём можно готовить еду.
Питание. В стоимость включено 2 обеда на льду во время экскурсий, 3 завтрака и 2 ужина. Остальное питание — в кафе за доплату.
Транспорт. Микроавтобус — на трассе. По острову передвигаемся на транспорте повышенной проходимости (УАЗ).
Дети. Возраст по договорённости.
Программа тура по дням
Заезд в отель и экскурсия по Иркутску
Заселение в отель с 12:00. Трансфер самостоятельно или за доплату (мы можем помочь заказать его).
С 15:00 в холле отеля вас встретит гид-экскурсовод. Вместе вы отправитесь на пешую обзорную экскурсию по Иркутску, где исследуете историческую часть города. Наш гид — это кладезь знаний, коренной житель Сибири.
После прогулки гид посоветует вам места, где можно бюджетно, но очень вкусно поесть, отведав местную кухню (оплачивается самостоятельно).
Ольхон: размещение на базе, прогулка, закат с видом на Шаманку
Сегодня переезжаем на остров Ольхон. По пути остановимся на обед — рекомендуем попробовать традиционное бурятское блюдо буузы.
После размещения на уютной базе будет свободное время на отдых и прогулки. Проводить солнышко сходим на мыс Бурхан, откуда открывается вид на священную для местных скалу Шаманка.
В этот день завтрак и ужин включены в стоимость.
Гроты и торосы мыса Хобой, обед на озере, проведение обряда
Сегодня изучим северную часть острова, мыс Хобой. Вы побываете в настоящем царстве льда: заглянете в гроты с огромными сосульками длиной по несколько метров, увидите торосы. Обед устроим прямо на поверхности Байкала — вы попробуете горячую уху из свежепойманного омуля (входит в стоимость).
Вновь проводим закат с видом на Шаманку. Гид расскажет красивую легенду и научит особому обряду, который задабривает местных духов. А после ужина погреемся и расслабимся в сибирской баньке.
В этот день завтрак, обед и ужин включены в стоимость.
Остров Огой, Нурское озеро и возвращение в Иркутск
После завтрака соберём вещи и оставим их в отеле (заберём позже). Сегодня отправляемся к месту силы Байкала — острову Огой с белоснежной ступой Просветления. Мы поднимемся к этой буддийской святыне и загадаем заветные желания.
Увидим скалу Хвост дракона, торчащую прямо из озера — на её фоне получаются фантастические кадры. Пообедаем, как и вчера, прямо на льду. Будут блюда сибирской кухни, приготовленные местными умельцами (входит в стоимость). Во время обеда полюбуемся многочисленными пузырьками замёрзшего Нурского озера.
После экскурсии — трансфер до Иркутска. Ваши вещи будут ждать вас в машине.
Приезд в Иркутск ориентировочно к 22:00. На этом наша программа заканчивается. Конечная точка определяется большинством участников.
В этот день завтрак и обед включены в стоимость.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 обеда на льду во время экскурсий, 3 завтрака, 2 ужина
- Все переезды по программе
- Групповое снаряжение
- Экскурсионное сопровождение
- Катание на коньках в дни проживания на базе
- Баня на базе
- Услуги опытных гидов и консультации по самостоятельному отдыху
- Плата за нахождение в нацпарке
- Профессиональные фотографии
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно в ваш город
- Остальное питание
- Трансфер от/до аэропорта
Где начинаем и завершаем?
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Отзывы и рейтинг
Организаторы смогли дать даже больше, чем заявлено в туре. Нам удалось покататься на хивусе.