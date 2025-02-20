В путешествии вы побываете в лучших местах Ольхона, попробуете национальную кухню и зарядитесь энергией Байкала. Каждый день вас ждёт новая локация, будем много гулять и впитывать мистическую атмосферу озера. Вы

загадаете желания в священных местах и научитесь задабривать духов. Вместе покатаемся по самому большому катку в России и сделаем фото на память. Прокат коньков уже включён в стоимость. Самые смелые окунутся в прорубь, на нашей базе есть баня, а Байкал — в пешей доступности. Красочные закаты можно увидеть прямо с балкона!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Нет ограничений ни по возрасту, ни по физической подготовке — будет комфортно всем!

Прилететь в Иркутск можно на любом рейсе как вам удобно. Мы максимально проинформируем как добраться до отеля или закажем трансфер.

С собой вам понадобятся: термобельё, тёплые штаны (горнолыжные), флиска и флисовые штаны; тёплая зимняя куртка/пуховик, горнолыжные перчатки, шапка, зимняя обувь — лучше 2 пары, бельё, футболки, одежда для сна, носки утеплённые, тапочки, дополнительные стельки, самогревы, бафф или балаклава, лёгкий рюкзачок для прогулок, сидушка, термос (1 литр), индивидуальная аптечка, солнцезащитный крем и гигиеническая помада, полотенце, принадлежности для бани, очки/горнолыжная маска, паспорт, наличные деньги/карта на дополнительные траты, телефон, фототехника, инвентарь и костюмы для фото.