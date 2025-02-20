Ледяное одеяло спящего Байкала: экспресс-тур на Ольхон

Рассмотреть узоры и пузыри во льду, побывать в местах силы и прокатиться на коньках
В путешествии вы побываете в лучших местах Ольхона, попробуете национальную кухню и зарядитесь энергией Байкала. Каждый день вас ждёт новая локация, будем много гулять и впитывать мистическую атмосферу озера. Вы
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загадаете желания в священных местах и научитесь задабривать духов. Вместе покатаемся по самому большому катку в России и сделаем фото на память. Прокат коньков уже включён в стоимость. Самые смелые окунутся в прорубь, на нашей базе есть баня, а Байкал — в пешей доступности. Красочные закаты можно увидеть прямо с балкона!

4.5
2 отзыва
Ледяное одеяло спящего Байкала: экспресс-тур на Ольхон
Ледяное одеяло спящего Байкала: экспресс-тур на Ольхон
Ледяное одеяло спящего Байкала: экспресс-тур на Ольхон

Описание тура

Организационные детали

Нет ограничений ни по возрасту, ни по физической подготовке — будет комфортно всем!

Прилететь в Иркутск можно на любом рейсе как вам удобно. Мы максимально проинформируем как добраться до отеля или закажем трансфер.

С собой вам понадобятся: термобельё, тёплые штаны (горнолыжные), флиска и флисовые штаны; тёплая зимняя куртка/пуховик, горнолыжные перчатки, шапка, зимняя обувь — лучше 2 пары, бельё, футболки, одежда для сна, носки утеплённые, тапочки, дополнительные стельки, самогревы, бафф или балаклава, лёгкий рюкзачок для прогулок, сидушка, термос (1 литр), индивидуальная аптечка, солнцезащитный крем и гигиеническая помада, полотенце, принадлежности для бани, очки/горнолыжная маска, паспорт, наличные деньги/карта на дополнительные траты, телефон, фототехника, инвентарь и костюмы для фото.

Проживание. 2-местное размещение в отеле в Иркутске и на туристической базе в посёлке Хужир (остров Ольхон). База находится в 10 минутах ходьбы до льда и смотровых площадок, состоит из нескольких домов. Закатами можно любоваться с общего балкона.

Обратите внимание: база простая, уютная, с тёплыми комнатами. Но в номерах нет собственных душевых. Есть отдельный санитарный дом с 5 кабинками и баня. Отдельно стоит кухонный дом, где будем собираться по вечерам, в нём можно готовить еду.

Питание. В стоимость включено 2 обеда на льду во время экскурсий, 3 завтрака и 2 ужина. Остальное питание — в кафе за доплату.

Транспорт. Микроавтобус — на трассе. По острову передвигаемся на транспорте повышенной проходимости (УАЗ).

Дети. Возраст по договорённости.

Программа тура по дням

1 день

Заезд в отель и экскурсия по Иркутску

Заселение в отель с 12:00. Трансфер самостоятельно или за доплату (мы можем помочь заказать его).

С 15:00 в холле отеля вас встретит гид-экскурсовод. Вместе вы отправитесь на пешую обзорную экскурсию по Иркутску, где исследуете историческую часть города. Наш гид — это кладезь знаний, коренной житель Сибири.

После прогулки гид посоветует вам места, где можно бюджетно, но очень вкусно поесть, отведав местную кухню (оплачивается самостоятельно).

Заезд в отель и экскурсия по ИркутскуЗаезд в отель и экскурсия по Иркутску
2 день

Ольхон: размещение на базе, прогулка, закат с видом на Шаманку

Сегодня переезжаем на остров Ольхон. По пути остановимся на обед — рекомендуем попробовать традиционное бурятское блюдо буузы.

После размещения на уютной базе будет свободное время на отдых и прогулки. Проводить солнышко сходим на мыс Бурхан, откуда открывается вид на священную для местных скалу Шаманка.

В этот день завтрак и ужин включены в стоимость.

Ольхон: размещение на базе, прогулка, закат с видом на ШаманкуОльхон: размещение на базе, прогулка, закат с видом на ШаманкуОльхон: размещение на базе, прогулка, закат с видом на ШаманкуОльхон: размещение на базе, прогулка, закат с видом на Шаманку
3 день

Гроты и торосы мыса Хобой, обед на озере, проведение обряда

Сегодня изучим северную часть острова, мыс Хобой. Вы побываете в настоящем царстве льда: заглянете в гроты с огромными сосульками длиной по несколько метров, увидите торосы. Обед устроим прямо на поверхности Байкала — вы попробуете горячую уху из свежепойманного омуля (входит в стоимость).

Вновь проводим закат с видом на Шаманку. Гид расскажет красивую легенду и научит особому обряду, который задабривает местных духов. А после ужина погреемся и расслабимся в сибирской баньке.

В этот день завтрак, обед и ужин включены в стоимость.

Гроты и торосы мыса Хобой, обед на озере, проведение обрядаГроты и торосы мыса Хобой, обед на озере, проведение обрядаГроты и торосы мыса Хобой, обед на озере, проведение обрядаГроты и торосы мыса Хобой, обед на озере, проведение обряда
4 день

Остров Огой, Нурское озеро и возвращение в Иркутск

После завтрака соберём вещи и оставим их в отеле (заберём позже). Сегодня отправляемся к месту силы Байкала — острову Огой с белоснежной ступой Просветления. Мы поднимемся к этой буддийской святыне и загадаем заветные желания.

Увидим скалу Хвост дракона, торчащую прямо из озера — на её фоне получаются фантастические кадры. Пообедаем, как и вчера, прямо на льду. Будут блюда сибирской кухни, приготовленные местными умельцами (входит в стоимость). Во время обеда полюбуемся многочисленными пузырьками замёрзшего Нурского озера.

После экскурсии — трансфер до Иркутска. Ваши вещи будут ждать вас в машине.

Приезд в Иркутск ориентировочно к 22:00. На этом наша программа заканчивается. Конечная точка определяется большинством участников.

В этот день завтрак и обед включены в стоимость.

Остров Огой, Нурское озеро и возвращение в ИркутскОстров Огой, Нурское озеро и возвращение в ИркутскОстров Огой, Нурское озеро и возвращение в ИркутскОстров Огой, Нурское озеро и возвращение в Иркутск

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 обеда на льду во время экскурсий, 3 завтрака, 2 ужина
  • Все переезды по программе
  • Групповое снаряжение
  • Экскурсионное сопровождение
  • Катание на коньках в дни проживания на базе
  • Баня на базе
  • Услуги опытных гидов и консультации по самостоятельному отдыху
  • Плата за нахождение в нацпарке
  • Профессиональные фотографии
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • Трансфер от/до аэропорта
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, около 11:00. Прилететь в Иркутск можно на любом рейсе. Мы расскажем, как добраться до отеля или поможем заказать трансфер
Завершение: Иркутск, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
20 фев 2025
Я приняла участие в экспресс-туре на Ольхон в феврале 2025г. Исполнилась моя давняя мечта побывать на Байкале! Я в восторге от потрясающих видов, пейзажей! Профессиональные гиды Серафима и Гульнара провели
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содержательную экскурсию по историческим местам Иркутска, рассказали множество легенд и историй о Байкале, острове Ольхоне, много интересных фактов, отвечали на все интересующие нас вопросы, даже выходящие за рамки программы. На эти дни Серафима и Гульнара создали уютную дружную атмосферу большой семьи, уделили максимум внимания каждому. Проживание комфортное, в комнатах тепло. Питание вкусное и разнообразное. Я получила море положительных эмоций восхищения и восторга! Спасибо огромное организаторам тура за эту незабываемую сказку! Рекомендую всем побывать в этой сказке! Обязательно приеду ещё!

Н
13 мар 2023
Были некоторые проблемы с заселением во время тура, но это, скорее, проблема не организатора.
Организаторы смогли дать даже больше, чем заявлено в туре. Нам удалось покататься на хивусе.

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