На Байкал за эмоциями, вкусными открытиями и приключениями

Окунуться в Байкал после бани, покататься на коньках и попробовать расколотку из омуля
Возьмём от путешествия максимум: сделаем крутые фотографии на льду и попробуем «поцелуй Байкала», прокатимся по озеру на ватрушке, а по зимнему лесу в собачьей упряжке, насладимся бурятской кухней и научимся
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танцевать национальный танец ёхор.

Побываем в мраморном карьере, послушаем горловое пение, проводим закат на льду и увидим удивительные «ходульные» деревья. Передвигаться будем на хивусе, УАЗе и на санях, чтобы увидеть Байкал во всей красе!

5
2 отзыва
На Байкал за эмоциями, вкусными открытиями и приключениями
На Байкал за эмоциями, вкусными открытиями и приключениями
На Байкал за эмоциями, вкусными открытиями и приключениями
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30

Описание тура

Организационные детали

Для тех, кто остаётся на 1-2 дня дольше, есть экскурсия на минеральные и термальные источники в Аршан и Тункинскую долину.

Проживание. Будем жить в отеле «Крестовая Падь» / «Усадьба Демидова» в Листвянке, в отеле «Панорама» / гостевом доме «Воскресение» / в «Усадьбе Никиты Бенчарова» на Ольхоне. 2-местное размещение, за доплату возможно 1-местное проживание.

Питание. В программу включены 5 завтраков и 6 обедов. Ужины — за доплату.

Дети. Участие возможно с любого возраста. Детям до 5 лет — бесплатно, но без предоставления места в номере.

Программа тура по дням

1 день

Музей «Тальцы», Шаман-камень и камень Черского

Встретим вас в аэропорту в 09:30 или заберём вас из любого места, если вы приехали на день раньше. Посетим архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы», где собраны памятники истории и архитектуры 17-20 веков.

Остановимся у истока Ангары и увидим скалу Шаман-камень. По желанию и за доплату можем сходить в Байкальский музей. Затем прокатимся в собачьих упряжках и отправимся на смотровую площадку камня Черского. Добраться туда можно на подъёмнике за 400 рублей или подняться пешком.

Заглянем на рыбный и сувенирный рынки, закупимся подарками и деликатесами. Заселимся в отель и отдохнём.

Музей «Тальцы», Шаман-камень и камень ЧерскогоМузей «Тальцы», Шаман-камень и камень ЧерскогоМузей «Тальцы», Шаман-камень и камень ЧерскогоМузей «Тальцы», Шаман-камень и камень ЧерскогоМузей «Тальцы», Шаман-камень и камень ЧерскогоМузей «Тальцы», Шаман-камень и камень Черского
2 день

Скала Скрипер, мыс Кадильный и лёд Байкала

Позавтракаем и отправимся к скале Скрипер на западном побережье Байкала. Сегодня наконец-то увидим чистый, будто хрустальный, лёд. Полюбуемся видом мыса Кадильный и рассмотрим удивительное байкальское явление — торосы (нагромождение обломков льда).

Побываем в селе Большое Голоустное, а затем полюбуемся метановыми пузырьками в толще ледяного покрова. В бухте Песчаной увидим «ходульные» деревья, корни которых возвышаются над землёй и будто готовы сорваться и пойти в любой момент. Пообедаем едой из ланч-боксов.

А ещё вас ждёт катание по самому большому природному катку! Вечером вернёмся в отель.

Скала Скрипер, мыс Кадильный и лёд БайкалаСкала Скрипер, мыс Кадильный и лёд БайкалаСкала Скрипер, мыс Кадильный и лёд БайкалаСкала Скрипер, мыс Кадильный и лёд БайкалаСкала Скрипер, мыс Кадильный и лёд БайкалаСкала Скрипер, мыс Кадильный и лёд Байкала
3 день

Экскурсия в этнопарк, национальная кухня и мыс Бурхан

Сегодня после завтрака поедем в этнопарк, где познакомимся с бытом и традициями бурят, погрузимся в их культуру. Вы услышите уникальное горловое пение и игру на национальном музыкальном инструменте, а затем научитесь танцевать народный танец-хоровод ёхор. Обязательно насладимся национальной бурятской кухней.

Увидим скульптуру Орла, а потом переправимся на остров Ольхон. Сразу отправимся к мысу Бурхан, чтобы увидеть скалу Шаманка. Место считается сакральным, когда-то шаманы проводили здесь свои обряды, а вход на мыс разрешался только мужчинам.

Закат проводим на льду, наслаждаясь безмятежностью и делая эффектные кадры.

Экскурсия в этнопарк, национальная кухня и мыс БурханЭкскурсия в этнопарк, национальная кухня и мыс БурханЭкскурсия в этнопарк, национальная кухня и мыс БурханЭкскурсия в этнопарк, национальная кухня и мыс БурханЭкскурсия в этнопарк, национальная кухня и мыс Бурхан
4 день

Мыс Хобой, Харанцы, уха из омуля и банька

Позавтракаем, разместимся в УАЗах и помчим к мысу Хобой, самой северной точке острова. По пути будем любоваться невероятным льдом Байкала: заглянем в хрустальные гроты, рассмотрим огромные наплески льда — торосы.

Побываем в Харанцах и увидим мыс Три брата. Побываем в ещё одном месте силы — у мыса Хобой. Считается, что именно здесь первый бурятский шаман обрёл свою силу.

Обедать будем на льду Байкала. Насладимся свежесваренной ухой из омуля и попробуем местный деликатес — расколотку из омуля.

А ещё мы подготовили для вас сюрприз: вечером попаримся в баньке, после чего вы сможете окунуться прямо в Байкал!

Мыс Хобой, Харанцы, уха из омуля и банькаМыс Хобой, Харанцы, уха из омуля и банькаМыс Хобой, Харанцы, уха из омуля и банькаМыс Хобой, Харанцы, уха из омуля и банькаМыс Хобой, Харанцы, уха из омуля и банькаМыс Хобой, Харанцы, уха из омуля и банька
5 день

Остров Огой, Ступа Просветления и «поцелуй Байкала»

В 09:00 позавтракаем и отправимся на юг. Сегодня снова будем любоваться ледяными гротами и фотографироваться на льду. Посетим Ялгинский мыс и священный необитаемый остров Огой. Здесь находится ступа Просветления. Буддийская святыня стала точкой притяжения паломников со всей страны.

Испытаем «поцелуй Байкала» — выпьем коктейль прямо из ледяной лунки. А затем с ветерком прокатимся по озеру на ватрушке.

Остров Огой, Ступа Просветления и «поцелуй Байкала»Остров Огой, Ступа Просветления и «поцелуй Байкала»Остров Огой, Ступа Просветления и «поцелуй Байкала»Остров Огой, Ступа Просветления и «поцелуй Байкала»
6 день

Мраморный карьер и возвращение в Иркутск

Сегодня побываем на Мраморном карьере — удивительном месте, где получаются эффектные фотографии. Снова полюбуемся пузырьками Байкала, пообедаем, а затем поедем в Иркутск. Прибудем в город примерно в 17:00.

Мраморный карьер и возвращение в ИркутскМраморный карьер и возвращение в ИркутскМраморный карьер и возвращение в ИркутскМраморный карьер и возвращение в Иркутск

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет115 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях в Листвянке и на Ольхоне
  • Трансферы по программе
  • 5 завтраков и 6 обедов
  • Услуги гида
  • Входные билеты на объекты экскурсий и посещение заповедных территорий
  • Катание на собачьих упряжках (средняя дистанция 2,5 км)
  • Аренда коньков
  • Катание на ватрушках
  • Посещение бани
Что не входит в цену
  • Доплата за 1-местное размещение - 11500 руб
  • Ужины
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Проживание в Иркутске в 6 день, если вы останетесь на ещё одну ночь
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 09:30
Завершение: Иркустк, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
23 фев 2024
Нам все очень понравилось, тур был насыщенный и интересный, гид и организатор были очень чуткими ко всем нашим пожеланиям и всегда убеждались, что нам комфортно) тур превзошел ожидания, особенно понравилось, что программа была шире заявленного)
Игорь
22 фев 2024
Все супер - лучшая компания организатор) и не дорого! Спасибо!

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