Описание тура
Организационные детали
Для тех, кто остаётся на 1-2 дня дольше, есть экскурсия на минеральные и термальные источники в Аршан и Тункинскую долину.
Проживание. Будем жить в отеле «Крестовая Падь» / «Усадьба Демидова» в Листвянке, в отеле «Панорама» / гостевом доме «Воскресение» / в «Усадьбе Никиты Бенчарова» на Ольхоне. 2-местное размещение, за доплату возможно 1-местное проживание.
Питание. В программу включены 5 завтраков и 6 обедов. Ужины — за доплату.
Дети. Участие возможно с любого возраста. Детям до 5 лет — бесплатно, но без предоставления места в номере.
Программа тура по дням
Музей «Тальцы», Шаман-камень и камень Черского
Встретим вас в аэропорту в 09:30 или заберём вас из любого места, если вы приехали на день раньше. Посетим архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы», где собраны памятники истории и архитектуры 17-20 веков.
Остановимся у истока Ангары и увидим скалу Шаман-камень. По желанию и за доплату можем сходить в Байкальский музей. Затем прокатимся в собачьих упряжках и отправимся на смотровую площадку камня Черского. Добраться туда можно на подъёмнике за 400 рублей или подняться пешком.
Заглянем на рыбный и сувенирный рынки, закупимся подарками и деликатесами. Заселимся в отель и отдохнём.
Скала Скрипер, мыс Кадильный и лёд Байкала
Позавтракаем и отправимся к скале Скрипер на западном побережье Байкала. Сегодня наконец-то увидим чистый, будто хрустальный, лёд. Полюбуемся видом мыса Кадильный и рассмотрим удивительное байкальское явление — торосы (нагромождение обломков льда).
Побываем в селе Большое Голоустное, а затем полюбуемся метановыми пузырьками в толще ледяного покрова. В бухте Песчаной увидим «ходульные» деревья, корни которых возвышаются над землёй и будто готовы сорваться и пойти в любой момент. Пообедаем едой из ланч-боксов.
А ещё вас ждёт катание по самому большому природному катку! Вечером вернёмся в отель.
Экскурсия в этнопарк, национальная кухня и мыс Бурхан
Сегодня после завтрака поедем в этнопарк, где познакомимся с бытом и традициями бурят, погрузимся в их культуру. Вы услышите уникальное горловое пение и игру на национальном музыкальном инструменте, а затем научитесь танцевать народный танец-хоровод ёхор. Обязательно насладимся национальной бурятской кухней.
Увидим скульптуру Орла, а потом переправимся на остров Ольхон. Сразу отправимся к мысу Бурхан, чтобы увидеть скалу Шаманка. Место считается сакральным, когда-то шаманы проводили здесь свои обряды, а вход на мыс разрешался только мужчинам.
Закат проводим на льду, наслаждаясь безмятежностью и делая эффектные кадры.
Мыс Хобой, Харанцы, уха из омуля и банька
Позавтракаем, разместимся в УАЗах и помчим к мысу Хобой, самой северной точке острова. По пути будем любоваться невероятным льдом Байкала: заглянем в хрустальные гроты, рассмотрим огромные наплески льда — торосы.
Побываем в Харанцах и увидим мыс Три брата. Побываем в ещё одном месте силы — у мыса Хобой. Считается, что именно здесь первый бурятский шаман обрёл свою силу.
Обедать будем на льду Байкала. Насладимся свежесваренной ухой из омуля и попробуем местный деликатес — расколотку из омуля.
А ещё мы подготовили для вас сюрприз: вечером попаримся в баньке, после чего вы сможете окунуться прямо в Байкал!
Остров Огой, Ступа Просветления и «поцелуй Байкала»
В 09:00 позавтракаем и отправимся на юг. Сегодня снова будем любоваться ледяными гротами и фотографироваться на льду. Посетим Ялгинский мыс и священный необитаемый остров Огой. Здесь находится ступа Просветления. Буддийская святыня стала точкой притяжения паломников со всей страны.
Испытаем «поцелуй Байкала» — выпьем коктейль прямо из ледяной лунки. А затем с ветерком прокатимся по озеру на ватрушке.
Мраморный карьер и возвращение в Иркутск
Сегодня побываем на Мраморном карьере — удивительном месте, где получаются эффектные фотографии. Снова полюбуемся пузырьками Байкала, пообедаем, а затем поедем в Иркутск. Прибудем в город примерно в 17:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|115 000 ₽
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Что включено
- Проживание в отелях в Листвянке и на Ольхоне
- Трансферы по программе
- 5 завтраков и 6 обедов
- Услуги гида
- Входные билеты на объекты экскурсий и посещение заповедных территорий
- Катание на собачьих упряжках (средняя дистанция 2,5 км)
- Аренда коньков
- Катание на ватрушках
- Посещение бани
Что не входит в цену
- Доплата за 1-местное размещение - 11500 руб
- Ужины
- Билеты до Иркутска и обратно
- Проживание в Иркутске в 6 день, если вы останетесь на ещё одну ночь