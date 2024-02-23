Для тех, кто остаётся на 1-2 дня дольше, есть экскурсия на минеральные и термальные источники в Аршан и Тункинскую долину.

Проживание. Будем жить в отеле «Крестовая Падь» / «Усадьба Демидова» в Листвянке, в отеле «Панорама» / гостевом доме «Воскресение» / в «Усадьбе Никиты Бенчарова» на Ольхоне. 2-местное размещение, за доплату возможно 1-местное проживание.

Питание. В программу включены 5 завтраков и 6 обедов. Ужины — за доплату.

Дети. Участие возможно с любого возраста. Детям до 5 лет — бесплатно, но без предоставления места в номере.