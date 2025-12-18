Вы можете
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсии на выбор. Листвянка
После прибытия в Иркутск вас встретит комфортабельный трансфер, и мы отправимся в живописный поселок Листвянку — ворота Байкала.
По дороге вы выбираете:
- обзорная экскурсия по городу — от 4 000 руб. /чел.;
- музей Тальцы — от 600 руб. /чел.;
- байкальский музей — от 600 руб. /чел.;
- обзорная площадка камень Черского — от 800 руб. /чел.
После заселения в уютный отель в альпийском стиле «Байкал Шале» решайте, как продолжить день:
- посетить нерпинарий — от 2 000 руб.;
- баня — от 6 000 руб. /час;
- прокат снегохода (час) — от 8 000 руб.;
- прокат квадроцикла (час) — от 8 000 руб.;
- аренда СВП хивус (час) — от 13 000 руб.
Питание: не предусмотрено.
Экскурсия на выбор: бухта Песчаная, КБЖД на «Хивусе» или катание на коньках по Байкалу
Сегодня вас ждёт полная свобода в исследовании Байкала.
Выберите то, что вам по душе:
- Путешествие в бухту Песчаную на судне на воздушной подушке «Хивус».
Уникальная возможность добраться до одного из самых живописных и труднодоступных мест Байкала, известного своими ходульными деревьями — от 16 500 руб. /чел.
- Экскурсия по КБЖД на «Хивусе».
Легендарная Кругобайкальская железная дорога откроется вам с нового ракурса. Вы увидите тоннели, виадуки и мысы, недоступные для стандартных экскурсий — от 13 500 руб. /чел.
- Катание на коньках по Байкалу.
Для тех, кто предпочитает активный отдых в неспешном ритме — арендуйте коньки и опробуйте самый большой природный каток мира — от 600 руб. /час/чел.
Важно: все дополнительные услуги и экскурсии могут быть выбраны в любой из дней тура по вашему усмотрению. Логистику и доступность активностей уточняйте, пожалуйста, при бронировании. Ваши правила — наш главный принцип!
Питание: завтрак.
Экскурсия на выбор. Отъезд
На обратном пути в Иркутск возможно выбрать любую активность из дня 1, которую не успели посетить ранее, повторить особенно понравившуюся экскурсию или сделать дополнительные остановки для фотографий.
Доступны все предыдущие варианты:
- обзорная экскурсия по Иркутску;
- музей «Тальцы»;
- байкальский музей;
- подъем на «Камень Черского»;
- и другие активности из программы.
После трансфера в Иркутск — завершение программы.
Питание: завтрак.
Проживание
В программе тура предусмотрено проживание в отеле.
Стоимость тура на 1 человека при 2-местном размещении — 20 500 руб.
Доплата за 1-местное размещение — 9 000 руб.
Варианты проживания
Байкал-Шале
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер: Иркутск - Листвянка, Листвянка - Иркутск
- Проживание в отеле: стандартный номер 2 ночи с завтраками
- Страхование на время тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Питание: обеды, ужины
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.