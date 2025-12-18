Мои заказы

Байкал - твои правила. Сокращенный маршрут

Байкал - твои правила
Комбинированный экскурсионный тур на зимний Байкал, в котором вы сами выбираете себе программу. Все дополнительные услуги и экскурсии могут быть выбраны в любой из дней тура по вашему усмотрению.

Вы можете
читать дальше

отправиться в путешествие в бухту Песчаную на судне на воздушной подушке, отправиться по КБЖД на «Хивусе» — легендарная Кругобайкальская железная дорога откроется вам с нового ракурса.

А для тех, кто предпочитает активный отдых в неспешном ритме — арендуйте коньки и опробуйте самый большой природный каток мира.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсии на выбор. Листвянка

После прибытия в Иркутск вас встретит комфортабельный трансфер, и мы отправимся в живописный поселок Листвянку — ворота Байкала.

По дороге вы выбираете:

  • обзорная экскурсия по городу — от 4 000 руб. /чел.;
  • музей Тальцы — от 600 руб. /чел.;
  • байкальский музей — от 600 руб. /чел.;
  • обзорная площадка камень Черского — от 800 руб. /чел.

После заселения в уютный отель в альпийском стиле «Байкал Шале» решайте, как продолжить день:

  • посетить нерпинарий — от 2 000 руб.;
  • баня — от 6 000 руб. /час;
  • прокат снегохода (час) — от 8 000 руб.;
  • прокат квадроцикла (час) — от 8 000 руб.;
  • аренда СВП хивус (час) — от 13 000 руб.

Питание: не предусмотрено.

2 день

Экскурсия на выбор: бухта Песчаная, КБЖД на «Хивусе» или катание на коньках по Байкалу

Сегодня вас ждёт полная свобода в исследовании Байкала.

Выберите то, что вам по душе:

  • Путешествие в бухту Песчаную на судне на воздушной подушке «Хивус».

Уникальная возможность добраться до одного из самых живописных и труднодоступных мест Байкала, известного своими ходульными деревьями — от 16 500 руб. /чел.

  • Экскурсия по КБЖД на «Хивусе».

Легендарная Кругобайкальская железная дорога откроется вам с нового ракурса. Вы увидите тоннели, виадуки и мысы, недоступные для стандартных экскурсий — от 13 500 руб. /чел.

  • Катание на коньках по Байкалу.

Для тех, кто предпочитает активный отдых в неспешном ритме — арендуйте коньки и опробуйте самый большой природный каток мира — от 600 руб. /час/чел.

Важно: все дополнительные услуги и экскурсии могут быть выбраны в любой из дней тура по вашему усмотрению. Логистику и доступность активностей уточняйте, пожалуйста, при бронировании. Ваши правила — наш главный принцип!

Питание: завтрак.

3 день

Экскурсия на выбор. Отъезд

На обратном пути в Иркутск возможно выбрать любую активность из дня 1, которую не успели посетить ранее, повторить особенно понравившуюся экскурсию или сделать дополнительные остановки для фотографий.

Доступны все предыдущие варианты:

  • обзорная экскурсия по Иркутску;
  • музей «Тальцы»;
  • байкальский музей;
  • подъем на «Камень Черского»;
  • и другие активности из программы.

Важно! Все дополнительные услуги и экскурсии могут быть выбраны в любой из дней тура по вашему усмотрению. Логистику и доступность активностей уточняйте при бронировании. Ваши правила — наш главный принцип!

После трансфера в Иркутск — завершение программы.

Питание: завтрак.

Проживание

В программе тура предусмотрено проживание в отеле.

Стоимость тура на 1 человека при 2-местном размещении — 20 500 руб.

Доплата за 1-местное размещение 9 000 руб.

Варианты проживания

Байкал-Шале

2 ночи
Уютные номера в отеле в альпийском стиле с раздельными кроватями, в каждом номере присутствует свой отдельный балкон с видом на Байкал.
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер: Иркутск - Листвянка, Листвянка - Иркутск
  • Проживание в отеле: стандартный номер 2 ночи с завтраками
  • Страхование на время тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Питание: обеды, ужины
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Иркутска

