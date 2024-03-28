После чего откроем ворота Байкала — Листвянку, посетим Байкальский музей с обитателями озера и впечатляющий этнографический комплекс под открытым небом «Тальцы».Попадём в сибирскую Швейцарию — Аршан с его ярким солнцем, синим небом и первозданной тайгой с разлапистыми кедрами.
Большинство туристов не знает, что на Байкале есть водопады, и мы их вам покажем! Проедем более 250 км по побережью Малого моря, будем удивляться великолепию сменяющихся пейзажей и сохранять самые яркие впечатления в своей памяти.
июн
июл
авг
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Иркутску
Прибытие в Иркутск, сбор группы.
Встреча проходит в 2 этапа:
- в аэропорту 8-8.30 (внутри здания у выхода в город с табличкой);
- на жд вокзале 9-9.30 (встреча с табличкой на улице, у входа пригородных касс);
Обзорная экскурсия по городу Иркутск.
Начинаем с того места, где в 1661 году Яков Похабов основал Иркутский острог, здесь же мы увидим самую памятную и древнюю святыню Иркутска – Спасскую церковь, красочный Богоявленский Собор, Польский костел, Вечный огонь, Московские ворота, памятник Первопроходцам.
Знаменский монастырь, рядом с ним памятник Колчаку. Потом по улице Карла Маркса (историческое название – Большой проспект) мы отправимся на бульвар Гагарина.
Здесь расположены не менее интересные экскурсионные объекты: памятник императору Александру III, поставленный здесь в честь окончания строительства Великой Транссибирской Магистрали, единственный в Сибири Мавританский замок – здание, в котором сейчас находится Иркутский краеведческий музей,"Белый дом" (или Сибиряковский дворец) – дом, принадлежавший вначале купцам Сибиряковым, а затем долгое время служивший резиденцией генерал-губернатора Восточной Сибири.
Затем нас ждет посещение нового туристического центра с восстановленными историческими постройками –"Иркутская слобода" (или так называемый, 130-тый квартал).
Здесь же познакомимся с бабром.
Обед в ресторане во время экскурсии.
Трансфер в отель, размещение.
Свободное время, отдых.
Ужин самостоятельно.
Гид: да. Питание: завтрак, обед.
Тальцы и Листвянка
После завтрака отправляемся в поселок Листвянка.
Дорога длиной 70 км пролегает по живописному Байкальскому тракту, по горам среди густого леса, вдоль Иркутского водохранилища, в некоторых местах которого открывается вид на прекрасные заливы красавицы Ангары.
Листвянка – Ворота Байкала, традиционно именно отсюда сейчас начинается знакомство с Байкалом.
Географически Листвянка находится в уникальном месте – здесь берет свое начало красавица Ангара, единственная река, вытекающая из Байкала.
Первым объектом для посещения станет – архитектурно-этнографический музей «Тальцы».
Сегодня в музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков.
Здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века.
Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.
Здесь можно прокатиться на барской коляске, походить на ходулях, покачаться на сибирских качелях, а зимой покататься с горки на коровьей шкуре.
Прибытие в Листвянку.
Обязательно остановимся на смотровой площадке у шаман-камня.
Вы услышите романтичную легенду о любви Ангары и Енисея.
Посещение Байкальского музея, здесь вас ждет встреча с живыми обитателями озера и экскурсионная программа по основной экспозиции, во время которой Вы узнаете множество интересных фактов об уникальном озере Байкал.
Музей Байкала – настоящий научный институт.
Здесь мы сможем посмотреть на датчик землетрясений, который в прямом эфире фиксирует движение земной коры, познакомимся с историей возникновения Байкала и заглянем в его морское будущее.
Удивимся стокилограммовым осетрам и будем разглядывать эпишуру.
Лично познакомимся с обитателями озера Байкал – хариусом, осетром, щукой, гамарусами и бычками, омулем и нерпой.
Далее отправляемся на рынок (рыбный и сувенирный рынок в одном месте) – это хорошая возможность приобрести сувенирные изделия сибирских мастеров из камня, дерева, бересты и стекла, а также отведать Байкальскую рыбу – омуля, хариуса, сига, холодного и горячего копчения.
Обед во время экскурсии.
Размещение в гостинице в Листвянке.
Самостоятельно, пешком или на кресельном подъемнике, можно подняться на смотровую площадку на камень Черского, с которой открывается красивый вид на Байкал и исток Ангары.
Питание: завтрак, обед. Гид: да.
КБЖД - Тункинская долина - Аршан
Завтрак.
Очень насыщенный, интересный и продолжительный экскурсионный день.
Отправление на пароме в порт Байкал.
Экскурсия по КБЖД (Кругобайкальской железной дороге*) Золотая пряжка Транссиба, техническое чудо света, стратегически важный участок пути!
Сегодня журнал Forbes включил КБЖД в число самых красивых железнодорожных маршрутов мира.
По объему, сложности и стоимости работ этот участок не имел себе равных среди железных дорог России.
До революции его называли «Золотой пряжкой стального пояса России», пряжкой – потому что она соединила разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль, а золотой – потому что по стоимости работ она превзошла все существовавшие в России дороги.
Выход в Слюдянке.
Железнодорожный вокзал в Слюдянке является уникальным архитектурным памятником.
Вот уже более ста лет это единственный в мире действующий вокзал, целиком построенный из белого и розового мрамора.
Отправляемся в Тункинскую Долину, Аршан.
Аршан – это яркое солнце, синее небо, первозданная тайга с разлапистыми кедрами.
В горах встречаются роскошные альпийские луга с цветущими маками, лилиями, саранками и порхающими разноцветными бабочками.
Прибытие в Аршан, ужин.
На ужин мы отведаем блюда бурятской кухни и конечно же знаменитые бузы!
Размещение на базе отдыха/в усадьбе (благоустроенные номера).
Гид: во время экскурсии по КБЖД – гид КБЖД, во время трансфера – да. Питание: завтрак, ужин.
Внимание: экскурсия на КБЖД на поезде может быть заменена на экскурсию на катере (изменение расписания, отмена поезда). Доплата за гарантированное место со стороны Байкала: 2000 рублей с человека. Обед – в поезде нет кафе, просим заранее позаботиться о питании во время экскурсии (заказать питание в поезде (при бронировании тура: обед 1300 рублей, заказать ланч бокс (1000 рублей), взять обед с собой.
Аршан
Завтрак.
Пешеходная экскурсия по живописной тропе на водопады на реке Кынгарга (до первого водопада).
Протяженность реки, название которой с языка местных жителей переводится как «барабан» составляет 27 км.
В целом на реке около 12 маленьких водопадов, все они расположены выше первого и к ним можно подойти по 11-ти километровой тропинке вдоль Кынгарги.
Экскурсия проходит до первого водопада.
Первый и самый посещаемый из водопадов находится на расстоянии 1,5 километров от курорта «Аршан».
К этому водопаду ведет обустроенная тропа вдоль левого берега реки.
Выше по тропинке расположено речное ущелье, стиснутое каменными стенами и «декорированное» замысловатыми скальными образованиями.
Дно ущелья покрыто мрамором желто-розового оттенка, отполированным до гладкости водой – этот отрезок русла так и зовут: «Мраморное дно».
Гид: во время пешеходной экскурсии местный гид. Питание: завтрак.
Свободный день
Завтрак.
Свободное время.
В этот день Вы можете присоединиться на автомобильную экскурсию за доп. плату (горячие источники Жемчуг, Долина потухших вулканов, Нилова Пустынь).
Самостоятельно можно прогуляться по поселку, по тропе вдоль реки Кынгарга до следующих водопадов, подняться на пик любви (треккинг).
Гид: нет. Питание: завтрак.
Переезд в Иркутск
Завтрак.
Свободное время.
12:00 Освобождение номеров.
Выезд в Иркутск.
Размещение в гостинице в Иркутске.
Питание: завтрак. Гид: нет.
Малое море
Завтрак в гостинице.
Отправляемся в центральную часть Байкала – на Малое море, сегодня нам предстоит проехать 250 км, с остановками в самых интересных местах.
По местным поверьям, на Байкал всегда нужно отправляться с чистой душой и мыслями и задобрив местных духов.
Поэтому, мы сделаем остановку в значимом для местного населения месте, где вы узнаете о шаманизме и местных традициях.
Проехав поселок Еланцы, въехав в Тажеранские ворота, мы сделаем остановку у бронзовой фигуры летящего орла – покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.
А далее остановимся на смотровой площадке Куркутского залива.
Здесь увековечили в бронзе Бродягу – героя русской народной песни “По диким степям Забайкалья”.
Отсюда открывается великолепный вид на бухты Малого моря.
По прибытии на Малое Море – размещение в отеле и обед.
Небольшой отдых после дороги.
Пешеходная экскурсия по побережью Малого Моря.
Во время экскурсии Вы узнаете легенды о нашем Священном озере.
Гид расскажет Вам интересные факты о Байкале, о его флоре и фауне.
Отсюда открывается вид на остров Ольхон, пролив Ольхонские ворота, мыс Кобылья голова, остров Огой и гору Танхан.
Ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин. Гид: да.
Экскурсия на остров Ольхон до мыса Хобой
В один из дней по графику (экскурсия включена в тур): целодневная автомобильная экскурсия на остров Ольхон до мыса Хобой.
Маршрут: отель – паромная переправа через Ольхонские ворота – Загли – Кобылья голова – мыс Бурхан – Урочище Песчаное – Саган-Хушун – Хобой – отель.
Ольхон – самый большой остров на Байкале (почти 73 км в длину и до 15 км в ширину), и наша экскурсия проходит от самой южной оконечности острова (паромная переправа) до северной – легендарного мыса Хобой.
И, конечно же, мы посетим самые значимые места острова:
Мыс Бурхан – это необыкновенная скала, которую издревле свято почитает коренное население острова.
Урочище Песчаное – миниатюра известной Бухты Песчаная.
На кромке леса, можно встретить ходульные деревья, поднявшиеся над песком на 30-40 см на своих корнях.
Мыс Хобой, самая северная оконечность острова, находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км), и только в ясную погоду с него можно рассмотреть противоположный берег, гористый контур полуострова Святой Нос.
На мысе находится площадка, где совершаются общеольхонские шаманские тайлаганы.
Это место силы, побудьте несколько минут наедине с собой, подумайте о самом желанном, почувствуйте силу этого места и мощную энергетику Байкала.
После обеда, подкрепившись на свежем байкальском воздухе, мы отправляемся назад.
Переезд до отеля.
Окончание экскурсии.
Гид: местный или гид водитель во время экскурсии. Питание: завтрак, обед, ужин.
Отдых на туристической базе
В свободные дни Вы можете просто отдохнуть, любуясь красотой Священного моря, покататься на квадроциклах, отправиться в мини круиз или же поехать на автомобильные экскурсии за дополнительную плату.
Отъезд
Завтрак.
Освобождение номеров до 12:00.
Трансфер в город Иркутск (ориентировочное время выезда 14:30, 250 км, 4 часа).
Окончание программы тура: центр/ЖД вокзал/аэропорт.
Питание: завтрак. Гид: нет.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах, номера с удобствами.
Доплата за одноместное размещение – 29 500 рублей.
Варианты проживания
Гостиница «Яковлев» или аналогичная
Отель «Яковлев» расположен в Иркутске, менее чем в 1 км от Иркутского драматического театра и в 1,9 км от дома Волконского.
К услугам гостей номера с общим лаунджем, бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка. Отель находится в 1,7 км от Иркутска, в 4,6 км от станции Иркутск Первый и в 5,4 км от станции Иркутск Вторая. Стойка регистрации открыта круглосуточно. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Среди удобств номеров – телевизор и шкаф для одежды. Все номера оснащены чайником, а в некоторых обустроена кухня с холодильником. Кроме того, в номерах отеля «Яковлев» установлен кондиционер и рабочий стол.
Усадьба Демидова или аналогичная
Гостевой дом «Усадьба Демидова» с садом, бесплатной парковкой и детской игровой площадкой расположен в 50 метрах от берега Байкала в поселке Листвянка.
Из окон некоторых номеров открывается вид на озеро. В распоряжении гостей общий лаундж с телевизором. По запросу предоставляются услуги прачечной.
В ресторане гостевого дома подается завтрак. В 1 минуте ходьбы открыт продуктовый магазин. На территории гостевого дома можно играть в настольный теннис и брать напрокат велосипеды.
База отдыха «Иркут» или аналогичная
К услугам гостей общий лаундж, сад, принадлежности для барбекю и терраса. Стойка регистрации этого 2-звездочного отеля работает круглосуточно. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории доступен бесплатный Wi-Fi. В отеле можно забронировать семейные номера.
В каждом номере отеля установлен письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. В номерах имеется платяной шкаф. Все номера оснащены сейфом.
База отдыха «Байкальская радуга» или аналогичная
Отель «База отдыха Байкальская радуга» с баром и рестораном расположен рядом с пляжем в селе Сахюрта. Желающие могут забронировать семейные номера и воспользоваться принадлежностями для барбекю. На территории обустроена детская игровая площадка и бесплатная частная парковка. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Предоставляются полотенца и постельное белье.
Гости могут отдохнуть на террасе. В селе Сахюрта и его окрестностях популярны пешие и велосипедные прогулки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе: в Иркутске - гостиница (номер с удобствами) в Листвянке - гостиница или база отдыха (номер с удобствами) на Аршане - база отдыха или гостевой дом (комфорт - номер с удобствами, бронирование заранее) на Малом Море - база отдыха (комфорт - номер с удобствами, бронирование заранее)
- В Иркутске - гостиница (номер с удобствами)
- В Листвянке - гостиница или база отдыха (номер с удобствами)
- На Аршане - база отдыха или гостевой дом (комфорт - номер с удобствами, бронирование заранее)
- На Малом Море - база отдыха (комфорт - номер с удобствами, бронирование заранее)
- Питание по программе:1 день - завтрак, обед2 день - завтрак, обед3 день - завтрак, ужин4 день-6 день - завтрак7 день-9 день - завтрак, обед, ужин10 день - завтрак
- 1 день - завтрак, обед
- 2 день - завтрак, обед
- 3 день - завтрак, ужин
- 4 день-6 день - завтрак
- 7 день-9 день - завтрак, обед, ужин
- 10 день - завтрак
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты по программе: музей «Тальцы», Байкальский музей, КБЖД, сбор Прибайкальского национального парка
- Экскурсии: обзорная экскурсия по городу Иркутскэтнографический музей «Тальцы» музей Байкала с аквариумамиКругобайкальская Железная Дорога (КБЖД) экскурсия на водопады в поселке Аршанпешеходная экскурсия по побережью Малого моряцелодневная экскурсия на остров Ольхон до мыса Хобой
- Обзорная экскурсия по городу Иркутск
- Этнографический музей «Тальцы»
- Музей Байкала с аквариумами
- Кругобайкальская Железная Дорога (КБЖД)
- Экскурсия на водопады в поселке Аршан
- Пешеходная экскурсия по побережью Малого моря
- Целодневная экскурсия на остров Ольхон до мыса Хобой
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе тура
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
- Доплата за гарантированное месте со стороны Байкала: 2000 рублей с человека
- Обед на КБЖД - в поезде нет кафе, просим заранее позаботиться о питании во время экскурсии (заказать питание в поезде (при бронировании тура: обед 1300 рублей, заказать ланч бокс (1000 рублей), или взять обед с собой)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт (для детей свидетельство о рождении);
- Для детей, не достигших 18 лет, отправляющихся на маршрут в сопровождении ответственного за них лица (без родителей), необходимо иметь нотариальное согласие от обоих родителей;
- полис обязательного медицинского страхования;
- куртка-ветровка и теплые кофты;
- дождевик;
- кепка/ шляпа/ бандана/ платок;
- легкая шапка;
- купальник;
- футболки/рубашки с длинным рукавом;
- брюки;
- для женщин платье или юбка ниже колен (для посещения храмов);
- кроссовки;
- сандалии;
- обувь для пляжа;
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- репелленты от комаров (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
- личная аптечка;
- средства личной гигиены;
- накидка от дождя;
- фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты, батарейки, аккумуляторы;
- маленькие гидромешки под документы;
- маленький рюкзак или сумочка для однодневных экскурсий;
- тонкие перчатки;
- зонт.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие можно заказать дополнительные экскурсии в свободный день?
Водная экскурсия на остров Огой (продолжительность около 3х часов, ориентировочная стоимость 3800 рублей с человека)
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005г, официально именуется как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд. Другими словами, эта ступа относится к типу ступ, в которую вложены различные буддийские реликвии. Остров Огой, протянувшийся узкой извивающейся полосой суши с юга на север на 6 км, с воздуха сильно напоминает танцующую богиню Диканю с распростертыми руками, устремленную на север. Ступа, сооруженная на самой высокой отметке острова (512 м), на высоте 60 метров над уровнем Байкала оказалась расположенной как раз в области сердца острова. В строительстве ступы принимали участие волонтеры из разных мест: Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Екатеринбурга, Иркутска, Нью-Йорка, Лондона, Лиссабона. Все необходимое для строительства перебрасывали на катерах и потом вручную поднимали на вершину, а наиболее тяжелые грузы – на вертолетах. Проект ступы разработан иркутским архитектором. Строительством руководил лама из Бутана.
Сарминское ущелье (ориентировочная стоимость 3200 рублей с человека)
Сарминское ущелье - одно из легендарных мест Байкала. Сарма - самая крупная из рек (длина 42 км), впадающих в Малое море. Река берет свое начало с северных склонов Трехголового гольца. За миллионы лет ледяной поток реки Сарма промыл в Приморском хребте мощное ущелье "Сарминское", по обе стороны которого возвышаются две скалы, создающие необычный, несколько зловещий рисунок Сарминских ворот. Здесь, переваливаясь через Приморский хребет с обширной Приленской возвышенности, арктический воздух устремляется в суживающуюся к устью долину, которая на выходе в котловину Байкала образует своего рода природную аэродинамическую трубу. Так рождается мощнейший ветер Срама. Подход к Сарминскому ущелью в древние времена был отделен от остального берега Байкала стеной из камней. Шаманы древних племен, населяющих Байкал, отделяли сакральную территорию устья Сармы от посторонних посетителей. Экскурсия в Сарминское Ущелье начинается по живописной дороге вдоль залива Мухор, самого тёплого и мелководного участка пролива Малого моря. За Хужир-Нугайским заливом начинается обширная дельта реки Сарма, с несколькими низкими песчаными островками, местами гнездования птиц. Дальнейшее путешествие проходит по дороге в долине реки, по которой в 1643 году прошел казацкий пятидесятник Курбат Иванов. Взору туристов открывается обширное пространство, с хаотично разбросанными огромными валунами на фоне изумрудной травы, как будто духи гор играли в кегли. Вся дорога - это смена удивительных по живописности пейзажей: это и цветущая горная долина, и густая лесная чаща, и тропа, ведущая по обрыву над рекой и, конечно же, горная река с ее перепадами и порогами.
По Тажеранам к Анге (ориентировочная стоимость 5500 рублей с человека)
Удивительна и обширна Тажеранская степь, раскинулась от Ольхонских ворот до чистейших вод горной реки Анга. В этой экскурсии мы посещаем места, которые ближе познакомят наших гостей с природой Байкала и культурой народа, проживающего здесь. От Соленых озёр, до прекраснейших видов Бухты Ая с ее бирюзовой водой. Перед взором экскурсантов откроются Панорамы устья реки Анга, штольня из белого мрамора, мы посещаем петроглифы (наскальные письмена) возраст которых датируется от 4-2 тысячелетия. Дорога пролегает вдоль живописных мест, питаемых горной рекой. Что бы ближе познакомится с бурятской культурой мы проводим время обеда в традиционном кафе, где можно будет попробовать буузы ручной лепки, традиционный бурятский суп шулэн, домашний хворост. Издревле на Священной Бурятской земле проводятся традиционные Ёрдынские игры у горы Хада Ёрд. Гости нашей компании смогут проникнуться традициями бурятского народа, находясь в сакральном месте. В конце экскурсионной программы мы поднимаемся на гору, где расположился древний сад камней. История разбросанных мегалитов загадочна и возможно их происхождение останется большим секретом для всего человечества.