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Авторский тур
10 дней
Байкальская кругосветка
Начало: Иркутск
15 июня в 10:00
13 июля в 10:00
147 490₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Байкальские сказы
Начало: Иркутск
22 июня в 10:00
27 июля в 10:00
85 730₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Большое путешествие по весеннему Байкалу
Начало: Иркутск
14 мар в 10:00
110 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Легенды осени на Байкале
Начало: Иркутск
6 сен в 10:00
29 сен в 10:00
77 700₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Большое байкальское путешествие: от Иркутска до Улан-Удэ
Прокатиться на поезде вдоль Байкала, искупаться в Баргузинском заливе и увидеть лик богини Янжимы
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00. Возможна встреча на ж. -...
14 июня в 08:00
28 июня в 08:00
116 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнжела28 марта 2024Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
- ССофья19 марта 2024Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
- ННиколай19 марта 2024Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.
- ННаталья17 марта 2024Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.
- ДДмитрий22 января 2024Байкал: новые берегаИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ДДмитрий22 января 2024Байкал: новые берегаЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
- ЕЕкатерина10 января 2024Байкал: новые берегаСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами. Если опустить
- ООксана23 сентября 2023Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
- ТТатьяна10 августа 2023Благодарю за насыщенный впечатлениями тур и хорошую организацию. За время тура удалось познакомиться с традициями жителей региона, историей края, насладиться
- ССветлана31 марта 2023Татьяна высококлассный гид с большим опытом путешествий, очень надёжный и компетентный профессионал.
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