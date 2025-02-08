1 день

Иркутск - Пролив Ольхонские ворота - Ольхон - Скала Шаманка

Нас ждут головокружительные достопримечательности зимнего Байкала!

Вас впечатлят, даже поразят красоты его ледового и снежного обличия!

И в первый же день путешествия вас перевезут с материка на Ольхон – в самое сердце Великого озера.

Он небезосновательно считается наиболее зрелищным островом байкальского архипелага.

Ольхон – это настоящий кладезь мистической энергии.

По дороге сможете вдоволь полюбоваться прекрасными видами бескрайней сибирской природы.

Помимо этого, мы остановимся в местном кафе на обед, чтобы попробовать байкальскую кухню (не входит в стоимость).

Советуем не пройти мимо бууз, наивкуснейшего блюда с 300-летней историей.

По прибытию на Ольхон, заселимся в отель посёлка Хужир и устроим обзорную экскурсию.

В программу непременно войдут главные достопримечательности острова: скала Шаманка, Сарайский пляж и 13 священных столбов Сэргэ.

Вы узнаете не только любопытные подробности о каждой из локаций, но и об особенностях быта островитян.

Вечер также не останется свободным от впечатлений – встретим красочный байкальский закат.

Он непременно окажется обворожительно ярким.

А каким ему ещё быть в одной из самых солнечных мест планеты?

Питание не включено.