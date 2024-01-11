1 день

Иркутск - посёлок Сахюрта

Встреча в 07:45 – 08:00 в Иркутске у центрального железнодорожного вокзала (улица Челнокова, 3/1).

Трансфер на микроавтобусе до поселка Сахюрта (МРС) с остановками по дороге на завтрак (не входит в стоимость).

По приезду – размещение на турбазе, выдача снаряжения и вводный инструктаж по его использованию и технике безопасности в туре.

После – прогулка в пролив Ольхонские Ворота для тренировки катания на коньках по льду Байкала.

Вечером – ужин и русская баня.