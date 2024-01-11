По льду Байкала на коньках
Зимой Байкал превращается ещё и в самый большой в мире каток! Мы уверены, что коньки – это лучший и самый интересный способ исследовать Байкал зимой. Приезжайте и убедитесь сами!
фев
фев
фев
фев
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск - посёлок Сахюрта
Встреча в 07:45 – 08:00 в Иркутске у центрального железнодорожного вокзала (улица Челнокова, 3/1).
Трансфер на микроавтобусе до поселка Сахюрта (МРС) с остановками по дороге на завтрак (не входит в стоимость).
По приезду – размещение на турбазе, выдача снаряжения и вводный инструктаж по его использованию и технике безопасности в туре.
После – прогулка в пролив Ольхонские Ворота для тренировки катания на коньках по льду Байкала.
Вечером – ужин и русская баня.
Посёлок Сахюрта - деревня Сарма
Во второй день группе предстоит не сложный переход протяжённостью 13 км из посёлка Сахюрта в деревню Сарма.
По пути участники посетят полуостров Кобылья Голова (о-в Ольхон), увидят множество ледяных гротов и пещер, а самые активные смогут забраться на остров Большой Тойанак, что расположен в Малом море, и с которого открываются шикарные виды на всю округу.
На ночёвку группа остановиться в одной из турбаз деревни Сарма, которая расположена близ одноименной реки, из долины которой, в свою очередь, дует один из самых известных ветров России –"сарма".
Вечером, после ужина, можно отправиться спать, а можно скоротать время за настольными играми, чтобы лучше узнать других участников тура.
Деревня Сарма - деревня Ялга
Третий день ознаменован самым длинным переходом за всё время тура – 25 км.
Это посильно, но подъём и выход на маршрут будут до рассвета, а на финишную точку участники придут с последними лучами солнца.
В середине пути группа посетит остров Огой, в центре которого находится буддийская ступа Просветления.
Но куда более известен этот остров скалой на мысе "Дракон", фотографию которой мечтает иметь каждый уважающий себя турист на зимнем Байкале: место поистине красивое!
Кстати, в деревне Ялга нас встретит самый уютный коттедж на всём Ольхоне и его хозяйка – бурятская бабушка, которая готовит (кто бы сомневался) лучшие буузы во всей округе!
У бабушки всегда хорошо: после длинного перехода, сытного ужина и горячего душа все уснут как младенцы.
Деревня Ялга - посёлок Хужир
Из Ялги, если выйти на ледовую дорогу, Хужир кажется совсем близко.
На зимнем Байкале расстояния – это, вообще, штука обманчивая.
До Хужира нужно пройти (или проехать на коньках) 15 км и по плану группа прибудет в посёлок к обеду.
Хужир – центр цивилизации на Ольхоне: рестораны, магазины, сувенирные лавки и многочисленные гостиницы, в одной из которых группа разместиться на ночлег.
Закат участники отправятся встречать на знаменитую скалу Шаманка.
Посёлок Хужир - город Иркутск
Самый необычный и в то же время удобный способ передвижения по льду Байкала – это вовсе не коньки, а велосипед.
А значит утром, до отъезда в Иркутск мы отправимся на вело-покатушки по ледовым дорогам Малого моря: заедем на мыс Харанцы, остров Беленький и мыс Будун – красивые природные достопримечательности между посёлком Хужир и мысом Хобой на Ольхоне.
Накрутив 25 км, группа вернётся в посёлок Хужир на обед.
Микроавтобус заберёт группу из Хужира по второй половине дня.
Расчётное прибытие в Иркутск и завершение тура в 20:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание на обычных туристических базах по пути следования маршрута.
Варианты проживания
Турбазы по пути следования
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида-инструктора
- Питание: ужины в гостиницах с 1 до 4 дня тура, «ходовые» перекусы (горячий чай/кофе, сыр, колбаса, сало, хлеб, сладости) со 2 по 4 день тура и завтраки в гостиницах со 2 по 5 день тура
- Групповая аптечка
- Трансфер на микроавтобусе Иркутск - Сахюрта и Хужир - Иркутск
- Проживание на турбазах (2-местные отапливаемые номера, кроме ночевки в Ялге с 4-5-местными номерами). В большинстве объектов размещения удобства расположены в номерах (душ и туалет), в редких случаях - на этаже
- Прокат профильной экипировки: палки лыжные, сани-волокуши, каска, комплект защиты (наколенники и налокотники), фонарь налобный
- Прокат велосипедов в 5 день
- Баня в 1 день
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Размещение в Иркутске в день приезда и в день отъезда
- Питание, не указанное в программе
- Страховка
- Аренда коньков (рекомендуем взять свои коньки, обкатанные на домашнем катке)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда:
Ко всему нижеперечисленному можно мысленно добавлять "тёплый/ое/ую"
- головной убор, закрывающий уши (непродуваемый)
- шарф-труба флисовый (он же "баф")
- термобельё (штаны и футболка с длинным рукавом) из шерсти овец мериносов (merinos wool) или флиса polartec
- флиска толстая (плотность флиса от 300 г/м2)
- зимняя куртка (с капюшоном и прикрывающая попу) для мало активных экскурсий
- ветрозащитная "ходовая" куртка для переходов на коньках
- зимние штаны (аналогичные куртке по теплоизоляционным свойствам), можно горнолыжные
- пятипалые перчатки (плотные из флиса или горнолыжные)
- верхонки (это специальные варежки, надеваемые поверх перчаток, чаще всего из ветрозащитной ткани с утеплителем)
- трусы (можно из merinos wool)
- носки утеплённые (лучше флисовые или специальные для трекинга)
- трекинговые ботинки (обязательно с высоким берцем фиксирующем голеностоп!!! - это крайне важно для использования конков - байсов/нордиков)
Снаряжение:
- коньки прогулочно-хоккейного типа, утепленные;
- накладки на подошву ботинок "Ледоходы" (резиновая пластинка с шипами) либо их более серъезная версия - кошки-ледоходы.
- солнцезащитные очки или горнолыжную маску с высокой степенью УФ защиты, солнцезащитный крем, гигиеническая помада
- термос от 0,5 л (именно термос, а не термокружка) для индивидуального использования.
- рюкзак от 70 л (именно рюкзак, т. к. чемодан в волокуши не положишь и на спину, при необходимости, не закинешь)
- кружка, ложка и миска
Вот список не обязательного, но рекомендуемого снаряжения:
- тапочки для бани/душа
- плавки/купальник
- балаклава для защиты лица от ветра и солнца
- полотенце для душа и бани
- хоба (пенопопа, поджопник, сидушка полиуретановая - как её только не называют)
- грелки химические для обогрева тела и аккумуляторов электронной техники
Перечисленный выше комплект снаряжения и одежды в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке должен быть у каждого из участников.
Организаторы в праве не допустить человека до участия в туре при отсутствии указанного снаряжения или его аналогов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли ограничения по участию в туре?
- Мы не рекомендуем брать в этот тур детей младше 14 лет. Подростки в возрасте от 14 до 18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей или законных опекунов. Участие подростков строго по предварительному согласованию с организаторами ДО заключения договора
- Распитие алкогольных напитков в наших турах и употребление наркотиков – не приветствуется. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха.
- Сложность тура мы оцениваем как "Среднюю". Если у вас нет походного опыта, вы не обременяете себя систематическими занятиями спортом и все ваши путешествия до этого проходили в тёплых странах с проживанием в комфортных отелях, то стоит задуматься. Байкал на коньках, пусть даже с проживанием в турбазах -- это тур с серьёзными ходовыми нагрузками, аскетичными условиями сна и отдыха.
- Специальная подготовка для участия не требуется, но стоит помнить, что программа тура предусматривает длительные пешие переходы (на коньках) в сложных погодных и климатических условиях (низкие температуры до -35°С). Разумеется, перед стартом коньковой части программы мы проведём инструктаж и тренировку, но настоятельно рекомендуем участникам посетить каток или покататься на роликовых коньках как минимум 3-5 раз за 1-2 месяца до даты тура.
- Участникам стоит уделить особое внимание сбору снаряжения и серьёзно отнестись к нашим требованиям касательно этого вопроса (см. ниже "Что взять с собой").
Как добраться к месту начала тура?
В Иркутске находится аэропорт, куда летают самолёты из разных регионов России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.
К месту сбора группы у железнодорожного вокзала (по адресу улица Челнокова, с1) можно добраться так же поездом или на автомобиле.
Наш тур начинается в Иркутске, откуда мы увозим участников на остров Ольхон на микроавтобусе.
Участники самостоятельно приезжают к месту сбора группы в Иркутске.
Как обеспечивается безопасность на маршруте?
Профессиональные гиды-инструкторы, имеющие большой туристический опыт, специальную подготовку и сертификаты по оказанию первой помощи
- Групповая аптечка с широким спектром медицинских препаратов и перевязочных материалов
- Группа регистрируется в МЧС
- Мобильная связь присутствует на больше части маршрута
Я не умею кататься на коньках, что делать?
Прежде всего не переживать по этому поводу. Перед выходом на маршрут мы 60 - 90 минут учимся и тренируемся, обычно этого хватает большинству участников. Желательно потренироваться катанию на коньках до приезда на Байкал: взять несколько занятий или просто арендовать роликовые или обычные коньки и сходить на каток. Если у вас всё-таки не получилось управляться с коньками и вы поняли, что это "не моё", то можно пойти пешком в "ледоходах" в сопровождении второго инструктора. Пешком идти, конечно, чуть медленнее, чем катиться на коньках, но тоже вполне допустимо.
На сколько холодно бывает в феврале и марте?
Средние температуры в феврале-марте около -15С градусов, но временами могут опускаться до -30С. Воздух на Байкале сухой, поэтому низкие температуры переносятся сравнительно легче, чем в Москве или Санкт-Петербурге.
Лёд крепкий?
Толщина льда в феврале-марте обычно составляет около 1 метра, что позволяет безопасно по нему ходить и даже ездить на автомобиле. Но в нем могут быть трещины, промоины у скал и продухи нерп, поэтому надо быть аккуратными и строго соблюдать технику безопасности и наставления инструктора.
Сколько проезжаем на коньках в день?
У нас 3 ходовых дня и 1 день с радиальным маршрутом: 1й день - 12 км (радиалка), 2й день - 11 км, 3й день - 25 км и 4-й день - 15 км.
Что со связью? Какие операторы ловят?
На Ольхоне ловят основные операторы: МТС, Мегафон, Билайн, Теле2. В населенных пунктах и близко к ним - связь лучше, дальше от них - хуже. В целом, какая-то связь есть каждый день и на всех участках маршрута.
Что такое "сани-волокуши"?
Это сани, которыми в основном пользуются рыбаки и туристы. Представляют они из себя пластиковую ванночку, которая крепится 2-3 метровой веревкой к поясу. В волокушах "едет" рюкзак с вашими вещами. По льду они идут очень легко, иногда даже забываешь, что они прицеплены к тебе. По снегу - чуть сложнее, но это всё равно легче, чем тащить рюкзак на себе. Через ледяные торосы, конечно, сани протаскиваются на спине: для этого рюкзак в них размещается лямками наружу. Каждый участник самостоятельно везёт свои волокуши.
Какой формат у путешествия?
Формат путешествия – поход на коньках с ночёвками на туристических базах. Вещи (рюкзаки) участники будут возить с собой на специальных санях-волокушах, привязанных к поясу длинной стропой – это распространённый и удобный способ перевозки груза в зимних походах по ровной местности. Дневные перегоны между турбазами под силу большинству активных людей, но важно уметь кататься на коньках.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчили некоторые организационные моменты в туре. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации в туре. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!