Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Медицинская страховка в тур не входит – для граждан РФ достаточно взять с собой полис ОМС. Рисков

немного, т. к. маршрут хорошо изучен и многократно пройден. В случае соблюдения требований капитанов и

гида, а также техники безопасности, риск ЧС сводится к минимуму. На случай же непредвиденных ситуаций у

гида или водителя (капитана) имеются средства экстренной связи и аптечка доврачебной помощи. К тому же

маршрут не предполагает критического удаления от цивилизации и добраться до населённого пункта всегда

можно в течение нескольких часов.