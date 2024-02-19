Акция! Последнее место в туре! Проживание в одноместном номере без доплаты за одноместное размещение! Выгода 20 900 рублей!!! Именно этот тур по версии журнала National Geographic Traveler вошел в “30 читать дальше
самых незабываемых путешествий”! Его выбирают самые известные travel-блогеры России, такие как Сергей Доля и команда FollowMeTo для передачи на Первом! В этом туре вы побываете в самых красивых и укромных уголках Байкала, заберётесь в ледяные пещеры, увидите самый чистый лёд на планете – тот самый, с пузырьками и трещинками! А еще попробуете лучшие блюда бурятской и сибирской кухни, побываете в экспедиционном полярном городке и сплавитесь по реке на настоящей льдине!
5
3 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Что вас ожидает:
Необычный сплав на льдине
Сплавимся на настоящей льдине и походим по ледовым гротам
Этническая кухня
Отведаем национальную бурятскую и байкальскую кухни
Поцелуй Байкала
Пройдём посвящение "поцелуем" Байкала
Трэколы
Будем путешествовать на вездеходах-амфибиях, чьи огромные колеса по-настоящему впечатляют
Ледовая станция "Боро-Боро"
Услышим «дыхание Байкала» в ледовом тоннеле и сделаем необычные фотографии с тюльпанами
Пузырьки
Увидим те самые пузырьки во льду и знаменитые ходульные деревья в бухте Песчаная
Программа тура по дням
1 день
Иркутск - пос. Листвянка
08:30-09:30 Прибытие в аэропорт города Иркутска, встреча с гидом в аэропорту.
09:30-12:00 Посадка в микроавтобус и отправление на обзорную экскурсию по городу.
12:00-13:00 Переезд до поселка Листвянка.
13:00-14:00 Обед в местном кафе.
14:00-14:45 Переезд до отеля, заселение.
Возможность переодеться и утеплиться перед отправлением на льдину.
14:45-15:00 Переезд до причала.
15:00-16:45 Сплав на льдине (*при неблагопритяных погодных условиях предусмотрена программа с посещением КБЖД).
16:45-17:00 Возвращение в отель.
Свободное время, отдых.
80 км, 3 часа обзорная экскурсия по городу на микроавтобусе, 1 час переезд до поселка Листвянка.
Питание: обед.
Размещение: отель «Байкал», номер стандарт двухместный.
2 день
Листвянка - бухта Песчаная - бухта Ая - Малое Море
До 08:30 Завтрак в ресторане при отеле, сборы.
08:30-09:00 Посадка в микроавтобус и переезд до причала.
09:00-11:30 Посадка в «Хивусы» и отправление в сторону Малого Моря.
11:30-12:30 Остановка в бухте Песчаная. Прогулка по бухте, перекус.
12:30-15:00 Переход до бухты Ая.
15:00-16:00 Обед в кафе в бухте Ая.
16:00-18:00 Продолжение перехода на «Хивусе» до западного побережья Малого Моря.
18:00-19:00 Заселение на базу отдыха «Хадарта», отдых.
19:00-21:00 Ужин.
255 км, около 7 часов переходов на СВП «Хивус» + остановки на прогулки и обед.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Размещение: база отдыха «Хадарта», двухместные номера стандарт.
3 день
Западный берег Малого Моря - Хужир - Хадарта
08:00-09:00 Завтрак.
09:00-14:00 Отправление на «ТРЭКОЛах» по льду Байкала — вдоль западного берега. Осмотр торосистых полей.
14:00-16:00 Обед, развлечения на территории ледового ресторана.
16:00-18:30 Продолжение ледовой прогулки на «ТРЭКОЛах» по Малому Морю — остров Ольхон.
18:30 Возвращение на базу отдыха.
19:00-21:00 Ужин.
140 км (7,5 часов переездов на ТРЭКОЛах и прогулок по льду).
Питание: завтрак, обед, ужин.
Размещение: база отдыха «Хадарта», стандартные двухместные номера.
4 день
Западный берег Малого Моря - Юг Малого Моря - Куркут - Иркутск
До 09:30 Завтрак и сборы.
09:30-13:00 Отправление на «ТРЭКОЛах» по югу Малого Моря.
Посещение острова Огой.
Осмотр наплесков и гротов.
13:00-14:00 Обед в кафе на берегу Байкала
14:00-16:00 Продолжение ледовой прогулки.
Осмотр торосистых полей.
16:00-19:30 Прибытие в Куркутский залив, посадка в микроавтобус и отправление в Иркутск.
19:30 Заселение в отель.
320 км (около 4 часов на ТРЭКОЛах по льду, около 4 часов на микроавтобусах по трассе).
Питание: завтрак, обед.
Размещение: отель Irkutsk City Center, двухместные номера стандарт.
5 день
Отъезд
В зависимости от вашего рейса – отправляйтесь в аэропорт (время в пути около 30 минут) или погуляйте по городу, мы порекомендуем интересные маршруты и уютные заведения.
Check out до 12:00
Питание: завтрак в отеле.
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха и гостиницах:
отель «Байкал» (1 ночь, номер стандарт);
база отдыха «Хадарта» (2 ночи, номер стандарт);
Irkutsk City Center (1 ночь, номер стандарт).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:
Обычные даты
Праздничные даты
20-24 февраля, 07-11 марта.
104 979
110 228
Доплата за одноместное размещение: 20 900 рублей.
Варианты проживания
База отдыха «Хадарта»
2 ночи
База находится в тихом и уединенном месте на побережье озере Байкал, на побережье Малого Моря (местность Курма), на территории Прибайкальского национального парка, в 260 км от города Иркутска. Прямо с территории базы отдыха открывается великолепная панорама акватории Малого Моря: мыс Хадарта, бухта Мухур-Халэ, остров Ольхон, остров Огой. Всего 500 метров отделяют базу отдыха от берега озера Байкал.
Двухместный номер категории «Стандарт»
Предметы индивидуального пользования;
Полотенца;
Фен;
Чайник;
Холодильник;
TV.
Irkutsk City Center
1 ночь
Расположен в историческом центре города. Уютное кафе на территории
Двухместный номер категории «Стандарт»:
Гигиенический набор;
Полотенца;
Чайник;
Холодильник;
TV;
Шкаф для одежды;
Зеркало;
Бесплатный Wi-Fi;
Обеденный стол и стулья.
Отель «Baikal»
1 ночь
Современный дизайн, свежий ремонт. В шаговой доступности Байкальский музей. Изюминка отеля в том, что он расположен на возвышенности. Из окон открывается вид на озеро.
Питание согласно программе:1 день - обед2 день - завтрак, обед, ужин3 день - завтрак, обед, ужин4 день - завтрак, обед5 день - завтрак
1 день - обед
2 день - завтрак, обед, ужин
3 день - завтрак, обед, ужин
4 день - завтрак, обед
5 день - завтрак
Рекреационные сборы Прибайкальского национального парка
Услуги двух профессиональных гидов
Сплав на льдине в сопровождении СВП «Хивус»
Фрахт судна на воздушной подушке «Хивус-10» по маршруту Малое море - Листвянка
Фрахт вездеходов «ТРЭКОЛ» по Малому морю, 2 дня
Посещение арктического лагеря «Боро-Боро», интерактивное шоу-приветствие, знакомство с полярниками
Что не входит в цену
Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
Питание, не указанное в программе
Алкогольная и табачная продукция
Страховка
Экскурсии вне программы
Катание на собачьих упряжках
Аренда коньков
Баня
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;
шапка с возможностью прикрыть уши;
теплые непродуваемые перчатки;
защитная маска для лица или большой шарф, хорошо защитит лицо от ветра и солнечных лучей;
ледоходы (резиновые, надеваются на любую обувь), или кошки на обувь от скольжения;
сиденье индивидуальное туристическое, с ним вам будет приятней сидеть на льду, а так же оно может дополнительно защищать поясницу от ветра во время прогулок.
теплая куртка;
теплый свитер или флисовая кофта;
штаны (можно лыжные);
носки (термоноски и шерстяные);
термобелье;
солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20). Весной на Байкале очень яркое солнце!
очки солнцезащитные (с защитой от UV лучей не менее 2);
фонарик (желательно налобный);
личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
помада гигиеническая.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Медицинская страховка в тур не входит – для граждан РФ достаточно взять с собой полис ОМС. Рисков
немного, т. к. маршрут хорошо изучен и многократно пройден. В случае соблюдения требований капитанов и
гида, а также техники безопасности, риск ЧС сводится к минимуму. На случай же непредвиденных ситуаций у
гида или водителя (капитана) имеются средства экстренной связи и аптечка доврачебной помощи. К тому же
маршрут не предполагает критического удаления от цивилизации и добраться до населённого пункта всегда
можно в течение нескольких часов.
Какие есть скидки в туре?
Скидка для детей до 12 лет – 10%. К участию рекомендованы семьи с детьми от 8 лет. Младше – по согласованию.
Какая в это время на Байкале погода и температура?
С середины февраля – к началу марта на Байкал приходит весна. Дневные температуры растут с каждым
днем. Солнечные лучи отражаются от снега и ледяной поверхности озера, создавая благоприятные условия
для отдыха. Однако резкое падение температур и сильные ветра все же возможны (особенно в январе).
Средние дневные температуры марта от -5 до -15оС, ночью температура может опускаться до -25ОС.
Нужна ли какая-либо специальная подготовка/экипировка?
Правильно подобранное снаряжение, в особенности обувь и верхняя одежда – одна из основ комфортного
отдыха на зимнем Байкале. Обувь должна быть теплой и удобной, а одежда не продуваемой и не стесняющей
движений.
Возможна ли подледная рыбалка?
Подледная рыбалка предполагает довольно большое количество времени на подготовку и прикорм. В данном
туре, к сожалению, времени для этого не имеется. Подледной рыбалкой можно заняться до или после тура
(индивидуально, по запросу, в стоимость основного пакета не входит).
Будет ли возможность попробовать омуль?
Запрет на промышленный вылов омуля на Байкале действует с 2018 года, а официальная продажа очень
строго контролируется. Но у нас много другой вкусной местной рыбы – не переживайте, гастрономическая
составляющая тура вас обязательно порадует!
Стоит ли брать свои коньки? Ледоступы?
В дни пребывания на Малом Море есть возможность прокатиться по льду Байкала на коньках. Коньки
предоставляются в аренду за дополнительную плату. Так что если у вас есть свои коньки и место в багаже –
смело берите!
Ледоступы – не обязательная, но желательная часть снаряжения.
Как обстоят дела со связью?
Все дни тура у вас будет связь, хоть и не всегда стабильная.
Сколько наличных брать с собой в тур?
Средний чек ужинов: 1200-2500 рублей. Все остальные расходы (сувениры, алкоголь, лекарства, баня) – по
желанию.
Лед – в каком % соотношении от общего маршрута мы будем на нем находится?
«Чистый лед» с популярных картинок вы будете встречать, начиная со второго дня. Первый день тура
пройдет в Листвянке, в акватории которой лед почти всегда покрыт снегом (из-за особенностей
расположения). В целом, на льду вы проведете около 60-70% тура.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
М
Марина
19 фев 2024
Впечатления самые теплые! Байкал навсегда в моём сердце! Спасибо Большой Стране, процветания вам и успехов!!!
А
Александр
18 фев 2023
Добрый день, поездка прошла замечательно! Ожидания полностью оправдались. Особенно понравились гиды - Ксения и Светлана, которые сделали все, чтобы тур запомнился.
Е
Елена
20 мар 2022
Давно мечтала побывать на Байкале. Ещё осенью выбрала и забронировала тур "Байкальский лёд". Хорошо подготовилась, понимая, как холодно может быть на открытом льду при морозе и ветре. Спасибо организаторам, они читать дальше
неоднократно присылали список необходимых вещей, советы по туру и быстро отвечали на все вопросы. В результате поездка была просто замечательной. Гиды Андрей и Екатерина - очень грамотные, весёлые и тактичные. Каждый день нас ждали новые интересные места и активности. Все три места размещения понравились. Все гостиницы были деревянные, уютные, с отличными русскими банями. Питание - выше всяких похвал, особенно обед в шатре "Боро-Боро" и все пикники на льду. Поездка недешёвая (а она и не может быть дешёвой в суровом Сибирском краю, при постоянном использовании такого надёжного транспорта, как Трэколы и Хивусы), но впечатлений от Байкальского льда, от ледовых пещер, наплесков, утёсов и сибирских сопок хватит на всю оставшуюся жизнь! Спасибо организаторам и исполнителям! Рекомендую всем.