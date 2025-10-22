1 день

Добро пожаловать в Сибирь

Сбор группы в аэропорту г. Иркутска до 09:00.

Первый день вашего путешествия обойдётся без длительных переездов. Вы отправитесь в пос. Листвянка, расположенный в 70 км от Иркутска. А по дороге вас ждут экскурсии по самым известным музеям на Байкале.

Первой по плану будет экскурсия в архитектурно-этнографический музей “Тальцы”.

Это уникальный музей под открытым небом, собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XIX веков, где восстановлена обстановка сибирской и бурятской деревни, а также эвенкийского стойбища.

После обеда в кафе мы посетим Байкальский лимнологический музей (СО РАН). Это единственный музей в мире, экспозиции которого знакомят с историей изучения озера, его животным и растительным миром.

С 2004 г. в музее работает «живая экспозиция»: в аквариумах музея можно увидеть некоторых представителей байкальской фауны: омуля, сига, осетра и, конечно, нерпу.

Далее - экскурсия на обзорную площадку “Камень Черского”.

Сначала на кресельном подъемнике вы вознесетесь к высочайшей точке в окрестностях Листвянки, откуда открывается захватывающая панорама озера Байкал, истока Ангары с Шаман-Камнем, поселка Порт Байкал и Листвянки.

По окончании экскурсии вы вернетесь в Иркутск и заселитесь в гостиницу в историческом центре города.

Питание: обед.

