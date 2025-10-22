Вы проедете более 1 000 км по сибирским дорогам, увидите горы, море, отвесные скалы и песчаный пляж, сибирскую тайгу и потухший вулкан, горячий источник и горную реку с необычным названием. Познакомитесь с историей освоения Сибири, культурой коренных жителей Прибайкалья.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Сибирь
Сбор группы в аэропорту г. Иркутска до 09:00.
Первый день вашего путешествия обойдётся без длительных переездов. Вы отправитесь в пос. Листвянка, расположенный в 70 км от Иркутска. А по дороге вас ждут экскурсии по самым известным музеям на Байкале.
Первой по плану будет экскурсия в архитектурно-этнографический музей “Тальцы”.
Это уникальный музей под открытым небом, собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XIX веков, где восстановлена обстановка сибирской и бурятской деревни, а также эвенкийского стойбища.
После обеда в кафе мы посетим Байкальский лимнологический музей (СО РАН). Это единственный музей в мире, экспозиции которого знакомят с историей изучения озера, его животным и растительным миром.
С 2004 г. в музее работает «живая экспозиция»: в аквариумах музея можно увидеть некоторых представителей байкальской фауны: омуля, сига, осетра и, конечно, нерпу.
Далее - экскурсия на обзорную площадку “Камень Черского”.
Сначала на кресельном подъемнике вы вознесетесь к высочайшей точке в окрестностях Листвянки, откуда открывается захватывающая панорама озера Байкал, истока Ангары с Шаман-Камнем, поселка Порт Байкал и Листвянки.
По окончании экскурсии вы вернетесь в Иркутск и заселитесь в гостиницу в историческом центре города.
Питание: обед.
Тункинская долина
Сегодня вас ждёт долгая и живописная дорога к самой южной части Байкала.
Сбор на экскурсию в 07:00.
Вы преодолеете границу между Иркутской областью и Бурятией и посетите уютный посёлок Аршан, расположенный в кольце молодых Тункинских гор.
Вас ждут невероятные горные пейзажи, погружение в красочную и гостеприимную бурятскую культуру, чистейший воздух, пронизанный ароматами первой майской зелени, и, конечно же, знакомство с бурятской кухней.
Во время экскурсии вы посетите буддийский комплекс “Множество дверей счастья”, прогуляетесь вдоль русла горной реки Кынгарги, посетите монгольский рынок, где можно приобрести изделия из верблюжьей шерсти, местные травяные сборы и байкальские сувениры, попробуете целебную минеральную воду и искупаетесь в горячем источнике в посёлке Жемчуг.
Вечером – возвращение в Иркутск.
Питание: завтрак (ланч-бокс).
Остров легенд
Впереди насыщенный день, поэтому боевой настрой вам не помешает.
Мы отправляемся на самый известный остров Байкала – Ольхон.
Сбор на экскурсию в 07:00, дорога до паромной переправы займет 5 часов.
Вы проедете по бурятским степям, увидите, как равнина сменяется на холмистую и лесистую местность.
Переправившись на остров на пароме вы пересядете в самый популярный Ольхонский транспорт – автомобиль УАЗ. Вас ждет экскурсия по южной части острова: живописные мысы, древние скалы, покрытые салатовым лишайником, бирюзовые бухты, в которых отражается чистое байкальское небо.
Наше конечной целью на сегодня будет добраться до самой узнаваемой локации на Байкале – скалы Шаманки на мысе Бурхан, которая расположилась в самом центре пос. Хужир.
Погуляв у скалы и познакомившись с местным колоритом, вы отправитесь в обратный путь до Иркутска.
Питание: завтрак (ланч-бокс), обед.
Отъезд
После завтрака в отеле ваше насыщенное путешествие по Байкалу подходит к концу.
До новых встреч на берегах великого озера!
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|60 300
|68 000
Подселение не предусматривается.
Варианты проживания
Гостиница «Ангара» 3
Отель «Ангара» расположен в историческом центре Иркутска: на сквере имени Кирова. Номера комфортные и уютные, оформлены в современном стиле и оснащены всем необходимым. Из окон открывается шикарная панорама на центральную площадь. Гости могут посетить бильярдный VIP-клуб. Также гости отеля могут воспользоваться сауной и услугами салона красоты. Дополнительные услуги: прачечная, переговорная, конференц-зал на 55 мест, камера хранения, парковка, сувенирный киоск. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
Гостиница «Иркутск»
Гостиница “Иркутск” располагается в отличном районе города Иркутск. Размещение осуществляется в любом из 163 уютных номеров, в зависимости от вкуса и предпочтения постояльцев. Каждый из них оснащен необходимой мягкой и удобной мебелью для комфортного отдыха.
Здесь представлен достаточно широкий спектр услуг, который сделает ваше пребывание незабываемым. В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная охрана и обслуживание, ежедневная уборка, магазин сувениров. Также предоставляется возможность посетить фитнес-центр, кабинет массажа, солярий и спа-салон. Для самых маленьких оборудована детская игровая площадка.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в Иркутске (благоустроенные номера категории «стандарт»)
- Питание по программе (завтраки 2-4 день, обед 1,3 день)
- Все трансферы на маршруте
- Услуги гида на экскурсиях
- Билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Питание, не включенное в программу
- Купание в горячем источнике в пос. Жемчуг (250 руб. /чел.)
- Вход на территорию Тункинского нац. парка (200 руб. /чел.)
- Улучшенное размещение
- Дополнительные экскурсии и развлечения
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- обязательно! Паспорт и полис ОМС;
- кепка или бандана + шапка;
- легкая шапка;
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20 и от 30 для светлой кожи);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- купальные принадлежности (да, на Байкале можно купаться!);
- репелленты от комаров и клещей (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
- личная аптечка (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
- накидка от дождя;
- фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы;
- портативное зарядное устройство (power bank);
- пуховые жилетки или тонкие куртки, ветровки;
- удобная обувь (лучше всего сандалии и кроссовки);
- туалетные принадлежности;
- одежда для города или курорта;
А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, тонкие перчатки, зонт, герметичная упаковка для документов.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой транспорт в туре?
В зависимости от размера группы Volkswagen Polo/Toyota Noah/Hyundai Grand Starex/Toyota Hiace/Mercedes Sprinter (4/6/7/10/19).
На Ольхоне – а/м УАЗ СГР (8 мест)
Есть ли скидки в туре?
- 10% дети до 12 включительно;
- Дети до 5 включительно бесплатно без предоставления питания и спального места;
- Пенсионеры и инвалиды 5%.
Как подобрать билеты?
В первый день тура туристам нужно быть в аэропорту Иркутска не позднее 8:30 или прибыть в город заранее и сообщить свое местоположение организатору.
Последний день тура - это завтрак и выселение из отеля, поэтому обратный рейс может быть в любое время, но не ранее 00:00 3-го дня тура.
Какие потребуются документы для оформления тура?
- скан паспорта с пропиской на того, с кем будет заключатся договор;
- на остальных участников ФИО, дата рождения, город проживания.