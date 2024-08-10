1 день

Добро пожаловать в Сибирь

Сбор группы до 9:30 в аэропорту г. Иркутска.

Сегодняшний день будет самым насыщенным по количеству новой информации, связанной с историей освоения Сибири, происхождением Байкала, культурой и традициями Прибайкалья.

Первым делом мы отправимся в архитектурно-этнографический музей “Тальцы”, где познакомимся с историей освоения Сибири русскими казаками, увидим старинный деревянный замок-крепость, а по-русски “острог”, узнаем о традициях строительства первых казачьих поселений на территории Сибири и Дальнего Востока, окунемся в атмосферу быта волостного села 18 века, зайдем в церковно- приходскую школу и попробуем представить самые первые шаги образования на Руси.

После познавательной экскурсии в “Тальцах” нас будет ждать сытный обед из сибирских блюд.

А далее – смотровая площадка “Камень Черского”, с которой открывается шикарная панорама озера Байкал, истока Ангары и противоположного берега, где начинается знаменитая КБЖД.

Еще одним важным пунктом сегодняшней программы станет Байкальский лимнологический музей.

Лимнология – наука, изучающая озера, а это значит, что в этом музее собрана вся актуальная информация об озере Байкал.

Здесь можно увидеть живых обитателей озера-моря: байкальский омуль, хариус, осётр, ленок, рачки и бокоплавы, и, конечно, байкальская нерпа.

После экскурсии заселяемся в отель и оставляем вас отдыхать и наслаждаться свежим байкальским воздухом, панорамой озера и ужином в ресторане отеля.

70 км, 5-6 часов с учетом экскурсий.