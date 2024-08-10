Байкальский марафон

Акция! Горящая цена на ближайший заезд! Стоимость по акции 49 700 рублей! Тур создан специально для тех, кто любит быструю смену локаций и впечатлений, трансфера и отелей, культур и природных
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ландшафтов.

Вы проедете более 1 000 км по сибирским дорогам, увидите горы, море, отвесные скалы и песчаный пляж, сибирскую тайгу и потухший вулкан, горячий источник и горную реку с необычным названием. Познакомитесь с историей освоения Сибири, культурой коренных жителей Прибайкалья.

5
1 отзыв
Байкальский марафон
Байкальский марафон
Байкальский марафон
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Сибирь

Сбор группы до 9:30 в аэропорту г. Иркутска.

Сегодняшний день будет самым насыщенным по количеству новой информации, связанной с историей освоения Сибири, происхождением Байкала, культурой и традициями Прибайкалья.

Первым делом мы отправимся в архитектурно-этнографический музей “Тальцы”, где познакомимся с историей освоения Сибири русскими казаками, увидим старинный деревянный замок-крепость, а по-русски “острог”, узнаем о традициях строительства первых казачьих поселений на территории Сибири и Дальнего Востока, окунемся в атмосферу быта волостного села 18 века, зайдем в церковно- приходскую школу и попробуем представить самые первые шаги образования на Руси.

После познавательной экскурсии в “Тальцах” нас будет ждать сытный обед из сибирских блюд.

А далее – смотровая площадка “Камень Черского”, с которой открывается шикарная панорама озера Байкал, истока Ангары и противоположного берега, где начинается знаменитая КБЖД.

Еще одним важным пунктом сегодняшней программы станет Байкальский лимнологический музей.

Лимнология – наука, изучающая озера, а это значит, что в этом музее собрана вся актуальная информация об озере Байкал.

Здесь можно увидеть живых обитателей озера-моря: байкальский омуль, хариус, осётр, ленок, рачки и бокоплавы, и, конечно, байкальская нерпа.

После экскурсии заселяемся в отель и оставляем вас отдыхать и наслаждаться свежим байкальским воздухом, панорамой озера и ужином в ресторане отеля.

70 км, 5-6 часов с учетом экскурсий.

Добро пожаловать в СибирьДобро пожаловать в СибирьДобро пожаловать в СибирьДобро пожаловать в СибирьДобро пожаловать в СибирьДобро пожаловать в СибирьДобро пожаловать в СибирьДобро пожаловать в Сибирь
2 день

Тункинская долина

После завтрака нас снова ждет дорога.

Сегодняшний путь займет около 300 км по асфальтированной и невероятно интересной дороге.

Сначала мы преодолеем горный перевал с извилистыми поворотами и окажемся на противоположном, южном берегу Байкала.

Далее наш путь будет лежать на юг, в сторону Монголии.

Тункинская долина – это край потухших вулканов, горных рек, альпийских лугов и невероятных просторов степи.

Когда-то в этом месте проходил путь из Монголии, проносились воины Чингисхана, завоевывая новые земли, а сейчас спокойный, уединенный бурятский край.

Поселок Аршан, который станет конечной точкой нашего пути сегодня, расположен в предгорьях Восточного Саяна.

Он по праву заслужил звание одной из байкальских здравниц благодаря уникальному целебному климату и огромному количеству минеральных источников, бьющих из-под земли.

На территории поселка работает два курорта.

Насладившись видами и сделав множество шикарных фотографий, отправляемся в обратный путь до Иркутска и далее – до пос. Листвянка, где вас ждет заселение в гостиницу и отдых после насыщенного дня.

470 км, 12-14 часов с учетом экскурсий.

Тункинская долинаТункинская долинаТункинская долинаТункинская долинаТункинская долинаТункинская долина
3 день

Остров легенд

После завтрака в отеле садимся в групповой трансфер-автобус и отправляемся покорять самый большой остров на Байкале – Ольхон.

Дорога предстоит неблизкая, но разнообразная и живописная.

На обед мы заедем в придорожное кафе, где можно будет уже почувствовать местный колорит и попробовать бурятскую национальную кухню.

Тажеранские степи, пролив Ольхонские Ворота, переправа на пароме – всё осталось позади, и вот мы ступаем на сакральную землю Ольхона.

Здесь уже заметна разница в окружающей нас природе: неземные пейзажи Ольхона никого не оставляют равнодушным, а если повезет и мы увидим “ползающие” по горам облака, значит духи-хозяева острова нас приняли гостеприимно.

Наша главная цель на сегодня – одна из девяти святынь Азии – скала Шаманка, и расположена она недалеко от самого большого населенного пункта острова, поселка Хужир.

Прогулявшись по Сарайскому пляжу и заглянув в местные сувенирные лавки, мы отправляемся в обратный путь до Иркутска.

Уставшие, но счастливые возвращаемся в отель.

300 км, 6 часов в пути, рейсовый микроавтобус.

Остров легендОстров легендОстров легендОстров легендОстров легендОстров легендОстров легендОстров легендОстров легендОстров легенд
4 день

Отъезд

После завтрака в отеле ваше насыщенное путешествие по Байкалу подходит к концу.

До новых встреч на берегах великого озера!

ОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместное
54 00062 000

Подселение не предусматривается.

Варианты проживания

Гостиница «Иркутск»

3 ночи

Гостиница “Иркутск” располагается в отличном районе города Иркутск. Размещение осуществляется в любом из 163 уютных номеров, в зависимости от вкуса и предпочтения постояльцев. Каждый из них оснащен необходимой мягкой и удобной мебелью для комфортного отдыха.

Здесь представлен достаточно широкий спектр услуг, который сделает ваше пребывание незабываемым. В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная охрана и обслуживание, ежедневная уборка, магазин сувениров. Также предоставляется возможность посетить фитнес-центр, кабинет массажа, солярий и спа-салон. Для самых маленьких оборудована детская игровая площадка.

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Гостиница «Ангара» 3

3 ночи

Отель «Ангара» расположен в историческом центре Иркутска: на сквере имени Кирова. Номера комфортные и уютные, оформлены в современном стиле и оснащены всем необходимым. Из окон открывается шикарная панорама на центральную площадь. Гости могут посетить бильярдный VIP-клуб. Также гости отеля могут воспользоваться сауной и услугами салона красоты. Дополнительные услуги: прачечная, переговорная, конференц-зал на 55 мест, камера хранения, парковка, сувенирный киоск. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.

Гостиница «Ангара» 3Гостиница «Ангара» 3Гостиница «Ангара» 3Гостиница «Ангара» 3Гостиница «Ангара» 3Гостиница «Ангара» 3Гостиница «Ангара» 3Гостиница «Ангара» 3Гостиница «Ангара» 3Гостиница «Ангара» 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в Иркутске (благоустроенные номера категории «Стандарт»)
  • Питание по программе (завтраки 2-4 день, обед 1,3 день)
  • Все трансферы на маршруте
  • Услуги гида на экскурсиях
  • Билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Питание, не включенное в программу
  • Купание в горячем источнике в пос. Жемчуг
  • Улучшенное размещение
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • обязательно! Паспорт и полис ОМС;
  • кепка или бандана + шапка;
  • легкая шапка;
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20 и от 30 для светлой кожи);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • купальные принадлежности (да, на Байкале можно купаться!);
  • репелленты от комаров и клещей (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
  • личная аптечка (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
  • накидка от дождя;
  • фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы;
  • портативное зарядное устройство (power bank);
  • пуховые жилетки или тонкие куртки, ветровки;
  • удобная обувь (лучше всего сандалии и кроссовки);
  • туалетные принадлежности;
  • одежда для города или курорта;

А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, тонкие перчатки, зонт, герметичная упаковка для документов.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой транспорт в туре?

В зависимости от размера группы Volkswagen Polo/Toyota Noah/Hyundai Grand Starex/Toyota Hiace/Mercedes Sprinter (4/6/7/10/19).

На Ольхоне – а/м УАЗ СГР (8 мест)

Есть ли скидки в туре?
  • 10% дети до 12 включительно;
  • Дети до 5 включительно бесплатно без предоставления питания и спального места;
  • Пенсионеры 5%.

Горящие цены (действуют на каждый ближайший заезд, не суммируются с другими предложениями кроме детской скидки):

РазмещениеСтандарт
Двухместное49 700 (скидка 4 300)
Одноместное56 100 (скидка 4 900)
Как подобрать билеты?

В первый день тура туристам нужно быть в аэропорту Иркутска не позднее 8:30 или прибыть в город заранее и сообщить свое местоположение организатору.

Последний день тура - это завтрак и выселение из отеля, поэтому обратный рейс может быть в любое время, но не ранее 00:00 3-го дня тура.

Какие потребуются документы для оформления тура?
  • скан паспорта с пропиской на того, с кем будет заключатся договор;
  • на остальных участников ФИО, дата рождения, город проживания.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
10 авг 2024
Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.
Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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