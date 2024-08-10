Программа тура по дням
Добро пожаловать в Сибирь
Сбор группы до 9:30 в аэропорту г. Иркутска.
Сегодняшний день будет самым насыщенным по количеству новой информации, связанной с историей освоения Сибири, происхождением Байкала, культурой и традициями Прибайкалья.
Первым делом мы отправимся в архитектурно-этнографический музей “Тальцы”, где познакомимся с историей освоения Сибири русскими казаками, увидим старинный деревянный замок-крепость, а по-русски “острог”, узнаем о традициях строительства первых казачьих поселений на территории Сибири и Дальнего Востока, окунемся в атмосферу быта волостного села 18 века, зайдем в церковно- приходскую школу и попробуем представить самые первые шаги образования на Руси.
После познавательной экскурсии в “Тальцах” нас будет ждать сытный обед из сибирских блюд.
А далее – смотровая площадка “Камень Черского”, с которой открывается шикарная панорама озера Байкал, истока Ангары и противоположного берега, где начинается знаменитая КБЖД.
Еще одним важным пунктом сегодняшней программы станет Байкальский лимнологический музей.
Лимнология – наука, изучающая озера, а это значит, что в этом музее собрана вся актуальная информация об озере Байкал.
Здесь можно увидеть живых обитателей озера-моря: байкальский омуль, хариус, осётр, ленок, рачки и бокоплавы, и, конечно, байкальская нерпа.
После экскурсии заселяемся в отель и оставляем вас отдыхать и наслаждаться свежим байкальским воздухом, панорамой озера и ужином в ресторане отеля.
70 км, 5-6 часов с учетом экскурсий.
Тункинская долина
После завтрака нас снова ждет дорога.
Сегодняшний путь займет около 300 км по асфальтированной и невероятно интересной дороге.
Сначала мы преодолеем горный перевал с извилистыми поворотами и окажемся на противоположном, южном берегу Байкала.
Далее наш путь будет лежать на юг, в сторону Монголии.
Тункинская долина – это край потухших вулканов, горных рек, альпийских лугов и невероятных просторов степи.
Когда-то в этом месте проходил путь из Монголии, проносились воины Чингисхана, завоевывая новые земли, а сейчас спокойный, уединенный бурятский край.
Поселок Аршан, который станет конечной точкой нашего пути сегодня, расположен в предгорьях Восточного Саяна.
Он по праву заслужил звание одной из байкальских здравниц благодаря уникальному целебному климату и огромному количеству минеральных источников, бьющих из-под земли.
На территории поселка работает два курорта.
Насладившись видами и сделав множество шикарных фотографий, отправляемся в обратный путь до Иркутска и далее – до пос. Листвянка, где вас ждет заселение в гостиницу и отдых после насыщенного дня.
470 км, 12-14 часов с учетом экскурсий.
Остров легенд
После завтрака в отеле садимся в групповой трансфер-автобус и отправляемся покорять самый большой остров на Байкале – Ольхон.
Дорога предстоит неблизкая, но разнообразная и живописная.
На обед мы заедем в придорожное кафе, где можно будет уже почувствовать местный колорит и попробовать бурятскую национальную кухню.
Тажеранские степи, пролив Ольхонские Ворота, переправа на пароме – всё осталось позади, и вот мы ступаем на сакральную землю Ольхона.
Здесь уже заметна разница в окружающей нас природе: неземные пейзажи Ольхона никого не оставляют равнодушным, а если повезет и мы увидим “ползающие” по горам облака, значит духи-хозяева острова нас приняли гостеприимно.
Наша главная цель на сегодня – одна из девяти святынь Азии – скала Шаманка, и расположена она недалеко от самого большого населенного пункта острова, поселка Хужир.
Прогулявшись по Сарайскому пляжу и заглянув в местные сувенирные лавки, мы отправляемся в обратный путь до Иркутска.
Уставшие, но счастливые возвращаемся в отель.
300 км, 6 часов в пути, рейсовый микроавтобус.
Отъезд
После завтрака в отеле ваше насыщенное путешествие по Байкалу подходит к концу.
До новых встреч на берегах великого озера!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|54 000
|62 000
Подселение не предусматривается.
Варианты проживания
Гостиница «Иркутск»
Гостиница “Иркутск” располагается в отличном районе города Иркутск. Размещение осуществляется в любом из 163 уютных номеров, в зависимости от вкуса и предпочтения постояльцев. Каждый из них оснащен необходимой мягкой и удобной мебелью для комфортного отдыха.
Здесь представлен достаточно широкий спектр услуг, который сделает ваше пребывание незабываемым. В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная охрана и обслуживание, ежедневная уборка, магазин сувениров. Также предоставляется возможность посетить фитнес-центр, кабинет массажа, солярий и спа-салон. Для самых маленьких оборудована детская игровая площадка.
Гостиница «Ангара» 3
Отель «Ангара» расположен в историческом центре Иркутска: на сквере имени Кирова. Номера комфортные и уютные, оформлены в современном стиле и оснащены всем необходимым. Из окон открывается шикарная панорама на центральную площадь. Гости могут посетить бильярдный VIP-клуб. Также гости отеля могут воспользоваться сауной и услугами салона красоты. Дополнительные услуги: прачечная, переговорная, конференц-зал на 55 мест, камера хранения, парковка, сувенирный киоск. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в Иркутске (благоустроенные номера категории «Стандарт»)
- Питание по программе (завтраки 2-4 день, обед 1,3 день)
- Все трансферы на маршруте
- Услуги гида на экскурсиях
- Билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Питание, не включенное в программу
- Купание в горячем источнике в пос. Жемчуг
- Улучшенное размещение
- Дополнительные экскурсии и развлечения
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- обязательно! Паспорт и полис ОМС;
- кепка или бандана + шапка;
- легкая шапка;
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20 и от 30 для светлой кожи);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- купальные принадлежности (да, на Байкале можно купаться!);
- репелленты от комаров и клещей (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
- личная аптечка (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
- накидка от дождя;
- фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы;
- портативное зарядное устройство (power bank);
- пуховые жилетки или тонкие куртки, ветровки;
- удобная обувь (лучше всего сандалии и кроссовки);
- туалетные принадлежности;
- одежда для города или курорта;
А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, тонкие перчатки, зонт, герметичная упаковка для документов.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой транспорт в туре?
В зависимости от размера группы Volkswagen Polo/Toyota Noah/Hyundai Grand Starex/Toyota Hiace/Mercedes Sprinter (4/6/7/10/19).
На Ольхоне – а/м УАЗ СГР (8 мест)
Есть ли скидки в туре?
- 10% дети до 12 включительно;
- Дети до 5 включительно бесплатно без предоставления питания и спального места;
- Пенсионеры 5%.
Горящие цены (действуют на каждый ближайший заезд, не суммируются с другими предложениями кроме детской скидки):
|Размещение
|Стандарт
|Двухместное
|49 700 (скидка 4 300)
|Одноместное
|56 100 (скидка 4 900)
Как подобрать билеты?
В первый день тура туристам нужно быть в аэропорту Иркутска не позднее 8:30 или прибыть в город заранее и сообщить свое местоположение организатору.
Последний день тура - это завтрак и выселение из отеля, поэтому обратный рейс может быть в любое время, но не ранее 00:00 3-го дня тура.
Какие потребуются документы для оформления тура?
- скан паспорта с пропиской на того, с кем будет заключатся договор;
- на остальных участников ФИО, дата рождения, город проживания.