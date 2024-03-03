Можете себе представить? Маленький филиал Камчатки в центре страны — удивительное место, которое надо увидеть.
Полное отсутствие цивилизации, яркие цвета горной Оки в сочетании со снежными вершинами, а в финале — кристально чистый и необъятный Байкал.
июн
авг
Программа тура по дням
Встреча. Переезд в поселок Орлик
Встреча в аэропорту города Иркутск у справочной в 10 часов.
Переезд вдоль Восточных Саян до Окинского района.
Но для начала мы остановимся в Култуке на обзорной точке и посмотрим на Байкал.
Желающие смогут купить и отведать Байкальского омуля.
Обед в пути (оплачивается самостоятельно).
Далее, во время пути, справа из окна мы будем созерцать вершины гор.
Далее остановка на священных местах, где обязательно стоит попросить благополучия и удачи в нашем путешествии.
Взамен вы можете положить монетку или повязать ленточку.
Ночевка в селе Орлик.
Ужин готовим самостоятельно.
Распределение снаряжения, продуктов на все дни тура.
Докупка, если это необходимо.
Питание включено: ужин (готовится самостоятельно).
Протяженность маршрута авто 8-9 часов.
Переезд до перевала Чойган-Дабан
Завтрак.
Переезд на высоко проходимой машине 80 км.
Наш путь идет по единственной дороге, где ездят только высоко проходимые машины.
Величественные и остроконечные пики, яркие и насыщенные краски этих мест будут окружать нас во время переезда (транспорт оплачивается отдельно на 3 переезда).
Приезд под перевал к Чойгоновским источникам (уникальные нетронутые источники. Глазной стекает со скалы каплями и нужно лечь, чтоб капелька падала прямо в глаз. Радоновые ванны, источник молодости, и др.).
Обед варим на газе.
Переход на Источники (2-4ч.).
Возможен перевоз груза на лошади (уточняйте при покупке тура).
Установка палаток.
Отдых, ужин у костра.
При позднем приезде, ночевка перед перевалом у горной реки.
Перевал достаточно несложный, в начале небольшой подъем, далее путь 2-3 км, по удивительному соцветию красок, что раскрасила природа окружающий пейзаж.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность маршрута: авто 80 км, пешком 2-4 часа + 2-3 км подъем.
Отдых на источниках. Подготовка к треккингу
Завтрак.
Отдых на источниках, что расположены в лесу, как и многие источники тысячи лет назад.
Скорее всего, все мировые курорты, где есть источники, выглядели примерно так.
Осознание этого, делает это место еще более уникальным в историческом плане.
Экскурсии по окрестностям с принятием ванн и пробой воды с источников.
Обед.
Для желающих и подготовленных — двухдневный переход к подножью пика Топографов (3 100м).
Сам массив Пика очень сыпуч и отвесен.
Восхождение требует навыков скалолазания и альпинизма. Поэтому мы поднимемся только на небольшую часть, чтоб осмотреть красоты с птичьего полета.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Переход к пику Топографов (или отдых на источниках)
Завтрак.
Принятие целебных ванн.
Обед.
Ужин.
Для тех, кто решил идти к Пику Топографов:
- предстоит преодолеть перевал и долину семи озер.
Изумрудные озера, поляны из жарков и других цветов, снег, ледники, спускающиеся с гор.
Отсутствие людей, абсолютная девственная природа.
Для тех, кто отдыхает в лагере — также можно совершить с группой переход до первого живописного озера.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Возвращение в лагерь (или отдых на источниках)
Завтрак.
Для тех, кто решил идти к Пику Топографов:
- возвращаемся к источникам.
Та же самая тропа, но виды уже другие и природа показывает свою красоту с другой стороны.
Для группы на источниках — отдых в теплых ваннах.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Переезд до источников Хойто-Гол
Завтрак.
Переход через перевал, где нас ждет машина.
Переезд на арендованной машине до местности Хойто-Гол.
Обед.
Ужин и ночевка на источниках.
На источниках есть бассейн, с теплой водой где можно сделать фотографии прямо на фоне заснеженных гор.
Но более приятна ванна из горячей воды, прямо возле горной реки, естественная с теплыми огромными камнями.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность маршрута: авто 3-4 часа.
Начало путешествия в долину потухших вулканов
Завтрак.
Сегодня начинается наше путешествие в долину потухших вулканов.
Переход через перевал (2700 м.) с которого открывается живописный вид, и спуск до вулкана Кропоткина.
При спуске с перевала нашему взору откроется красивое озеро в котором плавают огромные льдины.
Обед в виде перекуса на озере.
Продолжение спуска по долине с полянами цветов и кристально чистым воздухом.
Преодоление переправы в брод.
Переход до вулкана.
Установка палаток возле вулкана.
Осмотр вулкана и лавовых полей.
Ужин и ночевка возле вулкана.
Питание включено: завтрак, обед-перекус, ужин.
Продолжительность маршрута: пешком 7-8 часов.
Треккинг на вулкан Перетолчина
Завтрак.
Экскурсия на вулкан Перетолчена через море застывшей лавы.
Подъем на вулкан и прогулка вокруг его кратера.
Красота пейзажа завораживает.
Невольно представляешь, то извержение, что когда то произошло здесь.
До сих пор долина покрыта лавой.
Под лавой слышен шум реки.
Рядом есть огромный водопад.
Когда идешь по лаве, местность кажется неземной, безжизненной, космической.
Обед.
Отдых.
Вечером ужин.
Вечером возможен подход под перевал.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность маршрута: пешком 4-5 часов.
Возвращение в местность Хойто-Гол
Завтрак.
Сборы в обратный путь.
Обед-перекус.
Переход через перевал очень живописен, с него открывается панорама на все пики и ледники.
Ужин.
Принятие ванн и купание в бассейне
Ночь в палатках или домиках (дополнительно оплачивается).
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность маршрута: пешком 7-9 часов.
Днёвка. Отдых на источниках
Отдых на источниках.
Купаемся в бассейне.
Этот день станет запасным на случай непогоды.
Питание готовим сами.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Трансфер в село Орлик
Отъезд рано утром в Орлик (переезд займет весь день).
Обед-перекус.
Ужин по приезду в село.
Переезд скорее напоминает ралли по сибирской тайге.
Здесь часто поражаешься проходимости наших машин.
Питание готовим сами.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Примечание: При разливе рек или если машина застрянет в болоте, существует вероятность приезда в Орлик поздно вечером или ночью.
Продолжительность маршрута: на авто — весь день.
Трансфер в г. Иркутск
Завтрак.
Переезд в Иркутск.
Обед в кафе, где Вы самостоятельно закажете то, что Вам понравилось.
Приезд вечером.
Размещение в гостинице (оплачивается самостоятельно, просьба бронировать заранее).
Питание включено: завтрак,
Продолжительность маршрута: на авто — весь день.
Отъезд на остров Ольхон. Прогулка на скалу Шаманка
Завтрак (самостоятельно).
Отъезд на остров Ольхон на микроавтобусе.
Дорога проходит вдоль Тажеранских степей.
Особенно это чувствуется с тем контрастом, откуда мы только что вернулись.
Бескрайние поля, жаркое солнце.
Прогулка на скалу Шаманка (священное место у бурят).
Размещение на турбазе эконом класса (удобства на улице по 3-4 человека).
Баня по желанию.
Продолжительность маршрута: на авто — 5-6 часов.
Питание: не включено. Завтрак, обед и ужин самостоятельно.
Обзорная экскурсия по острову Ольхон
Завтрак.
Обзорная поездка на автомобиле по Острову Ольхон.
Открывается удивительный по красоте вид на северную часть озеро Байкал.
Хобой — напоминающий облик гордой девушки, скала три брата….
Возвращение в поселок Хужир.
Размещение на турбазе.
Прогулки по берегу.
Питание включено: Завтрак, обед.
Продолжительность маршрута: пешком— 5-6 часов.
Отдых на берегу Байкала
Завтрак.
Сегодня день можно запланировать из того, что Вам хотелось бы посетить на Ольхоне или заняться каким-нибудь активным видом спорта.
На выбор: отдых на песчаном пляже; катание на горных велосипедах (самостоятельно) вдоль Байкала; сплав на байдарке; катание на сапе; поездки на экскурсии и т. п. (не входит в стоимость).
Обед самостоятельно в любом кафе поселка, оплата на месте.
Экскурсии по желанию с оплатой на месте или заранее — пещеру Байкала, остров Огой, Юг Ольхона, рыбалка и др.
Ужин самостоятельно.
Ночь на базе отдыха.
Питание включено: завтрак.
Возвращение в Иркутск
Завтрак.
Возвращение в город Иркутск и завершение программы в после 19:00 часов.
Обед в пути (оплачивается самостоятельно).
Питание включено: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает ночевки в туристических палатках 3-4 местное, все дни, кроме:
- 1 и 11 день размещение в частном секторе, под крышей, но в спальниках;
- 12 день в Иркутске в гостинице (не включено в стоимость, оплачивается отдельно);
- на Ольхоне летний корпус или домики с удобствами на улице.
Доплата за 2-местный – 6 000 руб. /чел.
Доплата за 1-местный – 7 800 руб. /чел.
Варианты проживания
село Орлик
Частный дом или мини-гостиница в с. Орлик. Ночевка в спальниках.
Палаточный лагерь
3-4 местное размещение в палатках. Размещение в палатках общее, нет разделения по гендерному признаку, при оформлении заявки обязательно уточните менеджеру ваши пожелания по размещению в палатке (например, если у вас семейная пара, вы хотите жить один/одна и другие принципиальные пожелания по заселению).
Гостиница в Иркутске
Оплачивается отдельно, не входит в стоимость тура. Размещение в гостинице эконом класса.
Домики на острове Ольхон
Летние домики, удобства на улице. 3-4 местное размещение.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Оплата за посещение национального парка
- Аренда группового снаряжения и аптечка
- Услуги гида
- Встреча и трансферы по программе
- Проживание в палатках и на базах отдыха по программе 3-4 местное
- Питание по программе, а также закупка продуктов и заброска их к началу маршрута
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Проживание до начала маршрута и после
- Гостиница в Иркутске на 12 день
- Оплата за машину. Оплата на месте делится на всех участников группы
- Баня. Оплата на месте
- Услуги повара (по запросу)
- Услуги переводчика
- Поездка в пещеры. Бронируется заранее, оплата гиду
- Юг острова или Священный остров Огой. Бронируется заранее, оплата гиду на месте
- Экскурсия по Малому Морю или Золотой треугольник. Бронируется заранее, оплата гиду на месте
- Перевоз груза на лошади. Бронируется и оплачивается заранее
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение и аксессуары:
- рюкзак для женщин не менее объёмом 70-80 л, для мужчин 80-90 л.;
- коврик полиуретановый;
- полиэтиленовый мешок или гермомешок (вставляется внутрь рюкзака, для защиты от влаги);
- фонарь налобный;
- очки солнцезащитные;
- спальник — температурный режим в зависимости от времени года и места путешествия;
- ложка, кружка, ножик;
- накидка от дождя — только для маршрутов, где температура держится выше нуля;
- спички, запаянные в полиэтилен или пластмассовую упаковку или зажигалку.
- индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200гр. по весу);
- фотоаппарат;
- термос или пластиковая бутылка;
- защитные средства от укусов кровососущих насекомых на маршрутах (в основном на маршрутах, где температура не опускается ниже нуля);
- средства от загара (обязательно в горах и путешествиях на воде)
Одежда, обувь и т. п:
- нижнее белье — не менее 2-3 комплекта;
- термобелье (комплект, в зависимости от времени года. Кофта + трико) — 1-2 шт.;
- брюки легкие, спортивные, для ежедневной носки, в зависимости от времени года;
- кофта, флиска или т. п. 1-2 шт. (желательно из современных материалов);
- штормовой костюм – куртка + брюки. Наличие обязательно летом — защита от ветра и дождя. Куртка – лучше утепленная с капюшоном (в соответствии с временем года, как правило в горах и на Байкале должна быть обязательна в наличии). Брюки – защита от ветра, влаги;
- носки простые (или трекинговые) — 2–4 пары;
- носки шерстяные (трекинговые, утепленные) — не менее 2 пары;
- обувь 2 пары — трекинговые ботинки и кроссовки на толстой подошве или кроссовки + резиновые сапоги с вкладышем и теплой стелькой;
- для восхождений – горные ботинки для восхождений + трекинговые ботинки;
- легкие тапки по желанию (для переездов, баз отдыха, в поездах и т. п.);
- трекинговые палки — рекомендуем только на пешие маршруты, в комбинированных на усмотрение участников;
Примечание: Днем в горах, солнце активно и возможно таяние снегов, поэтому обувь должна иметь хорошие водоотталкивающие свойства (резиновые сапоги (дополнительно к ботинкам)).
- шапочка теплая спортивная — 2 шт. (летом кепка с козырьком + шапочка);
- средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.);
- перчатки летом – простые 2 пары.
Важно! Обязательно иметь на всем маршруте следующие документы – паспорт, полис обязательного медицинского страхования,ребенку– свидетельство о рождении. Для детей, не достигших 18 лет, отправляющихся на маршрут в сопровождении ответственного за них лица (без родителей), необходимо иметь письменное согласие родителей, справка от терапевта, если имеются хронические заболевания (турист принимает на себя ответственность за свое здоровье в туре).
Требование к набору «личных вещей» — ничего лишнего и тяжелого, так как, кроме них придется нести продукты питания (примерно 600-800гр. в день на человека) на весь маршрут и групповое снаряжение (палатки, топоры, котлы и т. п.).
На какой день лучше приобретать билеты?
Советуем вам запланировать приезд за день до начала программы, так как из-за погодных условий ваш рейс может быть задержан.
По завершении программы рекомендуем вам задержаться на Байкале на пару дней, чтобы вдоволь насладиться этим уникальным местом.
При бронировании тура учитывайте, что в состав группы могут войти участники с разной физической подготовкой. Поход проходит в темпе, к которому готова группа.
Сколько будет весить рюкзак?
В своем рюкзаке вы понесете личные вещи плюс общественное снаряжение и еду. Мужчины несут больше.
Средний вес продуктов на весь поход — около 12-15 кг на человека. Вес снаряжения еще 1-2 кг. Для того, чтобы поход не превратился из отдыха в перетаскивание неподъемных рюкзаков, мы предусмотрели несколько закладок с продуктами (часть еды раскладывается на маршруте заранее). Поэтому вам не придется носить на себе всю еду сразу.
Окончательный вес рюкзака зависит от количества личных вещей. Не берите лишнего, но не отказывайтесь от необходимого.
Что входит в групповое снаряжение?
– общая аптечка (со стандартным набором медикаментов, которые могут потребоваться в походе);
– костровой набор (котлы, топор, варежка для костра, губка для посуды, половник, спички);
– палатки (бронируется место в палатке, двухместные палатки оплачиваются дополнительно).
Индивидуальные палатки предоставляются за отдельную плату, об этом нужно сообщить вашему менеджеру не позднее, чем за 7 дней до начала маршрута.
Как организован быт в лагере?
Установка и обеспечение лагеря производится силами участников. Вы самостоятельно носите вещи, ставите и собираете палатки, заготавливаете дрова, по очереди готовите еду на всю группу.
Страховка
Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какова сложность маршрута?
Для прохождения данного маршрута нужна хорошая физическая форма, если вы никогда не были в пешем походе с восхождениями, рекомендуем выбрать более простой и менее продолжительный маршрут.
Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном наблюдении, участвовать в активных маршрутах запрещается.
О чем следует помнить, отправлясь на маршрут?
Снаряжение:
- перед выходом на маршруттурист обязан ознакомиться с программой тура, с памяткой туриста и техникой безопасности поведения на активном маршруте, а также необходимо за один месяц уточнить об имеющемся у Вас личном снаряжении и проконсультироваться со специалистами, гидами и инструкторами;
- для перевозки личного снаряжения на лошади или другим способом, необходимо сделать индивидуальный заказ;
- если организаторы посчитают, что у Вас недостаточно снаряжения, то фирма оставляет за собой право на использования своего снаряжения за дополнительную оплату.
Транспортное обслуживание по внутренним перевозкам маршрутов фирма организует используя общественный транспорт, транспортные компании и частных предпринимателей. Как правило:
- для групп от 2 до 12 человек микроавтобус, общественный транспорт, легковые автомобили;
- от 12 и более - рейсовый транспорт, микроавтобусы и автобусы;
- экскурсионные поездки выполняются на автобусе или микроавтобусе.
Во время перевозок, в транспорте могут находиться участники с разных маршрутов.
Туристам, питающимся по-вегетариански, необходимо заблаговременно (не позднее за 15 -30 дней до выхода на маршрут) предупредить организаторов.
Заказ индивидуального питания повлечёт изменение в стоимости тура.
Изменение маршрута:
- в случае если погодные условие, работа транспорта, закрытие нац. парков и тп. не позволяют выполнить намеченный маршрут, то организаторы могут скорректировать маршрут на месте, исходя из сложившийся ситуации.
Какие продукты будут на маршруте? Кто будет готовить?
Перечень продуктов: крупы, суп пакетики, лук, сыр, тушенка, паштет мясной, паштет рыбный, консервы рыбные (сайра -70%), колбаса полукопченая, какао, мюсли или овощи (не для пеших маршрутов), сухофрукты, халва, кисель, шоколад, печенье, сушки, сухари, кофе, майонез, масло растительное, соль, сахар, чай, молоко сухое, молоко, сало, масло топленое, семечки, козинаки, орешки, приправы, хлеб или сухари, повидло, варенье в тетрапакетах, чеснок, лимоны, приправы разные.
Овощи и фрукты берутся только там, где нет пешей части.
Продукты берутся по норме, основные продукты берутся с запасом на непредвиденные обстоятельства (примерно на 2-3 дня).
Продукты закупаются и доставляются к маршруту, так же, для того, чтобы облегчить рюкзаки и не нести сразу все продукты, по маршруту делается несколько закладок.
В день приезда (сбора) группы и в день отъезда группы питание не предоставляется. На маршруте пища готовится на костре или газе. Питание на маршруте (завтрак, обед (или перекус), ужин) облегченное по весу и усиленное по калорийности.
Все туристы принимают активное участие в работах по лагерю (заготовка дров, воды, приготовление пищи, установка и сбор палаток).
Во время походов есть возможность рыбачить (не на всех маршрутах; рыболовное снаряжение нужно иметь с собой), собирать грибы, ягоды.
Кто и как будет сопровождать на маршруте?
На протяжении всего маршрута группу обслуживают гиды-проводники, имеющие опыт работы. Количество инструкторов и гидов-проводников зависит от количества человек в группе и распределяется под каждый маршрут индивидуально.
Участники самостоятельно занимаются по очереди приготовлением пищи на всем маршруте, устанавливают палатки, заготавливают дрова и осуществляют перенос всего необходимого снаряжения (включая байдарки). Всячески помогают гиду в создании благоприятной психологической обстановки в группе.
Гид ведет по маршруту, распределяет обязанности среди участников, но не исполняет роль экскурсовода, аниматора, психолога и т. п. Если Вы хотите получать больше информации о Байкале, то возможно, Вам следует приобрести экскурсионный тур.
Если у Вас возникли вопросы по снаряжению, преодолению тех или иных препятствий на маршруте, сразу же обращайтесь к гиду.
Всю информацию о местности, истории, культуре — туристы получают при посещении музеев и экскурсий. Туристы обязаны ознакомится с правилами поведения на маршруте до покупки тура. Конечно же, все наши гиды живут на Байкале и они с удовольствием расскажут Вам о своей жизни, быте местного населения, обычаях, местной кухне (что попробовать и что купить с собой домой) т. п. Поделятся с вами историями, которые им известны о Байкале. Также они всегда с удовольствием играют с туристами в различные игры, если участники тура поддерживают гида во всех его инициативах и конечно же проявят ее сами.
Распределение гидов происходит за 3 дня до тура.
Безопасность на маршрутах
В горах смена погоды происходит очень часто. Здесь бывают грозы, снегопады, сильные ветра, метель, низкие и высокие температуры, обвалы камней и льда, селевые потоки, на человека влияет перепад высот, температур, повышенная ультрафиолетовая активность солнца и другие факторы. На маршрутах возможны проявления признаков «горной болезни», которые постепенно снимаются в ходе акклиматизации.
На осыпях и моренах — движение плотной группой «след в след», строго следить за нахождением членов группы, не допускать больших, представляющих угрозу, разрывов. При камнепаде подать команду «камень» и укрыться за ближайшим выступом.
В горах активное солнце, поэтому рекомендуется использовать солнцезащитные очки, крем от загара и не злоупотреблять солнечными ваннами, купанием в горных озерах.
Маршруты, кроме восхождения не требуют специальной подготовки и в них могут участвовать все желающие, включая детей с 12-ти летнего возраста в сопровождении родителей или близких родственников, несущих за них полную ответственность. Технические навыки, необходимые для успешного преодоления перевалов, приобретаются по ходу маршрута.
Восточные Саяны и Прибайкалье — местность, где встречаются клещи, поэтому желательно иметь прививку и обязательно страховку. У гидов-проводников имеется аптечка с необходимым в походе набором медикаментов. Специфические лекарства (аллергические, астматические, гипертонические и т. д.) необходимо иметь с собой. Важно помнить: не все растения, ягоды и грибы съедобны, на маршрутах можно встретить диких зверей, — поэтому нельзя употреблять в пищу неизвестные растения, ягоды и грибы, а также удаляться от группы на длительные расстояния (более 0,5 км. и более 0,5 часа), только с разрешения инструкторов
Ответственность туриста
- в случае нарушения Правил проезда в транспорте, Представитель службы (водитель) вправе высадить нарушителя на ближайшем посту ГИБДД. Компенсация стоимости путевки и транспорта в этом случае не производится;
- в случае поломки или утраты снаряжения, полученного от Представителя туристической службы (или гида-проводника), полную стоимость снаряжения турист возмещает самостоятельно;
- турист, намеренно укрывший от туристической службы информацию о заболеваниях, которые могут привести на маршруте к необратимым последствиям, за всё происходящее на маршруте несёт полную ответственность.
Турист на активном маршруте обязан
- соблюдать правила личной безопасности и техники безопасности поведения на маршруте;
- присутствовать и внимательно слушать ежедневный инструктаж перед выходом на маршрут;
- своевременно выполнять все указания и команды гида-инструктора, а также прислушиваться к его рекомендациям;
- в период подготовки к походу желательно пройти медицинский осмотр и на маршруте своевременно информировать руководителя похода об ухудшении состояния здоровья;
- во время движения транспорта слушать сопровождающего и чётко соблюдать время отправки. Запрещается проезд в транспорте в нетрезвом состоянии, курение и распитие спиртных напитков в салоне транспорта, а также распитие спиртных напитков на всей протяжённости активного маршрута;
- иметь в наличии личное снаряжение необходимое для похода. Бережно относиться к групповому туристическому снаряжению;
- перед выходом на маршрут ознакомится с инструкцией и правилами проведения туристского похода;
- выполнять! указания руководителя похода;
- предупреждать руководителя о возможных опасностях и неадекватном поведении других туристов;
- поддерживать дисциплинарный порядок в группе;
- бережно относится к природе;
- проявлять взаимовыручку к товарищам;
- быть веселым и находчивым;
- соблюдать правила гигиены;
- участвовать в приготовлении пищи и заготовке дров;
- турист обязан находиться в плавсредстве в спасательном жилете. При продвижении по маршруту турист не должен обгонять руководителя группы без его разрешения или отставать от замыкающего группы;
- турист обязан информировать турагенство до поездки о возможных болезнях или противопоказаниях к участию в путешествии с умеренной физической нагрузкой и с ночлегами в полевых условиях;
- прислушиваться к советам инструкторов;
- четко следовать распоряжениям инструктора при прохождении локальных препятствий;
- соблюдать технику безопасности при нахождении у костра и при пользовании костровым оборудованием;
- соблюдать технику безопасности при пользовании топором, пилой и другими острыми предметами;
- аккуратно передвигаться в лесу и при нахождении на воде, помня что в лесу водятся змеи, клещи и др. потенциально опасные существа.
Туристу запрещается
- запрещается находиться на маршруте в алкогольном и наркотическом опьянении;
- запрещается собирать и есть незнакомые дикорастущие ягоды, грибы, травы и т. п.;
- запрещается удаляться от группы на длительные расстояния (более 0,5 км. и более 0,5 часа). Возможно только с разрешения инструкторов;
- при пересечении опасных участков — двигаться, строго выполняя указания инструктора (гида) и не отходить от группы больше чем на 2-3 метра;
- запрещается самовольный сход с маршрута. В случае самовольного схода с маршрута инструктор не несет ответственности за туриста, его жизнь и здоровье. Самовольным сходом с маршрута считается — отсутствие туриста — более 0,5 часа или уход на более чем 0,5 км, без разрешения инструктора (гида).
Турист должен знать, что гид, инструктор, руководитель маршрута имеет право
- принимать необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности участников, вплоть до изменения или прекращения похода в связи с возникшими опасными природными явлениями и другими обстоятельствами, а также, в случае необходимости, оказания помощи пострадавшему;
- исключить из числа участников туриста, нарушающего данные правила поведения на маршруте, что ставит под угрозу его безопасность или безопасность членов группы. Если такая необходимость возникла в походе, турист при первой возможности доставляется в населенный пункт для отправки его к месту жительства (компенсация стоимости путевки и транспорта в этом случае не производится);
- разделять группу в случае чрезвычайной ситуации, исходя из реального наличия сил и средств, конкретной обстановки;
- маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, подготовленности группы и других обстоятельств.
Как происходит расселение по палаткам?
Размещение в палатках общее, нет разделения по гендерному признаку, при оформлении заявки обязательно уточните менеджеру ваши пожелания по размещению в палатке (например, если у вас семейная пара, вы хотите жить один/одна и другие принципиальные пожелания по заселению).