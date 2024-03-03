В горах смена погоды происходит очень часто. Здесь бывают грозы, снегопады, сильные ветра, метель, низкие и высокие температуры, обвалы камней и льда, селевые потоки, на человека влияет перепад высот, температур, повышенная ультрафиолетовая активность солнца и другие факторы. На маршрутах возможны проявления признаков «горной болезни», которые постепенно снимаются в ходе акклиматизации.

На осыпях и моренах — движение плотной группой «след в след», строго следить за нахождением членов группы, не допускать больших, представляющих угрозу, разрывов. При камнепаде подать команду «камень» и укрыться за ближайшим выступом.

В горах активное солнце, поэтому рекомендуется использовать солнцезащитные очки, крем от загара и не злоупотреблять солнечными ваннами, купанием в горных озерах.

Маршруты, кроме восхождения не требуют специальной подготовки и в них могут участвовать все желающие, включая детей с 12-ти летнего возраста в сопровождении родителей или близких родственников, несущих за них полную ответственность. Технические навыки, необходимые для успешного преодоления перевалов, приобретаются по ходу маршрута.

Восточные Саяны и Прибайкалье — местность, где встречаются клещи, поэтому желательно иметь прививку и обязательно страховку. У гидов-проводников имеется аптечка с необходимым в походе набором медикаментов. Специфические лекарства (аллергические, астматические, гипертонические и т. д.) необходимо иметь с собой. Важно помнить: не все растения, ягоды и грибы съедобны, на маршрутах можно встретить диких зверей, — поэтому нельзя употреблять в пищу неизвестные растения, ягоды и грибы, а также удаляться от группы на длительные расстояния (более 0,5 км. и более 0,5 часа), только с разрешения инструкторов