Восхождения в Иркутске

Найдено 4 тура в категории «Восхождения» в Иркутске, цены от 25 500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Байкал и Саяны. С восхождением на пик Любви
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Байкал и Саяны. С восхождением на пик Любви
Начало: Россия, Иркутск
«Чтобы по-настоящему ощутить силу и мощь природы, Вы отправитесь на восхождение на Пик Любви»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 6300059 850 за человека
Активный тур на Байкал. Сплав, восхождение, горячие источники и водопады
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Активный тур на Байкал. Сплав, восхождение, горячие источники и водопады
Начало: Иркутск
«Здесь не будет палаток и тяжелых рюкзаков, но будут горы, Байкал, восхождение на вершину (2415 м), где среди горных "стен" приютилось потрясающей красоты Серебряное озеро»
13 июля в 10:00
9 авг в 10:00
54 000 за человека
Большое путешествие вокруг Байкала
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
15 дней
3 отзыва
Большое путешествие вокруг Байкала
Начало: г. Иркутск
«Совершить восхождение, а затем обогнуть полуостров на байдарке и переехать по восточной стороне»
30 июня в 10:00
7 июля в 10:00
94 000 за человека
Байкальский треккинг: восхождение на Пик Черского с катанием на ледянках и купанием в источниках
Авторский тур
4 дня
Байкальский треккинг: восхождение на Пик Черского с катанием на ледянках и купанием в источниках
Покорить вершину хребта, увидеть застывший Байкал и искупаться в целебной термальной воде
Начало: Иркутск, аэропорт, до 08:30
«Живём в тёплых деревянных домах с печкой — это наш базовый лагерь для восхождения»
1 мар в 08:30
25 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Ася
    17 апреля 2024
    Байкал и Саяны. С восхождением на пик Любви
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Байкал и Саяны. С восхождением на пик Любви
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды
  • М
    Марина
    5 апреля 2024
    Байкал и Саяны. С восхождением на пик Любви
    Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
    Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
  • М
    Мария
    11 января 2024
    Восхождение на Мунку Сардык. Горный треккинг в Восточных Саянах
    Организация на высшем уровне!!! Вера гид супер!!!
    Организация на высшем уровне!!! Вера гид супер!!!Организация на высшем уровне!!! Вера гид супер!!!Организация на высшем уровне!!! Вера гид супер!!!
  • О
    Ольга
    24 мая 2023
    Восхождение на Мунку Сардык. Горный треккинг в Восточных Саянах
    Добрый день!! Все прошло замечательно, получили положительный заряд эмоций. Организация, гиды, еда все на пять. Порекомендовала вашу компанию своим двум знакомым, так что ждите новых клиентов. Я тоже остаюсь с вами и на следующий год планируем горы снова. Удачи ВАМ!!!
  • М
    Михаил
    8 апреля 2023
    Восхождение на Мунку Сардык. Горный треккинг в Восточных Саянах
    Восхождение для меня оказалось достаточно сложным, особенно когда шли обратно в лагерь, силы покидали меня из-за обезвоживания, ел снег, пил
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    воду из ручья ледяную, возможные простуды горла меня вовсе не беспокоили, так как жажда была дикая. Кстати горлу хоть бы что, не простудил. Я был неподготовленным к таким походам, ездил на машине и лежал на диване, поэтому от таких нагрузок терял воду. Огромное спасибо Марии и Александру, это классные ребята и очень выносливые, Я рад, что мы шли вместе с ними. Они делились питьем когда я крайне нуждался в этом. С ними можно в огонь и в воду. Вспоминаю с улыбкой и теплом те дни. Это было тяжело, но незабываемо круто! Эти виды, которые открывают горы это просто шедевр! Прикоснуться к горам, почувствовать этот ветер в горах, ощутить силу и величие гор, увидеть все своими глазами это значит стать счастливее, не на день, а на всю жизнь. Это было просто🔥!

    Восхождение для меня оказалось достаточно сложным, особенно когда шли обратно в лагерь, силы покидали меня из-заВосхождение для меня оказалось достаточно сложным, особенно когда шли обратно в лагерь, силы покидали меня из-заВосхождение для меня оказалось достаточно сложным, особенно когда шли обратно в лагерь, силы покидали меня из-заВосхождение для меня оказалось достаточно сложным, особенно когда шли обратно в лагерь, силы покидали меня из-заВосхождение для меня оказалось достаточно сложным, особенно когда шли обратно в лагерь, силы покидали меня из-заВосхождение для меня оказалось достаточно сложным, особенно когда шли обратно в лагерь, силы покидали меня из-заВосхождение для меня оказалось достаточно сложным, особенно когда шли обратно в лагерь, силы покидали меня из-заВосхождение для меня оказалось достаточно сложным, особенно когда шли обратно в лагерь, силы покидали меня из-заВосхождение для меня оказалось достаточно сложным, особенно когда шли обратно в лагерь, силы покидали меня из-заВосхождение для меня оказалось достаточно сложным, особенно когда шли обратно в лагерь, силы покидали меня из-за
  • Е
    Елизавета
    27 июля 2022
    Большое путешествие вокруг Байкала
    Впервые участвовали в подобном туре. Очень понравилось, как всё организовано: опытные гиды, интересная программа, и, конечно же, удивительно красивая природа Байкала. Теперь хотим вернуться в другое время года, чтобы посмотреть снежные горы

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Восхождения»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Байкал и Саяны. С восхождением на пик Любви
  2. Активный тур на Байкал. Сплав, восхождение, горячие источники и водопады
  3. Большое путешествие вокруг Байкала
  4. Байкальский треккинг: восхождение на Пик Черского с катанием на ледянках и купанием в источниках
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Восхождения" можно забронировать 4 тура от 25 500 до 94 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Совершаем восхождения в Иркутске на экскурсионных турах в 2024 вместе с гидами. Организованные треккинги в горы Иркутска и окрестностях, можно прочитать отзывы от туристов которые уже прошли этот путь, узнать цены и задать вопросы. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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