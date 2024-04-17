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Авторский тур
5 дней
Байкал и Саяны. С восхождением на пик Любви
Начало: Россия, Иркутск
«Чтобы по-настоящему ощутить силу и мощь природы, Вы отправитесь на восхождение на Пик Любви»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 6300059 850₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Активный тур на Байкал. Сплав, восхождение, горячие источники и водопады
Начало: Иркутск
«Здесь не будет палаток и тяжелых рюкзаков, но будут горы, Байкал, восхождение на вершину (2415 м), где среди горных "стен" приютилось потрясающей красоты Серебряное озеро»
13 июля в 10:00
9 авг в 10:00
54 000₽ за человека
Авторский тур
15 дней
Большое путешествие вокруг Байкала
Начало: г. Иркутск
«Совершить восхождение, а затем обогнуть полуостров на байдарке и переехать по восточной стороне»
30 июня в 10:00
7 июля в 10:00
94 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Байкальский треккинг: восхождение на Пик Черского с катанием на ледянках и купанием в источниках
Покорить вершину хребта, увидеть застывший Байкал и искупаться в целебной термальной воде
Начало: Иркутск, аэропорт, до 08:30
«Живём в тёплых деревянных домах с печкой — это наш базовый лагерь для восхождения»
1 мар в 08:30
25 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААся17 апреля 2024Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
- ИИрина14 апреля 2024Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
- ММарина5 апреля 2024Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
- ММария11 января 2024Восхождение на Мунку Сардык. Горный треккинг в Восточных СаянахОрганизация на высшем уровне!!! Вера гид супер!!!
- ООльга24 мая 2023Восхождение на Мунку Сардык. Горный треккинг в Восточных СаянахДобрый день!! Все прошло замечательно, получили положительный заряд эмоций. Организация, гиды, еда все на пять. Порекомендовала вашу компанию своим двум знакомым, так что ждите новых клиентов. Я тоже остаюсь с вами и на следующий год планируем горы снова. Удачи ВАМ!!!
- ММихаил8 апреля 2023Восхождение на Мунку Сардык. Горный треккинг в Восточных СаянахВосхождение для меня оказалось достаточно сложным, особенно когда шли обратно в лагерь, силы покидали меня из-за обезвоживания, ел снег, пил
- ЕЕлизавета27 июля 2022Впервые участвовали в подобном туре. Очень понравилось, как всё организовано: опытные гиды, интересная программа, и, конечно же, удивительно красивая природа Байкала. Теперь хотим вернуться в другое время года, чтобы посмотреть снежные горы
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Восхождения»
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