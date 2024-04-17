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воду из ручья ледяную, возможные простуды горла меня вовсе не беспокоили, так как жажда была дикая. Кстати горлу хоть бы что, не простудил. Я был неподготовленным к таким походам, ездил на машине и лежал на диване, поэтому от таких нагрузок терял воду. Огромное спасибо Марии и Александру, это классные ребята и очень выносливые, Я рад, что мы шли вместе с ними. Они делились питьем когда я крайне нуждался в этом. С ними можно в огонь и в воду. Вспоминаю с улыбкой и теплом те дни. Это было тяжело, но незабываемо круто! Эти виды, которые открывают горы это просто шедевр! Прикоснуться к горам, почувствовать этот ветер в горах, ощутить силу и величие гор, увидеть все своими глазами это значит стать счастливее, не на день, а на всю жизнь. Это было просто🔥!