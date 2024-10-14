Бархатная осень на Байкале. Сокращенная программа

Бархатная осень на Байкале
Всего за 4 дня Вы погрузитесь в неповторимую атмосферу байкальской осени, увидите озеро с разных точек и сольетесь с природой, прогуливаясь вдоль, впитывая в себя местные легенды, тайны и мудрость коренных жителей.
5
3 отзыва
Бархатная осень на Байкале. Сокращенная программа
Бархатная осень на Байкале. Сокращенная программа
Бархатная осень на Байкале. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Остров Ольхон, мыс Бурхан

Утром мы встречаем вас в 09:30 на ж/д вокзале или в аэропорту Иркутска, затем на микроавтобусе отправляемся на остров Ольхон.

Через 4 ч мы достигнем с. Сахюрта, где нас ожидает посадка на паром.

Через пролив Ольхонские ворота попадаем на остров.

Прибытие в п. Хужир.

Размещение, свободное время для небольшого отдыха.

Обзорная экскурсия к мысу Бурхан (скала Шаманка) — одной из девяти святынь Азии, священному месту коренных жителей острова — бурят.

Ужин.

Питание включено: ужин.

Остров Ольхон, мыс БурханОстров Ольхон, мыс БурханОстров Ольхон, мыс БурханОстров Ольхон, мыс Бурхан
2 день

Мыс Хобой

После завтрака отправимся в тур на мыс Хобой, самую северную точку острова.

По дороге нас ждут остановки в самых интересных местах: мыс Будун, урочище Песчаное, мыс Сагаан-Хушун.

На Хобое перед вами откроются бескрайние просторы Байкала, которые сливаются с горизонтом.

Удивительная красота и сила этих мест не оставят вас равнодушными!

После пикника на лесной опушке продолжим путь к пику Любви.

Возвращение на базу, ужин.

Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
3 день

Юг острова Ольхон

Завтрак на базе.

Отправление на экскурсию.

Сегодня вы отправитесь в живописную южную часть острова, побываете на юге острова на мысе Хоргое.

На мысе расположен археологический памятник – древняя курыканская стена, которая протянулась вдоль всего перешейка мыса.

До сих пор неизвестно для каких целей была построена эта стена.

Одни из археологов считают, что строение ограждало курыкан от набегов кочевников, другие же предполагают, что здесь проводили обряды жертвоприношения и вступали в контакт с духами.

Пикник на природе.

Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.

Юг острова ОльхонЮг острова ОльхонЮг острова ОльхонЮг острова Ольхон
4 день

Отправление в Иркутск. Отъезд

Ваше небольшое путешествие на Байкал подошло к концу!

После завтрака и сборов вас ждет трансфер в Иркутск (сквер им. Кирова).

Размещение в гостиницах по предварительной заявке (не входит в стоимость).

Отправление в Иркутск. ОтъездОтправление в Иркутск. ОтъездОтправление в Иркутск. ОтъездОтправление в Иркутск. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает размещение на острове Ольхон в мини-отеле «Байкал» в 2-х или 3-х местных номерах эконом (душ и туалет на этаже на 4 номера) или стандарт (душ и туалет в номере).

Стоимость тура на 1 чел. при различных вариантах проживания, руб:

РазмещениеЭконом вариант Стандартный вариант
Двухместное размещение30 00034 900
Доплата за одноместное размещение5 5007 500

Скидка на тур для детей до 12 лет – 20%.

Варианты проживания

Мини-отель «Байкал»

3 ночи

Находится в уникальном месте Байкала – на острове Ольхон и может похвастаться действительно отличным расположением, т. к. расположен всего в 150 метрах от берега Байкала, а из окон номеров открывается прекрасный вид на озеро.

Гостям предоставляются номера «Стандарт» и «Эконом». Часть номеров с видом на Байкал, песчаный пляж и хвойный лес. Номера оформлены в загородном стиле и выполнены из байкальской сосны, поэтому воздух в них пропитан ароматом хвои и смол. Номера оснащены шкафом для одежды и письменным столом. В некоторых номерах есть собственная ванная комната. Тапочки, гель для душа и шампунь предоставляется. Халат, зубной набор нужно иметь с собой.

Комплексные завтраки включены в стоимость проживания. В уютном кафе «Остров», вам предложат блюда сибирской и буряткой кухни, различные деликатесы из байкальской рыбы, закуски и свежую выпечку. На втором этаже расположена картинная галерея, в которой представлены картины региональных художников, различные книги и сувениры. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю.

На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом. Также гостям предлагаются различные туры по острову Ольхон в сопровождении опытных гидов. Экскурсии проводятся ежедневно в составе группы или индивидуально.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале
  • Трансфер Иркутск - о. Ольхон - Иркутск
  • Размещение на Ольхоне в отеле: 2-местный благоустроенный или полублагоустроенный номер категории стандарт или эконом
  • Питание по программе: 1 день - ужин 2 и 3 день - завтрак, обед-пикник и ужин 4 день - завтрак
  • Экскурсии по программе: обзорная экскурсия к мысу Бурханавтомобильная экскурсия на мыс Хобойавтомобильная экскурсия на юг острова Ольхон
  • Обзорная экскурсия к мысу Бурхан
  • Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
  • Автомобильная экскурсия на юг острова Ольхон
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание в придорожных кафе
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
Место начала и завершения?
Г. Иркутск
Какие скидки есть в туре?

Скидка на тур для детей до 12 лет – 20%.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где и когда начинается и заканчивается тур?

Стандартное место и время встречи по сборным экскурсионным турам (время местное, +5 МСК):

  1. Железнодорожный вокзал г. Иркутска, подъезд №3 в 09:30.
  2. Аэропорт г. Иркутска, зал прилета, напротив выдачи багажа в 09:30.

Стандартное время отправления с Ольхона 12:30. Ориентировочное прибытие в Иркутск после 19:00 (зависит от дороги).

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как построена программа?

Организатор оставляет за собой право вносить изменения по дням экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, гостиницу (на аналогичную,либо более высокого класса).

Есть ли клещи, комары на Байкале?

Сезон клещей май-июнь. Комары – незначительное количество.

Туристам рекомендуется брать с собой репелленты.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
14 окт 2024
Вообще все супер!!!! Организация на высшем уровне! Гид вообще классный был, спасибо Александр за такое увлекательное путешествие! Память на всю жизнь)
И
14 окт 2024
Моё путешествие на Байкале длилось 5 дней, но впечатлений куча, красоты осенней природы и величие Байкала, разве это можно передать словами. Я много увидела и ещё больше узнала, в общем -это круто!
Моё путешествие на Байкале длилось 5 дней, но впечатлений куча, красоты осенней природы и величие Байкала,Моё путешествие на Байкале длилось 5 дней, но впечатлений куча, красоты осенней природы и величие Байкала,Моё путешествие на Байкале длилось 5 дней, но впечатлений куча, красоты осенней природы и величие Байкала,Моё путешествие на Байкале длилось 5 дней, но впечатлений куча, красоты осенней природы и величие Байкала,Моё путешествие на Байкале длилось 5 дней, но впечатлений куча, красоты осенней природы и величие Байкала,Моё путешествие на Байкале длилось 5 дней, но впечатлений куча, красоты осенней природы и величие Байкала,
Н
5 окт 2024
Идеальный тур для короткого отдыха! Красивейший Байкал и остров Ольхон. Особая благодарность гиду Александру за увлекательные экскурсии, было интересно и очень весело.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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