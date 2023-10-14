2 день

Кругобайкальская железная дорога

После завтрака отправление на экскурсию «Кругобайкальская железная дорога».

КБЖД называют «золотой пряжкой» стального пояса России, строилась она еще в царские времена и по праву является самой красивой и самой дорогой железной дорогой России.

Вы увидите уникальные архитектурные сооружения, тоннели и каменные галереи и, конечно же, ни с чем ни сравнимые виды Байкала.

Прибытие в Иркутск вечером.

Трансфер в гостиницы.

Питание: завтрак и обед.