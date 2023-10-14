Байкальский странник
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с Иркутском
Утром в 09:30 встречаемся в аэропорту или на ж/д вокзале Иркутска, получаем багаж, знакомимся.
Затем отправляемся на обзорную экскурсию по городу.
В программе посещение основных достопримечательностей Иркутска: место основания города, Московские ворота, Спасская церковь, набережная реки Ангара, исторический квартал.
В этот день возможно самостоятельное посещение музея декабристов и нерпинария.
Питание: не включено.
Кругобайкальская железная дорога
После завтрака отправление на экскурсию «Кругобайкальская железная дорога».
КБЖД называют «золотой пряжкой» стального пояса России, строилась она еще в царские времена и по праву является самой красивой и самой дорогой железной дорогой России.
Вы увидите уникальные архитектурные сооружения, тоннели и каменные галереи и, конечно же, ни с чем ни сравнимые виды Байкала.
Прибытие в Иркутск вечером.
Трансфер в гостиницы.
Питание: завтрак и обед.
Мыс Бурхан
Утром на микроавтобусах отправляемся на Ольхон – самый большой и красивый остров Байкала.
Время в пути займет 6-7 часов.
Пройдя на паромной переправе через пролив Ольхонские ворота, оказываемся на острове.
Еще 35 км пути и мы на месте – в п. Хужир – это туристическая столица острова.
Размещение в отеле.
Обзорная экскурсия к мысу Бурхан (скала Шаманка) – которые считается священным для коренных жителей о. Ольхон – бурят.
Питание: завтрак и ужин.
Экскурсия к мысу Хобой
Завтракаем и собираемся на экскурсию.
Сегодня вас ждет поездка на самую северную точку острова – мыс Хобой.
Экскурсия позволит вам увидеть все природные ландшафты острова: от скалистых обрывов и каменных глыб до песчаных дюн и деревьев-ходуль.
Оказавшись на Хобое, вы поймете, насколько велик и прекрасен Байкал, ведь вокруг вас будут бескрайние водные просторы, которые сливаются с горизонтом.
Хобой издревле почитается местными жителями и считается святым местом, поэтому брать какие-либо предметы, передвигать камни и громко кричать здесь не следует.
Пообедав, отправляемся на мыс Шунтэ, или как его называют в народе мыс Любви.
Гид расскажет вам, откуда произошло такое название.
Возвращение на базу.
Ужин.
Питание: завтрак, обед-пикник и ужин.
Экскурсия на Юг острова
Завтрак на базе.
Отправление на экскурсию.
Сегодня вы отправитесь в живописную южную часть острова, откуда открываются великолепные панорамы Большого Байкала.
На обратном пути вы побываете на юге острова на мысе Хоргое.
На мысе расположен археологический памятник – древняя курыканская стена, которая протянулась вдоль всего перешейка мыса.
До сих пор неизвестно для каких целей была построена эта стена.
Одни из археологов считают, что строение ограждало курыкан от набегов кочевников, другие же предполагают, что здесь проводили обряды жертвоприношения и вступали в контакт с духами.
Пикник на природе.
Питание: завтрак, обед-пикник и ужин.
Иркутск
Ваш тур на Байкал подошел к концу.
После завтрака на микроавтобусе отправляемся в Иркутск (сквер им. Кирова – ориентировочное прибытие с 16:00 до 19:00).
Обед в придорожном кафе самостоятельно.
Размещение в гостиницах Иркутска по предварительной заявке.
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает размещение в двух- или трехместных номерах в г. Иркутск и на о. Ольхон в нескольких вариантах на выбор:
Эконом вариант тура включает:
- Иркутске: 2х местный стандартный номер в гостинице;
- Ольхон: размещение в отеле в 2х местном номере эконом (душ и туалет на этаже на 4 номера).
Стандартный вариант тура включает:
- Иркутск: 2х местный стандартный номер в гостинице;
- Ольхон: размещение в отеле в 2х местном номере стандарт (душ и туалет в номере);
Подробности о размещении в гостиницах Иркутска уточняйте при бронировании.
Стоимость тура на 1 чел. при различных вариантах проживания:
|Эконом
|Стандарт
|Вариант проживания
|60 900
|66 700
|Доплата за одноместное размещение
|8 000
|11 000
Варианты проживания
Гостиница «Ангара»
Этот трехзвездочный отель расположен рядом со зданием администрации Иркутска на площади Кирова. К услугам гостей большой спа-центр с салоном красоты и 3 ресторана, где подают блюда интернациональной кухни. Работает бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах.
В гостинице «Ангара» можно посетить сауну. Желающие могут заказать массажные и косметические процедуры. Предоставляются услуги стоматолога.
В гостинице «Ангара» открыты рестораны «Фламинго» и «Пекинская утка». Кроме того, гости могут посетить паб London и элегантный бильярдный VIP-клуб.
Сотрудники круглосуточной стойки регистрации отеля «Ангара» могут организовать поездки на озеро Байкал, которое находится всего в 45 минутах езды на автомобиле. По запросу предоставляется трансфер до аэропорта Иркутск.
В номере: кондиционер, письменный стол и фен.
Мини-отель Байкал
Мини-отель Байкал – это отличный выбор для гостей Хужира, семейная атмосфера и множество полезных услуг сделают пребывание здесь очень приятным. Во время пребывания здесь воспользуйтесь такими услугами, как магазин товаров первой необходимости и быстрая регистрация при заезде/выезде. Вы в любое время сможете выйти в Сеть, т. к. Мини-отель Байкал предлагает гостям Интернет. Также к услугам гостей сауна и бесплатный завтрак на территории. К услугам тех, кто приехал на автомобиле – бесплатная парковка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в 09:30 утра в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
- Размещение в отеле в Иркутске: 2-местный благоустроенный номер категории стандарт (2 ночи)
- Размещение в отеле на Ольхоне: 2-местный благоустроенный или полублагоустроенный номер категории стандарт или эконом (3 ночи)
- Однодневная экскурсия по Кругобайкальской железной дороге
- Питание по программе: 1 день - не включено 2 день - завтрак и обед 3 день - завтрак и ужин 4 и 5 день - завтрак, обед-пикник и ужин 6 день - завтрак
- Экскурсии по программе: обзорная экскурсия по Иркутскуобзорная экскурсия к мысу Бурханавтомобильная экскурсия на мыс Хобойавтомобильная экскурсия на юг острова Ольхон
- Обзорная экскурсия по Иркутску
- Обзорная экскурсия к мысу Бурхан
- Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
- Автомобильная экскурсия на юг острова Ольхон
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание в Иркутске, на КБЖД и в придорожных кафе
- Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д
- Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуем иметь с собой:
- личная аптечка:
- средства для оказания первой необходимой помощи (бинт, вата, пластырь, анальгетики, антисептики);
- препараты, необходимые при желудочно-кишечных расстройствах;
- при наличии хронических заболеваний – лекарства, которые Вы обычно принимаете;
- теплые вещи (ветровка, головной убор) – для прогулки на катере;
- дождевик;
- кроссовки (непромокаемая обувь либо иметь сменную пару);
- купальник, легкий головной убор для защиты от солнца;
- репеллент от клещей;
- солнцезащитный крем;
- фонарик (по желанию, для прохождения тоннеля КБЖД).
Есть ли скидки для детей?
Скидка на тур для детей до 12 лет – 20%.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Где и когда начинается и заканчивается тур?
Стандартное место и время встречи по сборным экскурсионным турам (время местное, +5 МСК):
- Железнодорожный вокзал г. Иркутска, подъезд №3 в 09:30.
- Аэропорт г. Иркутска, зал прилета, напротив выдачи багажа в 09:30.
Стандартное время отправления с Ольхона 12:30. Прибытие в Иркутск после 16:00-19:00.
Есть ли клещи, комары на Байкале?
Сезон клещей май-июнь. Комары – незначительное количество.
Туристам рекомендуется брать с собой репелленты.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Много не организованного, самостоятельного питания. Это, и самостоятельное посещение интересных мест в первый день сильно меняет стоимость тура. Опять же к тому, что организованный тур должен позволить оценить свой бюджет, здесь это оказалось не возможным из-за питания и самостоятельного посещения достопримечательностей