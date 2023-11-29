Находится в уникальном месте Байкала – на острове Ольхон и может похвастаться действительно отличным расположением, т. к. расположен всего в 150 метрах от берега Байкала, а из окон номеров открывается прекрасный вид на озеро.

Гостям предоставляются номера «Стандарт» и «Эконом». Часть номеров с видом на Байкал, песчаный пляж и хвойный лес. Номера оформлены в загородном стиле и выполнены из байкальской сосны, поэтому воздух в них пропитан ароматом хвои и смол. Номера оснащены шкафом для одежды и письменным столом. В некоторых номерах есть собственная ванная комната. Тапочки, гель для душа и шампунь предоставляется. Халат, зубной набор нужно иметь с собой.

Комплексные завтраки включены в стоимость проживания. В уютном кафе «Остров», вам предложат блюда сибирской и буряткой кухни, различные деликатесы из байкальской рыбы, закуски и свежую выпечку. На втором этаже расположена картинная галерея, в которой представлены картины региональных художников, различные книги и сувениры. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю.

На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом. Также гостям предлагаются различные туры по острову Ольхон в сопровождении опытных гидов. Экскурсии проводятся ежедневно в составе группы или индивидуально.