Бархатная осень на Байкале

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Осень на Байкале – это яркие краски, бескрайние просторы, приятная погода, множество самобытных и загадочных мест.

Путь пройдет на остров Ольхон, в разных уголках которого расположились мысы, скалы, названия которых говорят сами за себя – скала Шаманка, пик Любви и другие.

Это редкая возможность увидеть озеро с разных точек и слиться с природой, прогуливаясь вдоль, впитывая в себя местные легенды, тайны и мудрость коренных жителей.
Бархатная осень на Байкале
Бархатная осень на Байкале
Бархатная осень на Байкале
Ближайшие даты:
15
сен
22
сен
29
сен
6
окт

Что вас ожидает:

Скала Шаманка
Скала Шаманка
Узнаем легенды и мифы святого мыса Ольхона
Ольхон
Ольхон
Зарядимся энергией этого шаманского острова
Мыс Хобой
Мыс Хобой
Словно побываем на "краю света"

Программа тура по дням

1 день

Остров Ольхон, мыс Бурхан

Утром мы встречаем вас в 09:30 на ж/д вокзале или в аэропорту Иркутска, затем на микроавтобусе отправляемся на остров Ольхон.

Через 4 ч мы достигнем п. МРС, где нас ожидает посадка на паром.

Через пролив Ольхонские ворота попадаем на остров.

Прибытие в п. Хужир.

Размещение, свободное время для небольшого отдыха.

Обзорная экскурсия к мысу Бурхан (скала Шаманка) — одной из девяти святынь Азии, священному месту коренных жителей острова — бурят.

Ужин.

Питание включено: ужин.

Остров Ольхон, мыс БурханОстров Ольхон, мыс БурханОстров Ольхон, мыс БурханОстров Ольхон, мыс Бурхан
2 день

Мыс Хобой

После завтрака отправимся в тур на мыс Хобой, самую северную точку острова.

По дороге нас ждут остановки в самых интересных местах: мыс Будун, урочище Песчаное, мыс Сагаан-Хушун.

На Хобое перед вами откроются бескрайние просторы Байкала, которые сливаются с горизонтом.

Удивительная красота и сила этих мест не оставят вас равнодушными!

После пикника на лесной опушке продолжим путь к пику Любви и пади Узуры.

Возвращение на базу, ужин.

Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
3 день

Юг острова Ольхон

Завтрак.

Экскурсия в южную часть острова, откуда вы сможете увидеть Большой Байкал (так называют участок Байкала между Ольхоном и Бурятией).

Тихая прогулка по лесу к берегу Байкала позволит вам увидеть все великолепие осенних красок.

Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.

Юг острова ОльхонЮг острова ОльхонЮг острова ОльхонЮг острова Ольхон
4 день

Свободный день

Сегодня у вас свободный день.

Можно просто гулять по берегу Байкала или арендовать велосипед и прокатиться по острову.

Также вы сможете проехать на лошади, а вечером попариться в сибирской баньке!

Все услуги оплачиваются дополнительно.

Питание включено: завтрак и ужин.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Возвращение в Иркутск

Ваше небольшое путешествие на Байкал подошло к концу!

После завтрака и сборов вас ждет трансфер в Иркутск (сквер им. Кирова, ориентировочное прибытие с 16 до 19 часов).

Размещение в гостиницах по предварительной заявке, оплачивается отдельно.

Проживание

Тур предусматривает размещение на острове Ольхон в мини-отеле «Байкал» в 2-х или 3-х местных номерах эконом (душ и туалет на этаже на 4 номера) или стандарт (душ и туалет в номере).

Стоимость тура на 1 чел. при различных вариантах проживания, руб:

РазмещениеЭконом вариант Стандартный вариант
Двухместное размещение34 90041 700
Доплата за одноместное размещение7 000 10 000

Варианты проживания

Мини-отель «Байкал»

4 ночи

Находится в уникальном месте Байкала – на острове Ольхон и может похвастаться действительно отличным расположением, т. к. расположен всего в 150 метрах от берега Байкала, а из окон номеров открывается прекрасный вид на озеро.

Гостям предоставляются номера «Стандарт» и «Эконом». Часть номеров с видом на Байкал, песчаный пляж и хвойный лес. Номера оформлены в загородном стиле и выполнены из байкальской сосны, поэтому воздух в них пропитан ароматом хвои и смол. Номера оснащены шкафом для одежды и письменным столом. В некоторых номерах есть собственная ванная комната. Тапочки, гель для душа и шампунь предоставляется. Халат, зубной набор нужно иметь с собой.

Комплексные завтраки включены в стоимость проживания. В уютном кафе «Остров», вам предложат блюда сибирской и буряткой кухни, различные деликатесы из байкальской рыбы, закуски и свежую выпечку. На втором этаже расположена картинная галерея, в которой представлены картины региональных художников, различные книги и сувениры. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю.

На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом. Также гостям предлагаются различные туры по острову Ольхон в сопровождении опытных гидов. Экскурсии проводятся ежедневно в составе группы или индивидуально.

Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале
  • Трансфер Иркутск - о. Ольхон - Иркутск
  • Размещение на Ольхоне в отеле: 2-местный благоустроенный или полублагоустроенный номер категории стандарт или эконом
  • Питание по программе: 1 день - ужин 2 и 3 день - завтрак, обед-пикник и ужин 4 день - завтрак и ужин 5 день - завтрак
  • Экскурсии по программе: обзорная экскурсия к мысу Бурханавтомобильная экскурсия на мыс Хобойавтомобильная экскурсия на юг острова Ольхон
  • Обзорная экскурсия к мысу Бурхан
  • Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
  • Автомобильная экскурсия на юг острова Ольхон
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание в придорожных кафе
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Какие скидки есть в туре?

Скидка на тур для детей до 12 лет – 20%.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где и когда начинается и заканчивается тур?

Стандартное место и время встречи по сборным экскурсионным турам (время местное, +5 МСК):

  1. Железнодорожный вокзал г. Иркутска, подъезд №3 в 09:30.
  2. Аэропорт г. Иркутска, зал прилета, напротив выдачи багажа в 09:30.

Стандартное время отправления с Ольхона 12:30. Прибытие в Иркутск после 19:00.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как построена программа?

Организатор оставляет за собой право вносить изменения по дням экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, гостиницу (на аналогичную,либо более высокого класса).

Есть ли клещи, комары на Байкале?

Сезон клещей май-июнь. Комары – незначительное количество.

Туристам рекомендуется брать с собой репелленты.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
29 ноя 2023
Байкал был волшебный🔮
Спасибо за прекрасный тур👍
К
16 окт 2023
Тур очень понравился. За 4 дня смогли посмотреть столько красивейших мест. Будем обязательно рекомендовать всем своим знакомым и друзьям.
Тур очень понравился. За 4 дня смогли посмотреть столько красивейших мест. Будем обязательно рекомендовать всем своим знакомым и друзьям.Тур очень понравился. За 4 дня смогли посмотреть столько красивейших мест. Будем обязательно рекомендовать всем своим знакомым и друзьям.
О
16 окт 2023
Трудно выделить что-то одно из тура как самое яркое впечатление - в этой поездке "схлопнулось" всё: интеллектуальный юмор гида, отличная команда путешественников, феерия захватывающих пейзажей Ольхона, неожиданно ласково-теплая октябрьская погода и каждый новый день, как в детстве, полный чудесных открытий! Эта поездка, мне кажется, станет одной из лучших инклюзий в янтаре памяти участников нашей группы!

Тур входит в следующие категории Иркутска

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