Путь пройдет на остров Ольхон, в разных уголках которого расположились мысы, скалы, названия которых говорят сами за себя – скала Шаманка, пик Любви и другие.
Это редкая возможность увидеть озеро с разных точек и слиться с природой, прогуливаясь вдоль, впитывая в себя местные легенды, тайны и мудрость коренных жителей.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Остров Ольхон, мыс Бурхан
Утром мы встречаем вас в 09:30 на ж/д вокзале или в аэропорту Иркутска, затем на микроавтобусе отправляемся на остров Ольхон.
Через 4 ч мы достигнем п. МРС, где нас ожидает посадка на паром.
Через пролив Ольхонские ворота попадаем на остров.
Прибытие в п. Хужир.
Размещение, свободное время для небольшого отдыха.
Обзорная экскурсия к мысу Бурхан (скала Шаманка) — одной из девяти святынь Азии, священному месту коренных жителей острова — бурят.
Ужин.
Питание включено: ужин.
Мыс Хобой
После завтрака отправимся в тур на мыс Хобой, самую северную точку острова.
По дороге нас ждут остановки в самых интересных местах: мыс Будун, урочище Песчаное, мыс Сагаан-Хушун.
На Хобое перед вами откроются бескрайние просторы Байкала, которые сливаются с горизонтом.
Удивительная красота и сила этих мест не оставят вас равнодушными!
После пикника на лесной опушке продолжим путь к пику Любви и пади Узуры.
Возвращение на базу, ужин.
Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.
Юг острова Ольхон
Завтрак.
Экскурсия в южную часть острова, откуда вы сможете увидеть Большой Байкал (так называют участок Байкала между Ольхоном и Бурятией).
Тихая прогулка по лесу к берегу Байкала позволит вам увидеть все великолепие осенних красок.
Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.
Свободный день
Сегодня у вас свободный день.
Можно просто гулять по берегу Байкала или арендовать велосипед и прокатиться по острову.
Также вы сможете проехать на лошади, а вечером попариться в сибирской баньке!
Все услуги оплачиваются дополнительно.
Питание включено: завтрак и ужин.
Возвращение в Иркутск
Ваше небольшое путешествие на Байкал подошло к концу!
После завтрака и сборов вас ждет трансфер в Иркутск (сквер им. Кирова, ориентировочное прибытие с 16 до 19 часов).
Размещение в гостиницах по предварительной заявке, оплачивается отдельно.
Проживание
Тур предусматривает размещение на острове Ольхон в мини-отеле «Байкал» в 2-х или 3-х местных номерах эконом (душ и туалет на этаже на 4 номера) или стандарт (душ и туалет в номере).
Стоимость тура на 1 чел. при различных вариантах проживания, руб:
|Размещение
|Эконом вариант
|Стандартный вариант
|Двухместное размещение
|34 900
|41 700
|Доплата за одноместное размещение
|7 000
|10 000
Варианты проживания
Мини-отель «Байкал»
Находится в уникальном месте Байкала – на острове Ольхон и может похвастаться действительно отличным расположением, т. к. расположен всего в 150 метрах от берега Байкала, а из окон номеров открывается прекрасный вид на озеро.
Гостям предоставляются номера «Стандарт» и «Эконом». Часть номеров с видом на Байкал, песчаный пляж и хвойный лес. Номера оформлены в загородном стиле и выполнены из байкальской сосны, поэтому воздух в них пропитан ароматом хвои и смол. Номера оснащены шкафом для одежды и письменным столом. В некоторых номерах есть собственная ванная комната. Тапочки, гель для душа и шампунь предоставляется. Халат, зубной набор нужно иметь с собой.
Комплексные завтраки включены в стоимость проживания. В уютном кафе «Остров», вам предложат блюда сибирской и буряткой кухни, различные деликатесы из байкальской рыбы, закуски и свежую выпечку. На втором этаже расположена картинная галерея, в которой представлены картины региональных художников, различные книги и сувениры. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю.
На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом. Также гостям предлагаются различные туры по острову Ольхон в сопровождении опытных гидов. Экскурсии проводятся ежедневно в составе группы или индивидуально.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале
- Трансфер Иркутск - о. Ольхон - Иркутск
- Размещение на Ольхоне в отеле: 2-местный благоустроенный или полублагоустроенный номер категории стандарт или эконом
- Питание по программе: 1 день - ужин 2 и 3 день - завтрак, обед-пикник и ужин 4 день - завтрак и ужин 5 день - завтрак
- Экскурсии по программе: обзорная экскурсия к мысу Бурханавтомобильная экскурсия на мыс Хобойавтомобильная экскурсия на юг острова Ольхон
- Обзорная экскурсия к мысу Бурхан
- Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
- Автомобильная экскурсия на юг острова Ольхон
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание в придорожных кафе
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д
- Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
Место начала и завершения?
Какие скидки есть в туре?
Скидка на тур для детей до 12 лет – 20%.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Где и когда начинается и заканчивается тур?
Стандартное место и время встречи по сборным экскурсионным турам (время местное, +5 МСК):
- Железнодорожный вокзал г. Иркутска, подъезд №3 в 09:30.
- Аэропорт г. Иркутска, зал прилета, напротив выдачи багажа в 09:30.
Стандартное время отправления с Ольхона 12:30. Прибытие в Иркутск после 19:00.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как построена программа?
Организатор оставляет за собой право вносить изменения по дням экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, гостиницу (на аналогичную,либо более высокого класса).
Есть ли клещи, комары на Байкале?
Сезон клещей май-июнь. Комары – незначительное количество.
Туристам рекомендуется брать с собой репелленты.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо за прекрасный тур👍