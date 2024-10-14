Программа тура по дням
Остров Ольхон. Экскурсия к мысу Бурхан
Сегодня начинается наше путешествие на зимний Байкал!
В 09:30 встречаемся с участниками тура в аэропорту Иркутска, знакомимся и отправляемся на остров Ольхон.
Время в дороге занимает 5–6 часов.
Прибытие на остров, в поселок Хужир, размещение в отеле.
Немного отдохнув, отправимся на нашу первую экскурсию.
Сегодня вы первый раз прогуляетесь по байкальскому льду, послушаете как он трещит и испытаете невероятные эмоции!
Будем гулять по льду вокруг Шаманки, слушать местные легенды и делать фото на память.
После прогулки возвращаемся в отель, отогреваться, пить чай и ужинать.
Экскурсии на мыс Хобой, скальный комплекс «Сагаан Хушун»
Продолжаем наше ледовое путешествие и отправляемся на экскурсию по северной части Ольхона.
По дороге мы сделаем остановки у острова Харанцы, чтобы посмотреть ледяные пещеры и гроты.
Каждый год они замерзают по-разному, есть большие пещеры, украшенные огромными ледяными сосульками, а есть едва заметные гроты.
Далее на традиционных УАЗах-буханках мы продолжим путь по льду Байкала к мысу Три брата, чтобы полюбоваться ледяными сокуями.
Еще немного и мы на самом севере Ольхона, на мысе Хобой!
Вокруг мыса каждый год образуются огромные ледяные торосы красивого голубого цвета.
Здесь Малое Море соединяется с Большим Байкалом, перед вами открываются бесконечные ледяные просторы.
Здесь мы гуляем, много фотографируемся и обедаем на свежем воздухе.
После экскурсии возвращаемся в отель в п. Хужир.
Завтрак, обед-пикник и ужин включены в стоимость.
Экскурсия на юг острова Ольхон. Буддийская Ступа Просветления
Сегодня будет еще больше льда, пещер, гротов и отличных фотолокаций!
Одна из таких локаций – остров Огой.
Южная оконечность этого небольшого острова получила название скала Дракон или клык Дракона, сейчас это одна из самых узнаваемых и популярных фотолокаций зимнего Байкала.
Наверняка, вы уже видели много кадров с этого места и сегодня сможете сделать свои!
Также мы поднимемся на сам остров, чтобы посмотреть панораму Малого Моря и посетить буддийскую ступу Просветления.
Метановые пузыри Байкала – еще одна из целей нашего маршрута.
Причудливые застывшие во льду пузыри метана бывают разной формы и размеров.
Мы будем искать их в небольших заливах на Малом Море.
Также по всему маршруту сделаем остановки у ледяных пещер и в других красивых местах.
Вечером собираемся за ужином и делимся впечатлениями.
Завтрак, обед-пикник и ужин включены в стоимость.
Трансфер в Иркутск. Отъезд
Завтрак.
Трансфер в Иркутск, время в пути 6 часов.
Окончание программы в Иркутске (ориентировочно прибытие с 16 до 19 часов, сквер им. Кирова).
Проживание
Тур предусматривает размещение в мини-отеле «Байкал» на о. Ольхон или аналогичном отеле, в номерах категории «Стандарт» или частично благоустроенных номерах категории «Эконом».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|Вариант «Эконом»
|Стоимость
|отель о. Ольхон
|2-3-х местный номер (душ и туалет на этаже на 4 номера)
|40 900
|Доплата за одноместное размещение – 6 000 руб.
|Вариант «Стандарт»
|Стоимость
|отель о. Ольхон
|2-3-х местный номер (душ и туалет в номере)
|49 700
|Доплата за одноместное размещение – 9 000 руб.
Для детей до 12 лет скидка на тур – 20 %.
Варианты проживания
Мини-отель «Байкал»
Расположен на острове Ольхон в живописном районе поселка Хужир, в 150 м от озера Байкал. Благодаря отличному расположению отеля, в пешей доступности для туристов находятся самые значимые достопримечательности острова – скала Шаманка и Сарайский пляж, а также вся необходимая инфраструктура: кафе, магазины, сувенирные лавки и проч.
Номера оформлены в загородном стиле, из окон открывается вид на Байкал, пляж и хвойный лес. К услугам отдыхающих кафе с панорамным видом на озеро, бесплатный Wi-Fi. Для размещения предлагаются 2-местные номера категории «Стандарт» (с душем и туалетом в номере) и 2-3-х местные номера категории «Эконом» (душ и туалет на этаже на 4 номера).
Номера располагаются в деревянных корпусах и отапливаются в зимнее время (центральное отопление), обставлены удобной, уютной мебелью: две односпальные или одна двуспальная кровать, письменный стол, стулья, шкаф или гардероб, зеркало, телевизор. В 3-х местных номерах дополнительная односпальная кровать.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
- Размещение в отеле на Ольхоне в номере категории стандарт или эконом
- Трансфер Иркутск - о. Ольхон - Иркутск
- Питание по программе:1 день - ужин2, 3 день - завтрак, обед-пикник, ужин4 день - завтрак
- 1 день - ужин
- 2, 3 день - завтрак, обед-пикник, ужин
- 4 день - завтрак
- Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
- Автомобильная экскурсия на мыс Огой и мыс Хоргой
- Экскурсия к мысу Бурхан
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д
- Питание в придорожных кафе
- Дополнительные услуги, не указанные в программе, или указанные в программе за дополнительную оплату
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;
- шапка с возможностью прикрыть уши;
- теплые непродуваемые перчатки;
- ледоходы (резиновые, надеваются на любую обувь), или кошки на обувь от скольжения;
- теплая куртка;
- теплый свитер или флисовая кофта;
- штаны (можно лыжные);
- носки (термоноски и шерстяные);
- термобелье;
- очки солнцезащитные;
- фонарик;
- помада гигиеническая.
Информация для участников тура
Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Запрещается передавать свои документы, закрепляющие право на совершение путешествия, другим лицам.
Каждый турист обязан:
- Не опаздывать к отправлению поезда / автобуса / корабля.
- Не провозить с собой вещества угрожающие здоровью и жизни (огнеопасные, наркотические и т. д.).
- Соблюдать правила проезда в автобусе: запрещается проезд в нетрезвом состоянии и курение в салоне.
- Выполнять требования руководителя группы, гида-проводника.
- Соблюдать морально-этические нормы поведения туриста, быть дисциплинированным и вежливым.
- Соблюдать правила экскурсионного обслуживания, бережно относиться к памятникам истории и культуры.
- Выполнять правила охраны природы и пожарной безопасности.
- Соблюдать меры собственной безопасности и понимать, какую ответственность несет за Вас руководитель.
- Бережно относиться к имуществу в местах проживания, в автобусе: в случае поломки или утраты имущества гостиницы (базы отдыха), имущества, полученного в прокате и т. д., а также в случае пожара по Вашей вине всю ответственность за причиненный ущерб, Вы несете самостоятельно.
- Соблюдать правила проживания в гостинице (на базе отдыха), не нарушать тишину после 23:00 ч.
- Своевременно информировать руководителя путешествия или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или получении травмы.
- Соблюдать правила безопасности на льду, не допускать переохлаждения - помните о низкой температуре воздуха в этот период.
Напоминаем:
- Руководитель курирует выполнение экскурсионной программы, поэтому совершеннолетние туристы при отклонении от экскурсионной программы группы должны поставить в известность руководителя, сообщить время и место присоединения к группе и оставить контактные телефоны.
- Уточняйте, входят ли пункты пребывания по программе в зону обслуживания нужного Вам оператора мобильной связи в офисах соответствующих компаний (МТС, Билайн, Мегафон и т. д.) до совершения путешествия.
- Не рекомендуется покидать территорию гостиницы после 24 ч.
- В случае если Вы являетесь вегетарианцем или имеете жесткие ограничения по принятию той или иной пищи, необходимо сообщать об этом заблаговременно для возможности согласования отдельного меню.
- На острове Ольхон нет банков и банкоматов, поэтому заранее возьмите наличные деньги.
- Местное время: Иркутск, Улан-Удэ +5 часов от московского.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие скидки в туре?
Для детей до 12 лет скидка на тур – 20 %.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие особенности Байкальского льда?
Байкал замерзает очень долго. Первый лед образуется в начале ноября в небольших заливах и бухтах, а примерно к началу января замерзает пролив Малое море. Все озеро покрывается льдом только к концу января, поэтому сезон байкальского льда короткий: с начала февраля и до конца марта.
Такой лед, как многие видели в интернете, есть не везде. Это связано с тем, что Байкал огромный (больше площади Бельгии) и микроклимат на нем везде разный. «Тот самый» красивый лед образуется вдоль западного берега, примерно от острова Ольхон до поселка Листвянка. Ни южнее, ни севернее лед не гарантирован.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Немного разочаровал место проживания, ибо один санузел на этаж - очень нелогично. Нас проживало немного человек в такой сезон, но и это доставляло неудобство.