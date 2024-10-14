1 день

Остров Ольхон. Экскурсия к мысу Бурхан

Сегодня начинается наше путешествие на зимний Байкал!

В 09:30 встречаемся с участниками тура в аэропорту Иркутска, знакомимся и отправляемся на остров Ольхон.

Время в дороге занимает 5–6 часов.

Прибытие на остров, в поселок Хужир, размещение в отеле.

Немного отдохнув, отправимся на нашу первую экскурсию.

Сегодня вы первый раз прогуляетесь по байкальскому льду, послушаете как он трещит и испытаете невероятные эмоции!

Будем гулять по льду вокруг Шаманки, слушать местные легенды и делать фото на память.

После прогулки возвращаемся в отель, отогреваться, пить чай и ужинать.