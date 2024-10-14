Зимнее очарование Ольхона. Сокращенная программа

Зимнее очарование Ольхона
Погрузитесь в незабываемые дни зимнего тура на Байкале в 2025 году! Позвольте себе ощутить всю красоту и уникальную энергетику этого великого озера. Остров Ольхон ждет вас с его таинственной, магической
читать дальше

атмосферой и необыкновенной природой.

Зимой этот остров становится настоящим раем для фотографов! Пейзажи Ольхона преображаются до неузнаваемости, открывая перед вами совершенно другие виды, отличные от летних и осенних.

Ледяные гроты, словно сошедшие со страниц сказок, завораживающие космические пейзажи и разнообразие льда — от крошечных осколков до гигантских сосулек.

Это не просто путешествие, это возможность создать уникальные воспоминания, которые останутся с вами навсегда.

4.67
3 отзыва
Зимнее очарование Ольхона. Сокращенная программа
Зимнее очарование Ольхона. Сокращенная программа
Зимнее очарование Ольхона. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
5
янв23
фев28
фев3
мар18
мар
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Остров Ольхон. Экскурсия к мысу Бурхан

Сегодня начинается наше путешествие на зимний Байкал!

В 09:30 встречаемся с участниками тура в аэропорту Иркутска, знакомимся и отправляемся на остров Ольхон.

Время в дороге занимает 5–6 часов.

Прибытие на остров, в поселок Хужир, размещение в отеле.

Немного отдохнув, отправимся на нашу первую экскурсию.

Сегодня вы первый раз прогуляетесь по байкальскому льду, послушаете как он трещит и испытаете невероятные эмоции!

Будем гулять по льду вокруг Шаманки, слушать местные легенды и делать фото на память.

После прогулки возвращаемся в отель, отогреваться, пить чай и ужинать.

Остров Ольхон. Экскурсия к мысу БурханОстров Ольхон. Экскурсия к мысу БурханОстров Ольхон. Экскурсия к мысу БурханОстров Ольхон. Экскурсия к мысу Бурхан
2 день

Экскурсии на мыс Хобой, скальный комплекс «Сагаан Хушун»

Продолжаем наше ледовое путешествие и отправляемся на экскурсию по северной части Ольхона.

По дороге мы сделаем остановки у острова Харанцы, чтобы посмотреть ледяные пещеры и гроты.

Каждый год они замерзают по-разному, есть большие пещеры, украшенные огромными ледяными сосульками, а есть едва заметные гроты.

Далее на традиционных УАЗах-буханках мы продолжим путь по льду Байкала к мысу Три брата, чтобы полюбоваться ледяными сокуями.

Еще немного и мы на самом севере Ольхона, на мысе Хобой!

Вокруг мыса каждый год образуются огромные ледяные торосы красивого голубого цвета.

Здесь Малое Море соединяется с Большим Байкалом, перед вами открываются бесконечные ледяные просторы.

Здесь мы гуляем, много фотографируемся и обедаем на свежем воздухе.

После экскурсии возвращаемся в отель в п. Хужир.

Завтрак, обед-пикник и ужин включены в стоимость.

Экскурсии на мыс Хобой, скальный комплекс «Сагаан Хушун»Экскурсии на мыс Хобой, скальный комплекс «Сагаан Хушун»Экскурсии на мыс Хобой, скальный комплекс «Сагаан Хушун»Экскурсии на мыс Хобой, скальный комплекс «Сагаан Хушун»
3 день

Экскурсия на юг острова Ольхон. Буддийская Ступа Просветления

Сегодня будет еще больше льда, пещер, гротов и отличных фотолокаций!

Одна из таких локаций – остров Огой.

Южная оконечность этого небольшого острова получила название скала Дракон или клык Дракона, сейчас это одна из самых узнаваемых и популярных фотолокаций зимнего Байкала.

Наверняка, вы уже видели много кадров с этого места и сегодня сможете сделать свои!

Также мы поднимемся на сам остров, чтобы посмотреть панораму Малого Моря и посетить буддийскую ступу Просветления.

Метановые пузыри Байкала – еще одна из целей нашего маршрута.

Причудливые застывшие во льду пузыри метана бывают разной формы и размеров.

Мы будем искать их в небольших заливах на Малом Море.

Также по всему маршруту сделаем остановки у ледяных пещер и в других красивых местах.

Вечером собираемся за ужином и делимся впечатлениями.

Завтрак, обед-пикник и ужин включены в стоимость.

Экскурсия на юг острова Ольхон. Буддийская Ступа ПросветленияЭкскурсия на юг острова Ольхон. Буддийская Ступа ПросветленияЭкскурсия на юг острова Ольхон. Буддийская Ступа ПросветленияЭкскурсия на юг острова Ольхон. Буддийская Ступа Просветления
4 день

Трансфер в Иркутск. Отъезд

Завтрак.

Трансфер в Иркутск, время в пути 6 часов.

Окончание программы в Иркутске (ориентировочно прибытие с 16 до 19 часов, сквер им. Кирова).

Проживание

Тур предусматривает размещение в мини-отеле «Байкал» на о. Ольхон или аналогичном отеле, в номерах категории «Стандарт» или частично благоустроенных номерах категории «Эконом».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

Вариант «Эконом» Стоимость
отель о. Ольхон2-3-х местный номер (душ и туалет на этаже на 4 номера)40 900
Доплата за одноместное размещение – 6 000 руб.
Вариант «Стандарт» Стоимость
отель о. Ольхон2-3-х местный номер (душ и туалет в номере)49 700
Доплата за одноместное размещение – 9 000 руб.

Для детей до 12 лет скидка на тур – 20 %.

Варианты проживания

Мини-отель «Байкал»

3 ночи

Расположен на острове Ольхон в живописном районе поселка Хужир, в 150 м от озера Байкал. Благодаря отличному расположению отеля, в пешей доступности для туристов находятся самые значимые достопримечательности острова – скала Шаманка и Сарайский пляж, а также вся необходимая инфраструктура: кафе, магазины, сувенирные лавки и проч.

Номера оформлены в загородном стиле, из окон открывается вид на Байкал, пляж и хвойный лес. К услугам отдыхающих кафе с панорамным видом на озеро, бесплатный Wi-Fi. Для размещения предлагаются 2-местные номера категории «Стандарт» (с душем и туалетом в номере) и 2-3-х местные номера категории «Эконом» (душ и туалет на этаже на 4 номера).

Номера располагаются в деревянных корпусах и отапливаются в зимнее время (центральное отопление), обставлены удобной, уютной мебелью: две односпальные или одна двуспальная кровать, письменный стол, стулья, шкаф или гардероб, зеркало, телевизор. В 3-х местных номерах дополнительная односпальная кровать.

Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
  • Размещение в отеле на Ольхоне в номере категории стандарт или эконом
  • Трансфер Иркутск - о. Ольхон - Иркутск
  • Питание по программе:1 день - ужин2, 3 день - завтрак, обед-пикник, ужин4 день - завтрак
  • 1 день - ужин
  • 2, 3 день - завтрак, обед-пикник, ужин
  • 4 день - завтрак
  • Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
  • Автомобильная экскурсия на мыс Огой и мыс Хоргой
  • Экскурсия к мысу Бурхан
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д
  • Питание в придорожных кафе
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе, или указанные в программе за дополнительную оплату
Место начала и завершения?
Г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;
  • шапка с возможностью прикрыть уши;
  • теплые непродуваемые перчатки;
  • ледоходы (резиновые, надеваются на любую обувь), или кошки на обувь от скольжения;
  • теплая куртка;
  • теплый свитер или флисовая кофта;
  • штаны (можно лыжные);
  • носки (термоноски и шерстяные);
  • термобелье;
  • очки солнцезащитные;
  • фонарик;
  • помада гигиеническая.
Информация для участников тура

Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Запрещается передавать свои документы, закрепляющие право на совершение путешествия, другим лицам.

Каждый турист обязан:

  1. Не опаздывать к отправлению поезда / автобуса / корабля.
  2. Не провозить с собой вещества угрожающие здоровью и жизни (огнеопасные, наркотические и т. д.).
  3. Соблюдать правила проезда в автобусе: запрещается проезд в нетрезвом состоянии и курение в салоне.
  4. Выполнять требования руководителя группы, гида-проводника.
  5. Соблюдать морально-этические нормы поведения туриста, быть дисциплинированным и вежливым.
  6. Соблюдать правила экскурсионного обслуживания, бережно относиться к памятникам истории и культуры.
  7. Выполнять правила охраны природы и пожарной безопасности.
  8. Соблюдать меры собственной безопасности и понимать, какую ответственность несет за Вас руководитель.
  9. Бережно относиться к имуществу в местах проживания, в автобусе: в случае поломки или утраты имущества гостиницы (базы отдыха), имущества, полученного в прокате и т. д., а также в случае пожара по Вашей вине всю ответственность за причиненный ущерб, Вы несете самостоятельно.
  10. Соблюдать правила проживания в гостинице (на базе отдыха), не нарушать тишину после 23:00 ч.
  11. Своевременно информировать руководителя путешествия или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или получении травмы.
  12. Соблюдать правила безопасности на льду, не допускать переохлаждения - помните о низкой температуре воздуха в этот период.

Напоминаем:

  1. Руководитель курирует выполнение экскурсионной программы, поэтому совершеннолетние туристы при отклонении от экскурсионной программы группы должны поставить в известность руководителя, сообщить время и место присоединения к группе и оставить контактные телефоны.
  2. Уточняйте, входят ли пункты пребывания по программе в зону обслуживания нужного Вам оператора мобильной связи в офисах соответствующих компаний (МТС, Билайн, Мегафон и т. д.) до совершения путешествия.
  3. Не рекомендуется покидать территорию гостиницы после 24 ч.
  4. В случае если Вы являетесь вегетарианцем или имеете жесткие ограничения по принятию той или иной пищи, необходимо сообщать об этом заблаговременно для возможности согласования отдельного меню.
  5. На острове Ольхон нет банков и банкоматов, поэтому заранее возьмите наличные деньги.
  6. Местное время: Иркутск, Улан-Удэ +5 часов от московского.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки в туре?

Для детей до 12 лет скидка на тур – 20 %.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие особенности Байкальского льда?

Байкал замерзает очень долго. Первый лед образуется в начале ноября в небольших заливах и бухтах, а примерно к началу января замерзает пролив Малое море. Все озеро покрывается льдом только к концу января, поэтому сезон байкальского льда короткий: с начала февраля и до конца марта.

Такой лед, как многие видели в интернете, есть не везде. Это связано с тем, что Байкал огромный (больше площади Бельгии) и микроклимат на нем везде разный. «Тот самый» красивый лед образуется вдоль западного берега, примерно от острова Ольхон до поселка Листвянка. Ни южнее, ни севернее лед не гарантирован.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Т
14 окт 2024
Все на высшем уровне!!! 👍
И
14 окт 2024
Александр просто супер гид, всё было с душой и знанием своего дела.
Александр просто супер гид, всё было с душой и знанием своего дела.Александр просто супер гид, всё было с душой и знанием своего дела.Александр просто супер гид, всё было с душой и знанием своего дела.Александр просто супер гид, всё было с душой и знанием своего дела.Александр просто супер гид, всё было с душой и знанием своего дела.Александр просто супер гид, всё было с душой и знанием своего дела.
Н
5 окт 2024
Чёткая организация
Немного разочаровал место проживания, ибо один санузел на этаж - очень нелогично. Нас проживало немного человек в такой сезон, но и это доставляло неудобство.

Похожие туры из Иркутска

Зимнее очарование Ольхона
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Зимнее очарование Ольхона
Начало: Г. Иркутск
3 янв в 10:00
30 янв в 10:00
от 46 700 за человека
Зимняя сказка Ольхона
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Зимняя сказка Ольхона
Начало: Россия, Иркутск
4 фев в 10:00
7 фев в 10:00
от 54 000 за человека
Байкал. Зимнее очарование
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Байкал. Зимнее очарование
Начало: Россия, Иркутск
4 фев в 10:00
7 фев в 10:00
от 66 000 за человека