Путешествие пройдёт в комфортном для вас темпе: неспешные прогулки на природе, спокойные трансферы, уютные отели с хорошим уровнем сервиса.
Тур позволит вам прочувствовать красоту Великого Озера, умиротворяющая атмосфера которого лечит все душевные раны и позволяет абстрагироваться от привычной суеты.
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск - Большое Голоустное - оз. Сухое
Около 9 часов утра по иркутскому времени вы познакомитесь с гидом и другими участниками группы.
Ваше путешествие к бескрайним водам Байкала начнётся с аэропорта или ж/д вокзала Иркутска.
Дорога по Голоустенскому тракту поможет обрести подходящий настрой для всего тура.
Вас встретят вечнозелёные хвойные леса, табуны лошадей и богатые красивыми видами сибирские степи.
В посёлке Большое Голоустное вас заселят в гостевой дом «У Михалыча».
Здесь вас будут ждать фирменный интерьер с мотивами из бурятского фольклора, восхитительные цветочные клумбы и знаменитое местное кафе с традиционной бурятской кухней.
После обеда гид сопроводит вас на небольшую прогулку к озеру «Сухое».
Лишь раз в 4 года оно разливается по берегам.
Всё остальное время на месте озера разрастается живописный луг – отсюда и название озера.
У вас появится возможность прогуляться у чащи с реликтовыми деревьями, отдохнуть, пышущего травами, берега – в таких умиротворённых местах исцеляется и тело, и душа.
После отправитесь впервые увидеть «тот самый Байкал»!
Необозримые водные просторы, свежий байкальский бриз и эпичные отвесные утёсы каждый раз, как в первый, вызывают неподдельное восхищение!
Вечером ужин в отеле.
Включено: обед, ужин.
Большое Голоустное - Листвянка
После завтрака вам будет предоставлен водный трансфер на катере до Листвянки.
По пути вы встретите одни из самых захватывающих байкальских видов.
Мыс Большой Кадильный, возвышающийся над Байкалом, как неприступная крепость.
Посёлок Большие Коты, укрывшийся в небольшой бухте, словно сказочное поселение.
Огромной стеной его отгораживает от остального мира мыс Скрипер, напоминающий плавник огромной рыбы.
В Листвянке вы заселитесь в гостеприимный и уютный отель – «Крестовая падь».
Здесь вы пообедаете и отправитесь на обзорную экскурсию по туристическому посёлку, который является визитной карточкой Байкала.
Один из пунктов программы – Байкальский музей, средоточие всех накопленных знаний о Великом озере.
К примеру, вы узнаете, почему Байкал такой чистый, вам расскажут историю знаменитой железной дороги и природу загадочных подводных землетрясений.
Также здесь вы познакомитесь с самыми милыми обитателями озера, всеми узнаваемыми эндемиками – байкальскими нерпами!
Затем по канатной дороге вы подниметесь до смотровой площадки «Камень Черского», откуда открывается невероятная панорама на хребты Хамар-Дабана, акваторию Листвянки и скалу Шаман-камень в истоке Ангары.
Согласно легенде, этот символ правосудия кинул батюшка Байкал вдогонку дочери Ангаре, когда своенравная красавица убегала к Енисею.
Вечером возвращаемся в отель на ужин и делимся впечатлениями о первых днях поездки.
Включено: завтрак, обед, ужин.
Листвянка - КБЖД - Байкальск
Утром вы переправитесь через Ангару и в порту Байкал сядете на ретропоезд, представляющий собой современные вагоны на паровозной тяге.
На таком транспорте простая поездка превратится в настоящий исторический экскурс.
Во время путешествия по Кругобайкальской железной дороге вы ощутите неповторимую размеренность и шик «Прекрасной эпохи» конца XIX – начала XX века.
Во время путешествия по КБЖД вы увидите длинные тоннели с закруглёнными галереями, высокие виадуки с идеальным арками и укрепляющие подпорные стенки с итальянской кладкой.
На станции Шумиха вас ждёт туннель, проходящий через мыс Половинный.
На КЖБД он самый длинный – 777 метров!
А мыс Шарыжалгай поразит невероятными зрелищными скальными выступами, на фоне которых можно увидеть целых три туннеля в ряд.
Конечно, нельзя забывать про невероятные красоты Байкала.
Вы насладитесь видами на безграничную озёрную гладь, скалистые утёсы и снежные вершины гор.
Окончание экскурсии в Слюдянке.
Трансфер до Байкальска и заселение в отель «Гранд Байкал».
Включено: завтрак, обед.
При определённых погодных условиях и расписании поездов есть вероятность, что экскурсия по КЖБД пройдёт на катере. Маршрут по воде проходит вдоль линии берега, откуда вам будет удобно наблюдать все искусные элементы Кругобайкальской железной дороги в сочетании с эффектной байкальской природой.
Байкальск - Танхой - визит-центр «Байкал заповедный» - Байкальск
Выезжаем к историческому порту Танхой, где вы посетите визит-центр «Байкал заповедный» с современной экспозицией, которая погрузит вас в живую природу байкальской тайги.
Главное правило, которым руководствовались организаторы выставки – интерактивность: прикоснитесь к специальным сенсорам и послушайте крик озёрной чайки или звуки байкальской нерпы.
На территории комплекса расположены историко-мемориальный комплекс «Байкальская переправа».
Здесь вы сможете узнать об истории Танхоя и легендарного парома «Байкал».
Также посетите экспозицию под открытым небом «Рыбак Байкала» и вольерный комплекс «Баргузинский соболь», где у вас будет возможность понаблюдать за двумя озорными соболями Грозой и Тучкой в естественной среде обитания.
Во время экскурсии вас ждёт обед.
После визит-центра можно совершить прогулку по ухоженным эко-тропам или полюбоваться великим Байкалом.
По возвращению в отель, вам подадут ужин.
Включено: завтрак, обед, ужин.
Байкальск - Аршан - Хойморский дацан - п. Жемчуг (опционально) - Байкальск
Сегодня вы отправитесь в посёлок Аршан.
Конечно же, первым делом посетите рынок с настоящими товарами из Монголии, там же можно купить одежду из верблюжьей шерсти и кашемира.
Но больше всего вас может заинтересовать знаменитый ароматный Сибирский Женьшень, или Саган-Дайля.
Далее прогуляемся по горной тропе вдоль бурной речки Кынгырги.
По пути вы встретите аршанский источник.
Состав минеральной воды делает её полезной при лечении множества заболеваний ЖКТ.
Затем по облагороженной тропе отправимся к водопаду.
Спокойным прогулочным темпом мы дойдём до нужного места всего за час.
Вы увидите узкое ущелье из каменных нагромождений.
Тяжело поверить, что эта красота образовалась сама по себе!
После водопада вы спуститесь к Хойморскому дацану, чтобы увидеть священную поляну с сотнями каменных пирамидок – обо, прикоснуться к молитвенному барабану – хурдэ и получить предсказание по буддийскому гороскопу от местных лам.
Перед отъездом в Байкальск, по вашему желанию вы можете заехать в посёлок Жемчуг (опционально, не входит в стоимость).
Здесь находятся горячие источники с неповторимым составом воды.
В него входит метан, углекислый газ, сероводород и радон, благотворно влияющие на организм при болезнях опорно-двигательного аппарата.
Вечером возвращаемся в отель.
Включено: завтрак, обед, ужин.
Байкальск - Слюдянка - музей Минералов - Иркутск
На шестой день тура вас после завтрака по пути в Иркутск вы посетите музей Минералов в Слюдянке.
В чертогах этого частного собрания камней представлена уникальная коллекция кальцита, апатита, диопсида, шпинели и ещё 80 видов минералов.
Каждый из них особенный по своему внешнему виду и обладает неповторимой символикой, значением.
Затем посетим единственный в мире ж/д вокзал, выполненный полностью из белого мрамора.
Внутри действует постоянная интерактивная выставка.
Главная фишка – проекторы, выводящие изображение с плавающими рыбами прямо на пол!
Внутри вас ждут экспонаты и стенды, рассказывающие о жизни Байкала.
По приезду в Иркутск заселяемся в отель «Ангара».
Вы многое упустите, если напоследок не прогуляетесь по центру города.
Иркутск примечателен исторической деревянной застройкой.
К примеру, 130-й квартал, где такие дома адаптировали под современные нужды города.
Включено: завтрак.
Отъезд
Завтрак и трансфер в аэропорт.
Включено: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|72 000
|8 000
Варианты проживания
Отель «У Михалыча»
Размещение в Большом Голоустном, в отеле "У Михалыча" двухместные благоустроенные номера.
Гостевой двор «У Михалыча» находится в поселке Большое Голоустное в Иркутской области. В отеле предусмотрены все удобства для проживания гостей, из услуг предлагаются следующие: зона барбекю с принадлежностями, бесплатный доступ в интернет, место для хранения лыжного инвентаря, игровая площадка, проживание с домашними животными.
Номера полностью обставлены всем необходимым для комфортного отдыха, есть вся мебель и техника. В ванной комнате установлена современная сантехника хорошего качества, также имеются гигиенические принадлежности.
По утрам сервируется вкусный завтрак, кроме того, гости могут пообедать или поужинать в ресторане на территории. В баре можно попробовать различные закуски и напитки. Желающие могут заказать доставку еды в номер.
Отель «Крестовая Падь»
Размещение в отеле Листвянке, в отеле "Крестовая падь" двухместные благоустроенные номера.
Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном. В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню. В отеле гости могут взять напрокат велосипед и познакомиться с очаровательной нетронутой загородной местностью.
Отель «Гранд Байкал»
Размещение в Байкальске, в отеле "Гранд Байкал" двухместные благоустроенные номера.
Отель «Гранд Байкал» с прямым доступом к лыжным склонам расположен в Байкальске, в 3,2 км от центра города. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и бар. В этом 3-звездочном отеле работает бесплатный Wi-Fi, стойка регистрации открыта круглосуточно. В номерах отеля имеется письменный стол, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. В числе удобств — сейф. По утрам в отеле «Гранд Байкал» сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
Отель «Ангара»
Размещение в Иркутске, в отеле "Ангара" двухместные благоустроенные номера.
Трехзвездочный отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах. При отеле «Ангара» работает сауна. Гости могут заказать косметические процедуры. Все номера и люксы отеля «Ангара» оформлены в современном стиле. Номера и люксы оснащены кондиционером, в них установлен рабочий стол. В числе удобств фен.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Иркутск - Большое Голоустное, автомобиль микроавтобус Мерседес (19 мест)
- Трансфер Байкальск - Иркутск, автомобиль микроавтобус Мерседес (19 мест)
- Трансферы по программе
- Проживание, указанное в программе (благоустроенные номера)
- Обзорная экскурсия по Большому Голоустному, прогулка до Сухого озера
- Переезд на катере с Большого Голоустного до Листвянки
- Обзорная экскурсия по Листвянке, посещение канатной дороги и Лимнологического музея
- Экскурсия на поезде вдоль КБЖД
- Автомобильная экскурсия в Танхой
- Автомобильная экскурсия в Аршан
- Посещение музея Минералов
- Сопровождение гидом
- Питание: 1 день - обед, ужин2, 4, 5 дни - завтрак, обед, ужин3 день - завтрак, обед6-7 дни - завтрак
- 1 день - обед, ужин
- 2, 4, 5 дни - завтрак, обед, ужин
- 3 день - завтрак, обед
- 6-7 дни - завтрак
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Алкогольная и табачная продукция
- Услуги, не указанные в программе или включённые за доп. плату
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
- начиная с помощи в оформлении документов, приобретении авиабилетов, консультаций по телефону, в социальных сетях;
- встреча участников и в аэропорту и в местах ночёвки тех, кто прилетел заранее;
- трансфер на комфортабельном транспорте;
- ежедневная работа гида. Вера рассказывала про тайны Байкала, " гоняла" как маленьких детей. Ведь самый главный минус ВСЕХ организованных экскурсий - это временные ограничения (15 - 30 минут на осмотр объекта и фото). КАК!!! КАК??? Успеть собрать в себя всю красоту ледяного Байкала, когда замираешь от увиденного великолепия, просто превращаешься в столб от потрясения… а еще фото, да еще поделиться впечатлениями, показать удачный ракурс для съёмки, спеть песню, станцевать Йохор….
Здесь нужно доработать организаторам тура, чтобы выделять побольше времени на стоянки на знаковых местах;
- размещение на т/ б " Чара" - все замечательно.
- хивусы и " буханки", развозившие нас по объектам, все работало чётко, слаженно.
Спасибо всем, кто принимал нас, встречал, кормил, рассказывал, возил и т. п. и т. д!! За Вашу слаженную работу, обеспечившую мне отличный отдых!!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!