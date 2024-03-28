Одним из ярких впечатлений от нашего тура обещает стать автомобильная экскурсия на остров Ольхон, обзорная экскурсия по Иркутску и посещение этнографического музея Тальцы.
А также обязательно прогуляемся по местному рынку в Листвянке, приобретем сувениры на память себе и в подарок близким.
июн
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Этнографический музей «Тальцы», исток Ангары и Шаман-камень, Свято-Никольская церковь
Мы рады приветствовать Вас в Иркутске – столице Восточной Сибири!
Сбор группы с табличкой “День России”:
- аэропорт 8-8:30 на первом этаже аэровокзала, напротив комнаты выдачи багажа;
- ЖД вокзал 9-9:30 у выхода в город (подъезд Пригородные кассы);
После завтрака мы продолжим путешествие и едем к “воротам Байкала” – в поселок Листвянку.
Листвянка расположилась на берегу Байкала в 70-ти километрах от города Иркутск.
Объектами для посещения и знакомства в этот день станут следующие: архитектурно-этнографический музей "Тальцы", исток Ангары и смотровая площадка у Шаман-камня, действующая Свято-Никольская Церковь.
Также прогуляемся по местному рынку, где можно приобрести сувениры на память себе и в подарок близким, попробовать байкальскую рыбку, приготовленную разными способами.
Размещение в отеле в Иркутске.
Питание: завтрак и обед. Размещение: благоустроенный номер в гостинице. Гид: да.
Пешеходная экскурсия вдоль берега Малого Моря
После завтрака – отъезд на Малое Море (250 км, 4-5 часов).
По дороге Вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта, окутанные зеленой тайгой, Тажеранскую степь, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.
Проехав поселок Еланцы, обратите внимание на бронзовую фигуру летящего орла - покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.
Размах крыльев около 7 метров, вес около 4 тонн, а высота стелы 9 метров.
Другой интересный памятник установлен на смотровой площадке Куркутского залива.
Здесь увековечили в бронзе Бродягу - героя русской народной песни “По диким степям Забайкалья”.
Рядом с 4-метровой скульптурой находятся крест и мраморная плита, на которой высечен текст песни: “Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берёт и грустную песню заводит, про Родину что-то поёт”.
После того, как Вы преодолели неблизкий путь до Малого Моря, мы предлагаем Вам пообедать и отдохнуть после дороги, а перед ужином у нас будет пешеходная экскурсия с потрясающими видами Байкала.
Гид расскажет о берегах Байкала, традициях и интересных фактах.
Питание: завтрак, обед, ужин. Размещение: благоустроенный номер на базе отдыха. Гид: да.
Автомобильная экскурсия на остров Ольхон
Завтрак.
Одним из ярких впечатлений от нашего тура обещает стать сегодняшняя автомобильная экскурсия на остров Ольхон.
Маршрут: база отдыха - паромная переправа через пролив Ольхонские ворота – Загли – Кобылья голова – мыс Бурхан – Сарайский пляж – Урочище Песчаное – Саган-Хушун – Хобой – база отдыха.
Прибегнув к поэтическим образам, можно сказать, что Байкал – это голубое сердце Сибири, а Ольхон – сердце Байкала.
Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера – средоточием древних легенд и исторических преданий.
Так, мыс Бурхан – это необыкновенная скала, которую издревле свято почитает коренное население острова.
В настоящее время он считается государственным природно-историческим памятником, а в древности здесь совершались культовые жертвоприношения хозяину острова, который по поверьям обитал в пещере мыса.
История Бурхана привлекла внимание не только отечественных, но и иностранных археологов.
В 70-х гг. прошлого столетия здесь работала совместная советско-американская экспедиция, одним из результатов работы которой стала гипотеза об азиатском происхождении коренного населения Северной Америки.
На этой территории также сделано немало археологических находок и открытий.
Цель нашего путешествия – мыс Хобой находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км), и в ясную погоду с него можно рассмотреть противоположный берег, гористый контур полуострова Святой Нос.
На мысе находится площадка, где совершаются общеольхонские шаманские тайлаганы.
Обед в этот день будет организован во время экскурсии, а ужин – на нашей базе, куда Вы вернетесь ближе к вечеру, переполненные впечатлениями от изумительной природы Байкала!
Питание: завтрак, обед, ужин. Размещение: благоустроенный номер на базе отдыха. Гид: гид-водитель.
Обзорная экскурсия по городу Иркутск
Завтрак, свободное время до обеда.
Это время можно занять прогулкой на побережье Байкала.
Сейчас самое время насладится тишиной на берега озера Байкал.
Прочувствовать энергию самого глубокого озера.
Для активного отдыха вам предложат прокат велосипедов, водные прогулки, квадроциклы.
После обеда трансфер в Иркутск.
Обзорная экскурсия по городу Иркутск.
Иркутск – столица Восточной Сибири,"Сибирский Париж", как его называли, город купцов и декабристов.
Церкви, особняки, старинные дома.
У всего своя история, интересная, подчас печальная, героическая, захватывающая.
Мы познакомим Вас с историей нашего города и знаменитыми фамилиями, известными далеко за пределами Иркутска.
Размещение в отеле.
Свободное время.
Питание: завтрак, обед. Размещение: благоустроенный номер в гостинице. Гид: на время экскурсии.
Отъезд
Завтрак в отеле (ланч-бокс при раннем вылете).
Трансфер в аэропорт/ на ж/д вокзал.
Расчетный час в гостинице 12:00, трансфер может быть предоставлен к любому времени по Вашему желанию (время отъезда необходимо сообщить гиду в первый день тура), но номер необходимо освободить до 12:00 или продлить на месте.
Питание: завтрак. Гид: нет. Размещение: нет.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах, номера с удобствами.
Доплата за одноместное размещение – 13 000 рублей.
Варианты проживания
Отель «Яковлев» или аналогичный
Отель «Яковлев» расположен в Иркутске, менее чем в 1 км от Иркутского драматического театра и в 1,9 км от дома Волконского.
К услугам гостей номера с общим лаунджем, бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка. Отель находится в 1,7 км от Иркутска, в 4,6 км от станции Иркутск Первый и в 5,4 км от станции Иркутск Вторая. Стойка регистрации открыта круглосуточно. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Среди удобств номеров – телевизор и шкаф для одежды. Все номера оснащены чайником, а в некоторых обустроена кухня с холодильником. Кроме того, в номерах отеля «Яковлев» установлен кондиционер и рабочий стол.
База отдыха «Мир Байкала» или аналогичная
Мир Байкала является одной из лучших баз отдыха в Байкальском регионе. Расположена на берегу Байкала в Ольхонском районе в 2 км от паромной переправы, в 8 км от острова Ольхон, в бухте Базарная губа. База отдыха построена из дерева в традиционном сибирском стиле, благоустроенные номера оснащены всеми удобствами.
Инфраструктура, спорт, отдых:
- Развлекательная площадка: бассейн, настольный теннис, детская комната, платно: настольный футбол, бильярд, кафе-бар, кальянная.
- Открытая детская площадка, волейбольная площадка, зона отдыха у фонтана, беседка, пикниковая площадка, пневматический тир.
- Квадроциклы: круглогодично, 7 собственных единиц техники, также возможно привлечение доп. единиц техники (строго по согласованным маршрутам, в сопровождении инструктора).
- Рыбалка: организуется.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 2/3-местное размещение по программе: в Иркутске - гостиница туркласс (номер с удобствами) - 2 ночина Малом Море - база отдыха туркласс (номер с удобствами) - 2 ночи
- В Иркутске - гостиница туркласс (номер с удобствами) - 2 ночи
- На Малом Море - база отдыха туркласс (номер с удобствами) - 2 ночи
- Питание по программе:1 день - завтрак, обед2 день - завтрак, обед, ужин3 день - завтрак, обед, ужин4 день - завтрак, обед5 день - завтрак
- 1 день - завтрак, обед
- 2 день - завтрак, обед, ужин
- 3 день - завтрак, обед, ужин
- 4 день - завтрак, обед
- 5 день - завтрак
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсии по программе: обзорная экскурсия по городу Иркутск, этнографический музей «Тальцы», прогулка по Листвянке, пешеходная экскурсия по побережью Малого моря, однодневный авто-тур на остров Ольхон до мыса Хобой
- Обзорная экскурсия по городу Иркутск
- Этнографический музей «Тальцы»
- Прогулка по Листвянке
- Пешеходная экскурсия по побережью Малого моря
- Однодневный авто-тур на остров Ольхон до мыса Хобой
- Входные билеты по программе: Музей «Тальцы», Байкальский музей, сбор Прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе тура
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобную повседневную обувь, а также сменную пару;
- теплые вещи на случай непогоды, а также запас носков;
- кепи или бейсболку;
- куртку с капюшоном и молнией (обязательно нужна вечером и утром – в случае дождей и туманов);
- солнцезащитные очки;
- лекарства, средства личной гигиены;
- наличные деньги.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.