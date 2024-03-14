В ходе этого тура вы услышите байкальские легенды, увидите загадочные гроты, поражающие воображение торосы, священные для местных жителей мысы, сделаете множество красивых фотографий, а также побываете у настоящего шамана и узнаете, что такое спа по-сибирски.
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Программа тура по дням
Малое Море. Прогулка на лед Байкала и экскурсия на хивусе. СПА по-сибирски
Прибытие в Иркутск, встреча в аэропорту 8:00-8:30 (напротив выдачи багажа), на жд вокзале 9:00-9:30 (подъезд Пригородные кассы) с табличкой "Лед и пламя".
После сбора группы отправляемся на завтрак.
После завтрака мы отправляемся на Байкал, в самое его сердце – на Малое Море.
По дороге Вы услышите интересный рассказ гида об озере Байкал и насладитесь живописным видом за окном.
Проехав поселок Еланцы, мы сделаем остановку у бронзовой фигуры летящего орла – покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.
И вот уже через 20 км – первый вид на Байкал.
Здесь увековечили в бронзе Бродягу – героя русской народной песни “По диким степям Забайкалья”.
По прибытии на Малое Море – размещение в теплых благоустроенных уютных номерах и сытный обед.
Во второй половине дня, после отдыха, нас ждет прогулка на лед Байкала и экскурсия на хивусе.
Хивус – комфортабельное судно на воздушной подушке, самое безопасное и комфортное для передвижения по льду Байкала.
Остановимся в красивых местах и сделаем отличные снимки.
P.S берем с собой в поездку яркие вещи: шапки, шарфы, свитера, юбки и даже купальники.
Возвращаемся в отель, немного отдыхаем, и идем отогреваться: нас ждет СПА по-сибирски!
Такого вы еще не пробовали.
Традиционно: русская банька, с березовым веничком и травяными Байкальскими чаями, и сибирский банный чан, прямо под открытым небом, с чудеснейшим видом на Байкал, закат и звезды, появляющиеся одна за другой над вами!
Вода в чане нагревается до 42 градусов, в ней завариваются отвары из трав или березовые веники – удовольствие и польза в чистом виде.
Гид: да. Питание: завтрак, обед, ужин.
Торосы Байкала. Байкальский лед
С утра Вас ждет вкусный и сытный завтрак, ведь впереди у нас экскурсия к торосам!
Эта удивительная поездка, где все смогут не только насладиться удивительными ледяными торосами Байкала и поразительно прозрачным льдом, но и провести необыкновенную фотосессию (самостоятельно, гид с радостью окажет помощь в фотографировании, если нужно, то дополнительно выдается реквизит для фото).
Пробурим лунки, и попьем кристально чистой студеной водицы прямо из Байкала.
Здесь же мы увидим торосы.
Ледяные глыбы – творение Байкала, его мощь и сила.
Как они переливаются на солнце, какие потрясающие цвета!
Но и это не все.
Прямо здесь, когда светит солнце, а вокруг сияют голубые льды Байкала, вас ждет дегустация: шампанское и вино уже охладилось.
А в дополнение к дегустации прямо на льду накроют пикник и затопят самовар.
Будем пробовать горячий чай на сибирских травах.
Возвращение в отель.
Свободное время.
Ужин.
Гид: да. Питание: завтрак, обед, ужин.
Путешествие к гротам. Мыс Бурхан. Остров Огой
Как же прекрасно сидеть у окна ресторана отеля, пить вкусный кофе и любоваться утренним пейзажем!
Если Вы никогда не видели вживую ледяной грот, то подойдя к нему, Вам покажется, что это сказочный переход в другой мир!
Оказавшись внутри, вы 100% сделаете тысячу потрясающих фото.
Фотографируя, успевайте получить максимум удовольствия просто от созерцания!
Еще мы увидим мыс Бурхан – одну из девяти святынь Азии, вы конечно же видели его на фотографиях Байкала!
Это место сказочно красиво, обладает мощной энергетикой, а в это время дня выглядит особенно загадочным и волшебным.
Доедем до мыса Хобой – самой северной оконечности острова Ольхон!
И на обратном пути мы заедем на остров Огой.
Прибудем к острову в самое лучшее время для фотосессий – на закате!
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой, официально именуемая как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд.
Поднимемся к Ступе, соблюдая все правила загадаем желание, полюбуемся красотой Малого моря с высоты и спустимся вниз, чтоб сделать фото у мыса Дракона.
По возвращении в эко-отель вас ждет сытный ужин.
Гид: да. Питание: завтрак, обед, ужин.
«Байкальский Космос». Сокуи - застывшие волны Байкала
Завтракаем и едем смотреть "Байкальский Космос".
Двигаемся в сторону Ольхона, здесь в заливе десятки тысяч пузырей застыли в ледяной вселенной.
Далее едем смотреть сокуи – застывшие волны Байкала!
Сказочное ледовое царство: наплески, высотой в несколько метров, представляете, с какой мощью била тут вода?
Мы как будто на другой, зефирной планете.
После обеда отправляемся в Иркутск.
Размещение в отеле 4*, где вы с комфортом расслабитесь после такого насыщенного путешествия.
Свободное время для прогулок по городу Иркутск.
Гид: да. Питание: завтрак, обед.
Отъезд
Завтрак в отеле.
Вот и подошел к концу наш девичник на Байкале.
Освобождение номеров до 12:00.
Вы можете за дополнительную плату заказать трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал или продлить свое проживание в городе Иркутск.
Посетить Листвянку, КБЖД, посетить горнолыжный курорт Гора Соболиная.
Гид: нет. Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- в Иркутске – отель 4*, Байкал форест, Централь или аналогичные;
- на Малом море – отель Мир Байкала, Баяр, Гэсэр, б/о Панорама или аналогичные (благоустроенные номера с видом на Байкал).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-3-местное
|1-местное
|Обычная стоимость
|65 150
|77 715
Ниже представлены возможные варианты размещения, возможно размещение в других объектах по наличию мест (т. е. на усмотрение туроператора), не ниже классом.
Заезд с 23 февраля предполагается размещение на базе отдыха Панорама.
Варианты проживания
Гостиница «Байкал Форест»
Отель Baikal Forest расположен в Иркутске, в 2,5 км от галереи В. Бронштейна. К услугам гостей бар и частная парковка. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер. Желающие могут забронировать семейные номера.
В числе удобств кондиционер, письменный стол, чайник, холодильник, сейф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате установлен душ. В каждом номере гостиницы Baikal Forest предоставляют полотенца и постельное белье.
Эко-отель «Мир Байкала»
Отель расположен в волшебном месте на берегу озера Байкал в бухте Базарная Малого моря. 250 км от Иркутска, 2 км от поселка Сахюрта (МРС), 3 км от паромной переправы на остров Ольхон, 600 м от песчаного пляжа. Со всей территории открывается великолепный вид на Байкал и остров Ольхон, вдалеке виден остров Огой и бесконечность нашего Великого озера. Все номера благоустроенные, построенные из сибирского дерева. Большая часть номеров имеет вид на Байкал.
База отдыха «Панорама»
Гостевой дом «Панорамный» с террасой расположен на берегу моря в селе Сахюрта.
К услугам гостей принадлежности для барбекю, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
В гостевом доме сервируется континентальный завтрак.
В окрестностях поселка Сахюрта и в окрестностях гостевого дома популярны пешие походы и велосипедные прогулки.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе
- Питание по программе:
- 1-3 день - завтрак, обед, ужин
- 4 день - завтрак, обед
- 5 день - завтрак
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
- Экскурсии и развлечения: зеркальная гладь Байкалабайкальский космос (пузыри) мощные торосыСПА по-сибирски (русская баня с байкальскими травами и сибирский банный чан под открытым небом) вкусная и красивая еда, пикник на льду с самоваромкатание на коньках по самому большому катку в миребурятский фольклорэкскурсия на Хивусевинная дегустация на льду Байкаласопровождение гидомбанябурятский фольклор
- Зеркальная гладь Байкала
- Байкальский космос (пузыри)
- Мощные торосы
- СПА по-сибирски (русская баня с байкальскими травами и сибирский банный чан под открытым небом)
- Вкусная и красивая еда, пикник на льду с самоваром
- Катание на коньках по самому большому катку в мире
- Бурятский фольклор
- Экскурсия на Хивусе
- Винная дегустация на льду Байкала
- Сопровождение гидом
- Баня
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Необходимые одежда и обувь:
- теплая и устойчивая обувь;
- теплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном);
- брюки – с такими же качествами, что и куртка;
- шапка лучше синтетическая, с не продуваемой мембраной;
- теплый двухслойный шарф;
- не продуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то и то;
- термобелье;
- флиска;
- свитер, футболка;
- треккинговые зимние носки (впитывающие влагу) + шерстяные носки. (и легкие хлопковые);
- Туристическое снаряжение:
- солнцезащитный крем;
- солнцезащитные очки (так же можно взять горнолыжную маску);
- термос (на свое усмотрение);
- аптечка (личная);
Так же для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак до 40 литров или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки который будет находится в отеле).
- Документы:
- паспорт;
- полис обязательного медицинского страхования;
- ребенку – свидетельство о рождении.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Если я путешествую один/одна?
Если вы путешествуете один/одна мы обеспечиваем подселение в 2-3-хместных номерах без доплаты за 1-номестное размещение.
Распределение туристов по блокам мест заканчивается за 2 дня до начала тура. Нельзя заранее выбрать гостиницу или с кем по определенным критериям вам хотелось бы жить в номере при подселении.
Возможно ли заказать дополнительные экскурсии и сколько они стоят?
|Экскурсии автомобильные (УАЗ – буханка) - стоимость указана за одного туриста.
Панорамы и торосы Байкала
Продолжительность: 3 часа
Катание на коньках, «Поцелуй Байкала», Самовар на льду!
Экскурсия в бухту Змеиная, это красива сама по себе бухта: правильной формы,
обрамленная высокими горами с двух сторон, но зимой тут есть свои изюминки.
Красивый чистый лёд - такого нет больше нигде.
Именно здесь находятся удивительные, могучие торосы! Словами или
фотографиями не показать всю мощь этих байкальских скульптур, они достойны
отдельного внимания их нужно видеть в живую!
А цвет: белый, голубой, ярко бирюзовый, синий… лучи солнца и небо внутри
льдов.
Торосы – это нагромождения обломков льда вдоль становых щелей или
сквозных трещин. При повышении температуры и сужении щелей лед
выдавливается на поверхность и создает торосы. Так как расширение и
сужение повторяется, то торосы вдоль щели образуют ярко выраженный
ледяной вал.
Здесь обычно образуется две линии торосов.
ПО пути остановка на смотровой площадке, от куда открывает панорама Байкала,
бескрайние поля льда, обрывистый Берег Байкала, а в хорошую погоду можно
увидеть Восточное побережье.
Байкал – творец, и это его творение Вы точно будете помнить всегда!
В бухте нас ждет знаменитый «Поцелуй Байкала», еще попробуем расколодку из
Байкальской рыбы, а фишкой экскурсии - затопленный чай из самовара на
байкальской воде с местными травами!
Все желающие - катаются на коньках по самому большому катку в мире.
Период: Январь, февраль, март
|3 500 р.
Ольхон до мыса Бурхан (4-4,5 часов)
Продолжительность: 3 часа
Скала Шаманка или мыс Бурхан – это одна из девяти святынь Азии. Это место
сказочно красиво, обладает мощной энергетикой. Место магической силы.
Именно здесь собираются шаманы для совершения всех своих обрядов.
Здесь самое лучшее место, что бы загадать самое заветное желание!
Тут же, ежегодно проходит фестиваль ледяных скульптур – каждая ледяная
фигура это индивидуальное творение мастеров со всей России.
Прогулка по ледяному городку.
По пути на Мыс Бурхан - обязательные остановки у живописных ледяных
достопримечательностей - любуемся наплесками и заглянем в один из гротов –
ледяная пещера, куда можно попасть только зимой по льду.
Период: февраль, март
(Январь с доплатой за переправу на Хивусе)
|3 500 р.
О. Огой и мыс Дракон
Продолжительность: 3 часа
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой, официально именуется как ступа
Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд.
Буддисты верят в то, что чем чаще совершать обход святых мест (ступ, буддийских
холмов, священных горных вершин) тем больше вероятность того, что загаданное
благое желание будет услышано богами и скоро сбудется. Самое основное: возле
ступы необходимо сохранять только чистые мысли и чистые мотивации – для
многих людей именно это является самым трудным. Здесь не совсем важно, во
что именно вы верите, здесь важно сохранять только добрые мысли.
Поднимемся к Ступе, соблюдая все правила загадаем желание, полюбуемся
красотой Малого моря с высоты и спустимся вниз, чтоб сделать фото у мыса
Дракона.
Любуемся ледяными наплесками у острова и посещаем ледовые гроты.
Период: февраль, март
Январь – Только на Хивусе
|3500 р.
Экскурсия на Нууры - Байкальские пузыри + горячий глинтвейн на льду.
Продолжительность: 3 часа
В одной части малого моря, рядом с о. Ольхон, есть место в заливе, где десятки
тысяч пузырей застыли в ледяной вселенной.
Фотографируемся, греемся горячим глинтвейном.
Далее едем смотреть сокуи – застывшие волны Байкала!
Сказочное ледовое царство: наплески, высотой в несколько метров,
представляете, с какой мощью била тут вода? Мы как будто на другой, зефирной
планете.
Далее поднимемся на скалу Трезубец, где любуемся скалами, поросшими ярким
лишайником - ярким зеленым и оранжевым. Наличие которого, является
показателем чистейшего воздуха.
Период: февраль, март
(Январь только на Хивусе)
|3000 р.
Бухта Ая
Продолжительность: 4 часа
Бухта Ая - переводится с бурятского как «уютная». Космические пейзажи и
бескрайние поля байкальского льда, вот что ждет Вас на этом месте.
В этой поездке – изучаем древние Петроглафы, на смотровой площадке любуемся
панорамой Байкала, на полях льда, мы увидим торосы. Ледяные глыбы –
творение Байкала, его мощь и сила.
Торосы – это нагромождения льда вдоль становых щелей и сквозных трещин.
При повышении температуры и сужении щелей лед выдавливается на
поверхность и создает торосы. Так как расширение и сужение повторяется, то
торосы вдоль щели образуют ярко выраженный ледяной вал и меняются
каждый день.
Во воремя экскурсии, для Вас будет затоплен самовар с Глинтвейном.
Период: Январь,февраль, март
|4000 р.
О. Ольхон – Мыс Хобой
Продолжительность: целодневная (7-8 часов), обед-пикник – включен. Хобой – самая северная оконечность острова Ольхон, священное место, здесь
чувствуется мощь и сила. У Вас есть уникальная возможность увидеть его со
стороны Байкала, подъехать к его подножию.
Первую остановку мы сделаем у мыса Бурхан. Этот мыс является одним из самых
энергетически-сильных мест Байкала и одной из 9 святынь Азии. Мыс Бурхан, или
как еще называют его местные жители – Скала Шаманка – обладает мощной
энергетикой, и еще с древних времен к этому месту относились с почтением.
По пути к мысу Хобой, мы сделаем еще несколько остановок у гротов и
наплесков, и у живописной скалы Саган-Хушун («Три брата»), с которой связана
красивая Легенда.
Хобой с бурятского переводится как «клык». И действительно, подъезжая к нему
все ближе, Вы увидите очертание этой скалы, а сам мыс в профиль похож на деву
– с которой тоже связано местное поверье.
По прибытию на север Ольхона - прогулка вокруг Хобоя, в окружении голубых
льдов и торосов.
Здесь же, состоится костровой обед под открытым небом.
Возвращаемся назад на закате, любуясь нежными оттенками закатного солнца.
Период: февраль, март
(Январь с доплатой за переправу на Хивусе)
|5500 р.
Бугульдейка.
Продолжительность - целодневная (7-8 часов) - обед-пикник - включен.
Бугульдейка – поселок на западном берегу Байкала. Знаменит в первую очередь
тем - что там находится невероятный и уникальный мраморный карьер!
Залежи мрамора здесь старше Байкала, им более двух миллиардов лет. Сейчас
карьер заброшен и работы в нем не ведутся. Здесь повсюду разбросаны
гигантские куски мрамора.
Стены мраморного карьера идеально ровно срезаны на глубину 10 метров,
белоснежный камень красиво блестит на солнце и смотрится эффектно на фоне
синего неба, а вдали сияют льды Байкала.
Чаепите на карьере, и спуск к Байкалу, выход на лед.
Тут так же есть места где проявляются Байкальские пузыри,
Пока организуется обед-пикник, все желающею катаются на коньках по самому
большому катку в Мире, гуляют, фотографируются и наслаждаться Байкальским
простором и величием.
Обед –пикник.
Период: январь, февраль, март
|5500 р.
Бухта Ая + Бугульдейка с обедом.
Продолжительность: целодневная (7-8 часов) обед-пикник – включен.
Бухта Ая - переводится с бурятского как «уютная». Космические пейзажи и
бескрайние поля байкальского льда, вот что ждет Вас на этом месте.
Бугульдейка – поселок на западном берегу Байкала. Знаменит в первую очередь
тем - что там находится невероятный и уникальный мраморный карьер!
Залежи мрамора здесь старше Байкала, им более двух миллиардов лет. Сейчас
карьер заброшен и работы в нем не ведутся. Здесь повсюду разбросаны
гигантские куски мрамора.
Выход на лед - тут есть места где проявляются Байкальские пузыри. Пока организуется обед-пикник, все желающею катаются на коньках по самому
большому катку в Мире, гуляют, фотографируются и наслаждаться Байкальским
простором и величием.
Обед –пикник.
Период: январь, февраль, март
|6500 р.
|На Хивусе (судно на воздушной подушке) - стоимость указана за одного туриста.
О. Огой с гротами и наплесками
Продолжительность: 3 часа
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой, официально именуется как ступа
Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери
всех Будд.
Буддисты верят в то, что чем чаще совершать обход святых мест (ступ, буддийских
холмов, священных горных вершин) тем больше вероятность того, что загаданное
благое желание будет услышано богами и скоро сбудется. Самое основное: возле
ступы необходимо сохранять только чистые мысли и чистые мотивации – для
многих людей именно это является самым трудным. Здесь не совсем важно, во
что именно вы верите, здесь важно сохранять только добрые мысли.
Поднимемся к Ступе, соблюдая все правила загадаем желание, полюбуемся
красотой Малого моря с высоты и спустимся вниз, чтоб сделать фото у мыса
Дракона.
Любуемся ледяными наплесками у острова и посещаем ледовые гроты.
|5500 р
Экскурсия на Нууры - Байкальские пузыри + горячий глинтвейн на льду.
Продолжительность: 2 часа
В одной части малого моря, рядом с о. Ольхон, есть место в заливе, где десятки
тысяч пузырей застыли в ледяной вселенной.
Фотографируемся, греемся горячим глинтвейном.
Далее едем смотреть сокуи – застывшие волны Байкала!
Сказочное ледовое царство: наплески, высотой в несколько метров,
представляете, с какой мощью била тут вода? Мы как будто на другой, зефирной
планете.
Далее поднимемся на скалу Трезубец, где любуемся скалами, поросшими ярким
лишайником - ярким зеленым и оранжевым. Наличие которого, является
показателем чистейшего воздуха.
|4500 р.
Рассвет на Хивусе с фотосессией
Продолжительность: 1,5 часа
(предоставляется реквизит для сьемки (наряды для девушек, шкуры, мелкий
декоративный реквизит), по итогу фотосессии: 10-15 фотографий / на человека в
обработке)
|4000 р.
- Стоимость указана на 1 чел. при группе от 6 чел; Меньшее кол-во человек рассчитывается индивидуально.
- Доп. экскурсии проходят по графику турбазы, в период высокого сезона (февраль – март) большинство экскурсий проходятся регулярно;
- Продолжительность ориентировочная (+-) в зависимости от погодных условий, ледовой ситуации, а также кол-ва чел в группе;
- В каждой экскурсии мы оставляем за собой право поменять порядок или места посещения, без ущерба качеству и целостности экскурсии.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Безумно все понравилось. Организация на высшем уровне🌸 у нас был супер гид Варя, увидели самые красивые места, жили в лучшем отеле и базе отдыха и многое другое, чего даже не ждали)