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Прилет в Иркутск. Обзорная экскурсия по Иркутску. Дорога в Байкальск

Сегодня начинается ваше увлекательное путешествие!

Начнется оно с экскурсии по столице восточной Сибири – по городу Иркутску!

В Иркутске около 685 памятников истории и культуры.

Экскурсия по памятным и историческим местам г. Иркутска познакомит туристов с историей Иркутского острога, центральной частью города, расскажет об архитектуре и деревянном зодчестве, выдающихся деятелях истории и культуры России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском.

Экскурсия проходит в сопровождении профессионального гида, знатока истории Иркутска с профильным образованием и многолетним опытом.

После экскурсии вы полюбите город как родной, вам захочется возвращаться в него снова и снова!

Дальше вас ждёт поездка до Байкальска.

Дорога от Иркутска до Байкальска представляет собой удивительное путешествие через живописные ландшафты исторической Сибири.

Начиная от Иркутска, трасса пролегает через пышные леса, где можно насладиться красотой природы.

Ближе к Байкальску вдоль пути открываются виды на Байкал, его бирюзовые воды и бескрайние просторы.

По мере приближения к Байкальску, дорога становится все более извилистой и представляет собой настоящий серпантин, но каждый поворот вознаграждает потрясающими видами на озеро.

В конечной точке пути можно насладиться чистотой и свежестью воздуха.

По прибытию в Байкальск вы отправитесь на гору Соболиную на подъемнике, откуда откроется вид на великое бескрайнее озеро – это незабываемые ощущения.

Вы сможете сделать уникальные фотографии.

На горе есть кафе (самое высокое в области!), где вы сможете пообедать.

После посещения горы мы спустимся в Байкальск, где и переночуем.

Вы увидите: Иркутск, Байкальск, гора Соболиная, Байкал.

Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, гид, экскурсия.