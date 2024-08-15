Программа тура по дням
Прилет в Иркутск. Обзорная экскурсия по Иркутску. Дорога в Байкальск
Сегодня начинается ваше увлекательное путешествие!
Начнется оно с экскурсии по столице восточной Сибири – по городу Иркутску!
В Иркутске около 685 памятников истории и культуры.
Экскурсия по памятным и историческим местам г. Иркутска познакомит туристов с историей Иркутского острога, центральной частью города, расскажет об архитектуре и деревянном зодчестве, выдающихся деятелях истории и культуры России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском.
Экскурсия проходит в сопровождении профессионального гида, знатока истории Иркутска с профильным образованием и многолетним опытом.
После экскурсии вы полюбите город как родной, вам захочется возвращаться в него снова и снова!
Дальше вас ждёт поездка до Байкальска.
Дорога от Иркутска до Байкальска представляет собой удивительное путешествие через живописные ландшафты исторической Сибири.
Начиная от Иркутска, трасса пролегает через пышные леса, где можно насладиться красотой природы.
Ближе к Байкальску вдоль пути открываются виды на Байкал, его бирюзовые воды и бескрайние просторы.
По мере приближения к Байкальску, дорога становится все более извилистой и представляет собой настоящий серпантин, но каждый поворот вознаграждает потрясающими видами на озеро.
В конечной точке пути можно насладиться чистотой и свежестью воздуха.
По прибытию в Байкальск вы отправитесь на гору Соболиную на подъемнике, откуда откроется вид на великое бескрайнее озеро – это незабываемые ощущения.
Вы сможете сделать уникальные фотографии.
На горе есть кафе (самое высокое в области!), где вы сможете пообедать.
После посещения горы мы спустимся в Байкальск, где и переночуем.
Вы увидите: Иркутск, Байкальск, гора Соболиная, Байкал.
Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, гид, экскурсия.
Дорога до Улан-Удэ и теплые озера. Обзорная экскурсия по Улан-Удэ
Сегодня начнется ваше путешествие по Бурятии – мы отправляемся в Улан-Удэ!
По пути в Улан-Удэ вы заедете в место под названием "Теплые озера".
Иркутская область и Бурятия — край рек, озер и хвойных лесов.
Теплые озера на Байкале отличаются невероятной красотой окружающей местности и прогревом воды в летний период до 27-31 градуса Цельсия за счет небольшой глубины.
Здесь вы сможете насладиться шикарными видами, покормить лебедей и полюбоваться местной часовней.
После посещения озер мы продолжим дорогу в Улан-Удэ.
По приезду начинается ваше путешествие по колоритной Бурятии.
Мы отправляемся на знакомство со столицей Бурятии – городом Улан-Удэ.
Это крупный культурный, научный и промышленный центр Восточной Сибири.
Это центр бурятской культуры, буддизма и православия.
Экскурсия пройдет в сопровождении гида.
Сегодня мы посетим площадь советов – парадную площадь города, увидим символ города – необычный памятник Ленину в виде головы.
Высота этой скульптуры достигает 7,7 метров, а весь превышает 42 тонны.
Еще один узнаваемый символ города – великолепный дворец, в котором открыт театр оперы и балета.
Это гордость республики, потому что на Дальнем Востоке больше нет оперного театра подобного уровня.
Здесь регулярно проводят классические спектакли.
Вы увидите Триумфальную арку – видна она издалека.
Ее воздвигли еще в XIX веке в честь визита будущего императора цесаревича Николая Александровича.
У арки интересная история – после разрушения в 1936 году, в 2006 году ее восстановили.
И сейчас гости города любят фотографироваться на ее фоне.
Совсем рядом находится главная пешеходная улица города – Арбат.
На ней сохранились самые красивые купеческие дома, здесь же вы увидите необычные современные скульптуры.
Вы побываете на крупном центре торговли XIX века – гостиных рядах.
Впервые их построили деревянными в конце XVIII века.
Увидите первое каменное здание в Улан-Удэ – кафедральный Свято-Одигитриевский собор, выполненный в стиле сибирского барокко.
Святая Одигитрия – покровительница купечества и путешественников, очень символично здесь побывать всем гостям Бурятии!
Вечером вы отправитесь в гостиницу.
Завтра мы продолжим наше путешествие, обязательно наберитесь сил.
Вы увидите: Иволгинский дацан, памятник Ленину, Свято-Одигитриевский собор, площадь Советов, Триумфальная арка, Арбат, гостиные ряды.
Включено в стоимость: экскурсия, гид, проживание, групповой трансфер, завтрак.
Дорога в Максимиху
После завтрака мы отправимся в путь в село Максимиха.
По пути мы заедем в Сретенский монастырь.
Село Батурино, расположенное в Забайкальском районе, является домом для Сретенского женского монастыря – единственной православной женской обители в республике Бурятия.
Монастырь находится в долине реки Итанца, среди живописных сопок, всего в 50 км от озера Байкал.
Весной 2000 года епископ Читинский и Забайкальский Евстафий основали эту обитель.
Несмотря на свой юный возраст, монастырь уже привлекает множество духовных паломников.
Наш путь пройдет через поселок Турка.
Находится на восточном побережье Байкала, в 169 км от Улан-Удэ.
«Турка» в переводе с эвенкийского означает «омулевая дорога».
Поселок известен живописной природой и горячими минеральными источниками, входит в особую экономическую зону «Байкальская гавань».
Здесь планируется строить около 45 объектов для отдыха: гостиницы, яхт-клубы, коттеджные поселки и т. д.
По пути в Максимиху мы заедем к валуну Черепаха, который находится рядом с Туркой, официально признанному памятником природы, охраняемым государством.
Назван валун не просто так: он действительно похож формой на черепаху, зашедшей в воду.
Один из самых известных символов Турки – это маяк.
Он вошел в топ-8 самых интересных маяков в России.
Вечером в Максимихе у вас останется свободное время, можно при желании погулять по набережной или отдохнуть в номере гостиницы.
Вы увидите: Турка, маяк, валун Черепаха, Максимиха.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, проживание, гид.
Экскурсия по Чивуркуйскому заливу
Утром после завтрака отправляемся в путь.
Первый пункт нашего путешествия сегодня – Монахово, где мы пересядем на катер и пойдем в сторону Ушканьих островов.
Ушканьи острова — это архипелаг, место весьма особенное, ведь здесь располагается самое большое на Байкале лежбище нерп, летом здесь можно увидеть сотни этих животных.
В состав входят 4 острова, а именно Большой, Тонкий, Долгий и Круглый.
К лежбищу у острова Тонкий проложена экотропа и оборудована замаскированная смотровая площадка для наблюдения за байкальскими тюленями.
Перед этим мы послушаем историю минут 15, а после можно отправимся их смотреть.
Для посещения острова необходимо специальное разрешение, просто так сюда не попасть!
Добравшись до места наблюдения, необходимо соблюдать тишину – нерпы могут быть очень пугливыми!
Но именно здесь они любят нежиться на камнях, греться, потому это идеальное место, чтобы увидеть, какими бывают нерпы в их естественной среде обитания.
Общее время пребывания на острове – около часа, после чего мы отправляемся дальше до полуострова Святой Нос.
Это крупнейший полуостров на Байкале.
Когда-то Святой Нос был островом, но постепенно водой намыло песчаный перешеек, соединивший его с сушей.
Этот перешеек разделяет два крупных залива – Баргузинский и Чивыркуйский.
Чивыркуйский залив имеет небольшую глубину – от 9 до 11 метров, поэтому хорошо прогревается.
Здесь мы доедем до бухты Змеевая, которая известна своими целебными горячими источниками, схожими по составу с пятигорской водой.
В бухте сделаем остановку, при желании можно будет посетить источники.
Рекомендуемое общее время пребывания в воде – не более пяти минут.
Путешествие по Чивыркуйскому заливу – это настоящая «выставка» невероятно красивых природных объектов по пути.
Множество живописных островов, берега, водная гладь поражают своими красками и живописностью!
К вечеру мы вернемся в Монахово, где пересядем на авто, которое доставит вас обратно в Максимиху.
Вы увидите: Ушканьи острова, полуостров Святой Нос, Чивыркуйский залив, бухта Змеевая, Монахово, Баргузинский залив.
Включено в стоимость: завтрак, проживание, посещение смотровой на Ушканьих островах, гид, катер, обед-пикник, групповой трансфер.
Дацан богини Янжимы
Утром после завтрака отправляемся на экскурсию в дацан Богини Янжимы.
Ехать 175 км, это около 2,5 часов.
Вы не заметите, как быстро пролетит время – настолько вас очаруют виды за окном автомобиля!
Дацан находится в живописном месте среди леса у подножия Баргузинского хребта.
Он очень гармонично сочетается с красотой природы вокруг.
Богиня Янжима – это покровительница искусств, наук, ремесел, семьи и мудрости, создательница древнеиндийского языка – санскрита.
Говорят, что богиня Янжима обладает способностью дарить счастье материнства.
Лицезреть ее лик можно на камне-валуне, открытом в 2005 году.
До камня ведет эко-тропа, с которой видна гора Уулзаха.
Посещать это место обязательно нужно с чистыми помыслами и открытым сердцем.
Чтобы увидеть лик, постарайтесь успокоить ум, расслабиться и погрузиться в состояние потока.
Вокруг камня вы увидите большое количество подношений в виде детских игрушек – их приносят, когда просят о детях.
При желании, можно оставить свой подарок.
В Баргузинской долине вас ждёт ещё множество интереснейших достопримечательностей, таких как: Ининский сад камней, живописные скалы под названием Сувинская Саксония, в котором происходит поклонение духам, и многие другие!
После экскурсии мы едем в Усть-Баргузин, где остановимся на ночь.
Вы увидите: горы Баргузинского хребта, дацан богини Янжимы, камень с ликом богини Янжимы, Порог Шаманский, сад Камней, Бухэ Шулун, Сувинская саксония.
Включено в стоимость: гид, групповой трансфер, завтрак, проживание, экскурсия.
Дорога в Улан-Удэ
Сегодняшний день станет заключительным по туру.
Утром после завтрака мы отправляемся в путь до столицы Бурятии.
Это крупнейший город Бурятии, название дословно переводится с бурятского «Красная Уда» («Уда» - наименование реки).
Дорога более 260 км, займет ориентировочно 3 часа.
При желании можете погулять по городу – в Улан-Удэ есть, что посмотреть.
Здесь мы с вами прощаемся.
Верим, что за дни тура вы в полной мере прочувствовали энергетику Байкала.
Теперь у вас есть представление о двух байкальских берегах – можно сказать, что вы совершили настоящую байкальскую кругосветку!
По запросу можем помочь добраться до Иркутска, где начиналось ваше путешествие.
Включено в стоимость: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах или на базах отдыха.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-3-местное
|1-местное
|Стандарт
|90 000
|20 000
|Комфорт
|100 000
|37 500
Варианты проживания
Гостиница «Бурятия» (стандарт) или аналогичная в Улан-Удэ
Благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
Аналогичные гостиницы: отель “Cагаан Морин”, отель “Hostel & Lux VICTORIA”, Одон, парк отель “Улан-Удэ”, отель “Сибирь”, отель “Red river”.
Отель «Cosmos selection Ulan-Ude» (комфорт) или аналогичная в Улан-Удэ
Более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Аналогичные гостиницы: отель “Cosmos selection Ulan-Ude”, отель “Байкал Плаза”, гостиница “Бурятия”, ГК “Hunnu”, отель “Reston”, отель “Чингисхан”.
Гостиница «Космос» (стандарт) или аналогичный в Байкальске
Благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
Аналогичные гостиницы:отель “Baikal Best Edelweiss”, гостевой дом “Мельница”, парк-отель “Хамар-Дабан”, гостиница “Орлинка”.
Отель «Гранд-Байкал» или аналогичный в Байкальске
Более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Аналогичные гостиницы: парк-отель “Белый соболь”, коттеджный городок “Русь”, парк-отель “Соболинка”
Гостиница «Лукоморье» (стандарт) или аналогичная в Максимихе
Благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
Аналоги: БО “Радуга”, отель “Байкал Park”, ГД “Маяк”, БО “Далай”.
Парк-отель «Кумуткан» (комфорт) или аналогичный в Максимихе
Более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Аналоги: глэмпинг “Тайга”, эко-отель “Байкальское шале”
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы на протяжении всего тура
- Питание по программе тура
- Экскурсии, указанные в программе
- Разрешения на посещение национального парка
- Проживание
- Услуги гида (если указаны)
- Сопровождение организатора
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно из г. Улан-Удэ
- Питание, в случае если в программе указано самостоятельно или за свой счет
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные впрограмме
- Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
- Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие организационные особенности программы?
Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме;
Тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек;
Старт программы тура утром в 10.00. Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени; Точки сбора: гостиница Ангара и аэропорт, ориентировочно с 8 до 10 утра (в каждой группе индивидуально ставят время). Точное время туристам сообщает организатор накануне тура;
Окончание тура: рекомендуем приобретать билеты на обратный путь после 18:00 по местному времени;
За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере Telegram, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение Telegram заблаговременно.
"Стандарт" - благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
"Комфорт" - более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения.
Туроператор не гарантирует туристу размещение в конкретной гостинице, выбранной туристом из списка.
Туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости.
Подселение предполагает под собой размещение до 3х туристов в номере. Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место.
В случае, если туристу по независящим от туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, Туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом (душ и туалет на этаже либо в соседнем здании).
У туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой. Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у Туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере "стандарт".
Как организована встреча?
Есть два места и конкретное время сбора группы в формате сборно-групповых туров:
- гостиница Ангара (ул. Сухэ-Батора, 7, г. Иркутск) в период с 09:00 до 09:30 по местному времени;
- аэропорт г. Иркутск в 10.00 по местному времени.
До места сбора группы необходимо добираться самостоятельно.
При оформлении заявки обязательно нужно указать, по какому из двух адресов вас встретить в день старта тура.