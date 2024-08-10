1 день

Встреча. Байкальский музей. Смотровая площадка «Камень Черского»

Сбор группы проводится с 8:30 до 9:30 утра в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска.

При необходимости мы заберём вас из гостиницы.

Нам сегодня предстоит не только познакомится с Байкалом, но узнать все его подводные тайны, поэтому скорее отправляемся в путь.

Посёлок Листвянка – это самая ближайшая точка на карте Байкала – туда мы и направляемся, чтобы для начала посетить Байкальский музей, увидеть исток Ангары с высоты смотровой площадки “Камень Черского”, а уже после насладиться отдыхом в гостинице.

Сегодня вы познакомитесь с флорой и фауной самого глубокого пресноводного озера, узнаете историю происхождения Байкала, увидите всевозможных рыб в аквариумах музея, а байкальская нерпа поразит вас своей неутомимой активностью и любознательностью.

После экскурсии в музей на кресельном подъемнике мы поднимемся на высоту 728 метров для того, что рассмотреть синеющий вдали хребет Хамар-Дабан, удивиться незамерзающему истоку Ангары, загадать заветное желание и сделать неповторимые снимки на память.

После такого насыщенного дня, отдохнуть мы предлагаем в комфортном номере отеля, где вас будет ждать вкусный, горячий ужин и исцеляющий, здоровый сон.