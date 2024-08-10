Новогодние приключения на Байкале

Зимний Байкал – это настоящее чудо природы, которое стоит увидеть хотя бы один раз в жизни.

Прогулки по снежным просторам озера, походы к замерзшим водопадам, катание на собачьих упряжках, знакомство с
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культурой и традициями бурятского народа – все это перенесет вас в уникальный мир волшебства и красоты. Новогодняя ночь на берегу Байкала – это особое событие, которое запомнится на всю жизнь.

Веселые гуляния, танцы под открытым небом и встреча полуночи в магической атмосфере этого удивительного места – все это создаст незабываемую атмосферу праздника.

Подарите себе и своим близким незабываемые моменты на зимнем Байкале, и этот праздник останется в вашей памяти навсегда!

5
1 отзыв
Новогодние приключения на Байкале
Новогодние приключения на Байкале
Новогодние приключения на Байкале
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Байкальский музей. Смотровая площадка «Камень Черского»

Сбор группы проводится с 8:30 до 9:30 утра в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска.

При необходимости мы заберём вас из гостиницы.

Нам сегодня предстоит не только познакомится с Байкалом, но узнать все его подводные тайны, поэтому скорее отправляемся в путь.

Посёлок Листвянка – это самая ближайшая точка на карте Байкала – туда мы и направляемся, чтобы для начала посетить Байкальский музей, увидеть исток Ангары с высоты смотровой площадки “Камень Черского”, а уже после насладиться отдыхом в гостинице.

Сегодня вы познакомитесь с флорой и фауной самого глубокого пресноводного озера, узнаете историю происхождения Байкала, увидите всевозможных рыб в аквариумах музея, а байкальская нерпа поразит вас своей неутомимой активностью и любознательностью.

После экскурсии в музей на кресельном подъемнике мы поднимемся на высоту 728 метров для того, что рассмотреть синеющий вдали хребет Хамар-Дабан, удивиться незамерзающему истоку Ангары, загадать заветное желание и сделать неповторимые снимки на память.

После такого насыщенного дня, отдохнуть мы предлагаем в комфортном номере отеля, где вас будет ждать вкусный, горячий ужин и исцеляющий, здоровый сон.

Встреча. Байкальский музей. Смотровая площадка «Камень Черского»Встреча. Байкальский музей. Смотровая площадка «Камень Черского»Встреча. Байкальский музей. Смотровая площадка «Камень Черского»Встреча. Байкальский музей. Смотровая площадка «Камень Черского»Встреча. Байкальский музей. Смотровая площадка «Камень Черского»Встреча. Байкальский музей. Смотровая площадка «Камень Черского»
2 день

Снегоходная прогулка по заснеженной тайге. Праздничный ужин

После завтрака мы отправляемся навстречу приключениям!

Вас ждёт снегоходная прогулка по заснеженной тайге.

Драйв, скорость, пушистый снежок, вековые сосны и кедры – невероятный коктейль впечатлений, которым завершится уходящий год.

Атмосфера праздника не покинет вас целый день, а вечером вас ждет развлекательная программа и праздничный ужин в ресторане отеля.

С наступающим Новым 2025 годом! Пусть Байкальский Дед Мороз исполнит все ваши желания!

Снегоходная прогулка по заснеженной тайге. Праздничный ужинСнегоходная прогулка по заснеженной тайге. Праздничный ужинСнегоходная прогулка по заснеженной тайге. Праздничный ужинСнегоходная прогулка по заснеженной тайге. Праздничный ужинСнегоходная прогулка по заснеженной тайге. Праздничный ужинСнегоходная прогулка по заснеженной тайге. Праздничный ужин
3 день

Катание на собачьих упряжках. Хаски-парк. Баня и дегустация байкальской рыбки

С Новым Годом! Ура! Как встретишь Новый Год, так его и проведешь – известная и проверенная истина, поэтому предлагаем вам долго не валяться в кровати, а уже ближе к обеду отправиться на прогулку по сибирской тайге.

Но не простую, а в компании сибирских ездовых собак, которые прокатят вас с ветерком.

А стоя сзади упряжки и управляя ей, можно почувствовать себя настоящим каюром.

Не упустите такую возможность.

Там же, в “Хаски-парке” можно будет погреться в настоящей юрте, выпить горячего чая и, конечно, наобниматься с дружелюбными хаски, сделать с ними фото.

На этом ваши новогодние приключения не заканчиваются.

После прогулки на сибирском морозе вас будет ждать горячая русская баня, расположенная прямо на берегу Ангары, где можно будет по-настоящему обновиться и духом, и телом.

Изюминкой вечера станет дегустация байкальской рыбки, а для самых смелых – ныряние в ледяную прорубь с байкальской бодрящей водой.

Наполненные положительными эмоциями, вы вернетесь в гостиницу, успев ровно к ужину.

Катание на собачьих упряжках. Хаски-парк. Баня и дегустация байкальской рыбкиКатание на собачьих упряжках. Хаски-парк. Баня и дегустация байкальской рыбкиКатание на собачьих упряжках. Хаски-парк. Баня и дегустация байкальской рыбкиКатание на собачьих упряжках. Хаски-парк. Баня и дегустация байкальской рыбки
4 день

Музей «Тальцы». Дорога на Ольхон

После завтрака в гостинице собираем чемоданы и отправляемся в путь.

Сегодня мы посетим архитектурно-этнографический музей "Тальцы".

Если вы мечтаете проникнуться неповторимым духом Сибири – лучше места не найти.

Экспозиция музея представляет собой сибирскую деревню, состоящую из нескольких десятков зданий.

В них полностью восстановлена историческая обстановка, а сами постройки в большинстве своём являются подлинными историческими памятниками, вывезенными из старинных деревень.

Гид познакомит вас с историей освоения Сибири, культурой и бытом коренных народов.

Заглянуть в дом эвенкийского охотника, побывать на приёме в волостной управе, спуститься в винный погреб приказной избы, изучить расписание церковно-приходской школы, прикоснуться к стенам Илимского острога – всё это можно сделать в уникальном музее под открытым небом.

На обед мы остановимся в старинном трактире, где вы попробуете блюда сибирской кухни.

После обеда двигаемся в сторону Малого Моря.

Конечной точкой нашего путешествия на сегодня станет пос. Хужир, расположенный на острове Ольхон.

Единственный населённый остров на Байкале является одним из культурных и сакральных центров.

Здесь находится множество бурятских и буддийских святынь, исторических и природных памятников.

По прибытии – размещение в гостинице, ужин.

Музей «Тальцы». Дорога на ОльхонМузей «Тальцы». Дорога на ОльхонМузей «Тальцы». Дорога на ОльхонМузей «Тальцы». Дорога на ОльхонМузей «Тальцы». Дорога на ОльхонМузей «Тальцы». Дорога на Ольхон
5 день

Остров Ольхон

Сегодня мы займемся исследованием острова.

После завтрака мы отправимся на пешеходную экскурсию к скале Шаманке.

Вероятно, вы уже видели эту живописную скалу на фотографиях Байкала, так как она входит в ТОП-5 самых популярных локаций для фото.

Если нам повезёт с погодными условиями, рядом со скалой можно покататься на коньках.

Далее мы прогуляемся по Сарайскому пляжу – самому длинному и красивому пляжу Ольхона, пообщаемся с местными духами рядом с 13 священными столбами сэргэ, а также повяжем ленточки и загадаем новогодние желания.

Заглянем на стоянку старых кораблей и сделаем фото на память.

При благоприятной ледовой обстановке мы смоем отправится в мини-поездку на хивусе к ледяным гротам (по возможности, за доп. плату).

Вечером – возвращение в гостиницу, ужин.

Остров ОльхонОстров ОльхонОстров ОльхонОстров ОльхонОстров Ольхон
6 день

Экспедиция в поисках новорожденного льда. Встреча с шаманкой

Позавтракав в гостинице, мы собираем вещи и отправляемся в исследовательскую экспедицию.

Наша главная цель – найти свежий, новорождённый байкальский лёд.

Он ещё совсем тонкий и хрупкий, но уже поражает своей красотой и абсолютной прозрачностью.

В зависимости от ледовой обстановки экскурсия проводится на автомобиле УАЗ.

Насладившись видами Малого Моря, мы прощаемся с Ольхоном и отправляемся на "большую землю".

По пути вас ждёт ещё один новогодний сюрприз – встреча с настоящей бурятской шаманкой.

Участие в традиционном шаманском ритуале подарит вам удачу на весь будущий год.

Вечером мы прибудем в Иркутск.

Вас ждёт заселение в гостиницу в исторической части города.

Экспедиция в поисках новорожденного льда. Встреча с шаманкойЭкспедиция в поисках новорожденного льда. Встреча с шаманкойЭкспедиция в поисках новорожденного льда. Встреча с шаманкойЭкспедиция в поисках новорожденного льда. Встреча с шаманкой
7 день

Отъезд

Наше новогоднее приключение подошло к концу.

После завтрака – освобождение номеров и окончание экскурсионной программы.

Надеемся, что вы увезёте с собой массу положительных эмоций и желание вернуться на Байкал снова!

ОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместное
154 000177 000

Подселение не предусматривается.

Варианты проживания

Гостиница «Никола»

2 ночи

На берегу озера Байкал располагается отель «Никола». На территории имеется камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации, сейф, лифт, автостоянка для личного транспорта. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными. Трансфер оплачивается отдельно. В окрестностях возможно отправиться на рыбалку или экскурсию, заняться дайвингом, верховой ездой, лыжным спортом. Для детей оборудована игровая зона в помещении.

Просторные семейные номера оформлены в индивидуальном стиле. В комнатах установлены большие двуспальные или односпальные кровати. Для комфортного размещения имеется кондиционер, рабочий стол, телевизор. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть халаты и тапочки, набор полотенец. Гладильные и швейные принадлежности предоставляются по необходимости. Доступен Wi-Fi.

В ресторане предоставляются сытные и вкусные завтраки. На обед и ужин можно заказать разнообразные блюда традиционной местной кухни. В баре представлен широкий выбор разнообразных закусок, напитков и коктейлей.

Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»

Гостиница «Крестовая падь»

2 ночи

Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места. Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей.

Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.

На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.

Гостиница «Крестовая падь»Гостиница «Крестовая падь»Гостиница «Крестовая падь»Гостиница «Крестовая падь»Гостиница «Крестовая падь»

Гостиница «Вилла Малина»

2 ночи

Отель расположен на берегу озера Байкал. К Вашим услугам предоставляется доступ в интернет, место на автомобильной парковке, прокат велосипедов. Предоставляется экскурсионное обслуживание.

Номера стандартные и семейные, все располагают ванной комнатой с душем и туалетом. Имеется вся необходимая мягкая мебель.

В ресторане сервируется сытный и вкусный завтрак. На обед и ужин предлагаются блюда русской и европейской кухни.

Гостиница «Вилла Малина»Гостиница «Вилла Малина»Гостиница «Вилла Малина»Гостиница «Вилла Малина»Гостиница «Вилла Малина»Гостиница «Вилла Малина»Гостиница «Вилла Малина»Гостиница «Вилла Малина»Гостиница «Вилла Малина»Гостиница «Вилла Малина»Гостиница «Вилла Малина»

Гостиница «Порт Ольхон»

2 ночи

Гостиничный комплекс "Порт Ольхон" расположен в посёлке городского типа - Хужир- в месте, где можно забыть о внешнем мире и насладиться красотами природы. К услугам гостей предоставляется доступ к высокоскоростной сети Wi-Fi. Здесь гости могут провести отпуск с должным комфортом.

Номерной фонд представлен 48 полностью благоустроенными номерами, которые оформлены из природных материалов. В отеле имеется пять различных категорий номеров: одноместные, арт-номера, двухместные мансардные, семейные, апартаменты. В каждой из них есть эргономичная мебель, телевизор, стол и стулья. Собственная комната оснащена феном, тапочками, халатом и гигиеническими принадлежностями.

На территории находится ресторан с авторской кухней. В меню представлены блюда бурятской и сибирской кухни. В летнее время работает терраса с который открываются красивые пейзажи на озеро Байкал. В кофейне можно насладиться вкусным кофе.

Гостиница «Порт Ольхон»Гостиница «Порт Ольхон»Гостиница «Порт Ольхон»Гостиница «Порт Ольхон»Гостиница «Порт Ольхон»Гостиница «Порт Ольхон»Гостиница «Порт Ольхон»

Гостиница «Байкал Форест»

1 ночь

Отель «Baikal Forest» находится в Иркутске, в шаговой доступности от историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». К услугам постояльцев круглосуточная стойка регистрации, камера хранения, автостоянка.

Номерной фонд представлен двухместным номерами с одной большой или двумя отдельными кроватями. Интерьер выполнен в теплых, светлых тонах, в каждом номере есть камин. В числе основных удобств — телевизор, удобный письменный стол, кондиционер, чайник, холодильник и вместительный шкаф для одежды. Ванная комната оснащена просторной душевой кабиной, феном, бесплатными средствами личной гигиены, набором полотенец, халатами и тапочками.

Питание организовано на высшем уровне.

На территории отеля работает ресторан, где подают вкусные, изысканные блюда по доступным ценам. Также предусмотрена доставка еды и напитков.

Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»Гостиница «Байкал Форест»

Гостиница «Иркутск»

1 ночь

Гостиница “Иркутск” располагается в отличном районе города Иркутск. Размещение осуществляется в любом из 163 уютных номеров, в зависимости от вкуса и предпочтения постояльцев. Каждый из них оснащен необходимой мягкой и удобной мебелью для комфортного отдыха.

Здесь представлен достаточно широкий спектр услуг, который сделает ваше пребывание незабываемым. В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная охрана и обслуживание, ежедневная уборка, магазин сувениров. Также предоставляется возможность посетить фитнес-центр, кабинет массажа, солярий и спа-салон. Для самых маленьких оборудована детская игровая площадка.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту
  • Все трансферы на маршруте
  • Экскурсии по программе
  • Питание по программе (завтраки 2-7 день, обеды 1,4 день, ужины 1-5 день)
  • Билеты в музеи
  • Новогодний ужин и праздничная программа
  • Катание на собачьих упряжках (10 мин., 2,5 км)
  • Проживание в гостиницах (2-местные благоустроенные номера 3-4*)
  • Баня 2 часа (до 8 человек)
  • Катание на снегоходах + услуги инструктора (2 часа, посадка по 2 человека)
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Питание, не включенное в программу (обеды в кафе во время трансферов)
  • Сувенирная продукция
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
  • Аренда коньков
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • обязательно: паспорт и полис ОМС;
  • обувь. Традиционная сибирская обувь - это унты и валенки. Если у вас нет валенок и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами. Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки - это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость;
  • шапка и варежки. Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей. Перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и. т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки;
  • термобелье. Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera;
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20). Весной на Байкале очень яркое солнце;
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • самонагревающиеся одноразовые грелки (есть варианты для рук, ног и тела);
  • треккинговые зимние носки, а также шерстяные носки;
  • зимние перчатки (желательно с запасной парой);
  • купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
  • личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
  • фото- и видеоаппаратуру (не помешают запасные аккумуляторы);
  • наличные для дополнительных расходов (в некоторых локациях на Байкале могут возникнуть проблемы с банкоматами и безналичной оплатой).

А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, герметичная упаковка для документов.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой транспорт в туре?
  • в зависимости от размера группы Volkswagen Polo/Toyota Noah/Hyundai Grand Starex/Toyota Hiace/Mercedes Sprinter (4/6/7/10/19):
  • трансфер Иркутск – Ольхон – Иркутск – в зависимости от размера группы Volkswagen Polo/Toyota Noah/Hyundai Grand Starex/Toyota Hiace/Mercedes Sprinter (4/6/7/10/19):
  • передвижение по Ольхону – а/м УАЗ СГР.
Есть ли скидки в туре?
  • 10% дети до 12 включительно;
  • Дети до 5 включительно бесплатно без предоставления питания и спального места;
  • Пенсионеры 5%.
Как подобрать билеты?

В первый день тура туристам нужно быть в аэропорту Иркутска не позднее 8:30 или прибыть в город заранее и сообщить свое местоположение организатору.

Мы встречаем гостей в аэропорту, на жд вокзале или забираем по адресу их пребывания в городе перед началом тура, старт большинства туров в 9:00 по ИКТ

Какие потребуются документы для оформления тура?
  • скан паспорта с пропиской на того, с кем будет заключатся договор;
  • на остальных участников ФИО, дата рождения, город проживания.
Какая погода на Байкале зимой?

Если вы отправляетесь в зимний тур на Байкал или на отдых весной, вы должны хорошо экипироваться! Средние температуры января минус 21°С. Сильные морозы, до –35° обычно выпадают на январь и февраль. В первой половине января, в южной части, озеро начинает «вставать», то есть замерзать. Температуры могут упасть до -35. Однако после замерзания озера температуры стабилизируются и, как правило, не опускаются днем ниже -25°С.

Байкал замерзает очень долго. Первый лед образуется в начале ноября в небольших заливах и бухтах, а примерно к началу января замерзает пролив Малое море. Все озеро покрывается льдом только к концу января, поэтому сезон байкальского льда короткий: с начала февраля и до конца марта.

Такой лед, как многие видели в интернете, есть не везде. Это связано с тем, что Байкал огромный (больше площади Бельгии) и микроклимат на нем везде разный. «Тот самый» красивый лед образуется вдоль западного берега, примерно от острова Ольхон до поселка Листвянка. Ни южнее, ни севернее лед не гарантирован.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
10 авг 2024
Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.
Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.

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