Прогулки по снежным просторам озера, походы к замерзшим водопадам, катание на собачьих упряжках, знакомство с
Программа тура по дням
Встреча. Байкальский музей. Смотровая площадка «Камень Черского»
Сбор группы проводится с 8:30 до 9:30 утра в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска.
При необходимости мы заберём вас из гостиницы.
Нам сегодня предстоит не только познакомится с Байкалом, но узнать все его подводные тайны, поэтому скорее отправляемся в путь.
Посёлок Листвянка – это самая ближайшая точка на карте Байкала – туда мы и направляемся, чтобы для начала посетить Байкальский музей, увидеть исток Ангары с высоты смотровой площадки “Камень Черского”, а уже после насладиться отдыхом в гостинице.
Сегодня вы познакомитесь с флорой и фауной самого глубокого пресноводного озера, узнаете историю происхождения Байкала, увидите всевозможных рыб в аквариумах музея, а байкальская нерпа поразит вас своей неутомимой активностью и любознательностью.
После экскурсии в музей на кресельном подъемнике мы поднимемся на высоту 728 метров для того, что рассмотреть синеющий вдали хребет Хамар-Дабан, удивиться незамерзающему истоку Ангары, загадать заветное желание и сделать неповторимые снимки на память.
После такого насыщенного дня, отдохнуть мы предлагаем в комфортном номере отеля, где вас будет ждать вкусный, горячий ужин и исцеляющий, здоровый сон.
Снегоходная прогулка по заснеженной тайге. Праздничный ужин
После завтрака мы отправляемся навстречу приключениям!
Вас ждёт снегоходная прогулка по заснеженной тайге.
Драйв, скорость, пушистый снежок, вековые сосны и кедры – невероятный коктейль впечатлений, которым завершится уходящий год.
Атмосфера праздника не покинет вас целый день, а вечером вас ждет развлекательная программа и праздничный ужин в ресторане отеля.
С наступающим Новым 2025 годом! Пусть Байкальский Дед Мороз исполнит все ваши желания!
Катание на собачьих упряжках. Хаски-парк. Баня и дегустация байкальской рыбки
С Новым Годом! Ура! Как встретишь Новый Год, так его и проведешь – известная и проверенная истина, поэтому предлагаем вам долго не валяться в кровати, а уже ближе к обеду отправиться на прогулку по сибирской тайге.
Но не простую, а в компании сибирских ездовых собак, которые прокатят вас с ветерком.
А стоя сзади упряжки и управляя ей, можно почувствовать себя настоящим каюром.
Не упустите такую возможность.
Там же, в “Хаски-парке” можно будет погреться в настоящей юрте, выпить горячего чая и, конечно, наобниматься с дружелюбными хаски, сделать с ними фото.
На этом ваши новогодние приключения не заканчиваются.
После прогулки на сибирском морозе вас будет ждать горячая русская баня, расположенная прямо на берегу Ангары, где можно будет по-настоящему обновиться и духом, и телом.
Изюминкой вечера станет дегустация байкальской рыбки, а для самых смелых – ныряние в ледяную прорубь с байкальской бодрящей водой.
Наполненные положительными эмоциями, вы вернетесь в гостиницу, успев ровно к ужину.
Музей «Тальцы». Дорога на Ольхон
После завтрака в гостинице собираем чемоданы и отправляемся в путь.
Сегодня мы посетим архитектурно-этнографический музей "Тальцы".
Если вы мечтаете проникнуться неповторимым духом Сибири – лучше места не найти.
Экспозиция музея представляет собой сибирскую деревню, состоящую из нескольких десятков зданий.
В них полностью восстановлена историческая обстановка, а сами постройки в большинстве своём являются подлинными историческими памятниками, вывезенными из старинных деревень.
Гид познакомит вас с историей освоения Сибири, культурой и бытом коренных народов.
Заглянуть в дом эвенкийского охотника, побывать на приёме в волостной управе, спуститься в винный погреб приказной избы, изучить расписание церковно-приходской школы, прикоснуться к стенам Илимского острога – всё это можно сделать в уникальном музее под открытым небом.
На обед мы остановимся в старинном трактире, где вы попробуете блюда сибирской кухни.
После обеда двигаемся в сторону Малого Моря.
Конечной точкой нашего путешествия на сегодня станет пос. Хужир, расположенный на острове Ольхон.
Единственный населённый остров на Байкале является одним из культурных и сакральных центров.
Здесь находится множество бурятских и буддийских святынь, исторических и природных памятников.
По прибытии – размещение в гостинице, ужин.
Остров Ольхон
Сегодня мы займемся исследованием острова.
После завтрака мы отправимся на пешеходную экскурсию к скале Шаманке.
Вероятно, вы уже видели эту живописную скалу на фотографиях Байкала, так как она входит в ТОП-5 самых популярных локаций для фото.
Если нам повезёт с погодными условиями, рядом со скалой можно покататься на коньках.
Далее мы прогуляемся по Сарайскому пляжу – самому длинному и красивому пляжу Ольхона, пообщаемся с местными духами рядом с 13 священными столбами сэргэ, а также повяжем ленточки и загадаем новогодние желания.
Заглянем на стоянку старых кораблей и сделаем фото на память.
При благоприятной ледовой обстановке мы смоем отправится в мини-поездку на хивусе к ледяным гротам (по возможности, за доп. плату).
Вечером – возвращение в гостиницу, ужин.
Экспедиция в поисках новорожденного льда. Встреча с шаманкой
Позавтракав в гостинице, мы собираем вещи и отправляемся в исследовательскую экспедицию.
Наша главная цель – найти свежий, новорождённый байкальский лёд.
Он ещё совсем тонкий и хрупкий, но уже поражает своей красотой и абсолютной прозрачностью.
В зависимости от ледовой обстановки экскурсия проводится на автомобиле УАЗ.
Насладившись видами Малого Моря, мы прощаемся с Ольхоном и отправляемся на "большую землю".
По пути вас ждёт ещё один новогодний сюрприз – встреча с настоящей бурятской шаманкой.
Участие в традиционном шаманском ритуале подарит вам удачу на весь будущий год.
Вечером мы прибудем в Иркутск.
Вас ждёт заселение в гостиницу в исторической части города.
Отъезд
Наше новогоднее приключение подошло к концу.
После завтрака – освобождение номеров и окончание экскурсионной программы.
Надеемся, что вы увезёте с собой массу положительных эмоций и желание вернуться на Байкал снова!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|154 000
|177 000
Подселение не предусматривается.
Варианты проживания
Гостиница «Никола»
На берегу озера Байкал располагается отель «Никола». На территории имеется камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации, сейф, лифт, автостоянка для личного транспорта. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными. Трансфер оплачивается отдельно. В окрестностях возможно отправиться на рыбалку или экскурсию, заняться дайвингом, верховой ездой, лыжным спортом. Для детей оборудована игровая зона в помещении.
Просторные семейные номера оформлены в индивидуальном стиле. В комнатах установлены большие двуспальные или односпальные кровати. Для комфортного размещения имеется кондиционер, рабочий стол, телевизор. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть халаты и тапочки, набор полотенец. Гладильные и швейные принадлежности предоставляются по необходимости. Доступен Wi-Fi.
В ресторане предоставляются сытные и вкусные завтраки. На обед и ужин можно заказать разнообразные блюда традиционной местной кухни. В баре представлен широкий выбор разнообразных закусок, напитков и коктейлей.
Гостиница «Крестовая падь»
Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места. Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей.
Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.
На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.
Гостиница «Вилла Малина»
Отель расположен на берегу озера Байкал. К Вашим услугам предоставляется доступ в интернет, место на автомобильной парковке, прокат велосипедов. Предоставляется экскурсионное обслуживание.
Номера стандартные и семейные, все располагают ванной комнатой с душем и туалетом. Имеется вся необходимая мягкая мебель.
В ресторане сервируется сытный и вкусный завтрак. На обед и ужин предлагаются блюда русской и европейской кухни.
Гостиница «Порт Ольхон»
Гостиничный комплекс "Порт Ольхон" расположен в посёлке городского типа - Хужир- в месте, где можно забыть о внешнем мире и насладиться красотами природы. К услугам гостей предоставляется доступ к высокоскоростной сети Wi-Fi. Здесь гости могут провести отпуск с должным комфортом.
Номерной фонд представлен 48 полностью благоустроенными номерами, которые оформлены из природных материалов. В отеле имеется пять различных категорий номеров: одноместные, арт-номера, двухместные мансардные, семейные, апартаменты. В каждой из них есть эргономичная мебель, телевизор, стол и стулья. Собственная комната оснащена феном, тапочками, халатом и гигиеническими принадлежностями.
На территории находится ресторан с авторской кухней. В меню представлены блюда бурятской и сибирской кухни. В летнее время работает терраса с который открываются красивые пейзажи на озеро Байкал. В кофейне можно насладиться вкусным кофе.
Гостиница «Байкал Форест»
Отель «Baikal Forest» находится в Иркутске, в шаговой доступности от историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». К услугам постояльцев круглосуточная стойка регистрации, камера хранения, автостоянка.
Номерной фонд представлен двухместным номерами с одной большой или двумя отдельными кроватями. Интерьер выполнен в теплых, светлых тонах, в каждом номере есть камин. В числе основных удобств — телевизор, удобный письменный стол, кондиционер, чайник, холодильник и вместительный шкаф для одежды. Ванная комната оснащена просторной душевой кабиной, феном, бесплатными средствами личной гигиены, набором полотенец, халатами и тапочками.
Питание организовано на высшем уровне.
На территории отеля работает ресторан, где подают вкусные, изысканные блюда по доступным ценам. Также предусмотрена доставка еды и напитков.
Гостиница «Иркутск»
Гостиница “Иркутск” располагается в отличном районе города Иркутск. Размещение осуществляется в любом из 163 уютных номеров, в зависимости от вкуса и предпочтения постояльцев. Каждый из них оснащен необходимой мягкой и удобной мебелью для комфортного отдыха.
Здесь представлен достаточно широкий спектр услуг, который сделает ваше пребывание незабываемым. В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная охрана и обслуживание, ежедневная уборка, магазин сувениров. Также предоставляется возможность посетить фитнес-центр, кабинет массажа, солярий и спа-салон. Для самых маленьких оборудована детская игровая площадка.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту
- Все трансферы на маршруте
- Экскурсии по программе
- Питание по программе (завтраки 2-7 день, обеды 1,4 день, ужины 1-5 день)
- Билеты в музеи
- Новогодний ужин и праздничная программа
- Катание на собачьих упряжках (10 мин., 2,5 км)
- Проживание в гостиницах (2-местные благоустроенные номера 3-4*)
- Баня 2 часа (до 8 человек)
- Катание на снегоходах + услуги инструктора (2 часа, посадка по 2 человека)
- Сопровождение гидом
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Питание, не включенное в программу (обеды в кафе во время трансферов)
- Сувенирная продукция
- Дополнительные экскурсии и развлечения
- Аренда коньков
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- обязательно: паспорт и полис ОМС;
- обувь. Традиционная сибирская обувь - это унты и валенки. Если у вас нет валенок и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами. Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки - это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость;
- шапка и варежки. Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей. Перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и. т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки;
- термобелье. Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera;
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20). Весной на Байкале очень яркое солнце;
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- самонагревающиеся одноразовые грелки (есть варианты для рук, ног и тела);
- треккинговые зимние носки, а также шерстяные носки;
- зимние перчатки (желательно с запасной парой);
- купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
- личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
- фото- и видеоаппаратуру (не помешают запасные аккумуляторы);
- наличные для дополнительных расходов (в некоторых локациях на Байкале могут возникнуть проблемы с банкоматами и безналичной оплатой).
А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, герметичная упаковка для документов.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой транспорт в туре?
- в зависимости от размера группы Volkswagen Polo/Toyota Noah/Hyundai Grand Starex/Toyota Hiace/Mercedes Sprinter (4/6/7/10/19):
- трансфер Иркутск – Ольхон – Иркутск – в зависимости от размера группы Volkswagen Polo/Toyota Noah/Hyundai Grand Starex/Toyota Hiace/Mercedes Sprinter (4/6/7/10/19):
- передвижение по Ольхону – а/м УАЗ СГР.
Есть ли скидки в туре?
- 10% дети до 12 включительно;
- Дети до 5 включительно бесплатно без предоставления питания и спального места;
- Пенсионеры 5%.
Как подобрать билеты?
В первый день тура туристам нужно быть в аэропорту Иркутска не позднее 8:30 или прибыть в город заранее и сообщить свое местоположение организатору.
Мы встречаем гостей в аэропорту, на жд вокзале или забираем по адресу их пребывания в городе перед началом тура, старт большинства туров в 9:00 по ИКТ
Какие потребуются документы для оформления тура?
- скан паспорта с пропиской на того, с кем будет заключатся договор;
- на остальных участников ФИО, дата рождения, город проживания.
Какая погода на Байкале зимой?
Если вы отправляетесь в зимний тур на Байкал или на отдых весной, вы должны хорошо экипироваться! Средние температуры января минус 21°С. Сильные морозы, до –35° обычно выпадают на январь и февраль. В первой половине января, в южной части, озеро начинает «вставать», то есть замерзать. Температуры могут упасть до -35. Однако после замерзания озера температуры стабилизируются и, как правило, не опускаются днем ниже -25°С.
Байкал замерзает очень долго. Первый лед образуется в начале ноября в небольших заливах и бухтах, а примерно к началу января замерзает пролив Малое море. Все озеро покрывается льдом только к концу января, поэтому сезон байкальского льда короткий: с начала февраля и до конца марта.
Такой лед, как многие видели в интернете, есть не везде. Это связано с тем, что Байкал огромный (больше площади Бельгии) и микроклимат на нем везде разный. «Тот самый» красивый лед образуется вдоль западного берега, примерно от острова Ольхон до поселка Листвянка. Ни южнее, ни севернее лед не гарантирован.