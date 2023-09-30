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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск - Малое море. Этнопарк «Золотая орда»
11:00-12:00 Сбор группы в аэропорте Иркутска.
Гид с табличкой будет ждать вас, загружаемся в транспорт и едем на Малое Море в пос. Курма.
13:30 Посещение этнопарка «Золотая орда», познакомимся с местной культурой, пообедаем и посетим мастер-класс по приготовлению бууз.
18:00 Заселение на базу отдыха.
19:00-21:00 Ужин
Остров Огой. Буддийская Ступа Просветления. Мастер-класс
До 9:30 Завтрак на базе.
10:00 Садимся в «буханки» и едем на юг Малого моря на остров Огой.
Здесь находится знаменитая Буддийская Ступа Просветления, где вы сможете совершить ритуал, чтобы ваши желания сбылись.
В этот день мы также посетим ледяные гроты, увидим тысячи сосулек и наплески.
14:00 Возвращение на базу, обед.
15:00 -21:00 По желанию, заказываем горячую баньку на нашей базе (оплачивается отдельно).
Паримся, ныряем в купель и обтираемся снегом!
19:00-21:00 Ужин, отдых.
Пригласим энергопрактика, с которым вы сможете сделать свою собственную свечу с байкальскими травами.
Мыс Хобой. Обед на льду Байкала
До 9:30 Завтрак на базе.
10:00 Садимся в «буханки» и едем на север Малого моря на мыс Хобой, увидим чистый лед, заедем на скалу Шаманку и устроим красивый обед на льду Байкала!
17:00 Возвращение на базу.
19:00-21:00 Ужин, отдых.
Малое море - Иркутск
До 10:00 Завтрак и выезд в Иркутск.
14:00 Заселение в гостиницу.
14:30 Свободная программа в Иркутске.
Отъезд
Завтрак и самостоятельный выезд из отеля до 12:00.
Проживание
Будем жить в комфортных номерах отелей в Иркутске и на базе отдыха на Малом море.
Доплата за одноместное размещение 12 500 рублей.
Варианты проживания
База отдыха на Малом море
Все номера с личными удобствами, постельное и полотенца предоставляются. В номерах есть тумбы, зеркало, ТВ, холодильник, чайник, розетки.
Baikal Forest Hotel
Все номера с личными удобствами, постельное и полотенца предоставляются. В номерах есть тумбы, зеркало, ТВ, холодильник, чайник, розетки, также есть фен.
Irkutsk City Center
Все номера с личными удобствами, постельное и полотенца предоставляются. В номерах есть тумбы, зеркало, ТВ, холодильник, чайник, розетки, также есть фен.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе
- Питание по программе (4 завтрака, 3 обеда, 3 ужина)
- Экскурсии по программе
- Комфортный трансфер из Иркутска и обратно
- Сопровождение тура тур лидером
- Мастер-класс от энергопрактика
- Страховка от НС
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Баня
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Теплые ботинки (чтобы не промокали);
- Купальник, полотенце;
- Сланцы;
- Брюки и куртка ветрозащитная с капюшоном;
- Термобелье;
- Перчатки/варежки;
- Шапка;
- Носки теплые и обычные;
- Сменное нижнее белье;
- Очки солнцезащитные/маска;
- Термос;
- Зубная щетка, пластырь, личная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.