Байкал хрустальный: всё самое главное на Ольхоне

Пообедать прямо на льду Байкала, проводить закат у Шаманки и увидеть Ступу Просветления
Отправляемся в экспресс-путешествие на Ольхон.

За 3 дня успеем максимум: погрузимся в быт и традиции бурятов, сделаем эффектные фотографии на льду, в гротах и пещерах Байкала, посетим необитаемый остров Огой и увидим мыс Три Брата.

Вас ждут невероятные пейзажи, таинственные легенды про шаманов и их обряды, сакральные места силы и вкуснейшая национальная кухня. Возможно проведение тура в любые даты по запрсу.
5
2 отзыва
Байкал хрустальный: всё самое главное на Ольхоне
Байкал хрустальный: всё самое главное на Ольхоне
Байкал хрустальный: всё самое главное на Ольхоне
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Дополнительно к программе можно добавить:
• катание на коньках 1000 руб с чел
• катание на ватрушке по льду Байкала 1500 руб с чел
• катание на хаски 5000 руб с чел, можно быть в качестве каюра и самому управлять упряжкой
• аренда Хивуса (катер на воздушной подушке) на закат 14000 руб за группу
• баня на берегу Байкала с прорубью от 4000 руб/час
• посещение Мраморного карьера и здесь же находятся одни из самых красивых пузырьков на Байкале, цена 12000 руб за группу
• посещение Этнопарка с фольклорной программой, узнаем о культе бурят, цена 10000 руб за группу
• профессиональная видео-съёмка с коптера в один из дней – 23000 руб
• встреча рассвета на льду 20000 руб за группу

Проживание. В зависимости от того, где будут свободные места, будем жить в гостевом доме «Воскресение», гостевом доме «Санрайз», отеле «Панорама», мини-отеле «Шаманка», отеле «Отдых на Байкале», в гостинице «Усадьба Никиты Бенчарова», 2-местное размещение.

Питание. В программу включены 2 завтрака и обед во 2 день.

Дети. Участие возможно с любого возраста. Детям до 5 лет — бесплатно, но без предоставления места в номере.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, прибытие на Ольхон, закат на мысе Бурхан

Встретим вас в Иркутске и в 09:30-10:00 отправимся на Ольхон. Дорога займёт около 3-4 часов, по пути будем останавливаться, любоваться бескрайними просторами Тажеранских степей. Гид расскажет нам про бурятские традиции.

В 12:30 пообедаем в Еланцах и попробуем национальную кухню. В 15:00 перед нами наконец-то предстанет Байкал! Ехать до Ольхона будем прямо по льду озера.

Закат встретим на мысе Бурхан, где находится скала Шаманка. Место считается сакральным, когда-то шаманы проводили здесь свои обряды, а вход на мыс разрешался только мужчинам.

В 19:30 заселимся в гостиницу и отдохнём.

Встреча, прибытие на Ольхон, закат на мысе БурханВстреча, прибытие на Ольхон, закат на мысе БурханВстреча, прибытие на Ольхон, закат на мысе БурханВстреча, прибытие на Ольхон, закат на мысе Бурхан
2 день

Мыс Хобой, торосы и остров Харанцы

Позавтракаем и в 10:00 поедем к мысу Хобой, самой северной точке острова. По пути будем любоваться невероятным льдом Байкала: заглянем в хрустальные гроты, рассмотрим огромные наплески льда — торосы.

Побываем в Харанцах и посетим остров Беленький, сделаем невероятные кадры бухты Песчаной и увидим мыс Три брата. Побываем в ещё одном месте силы — у мыса Хобой. Считается, что именно здесь первый бурятский шаман обрёл свою силу.

В 13:00 пообедаем на льду Байкала, а к 17:00 вернёмся в Хужир, после чего у вас будет свободное время.

Мыс Хобой, торосы и остров ХаранцыМыс Хобой, торосы и остров ХаранцыМыс Хобой, торосы и остров ХаранцыМыс Хобой, торосы и остров ХаранцыМыс Хобой, торосы и остров Харанцы
3 день

Остров Огой, Ступа Просветления и возвращение в Иркутск

В 09:00 позавтракаем и отправимся на юг. Сегодня снова будем любоваться ледяными гротами и фотографироваться на льду. Посетим Ялгинский мыс и священный необитаемый остров Огой. Здесь находится Ступа Просветления. Буддийская святыня стала точкой притяжения паломников со всей страны.

Сфотографируем скалу Трезубец и мыс Кобылья голова. В 13:00 пообедаем и к 19:00-20:00 вернёмся в Иркутск.

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Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет55 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака, обед во 2 день
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Трансферы по программе
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Питание
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Доплата за 1-местное размещение - 3000 руб. /сутки
  • Во время ледостава (конец декабря - начало февраля) и ледохода (конец марта - начало мая) необходим дополнительный трансфер по острову, который стоит 12 000 руб. с группы и 1200 руб. - 1400 руб. с человека переправа на катере, либо воздушной подушке Хивус (цена в обе стороны)
  • Стоимость тура зависит от количества участников: в группе из 2 человек - 75 500 ₽ за 1 человека, из 3 человек - 65 500 ₽ за 1 человека, из 4 человек и более - 55 500 ₽ за 1 человека
  • В праздничные даты 22-23 фев и 8-9 марта +10% к стоимости тура
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 09:30-10:00
Завершение: Иркутск, 19:00-20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
9 мар 2024
Мы путешествовали на Ольхон группой 6 человек. Хочу отметить нашего гида Олега, смог влюбить нас в Байкал, очень грамотный и талантливый, настоящий специалист своего дела. Все было на высшем уровне, никаких заминок, гибкость в любых наших пожеланиях. Спасибо вам огромное за шикарный уик энд.
Наталья
14 янв 2024
Замечательный тур по острову Ольхон. наполненный эмоциями и впечатлениями. В наше время сейчас редкость видеть чистоту природы, не задетой цивилизацией.
Байкал красив в любое время года. Зимой завораживают и удивляют торосы
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и наплески, прозрачный и гладкий лёд. Нет плохо погоды, есть солнце и тучи, снег и ветер, которые сменяют друг друга одномоментно.
Тур очень активный, многое видели. Наша безопасность на протяжении всего времени - главное и основное. Благодарность водителю Игорю за безупречное вождение по бездорожью (это нужно прочувствовать)и, конечно, вкуснейшие обеды, которыми он нас кормил.
Благодарность гиду Сергею за интересное общение. Лёгкость, теплота и душевность чувствовалось на протяжении всего тура.
Хивус…. Это вообще отдельная история. Только вне сезона можно прокатиться по тонкому льду Байкала.
Удивительный тур!!!

Замечательный тур по острову Ольхон. наполненный эмоциями и впечатлениями. В наше время сейчас редкость видеть чистотуЗамечательный тур по острову Ольхон. наполненный эмоциями и впечатлениями. В наше время сейчас редкость видеть чистотуЗамечательный тур по острову Ольхон. наполненный эмоциями и впечатлениями. В наше время сейчас редкость видеть чистотуЗамечательный тур по острову Ольхон. наполненный эмоциями и впечатлениями. В наше время сейчас редкость видеть чистотуЗамечательный тур по острову Ольхон. наполненный эмоциями и впечатлениями. В наше время сейчас редкость видеть чистотуЗамечательный тур по острову Ольхон. наполненный эмоциями и впечатлениями. В наше время сейчас редкость видеть чистотуЗамечательный тур по острову Ольхон. наполненный эмоциями и впечатлениями. В наше время сейчас редкость видеть чистотуЗамечательный тур по острову Ольхон. наполненный эмоциями и впечатлениями. В наше время сейчас редкость видеть чистотуЗамечательный тур по острову Ольхон. наполненный эмоциями и впечатлениями. В наше время сейчас редкость видеть чистотуЗамечательный тур по острову Ольхон. наполненный эмоциями и впечатлениями. В наше время сейчас редкость видеть чистоту

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