А затем Вы увидите неприступные и впечатляющие Восточные Саяны, усеянные кристальной белизны снегом, с заледенелыми водопадами, горячими целебными источниками
Программа тура по дням
Дорога на Малое море. Бугульдейка
По прибытии в Иркутск начинается путешествие к озеру Байкал, а точнее к Малому морю.
Вы отправитесь из Иркутска ориентировочно в 10 утра.
По пути на Малое море мы заедем в знаменитый мраморный карьер в Бугульдейке!
Если выехать из Бугульдейки в сторону поселка Еланцы, вы увидите огромное месторождение мрамора.
Белые каменные глыбы заметны издалека, запасы мрамора в Бугульдейке занимают около 10 млн кубометров.
Возраст месторождения 2 млрд лет, оно старше самого Байкала.
Местный мрамор отличается большой плотностью, однородностью и белизной, он идеален для скульптур и отделки.
С месторождения открываются шикарные виды на Байкал и реку Бугульдейку.
После мы доедем до села Еланцы, где вас будет ждать сытный обед!
Далее наш путь будет пролегать по местности с живописными видами.
Частично дорога пройдет по Тажеранским степям, тут и там украшенным скальными останцами.
Гости часто называют этот отрезом пути «марсианским».
Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!
После мы доедем до Малого море, где, после заселения, у вас останется свободное время, которое вы можете посвятить отдыху или прогулке.
Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, обед по дороге на Малое море.
Экскурсия по югу острова Ольхон и островам Малого моря
Сегодня вы увидите застывшие водные наплески в гротах и пещерах – удивительных форм сосульки и сокуи не оставят вас равнодушными!
Вы побываете в одном из самых любимых туристами мест на Ольхоне – на острове Огой.
Остров Огой – это самый большой остров в Малом Море длиной 3 км.
Наиболее часто фотографируемое и узнаваемое место на острове – священная буддийская ступа.
Многие приезжают на Байкал только ради посещения этого места – очиститься и зарядиться духовной энергией.
А еще существует поверье, что, если обойти вокруг ступы 3 раза и загадать желание — оно сбывается.
Вас ждет озеро на юге Ольхона, которое славится метановыми пузырьками, застывшими во льду — смотрятся они очень интересно!
В середине дня у вас будет обед-пикник на свежем воздухе в окружении байкальской красоты.
Сегодня у вас будет очень много фотографий с экскурсии – невозможно устоять и не заснять всю ледяную красоту!
Вечером вы вернетесь в гостиницу, где у вас будет возможность отдохнуть или провести по своему усмотрению свободное время.
Экскурсия может быть заменена в связи с ледовой обстановкой.
В качестве альтернативы предлагается автомобильная экскурсия «На юг острова Ольхон».
Экскурсия на юг подразумевает посещение озера Сердце, скальника «Трезубец, одинокой березы, пади Халзаны.
Подробная программа экскурсии будет предоставлена при замене.
В стоимость включено: проживание, завтрак, экскурсия, групповой трансфер, обед-пикник, разрешение на посещение национального парка.
Вас ждет: остров Огой, мыс Дракон, буддийская Ступа Просветления, гроты, лед Байкала.
Возвращение в Иркутск
В этот день наше с вами удивительное путешествие по Малому морю подходит к концу.
Утром вас ожидает завтрак и будет возможность прогуляться напоследок.
В первой половине дня выезд в Иркутск, откуда завтра начнется ваше приключение в Бурятию к горам Восточного Саяна.
По дороге до Иркутска вы заедете в Баяндаевский этнографический музей!
В настоящее время в музее действуют три усадьбы: «Бурятская усадьба», «Русская усадьба» и «Белорусская усадьба».
Посещение музея позволит вам погрузиться в деревенский быт конца 19 начала 20 века.
В музее разработана интерактивная фольклорная программа «Белый млечный путь» где вы можете отведать молочный тонизирующий напиток «Тарасун» и принять участие в его приготовлении.
Демонстрация культуры, быта и хозяйственной деятельности этих народов, населяющих Баяндаевский район, определена главной идеей созданного музея.
Экспозиции представлены предметами мебели, домашней утвари, обуви, одежды, орудиями сельскохозяйственного труда, характерными для жизненного уклада и хозяйствования бурятского, белорусского и русского населения.
После посещения музея вы продолжите свой путь до Иркутска, где продолжится ваше увлекательное путешествие.
В стоимость включено: групповой трансфер, завтрак, обед по дороге в Иркутск, проживание, билеты в музей.
Путешествие к Восточным Саянам. Посещение горячих источников «Жемчуг»
Сегодня начинается увлекательное путешествие в горы Восточного Саяна.
Вы отправитесь в первой половине дня из Иркутска в республику Бурятия к горам Восточного Саяна и приютившемуся у их подножия поселку Аршан.
Путь будет пролегать по живописной дороге, обрамленной по правую руку вереницей могучих и величественных гор, у подножия которых стелется равнина, тут и там украшенная деревеньками.
Чтобы снять усталость после дороги, в этом день вам будет предложено посещение горячих источников в п. Жемчуг, который находится совсем рядом с Аршаном.
Эти термальные источники были открыты в середине прошлого столетия, а эксперты биологического института доказали, что вода там обладает целебными свойствами.
Уникальные свойства воды оказывают благотворное влияние на организм и здоровье, потому посещение горячих источников – это один из любимых у туристов способов расслабиться и наполнить тело силами.
Горячие целебные источники принимают гостей круглый год, но в зимнее время особенно приятно в них искупаться: вокруг зимняя стужа, но в горячих источниках комфортно и приятно.
После купания, вы отправитесь в Аршан для заселения и отдыха, а завтра вас ждет экскурсия по достопримечательностям Аршана.
В стоимость включено: завтрак, групповой трансфер, проживание, посещение горячих источников в Жемчуге.
Вас ждет: Тункинская долина; посещение горячих целебных источников в Жемчуге.
Обзорная экскурсия по Аршану. Дорога в Иркутск
После завтрака вы отправитесь на экскурсию по Аршану, которая пройдет под руководством опытного гида.
Вы сходите на уютно укрывшиеся в горах водопады, зимой художественно скованные льдом, прогуляетесь по тропе вдоль живописного ущелья.
Посетите местный буддийский храм-монастырь Хойморский Дацан «Бодхидхарма», расположенный на поистине волшебном месте, носящем название «Святая Поляна» среди вековых кедров с разлапистыми ветками: на фоне красуются заснеженные пики гор, а укрытые снегом деревья дарят ощущения попадания в сказку.
Также сегодня вы сможете посетить местный рынок с сибирскими товарами (травы, орехи, сувениры) — здесь они представлены в большом изобилии.
После экскурсии, вы отправитесь в Иркутск, где завершится программа вашего тура по зимнему Байкалу и горам Восточного Саяна.
В стоимость включено: завтрак; групповой трансфер; обзорная экскурсия; услуги гида, разрешение на посещение национального парка.
Вас ждет: буддийский дацан, водопады, Тункинская долина, горы Восточного Саяна.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха и в гостиницах (стандарт).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|Стандарт
|63 000
|16 000
|Комфорт
|79 000
|30 000
- "Стандарт" – благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
- "Комфорт" – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения.
Размещение по наличию мест, подробности уточняйте при бронировании. Ниже представлены возможные варианты.
Варианты проживания
База отдыха «Ветер странствий»
База отдыха "Ветер странствий" - это отличное место для отдыха. Все строения базы построены из дерева, экологически чистого материала. К услугам гостей базы, отличный пляж на берегу Байкала, отличный вид из окон всех номеров, для детей обустроены площадки. Уютные номера самого разного класса от эконом до люкс. На базе трудятся отличные повара, которые с радостью накормят всех желающих. Кухня вкусная, домашняя. Приветливый персонал сделает все, чтобы пребывание гостей было максимально комфортным.
База отдыха «Наратэй»
База отдыха "Наратэй" ждёт своих гостей в селе Сахюрта. К Вашим услугам парковка, бильярд, детская площадка, сауна, трансфер и другое.
Для Вас здесь созданы прекрасные уютные номера для того, чтобы Вы получили качественный отдых и зарядились массой приятных эмоций от проживания в этом месте.
На территории работает ресторан, где Вы сможете вкусно поесть и отлично провести время.
В шаговой доступности магазины, кафе. Имеются широкие возможности для туризма. Каждый здесь пребывает в уединении с невероятной природой Байкала.
База отдыха «Байкальская радуга»
На живописном берегу между Бухт радости располагается база отдыха “Байкальская радуга”, в 3 км от села Сахюрта, Иркутской области. Это место идеально подойдет для отдыха как всей семьей, так и компанией друзей. Вдали от городской цивилизации доступен бесплатный скоростной интернет. Для удобства стойка регистрации работает в круглосуточном режиме. Номерной фонд представлен гостиничными номерами различной вместимости. Везде есть функциональная мебель. На территории имеется бар и кафе с видом на озеро Байкал. Где подают вкусные блюда русской кухни. Возможно проведение небольшого торжества.
Отель «Матрешка» или аналогичный
Отель «Матрешка» расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка. К услугам гостей общий лаундж. До площади Декабристов — 1 км. Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Гости могут пообедать в ресторане на территории отеля или посетить близлежащие кафе и рестораны. Ежедневно сервируется бесплатный завтрак.
Гостиница в п. Аршан
Размещение в гостиницы по наличию мест, в такие гостиницы как: гостиница Иркут, Уютный отель "Подснежник, Туяна, Вершина.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы на протяжении всего тура (кроме хивусов на переправе на о. Ольхон)
- Питание по программе тура
- Экскурсии, указанные в программе
- Проживание
- Вход в Национальный парк
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги
- Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
- Переправа на хивусах
- Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Теплая верхняя одежда (например, горнолыжный костюм);
- Удобная обувь (нескользкие ботинки);
- Головной убор (теплая шапка);
- Теплая одежда (термобелье, флиски, толстовки, шарф/бафф);
- Теплые варежки или перчатки;
- Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- Купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
- Личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
- Фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
- Портативное зарядное устройство (power bank);
- Туалетные принадлежности;
- Маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
- Сидушка (хоба туристическая);
- Термос (по желанию);
- Бинокль (по желанию);
- Обязательно: Паспорт, полис ОМС.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие особенности тура?
- туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме;
- тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек;
- старт программы тура утром в 10.00. Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени, если турист опаздывает к назначенному времени, тогда добирается самостоятельно до первого пункта, обозначенного организатором;
- окончание тура в Иркутске: рекомендуем приобретать билеты на обратный путь после 20:00 по местному времени.
- место и время сбора группы: с гостиницы Ангара (ул. Сухэ-Батора, 7, г. Иркутск) в период с 09.00 до 09.30 по местному времени и с аэропорта г. Иркутск в 10.00.
- за сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере Telegram, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение Telegram заблаговременно.
- "Стандарт" - благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
- "Комфорт" - более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
- представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения.
- туроператор не гарантирует туристу размещение в конкретной гостинице, выбранной из списка.
- туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости.
- подселение предполагает под собой размещение до 3х туристов в номере. Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место.
- в случае, если туристу по независящим от туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом.
- у туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой.
- для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере "стандарт".
- на остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний. В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.
- в зимний период, особенно после 20ого марта, туроператор не гарантирует, что лёд сохранит прозрачность, так как это зависит от погодных условий, а также, что сакуи и наплески будут в сохранности;
- состав и численность группы может меняться на протяжении тура.
- гиды могут меняться на протяжении тура. За каждой локацией закреплен гид, являющийся экспертом данной локации. Координатор тура всегда один.
Может ли поменяться последовательность программы по дням?
Тур может быть организован по двум вариантам маршрута: классическому и зеркальному. Это означает, что все описанные в программе тура активности и экскурсии будут организованы в двух вариантах последовательностей по дням.
Последовательность программы зависит от даты заезда. При бронировании уточняйте порядок экскурсий. Влияет на время окончании программы.
Какая погода на Байкале?
На Байкале погода может меняться в течение дня: то светит солнце, то ветер нагоняет свежую прохладу. Средняя температура в феврале -25 градусов, в марте воздух уже теплее, днем в диапазоне от -15 до -20. Но в турах холод туристы не сильно ощущают – достаточно следовать рекомендациям по вещам. Замерзнуть мы не дадим!
Как организовано питание?
В стоимость туров включены завтраки намеренно: чтобы не привязывать туристов к гостинице и дать им возможность попробовать аутентичную и богатую на блюда местную кухню. Средний чек на человека от 300 до 500 руб. Там, где нет возможности посетить кафе (в условиях дикой природы), в турах предусмотрены обеды-пикники.
Брать ли с собой коньки?
Удобнее, если у вас будут свои коньки с собой, но если нет – не беда! В Листвянке и на Ольхоне есть точки по прокату коньков
Нужно ли брать наличные деньги?
Сейчас в основном нет проблем с безналичной оплатой, но мы всегда рекомендуем взять некоторую сумму наличными, на случай, если пропадает связь по терминалу и тд. Местами связь может быть нестабильной.
Есть ли скидки детям?
На детей до 12 лет у нас действует специальная скидка 20%!
Можно брать с собой в тур животных или нет?
К сожалению, очень сложно найти размещение, где допускается проживание с животными. Поэтому в групповых турах животных не берем.