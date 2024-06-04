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Авторский тур
4 дня
В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
Подняться на пик Любви, расслабиться в горячем источнике и прокатиться на катере по озеру
Начало: Аэропорт Иркутска, 07:00
«Далее нас ждёт горячий источник»
6 июля в 07:00
13 июля в 07:00
37 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Активный тур на Байкал. Сплав, восхождение, горячие источники и водопады
Начало: Иркутск
«Первая наша остановка будет недалеко от Аршана в поселке Жемчуг, где вы сможете посетить местные горячие источники»
13 июля в 10:00
9 авг в 10:00
54 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Северный Байкал и Чарские пески
Начало: Иркутск
«12:00-15:00 Купание в термальных источниках»
31 июля в 10:00
190 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Лед Байкала и величие Саян
Начало: Россия, Иркутск
«Чтобы снять усталость после дороги, в этом день посетим горячие источники в п»
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 49 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Малое море и величественные Саяны. Зимнее путешествие на Байкал
Начало: Иркутск
«Эти термальные источники были открыты в середине прошлого столетия, а эксперты биологического института доказали, что вода там обладает целебными свойствами»
17 фев в 10:00
5 мар в 10:00
51 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Рождественское байкальское путешествие и горячие источники
Начало: Россия, Иркутск
«А также, испытаете наслаждение от прогулок по Тажеранским степям, сосновому лесу и купанию в горячих источниках под открытым небом»
1 янв в 10:00
62 890₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Горячие источники и лед Байкала
Начало: Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
«Мы попробуем фирменный байкальский коктейль и съездим на термальные источники»
18 фев в 10:00
25 фев в 10:00
75 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимнее Байкальское путешествие
Начало: Россия, Иркутск
«А также, испытаете наслаждение от прогулок по Тункинской долине, сосновому лесу, и купанию в горячих источниках под открытым небом»
11 фев в 10:00
25 фев в 10:00
57 380₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
Насладиться бурятской кухней, прогуляться по кратеру вулкана и расслабиться в горячих источниках
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00
«Завершим насыщенный день в горячих источниках, купаясь и расслабляясь»
23 июня в 10:00
30 июня в 08:00
111 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Горячие источники Умхей
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
«Умхейские термальные источники можно назвать истинным даром природы, где человек способен обрести долговечные здоровье и красоту»
Расписание: Дата тура: <br>18.06.2024 – 23.06.2024, <br>13.08.2024 – 18.08.2024, <br>13.09.2024 – 18.09.2024
18 июня в 08:00
13 авг в 08:00
53 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Байкальский треккинг: восхождение на Пик Черского с катанием на ледянках и купанием в источниках
Покорить вершину хребта, увидеть застывший Байкал и искупаться в целебной термальной воде
Начало: Иркутск, аэропорт, до 08:30
«После едем на горячие источники в посёлок Жемчуг»
1 мар в 08:30
25 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В окружении Саян: тур по Аршану и Монголии
Посмотреть кратер потухшего вулкана, искупаться в термальных источниках и увидеть высочайшую вершину
Начало: Иркутск, старт программы - 10:00
«Когда пересечём её, доедем до термальных источников, где желающие смогут искупаться»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
81 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия4 июня 2024Четкая организация поездки. Все распланировано, по времени рассчитано. Доброжелательный персонал. Гид Дмитрий - профессионал.
- РРегина31 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло на высшем уровне! Менеджеры были
- ААся17 апреля 2024Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
- ИИрина14 апреля 2024Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
- ММарина5 апреля 2024Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
- ЕЕвгения19 марта 2024Добрый день) Все было замечательно, была вкусная еда) хорошие отзывчивые гиды и водители) Маленькие приятные подарки) Клевый танец 👍☺️видео на память осталось потрясающее) Не чем
- ААлла15 марта 2024Зимний Байкал прекрасен! Интересная и познавательная поездка в Бурятию
- ССветлана6 марта 2024Здравствуйте. Насыщенный тур!) максимум за минимум времени) Не совсем комфортно с жильем: в гостинице "Бурятия" был холодный номер, но нам компенсировали обогревателем и одеялами. А на турбазе Ольхона нам не дали полноценный комплект полотенец и постельного белья и был сломан телевизор.
- ССветлана5 марта 2024Очень хорошие впечатления от тура! Много интересной информации и положительных эмоций. Стоит столько проехать, чтобы увидеть байкальский голубой лёд и
- ММарина19 февраля 2024Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и Галине, настоящие профессионалы, люди любящие своё дело и по настоящему любящие БАЙКАЛ
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Термальные источники»
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