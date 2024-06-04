Туры на горячие термальные источники в Иркутске

Найдено 12 туров в категории «Термальные источники» в Иркутске, цены от 25 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
4 отзыва
В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
Подняться на пик Любви, расслабиться в горячем источнике и прокатиться на катере по озеру
Начало: Аэропорт Иркутска, 07:00
«Далее нас ждёт горячий источник»
6 июля в 07:00
13 июля в 07:00
37 000 за человека
Активный тур на Байкал. Сплав, восхождение, горячие источники и водопады
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Активный тур на Байкал. Сплав, восхождение, горячие источники и водопады
Начало: Иркутск
«Первая наша остановка будет недалеко от Аршана в поселке Жемчуг, где вы сможете посетить местные горячие источники»
13 июля в 10:00
9 авг в 10:00
54 000 за человека
Северный Байкал и Чарские пески
🚶 Пешая
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Северный Байкал и Чарские пески
Начало: Иркутск
«12:00-15:00 Купание в термальных источниках»
31 июля в 10:00
190 900 за человека
Лед Байкала и величие Саян
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Лед Байкала и величие Саян
Начало: Россия, Иркутск
«Чтобы снять усталость после дороги, в этом день посетим горячие источники в п»
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 49 000 за человека
Малое море и величественные Саяны. Зимнее путешествие на Байкал
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Малое море и величественные Саяны. Зимнее путешествие на Байкал
Начало: Иркутск
«Эти термальные источники были открыты в середине прошлого столетия, а эксперты биологического института доказали, что вода там обладает целебными свойствами»
17 фев в 10:00
5 мар в 10:00
51 000 за человека
Рождественское байкальское путешествие и горячие источники
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Рождественское байкальское путешествие и горячие источники
Начало: Россия, Иркутск
«А также, испытаете наслаждение от прогулок по Тажеранским степям, сосновому лесу и купанию в горячих источниках под открытым небом»
1 янв в 10:00
62 890 за человека
Горячие источники и лед Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Горячие источники и лед Байкала
Начало: Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
«Мы попробуем фирменный байкальский коктейль и съездим на термальные источники»
18 фев в 10:00
25 фев в 10:00
75 500 за человека
Зимнее Байкальское путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимнее Байкальское путешествие
Начало: Россия, Иркутск
«А также, испытаете наслаждение от прогулок по Тункинской долине, сосновому лесу, и купанию в горячих источниках под открытым небом»
11 фев в 10:00
25 фев в 10:00
57 380 за человека
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Авторский тур
7 дней
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
Насладиться бурятской кухней, прогуляться по кратеру вулкана и расслабиться в горячих источниках
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00
«Завершим насыщенный день в горячих источниках, купаясь и расслабляясь»
23 июня в 10:00
30 июня в 08:00
111 000 за человека
Горячие источники Умхей
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Горячие источники Умхей
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
«Умхейские термальные источники можно назвать истинным даром природы, где человек способен обрести долговечные здоровье и красоту»
Расписание: Дата тура: <br>18.06.2024 – 23.06.2024, <br>13.08.2024 – 18.08.2024, <br>13.09.2024 – 18.09.2024
18 июня в 08:00
13 авг в 08:00
53 000 за человека
Байкальский треккинг: восхождение на Пик Черского с катанием на ледянках и купанием в источниках
Авторский тур
4 дня
Байкальский треккинг: восхождение на Пик Черского с катанием на ледянках и купанием в источниках
Покорить вершину хребта, увидеть застывший Байкал и искупаться в целебной термальной воде
Начало: Иркутск, аэропорт, до 08:30
«После едем на горячие источники в посёлок Жемчуг»
1 мар в 08:30
25 500 за человека
В окружении Саян: тур по Аршану и Монголии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
В окружении Саян: тур по Аршану и Монголии
Посмотреть кратер потухшего вулкана, искупаться в термальных источниках и увидеть высочайшую вершину
Начало: Иркутск, старт программы - 10:00
«Когда пересечём её, доедем до термальных источников, где желающие смогут искупаться»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
81 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Рождественское байкальское путешествие и горячие источники
    Четкая организация поездки. Все распланировано, по времени рассчитано. Доброжелательный персонал. Гид Дмитрий - профессионал.
  • Р
    Регина
    31 мая 2024
    Горячие источники и лед Байкала
    Хочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло на высшем уровне! Менеджеры были
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    всегда на связи и своевременно предоставляли всю необходимую информацию. Быстрое и удобное оформление документов, вся информация о туре и памятка были представлены за несколько дней до начала тура. Очень удобно и информативно. Спасибо!

    Хочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло на
  • А
    Ася
    17 апреля 2024
    Малое море и величественные Саяны. Зимнее путешествие на Байкал
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Малое море и величественные Саяны. Зимнее путешествие на Байкал
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды
  • М
    Марина
    5 апреля 2024
    Малое море и величественные Саяны. Зимнее путешествие на Байкал
    Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
    Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
  • Е
    Евгения
    19 марта 2024
    Лед Байкала и величие Саян
    Добрый день) Все было замечательно, была вкусная еда) хорошие отзывчивые гиды и водители) Маленькие приятные подарки) Клевый танец 👍☺️видео на память осталось потрясающее) Не чем
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    не сравнится по страху, когда слышишь, как дышит Байкал 😁сам Ольхон это очень магическое место☺️ красивые - закаты и рассветы) Аршан очень сильно спокойное и замечательное место, безумно красивые горы 🏔️ все было супер) спасибо большое ☺️

  • А
    Алла
    15 марта 2024
    Лед Байкала и величие Саян
    Зимний Байкал прекрасен! Интересная и познавательная поездка в Бурятию
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  • С
    Светлана
    6 марта 2024
    Горячие источники и лед Байкала
    Здравствуйте. Насыщенный тур!) максимум за минимум времени) Не совсем комфортно с жильем: в гостинице "Бурятия" был холодный номер, но нам компенсировали обогревателем и одеялами. А на турбазе Ольхона нам не дали полноценный комплект полотенец и постельного белья и был сломан телевизор.
  • С
    Светлана
    5 марта 2024
    Лед Байкала и величие Саян
    Очень хорошие впечатления от тура! Много интересной информации и положительных эмоций. Стоит столько проехать, чтобы увидеть байкальский голубой лёд и
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    красивые горные пейзажи Восточных Саян. Условия проживания вполне приемлемые. Особое спасибо гиду Баиру в Аршане! Узнали много нового и интересного про Восточные Саяны Настоящий профессионал.

    Очень хорошие впечатления от тура! Много интересной информации и положительных эмоций. Стоит столько проехать, чтобы увидетьОчень хорошие впечатления от тура! Много интересной информации и положительных эмоций. Стоит столько проехать, чтобы увидетьОчень хорошие впечатления от тура! Много интересной информации и положительных эмоций. Стоит столько проехать, чтобы увидетьОчень хорошие впечатления от тура! Много интересной информации и положительных эмоций. Стоит столько проехать, чтобы увидетьОчень хорошие впечатления от тура! Много интересной информации и положительных эмоций. Стоит столько проехать, чтобы увидетьОчень хорошие впечатления от тура! Много интересной информации и положительных эмоций. Стоит столько проехать, чтобы увидеть
  • М
    Марина
    19 февраля 2024
    Северный Байкал и Чарские пески
    Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и Галине, настоящие профессионалы, люди любящие своё дело и по настоящему любящие БАЙКАЛ
    Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру иТур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Термальные источники»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 12
  1. В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
  2. Активный тур на Байкал. Сплав, восхождение, горячие источники и водопады
  3. Северный Байкал и Чарские пески
  4. Лед Байкала и величие Саян
  5. Малое море и величественные Саяны. Зимнее путешествие на Байкал
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
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