Ю Юлия Рождественское байкальское путешествие и горячие источники Четкая организация поездки. Все распланировано, по времени рассчитано. Доброжелательный персонал. Гид Дмитрий - профессионал.

Р Регина Горячие источники и лед Байкала читать дальше всегда на связи и своевременно предоставляли всю необходимую информацию. Быстрое и удобное оформление документов, вся информация о туре и памятка были представлены за несколько дней до начала тура. Очень удобно и информативно. Спасибо! Хочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло на высшем уровне! Менеджеры были

А Ася Малое море и величественные Саяны. Зимнее путешествие на Байкал Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!

И Ирина Малое море и величественные Саяны. Зимнее путешествие на Байкал Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.

М Марина Малое море и величественные Саяны. Зимнее путешествие на Байкал Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!

Е Евгения Лед Байкала и величие Саян читать дальше не сравнится по страху, когда слышишь, как дышит Байкал 😁сам Ольхон это очень магическое место☺️ красивые - закаты и рассветы) Аршан очень сильно спокойное и замечательное место, безумно красивые горы 🏔️ все было супер) спасибо большое ☺️ Добрый день) Все было замечательно, была вкусная еда) хорошие отзывчивые гиды и водители) Маленькие приятные подарки) Клевый танец 👍☺️видео на память осталось потрясающее) Не чем

А Алла Лед Байкала и величие Саян Зимний Байкал прекрасен! Интересная и познавательная поездка в Бурятию

С Светлана Горячие источники и лед Байкала Здравствуйте. Насыщенный тур!) максимум за минимум времени) Не совсем комфортно с жильем: в гостинице "Бурятия" был холодный номер, но нам компенсировали обогревателем и одеялами. А на турбазе Ольхона нам не дали полноценный комплект полотенец и постельного белья и был сломан телевизор.

С Светлана Лед Байкала и величие Саян читать дальше красивые горные пейзажи Восточных Саян. Условия проживания вполне приемлемые. Особое спасибо гиду Баиру в Аршане! Узнали много нового и интересного про Восточные Саяны Настоящий профессионал. Очень хорошие впечатления от тура! Много интересной информации и положительных эмоций. Стоит столько проехать, чтобы увидеть байкальский голубой лёд и