Участие возможно с 7 лет.

Вам понадобятся: купальник, сланцы, полотенце, крем от загара, головной убор, маленький рюкзачок, удобная обувь с нескользящей подошвой для похода по горам, одежда по сезону, зарядное устройство, фотоаппарат.

Проживание. Не входит в стоимость тура. Будем жить на базе отдыха «Байкал» в 2-местных номерах с удобствами в номере или 3-4-местных номерах с удобствами на этаже или во вдоре. Если свободных мест не будет, разместимся на базе «Чайка», «Фрегат» или «Наратей».

Питание. В программу включено 3-разовое питание: завтраки, ужины и обед в 3 день — на базе отдыха, обед национальными бурятскими блюдами в 1 день и обед-перекус в формате ланч-бокса во 2 день.