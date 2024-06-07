На Байкал за загаром, походами и купанием
Авторский тур в Иркутске

Узнать, какая на вкус бурятская кухня, искупаться в водах Байкала и увидеть необычные места

Думаете, что пляжный отдых, загар и Сибирь — вещи несовместимые? А мы докажем обратное! Отправляемся к Малому морю Байкала, чтобы понежиться на пляжах уединённых бухт и искупаться в воде, прогревающейся летом до 22 градусов Цельсия! А ещё устроим поход налегке вдоль заливов и бухт, погрузимся в культуру местного населения в аутентичном этнопарке, насладимся национальной кухней и сделаем необычные кадры в Мраморном каньоне.
На Байкал за загаром, походами и купанием
На Байкал за загаром, походами и купанием
На Байкал за загаром, походами и купанием
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет35 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Участие возможно с 7 лет.

Вам понадобятся: купальник, сланцы, полотенце, крем от загара, головной убор, маленький рюкзачок, удобная обувь с нескользящей подошвой для похода по горам, одежда по сезону, зарядное устройство, фотоаппарат.

Проживание. Не входит в стоимость тура. Будем жить на базе отдыха «Байкал» в 2-местных номерах с удобствами в номере или 3-4-местных номерах с удобствами на этаже или во вдоре. Если свободных мест не будет, разместимся на базе «Чайка», «Фрегат» или «Наратей».

Питание. В программу включено 3-разовое питание: завтраки, ужины и обед в 3 день — на базе отдыха, обед национальными бурятскими блюдами в 1 день и обед-перекус в формате ланч-бокса во 2 день.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Иркутску и этнопарк «Золотая Орда»

Встречаемся в аэропорту Иркутска в 10:00 и начнём обзорную экскурсию по старинному сибирскому городу. Улочки здесь сохранили свой исторический облик — настоящее путешествие в прошлое. Побываем в самом сердце Иркутска — на площади трёх церквей, полюбуемся старинными купеческими особняками 18-19 веков и услышим удивительную историю освоения города.

Отправимся на Байкал, к проливу Малое море. По пути заедем в этнопарк «Золотая Орда», где познакомимся с культурой самобытного коренного населения, примем участие в обрядах и национальных забавах. Что такое ёхор, какую еду традиционно готовят местные семьи и как встречают гостей — узнаем на экскурсии. Затем насладимся блюдами бурятской кухни на обед.

Вечером доберёмся до базы отдыха в Куркутском заливе Байкала, поужинаем и отдохнём в номерах.

Прогулка по Иркутску и этнопарк «Золотая Орда»Прогулка по Иркутску и этнопарк «Золотая Орда»Прогулка по Иркутску и этнопарк «Золотая Орда»Прогулка по Иркутску и этнопарк «Золотая Орда»Прогулка по Иркутску и этнопарк «Золотая Орда»Прогулка по Иркутску и этнопарк «Золотая Орда»Прогулка по Иркутску и этнопарк «Золотая Орда»Прогулка по Иркутску и этнопарк «Золотая Орда»
2 день

Поход и отдых на берегу Байкала

После завтрака начнём поход по заливам и бухтам Малого моря — узкому участку воды между материком и островом Ольхон. Никаких тяжёлых рюкзаков и сложных переходов, всё налегке! Побываем в нетуристических местах, где в кадр точно не попадут толпы туристов: только вы и бескрайний Байкал. Обед в формате пикника — возьмём с собой ланч-боксы.

Пляжный отдых в Сибири? Почему бы и нет! В одной из самых тёплых бухт в проливе вы сможете искупаться и позагорать, нежась на золотом песке. Летом вода прогревается до +22 градусов Цельсия — чем не курорт?

Вечером вернёмся на базу отдыха и поужинаем.

Поход и отдых на берегу БайкалаПоход и отдых на берегу БайкалаПоход и отдых на берегу БайкалаПоход и отдых на берегу БайкалаПоход и отдых на берегу БайкалаПоход и отдых на берегу БайкалаПоход и отдых на берегу БайкалаПоход и отдых на берегу БайкалаПоход и отдых на берегу БайкалаПоход и отдых на берегу БайкалаПоход и отдых на берегу Байкала
3 день

Мраморный карьер, иркутский рынок и отъезд

После завтрака выселимся и по живописной дороге поедем в посёлок Бугульдейка, чтобы увидеть необычное и очень фотогеничное место — Мраморный карьер, одно из крупнейших месторождений статуарного камня в стране, возраст которого превышает 2 миллиарда лет. Местный мрамор отличается высокой декоративностью, белизной и мягкостью. Добыча здесь больше не ведётся — место получило статус природоохранного.

Устроим фотосессию на фоне огромных белоснежных плит, особенно эффектно получающихся под лучами солнца.

Прибудем в Иркутск и отправимся на центральный рынок в самом центре города. Глаза здесь разбегаются от разнообразия товаров: меховые тапочки, носки и шарфы из Монголии, кедровые орехи, медвейжий жир, травы и чаи местного сборы, мёд, свежая байкальская рыба, а ещё конфеты «Кедровый грильяж» прямиком с Иркутской фабрики. Закупившись сувенирами и сладостями, поедем в аэропорт.

Мраморный карьер, иркутский рынок и отъездМраморный карьер, иркутский рынок и отъездМраморный карьер, иркутский рынок и отъездМраморный карьер, иркутский рынок и отъезд

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • 3-разовое питание
  • Трансферы по программе
  • Услуги гида
  • Посещение этнопарка «Золотая Орда»
  • Разрешение на посещение Прибайкальского национального парка
  • Трансфер из аэропорта, если вы прилетаете в день начала тура
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Проживание: 10 500 рублей при 2-местном размещении в номере с удобствами, 4 000 рублей при 3-4-местном размещении в номере без удобств
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00. Если вы прилетите на день раньше, то заберём вас от вашей гостиницы
Завершение: Иркутск, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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