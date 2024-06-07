Узнать, какая на вкус бурятская кухня, искупаться в водах Байкала и увидеть необычные места
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|35 000 ₽
Описание
Организационные детали
Участие возможно с 7 лет.
Вам понадобятся: купальник, сланцы, полотенце, крем от загара, головной убор, маленький рюкзачок, удобная обувь с нескользящей подошвой для похода по горам, одежда по сезону, зарядное устройство, фотоаппарат.
Проживание. Не входит в стоимость тура. Будем жить на базе отдыха «Байкал» в 2-местных номерах с удобствами в номере или 3-4-местных номерах с удобствами на этаже или во вдоре. Если свободных мест не будет, разместимся на базе «Чайка», «Фрегат» или «Наратей».
Питание. В программу включено 3-разовое питание: завтраки, ужины и обед в 3 день — на базе отдыха, обед национальными бурятскими блюдами в 1 день и обед-перекус в формате ланч-бокса во 2 день.
Программа тура по дням
Прогулка по Иркутску и этнопарк «Золотая Орда»
Встречаемся в аэропорту Иркутска в 10:00 и начнём обзорную экскурсию по старинному сибирскому городу. Улочки здесь сохранили свой исторический облик — настоящее путешествие в прошлое. Побываем в самом сердце Иркутска — на площади трёх церквей, полюбуемся старинными купеческими особняками 18-19 веков и услышим удивительную историю освоения города.
Отправимся на Байкал, к проливу Малое море. По пути заедем в этнопарк «Золотая Орда», где познакомимся с культурой самобытного коренного населения, примем участие в обрядах и национальных забавах. Что такое ёхор, какую еду традиционно готовят местные семьи и как встречают гостей — узнаем на экскурсии. Затем насладимся блюдами бурятской кухни на обед.
Вечером доберёмся до базы отдыха в Куркутском заливе Байкала, поужинаем и отдохнём в номерах.
Поход и отдых на берегу Байкала
После завтрака начнём поход по заливам и бухтам Малого моря — узкому участку воды между материком и островом Ольхон. Никаких тяжёлых рюкзаков и сложных переходов, всё налегке! Побываем в нетуристических местах, где в кадр точно не попадут толпы туристов: только вы и бескрайний Байкал. Обед в формате пикника — возьмём с собой ланч-боксы.
Пляжный отдых в Сибири? Почему бы и нет! В одной из самых тёплых бухт в проливе вы сможете искупаться и позагорать, нежась на золотом песке. Летом вода прогревается до +22 градусов Цельсия — чем не курорт?
Вечером вернёмся на базу отдыха и поужинаем.
Мраморный карьер, иркутский рынок и отъезд
После завтрака выселимся и по живописной дороге поедем в посёлок Бугульдейка, чтобы увидеть необычное и очень фотогеничное место — Мраморный карьер, одно из крупнейших месторождений статуарного камня в стране, возраст которого превышает 2 миллиарда лет. Местный мрамор отличается высокой декоративностью, белизной и мягкостью. Добыча здесь больше не ведётся — место получило статус природоохранного.
Устроим фотосессию на фоне огромных белоснежных плит, особенно эффектно получающихся под лучами солнца.
Прибудем в Иркутск и отправимся на центральный рынок в самом центре города. Глаза здесь разбегаются от разнообразия товаров: меховые тапочки, носки и шарфы из Монголии, кедровые орехи, медвейжий жир, травы и чаи местного сборы, мёд, свежая байкальская рыба, а ещё конфеты «Кедровый грильяж» прямиком с Иркутской фабрики. Закупившись сувенирами и сладостями, поедем в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- 3-разовое питание
- Трансферы по программе
- Услуги гида
- Посещение этнопарка «Золотая Орда»
- Разрешение на посещение Прибайкальского национального парка
- Трансфер из аэропорта, если вы прилетаете в день начала тура
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Проживание: 10 500 рублей при 2-местном размещении в номере с удобствами, 4 000 рублей при 3-4-местном размещении в номере без удобств