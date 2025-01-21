Позавтракав в отеле, направимся в посёлок Листвянка, который называют «Воротами Байкала». По пути сделаем остановку у Шаман-камня, расположенного в истоке Ангары. Согласно поверьям, здесь обитает хозяин реки.

Посетим музей под открытым небом «Тальцы», где воссоздан быт коренных народов Прибайкалья, а ещё заглянем в Байкальский музей, чтобы узнать всё о самом глубоком в мире озере.

Подкрепимся между экскурсиями, а затем по канатной дороге поднимемся на Камень Черского. Перед нами откроются потрясающие виды: увидим, как небо сливается в поцелуе с синей гладью водоёма.

Вечером вы сможете неспешно прогуляться по берегу Байкала, а ещё заглянуть в нерпинарий или на сувенирный рынок, чтобы порадовать себя местными товарами.