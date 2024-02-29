Всего за 4 дня успеем побывать в самых интересных и живописных местах у глубочайшего озера: погуляем по космически красивому льду в Большом Голоустном, полюбуемся водопадом реки Кынгарги в Аршане, осмотрим

ледяные пещеры Ольхона и понежимся в горячих источниках посёлка Жемчуг. Обязательно проведём ритуал «Поцелуй Байкала» и прокатимся на хивусе. А ещё вы сможете покататься на коньках и узнать о буддийских обычаях и традициях в Хойморском дацане.

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:

Паспорт

Свидетельство о рождении (для детей)

Полис ОМС

Тёплая обувь

Тёплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном)

Брюки

Шапка (лучше синтетическая, с непродуваемой мембраной)

Тёплый двухслойный шарф

Непродуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом), взять лучше и то, и то.

Термобельё

Купальник/плавки (для купания в источниках и бани)

Флиска

Свитер, футболка

Треккинговые зимние носки (впитывающие влагу), шерстяные носки и лёгкие хлопковые)

Солнцезащитные очки (с защитой от UV-лучей не менее 2), защитный крем для лица, рук

Солнцезащитные очки (также можно взять горнолыжную маску)

Термос (на свое усмотрение)

Личная аптечка

Также для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак (до 40 литров) или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки, которые будут находиться в отеле).

Организация:

Сообщите заранее о том, куда вы приедете (укажите также номер рейса, время прибытия, контактный телефон).

При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно за свой счет.

Организатор оставляет за собой право изменить порядок проведения программы, не изменяя объёма и качества предоставленных услуг.