Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
Паспорт
Свидетельство о рождении (для детей)
Полис ОМС
Тёплая обувь
Тёплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном)
Брюки
Шапка (лучше синтетическая, с непродуваемой мембраной)
Тёплый двухслойный шарф
Непродуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом), взять лучше и то, и то.
Термобельё
Купальник/плавки (для купания в источниках и бани)
Флиска
Свитер, футболка
Треккинговые зимние носки (впитывающие влагу), шерстяные носки и лёгкие хлопковые)
Солнцезащитные очки (с защитой от UV-лучей не менее 2), защитный крем для лица, рук
Солнцезащитные очки (также можно взять горнолыжную маску)
Термос (на свое усмотрение)
Личная аптечка
Также для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак (до 40 литров) или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки, которые будут находиться в отеле).
Организация:
Сообщите заранее о том, куда вы приедете (укажите также номер рейса, время прибытия, контактный телефон).
При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно за свой счет.
Организатор оставляет за собой право изменить порядок проведения программы, не изменяя объёма и качества предоставленных услуг.
Проживание. Отели «Лазурный берег»/ «Матрёшка»/«Грин». Размещение 2- и 3-местное. За доплату возможно 1-местное размещение и проживание в отелях более высокого уровня (3*-5*).
*Фото отелей взяты с сайта ostrovok.ru
Питание. В стоимость входят завтраки, обеды в 1-й, 2-й и 3-й день, а также ужин в 3-й день.
Транспорт. Будем передвигаться на минивэнах, автомобилях «УАЗ», хивусах и трэколах.
Уровень сложности. В программе есть несложные пешие прогулки. До отдалённых точек маршрута будем добираться на комфортном транспорте.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Связь и Интернет. Wi-Fi в местах проживания.
Программа тура по дням
Большое голоустное: космические пейзажи и катание на коньках
Встретим вас в Иркутске, позавтракаем в кафе и поедем наслаждаться байкальскими пейзажами. Первая точка нашего маршрута — Большое Голоустное. Здесь полюбуемся миллионами пузырьков, замершими в Байкале. Это настоящий космос!
Желающие смогут взять в аренду коньки и покататься по зеркальной живописной глади озера. Во время экскурсии пообедаем, а затем вернёмся в Иркутск и заселимся в отель.
Аршан, водопады Кынгарги, Хойморский дацан и купание в горячих источниках
Позавтракаем и поедем в Аршан. Посёлок расположился в Тункинской долине у подножия Саян. По прибытии нас ждёт пешая экскурсия. Отправимся к водопадам на реке Кынгарге и полюбуемся одним из них. Несмотря на замёрзшее русло, мы услышим шум воды под ледяным одеялом. Во время обеда попробуем блюда бурятской кухни. Например — бурятские буузы.
После этого посетим Хойморский дацан: познакомимся с буддистскими обычаями и традициями, насладимся свежим воздухом кедровой рощи, в которой он расположен.
Завершим этот день поездкой на горячие источники посёлка Жемчуг. Расслабимся в бассейне с термальной водой под открытым небом.
Остров Ольхон
После завтрака едем в самое сердце Байкала — на остров Ольхон. По пути полюбуемся пейзажами: увидим Прибайкальский хребет, Тажеранскую степь и берег Ольхона. Будем проезжать посёлок Еланцы и посмотрим на бронзовую статую летящего орла, ставшего покровителем степных просторов.
После обеда продолжим движение в сторону Ольхона: увидим наплески и ледяные пещеры.
Доберёмся до мыса Бурхан (скалы Шаманки). Пещера мыса считается местом, где живёт хозяин острова — эжин. Погуляв и насладившись ольхонскими видами, сядем в хивус и отправимся на прогулку по кристальному байкальскому льду.
Вернёмся в Иркутск. На обратном пути заедем на ужин в кафе.
Окончание тура
После завтрака вас ждёт трансфер до аэропорта или ж/д вокзала. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|40 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (уровень «стандарт»)
- Питание (завтраки, обеды в 1-й, 2-й и 3-й дни, ужин в 3-й день)
- Трансфер из/до аэропорта или ж/д вокзала
- Услуги гида
- Трансфер по маршруту
- Экскурсии и развлечения по программе
- Катание на хивусе
- Поцелуй Байкала
Что не входит в цену
- Перелёт/переезд до Иркутска и обратно
- Проживание (уровни "комфорт", "комфорт+" и "вип")
- Питание (не указанное в программе)
- Дополнительные экскурсии и активности
- Акция «Раннее бронирование» при полной оплате до 25.10.2024
- 2 - и 3-местное размещение:
- «Стандарт» 2* - 37 200 ₽ с человека
- Комфорт 3* - 43 500 ₽ с человека
- Комфорт+ 4* - 49 200 ₽ с человека
- 1-местное размещение:
- Стандарт 2* - 44 600 ₽ с человека
- Комфорт 3* - 59 500 ₽ с человека
- Комфорт+ 4* - 70 300 ₽ с человека
- Важно! Цена акционная. При оплате после 25.10.2024 стоимость тура будет выше:
- 2/3-местное размещение:
- Стандарт 2* - 40 000 ₽ с человека
- Комфорт 3* - 45 500 ₽ с человека
- Комфорт+ 4* - 51 000 ₽ с человека
- ВИП 5* - 68 600 ₽ с человека
- Стандарт 2* - 48 300 ₽ с человека
- Комфорт 3* - 61 000 ₽ с человека
- Комфорт+ 4* - 79 990 ₽ с человека
- ВИП 5* - 100 600 ₽ с человека
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Отдельное спасибо Петру за сопровождение на этапе приобретения тура, консультацию и оперативную коммуникацию! Все быстро и понятно🙏🏻
И нашему гиду Олесе за доброту и понимание, а также помощь при фотографировании (фото просто космические)❤️
Тур классный👍🏻 Все успели посмотреть!
Превзошел даже ожидания 😍
Сам Байкал оставил неизгладимое впечатление! Незабываемая красота! Очень повезло в туре с погодой, все время было солнечно и тепло)))