В ледяных объятиях Байкала: Большое Голоустное, Аршан, Ольхон и Жемчуг

Попробовать бурятские буузы, расслабиться в горячих источниках и увидеть вселенную пузырьков
Всего за 4 дня успеем побывать в самых интересных и живописных местах у глубочайшего озера: погуляем по космически красивому льду в Большом Голоустном, полюбуемся водопадом реки Кынгарги в Аршане, осмотрим
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ледяные пещеры Ольхона и понежимся в горячих источниках посёлка Жемчуг. Обязательно проведём ритуал «Поцелуй Байкала» и прокатимся на хивусе.

А ещё вы сможете покататься на коньках и узнать о буддийских обычаях и традициях в Хойморском дацане.

5
2 отзыва
В ледяных объятиях Байкала: Большое Голоустное, Аршан, Ольхон и Жемчуг
В ледяных объятиях Байкала: Большое Голоустное, Аршан, Ольхон и Жемчуг
В ледяных объятиях Байкала: Большое Голоустное, Аршан, Ольхон и Жемчуг
Ближайшие даты:
4
мар7
мар
Время начала: 08:30

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:

Паспорт
Свидетельство о рождении (для детей)
Полис ОМС
Тёплая обувь
Тёплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном)
Брюки
Шапка (лучше синтетическая, с непродуваемой мембраной)
Тёплый двухслойный шарф
Непродуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом), взять лучше и то, и то.
Термобельё
Купальник/плавки (для купания в источниках и бани)
Флиска
Свитер, футболка
Треккинговые зимние носки (впитывающие влагу), шерстяные носки и лёгкие хлопковые)
Солнцезащитные очки (с защитой от UV-лучей не менее 2), защитный крем для лица, рук
Солнцезащитные очки (также можно взять горнолыжную маску)
Термос (на свое усмотрение)
Личная аптечка
Также для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак (до 40 литров) или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки, которые будут находиться в отеле).

Организация:

Сообщите заранее о том, куда вы приедете (укажите также номер рейса, время прибытия, контактный телефон).

При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно за свой счет.

Организатор оставляет за собой право изменить порядок проведения программы, не изменяя объёма и качества предоставленных услуг.

Проживание. Отели «Лазурный берег»/ «Матрёшка»/«Грин». Размещение 2- и 3-местное. За доплату возможно 1-местное размещение и проживание в отелях более высокого уровня (3*-5*).

*Фото отелей взяты с сайта ostrovok.ru

Питание. В стоимость входят завтраки, обеды в 1-й, 2-й и 3-й день, а также ужин в 3-й день.

Транспорт. Будем передвигаться на минивэнах, автомобилях «УАЗ», хивусах и трэколах.

Уровень сложности. В программе есть несложные пешие прогулки. До отдалённых точек маршрута будем добираться на комфортном транспорте.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Связь и Интернет. Wi-Fi в местах проживания.

Программа тура по дням

1 день

Большое голоустное: космические пейзажи и катание на коньках

Встретим вас в Иркутске, позавтракаем в кафе и поедем наслаждаться байкальскими пейзажами. Первая точка нашего маршрута — Большое Голоустное. Здесь полюбуемся миллионами пузырьков, замершими в Байкале. Это настоящий космос!

Желающие смогут взять в аренду коньки и покататься по зеркальной живописной глади озера. Во время экскурсии пообедаем, а затем вернёмся в Иркутск и заселимся в отель.

Большое голоустное: космические пейзажи и катание на конькахБольшое голоустное: космические пейзажи и катание на конькахБольшое голоустное: космические пейзажи и катание на конькахБольшое голоустное: космические пейзажи и катание на конькахБольшое голоустное: космические пейзажи и катание на коньках
2 день

Аршан, водопады Кынгарги, Хойморский дацан и купание в горячих источниках

Позавтракаем и поедем в Аршан. Посёлок расположился в Тункинской долине у подножия Саян. По прибытии нас ждёт пешая экскурсия. Отправимся к водопадам на реке Кынгарге и полюбуемся одним из них. Несмотря на замёрзшее русло, мы услышим шум воды под ледяным одеялом. Во время обеда попробуем блюда бурятской кухни. Например — бурятские буузы.

После этого посетим Хойморский дацан: познакомимся с буддистскими обычаями и традициями, насладимся свежим воздухом кедровой рощи, в которой он расположен.

Завершим этот день поездкой на горячие источники посёлка Жемчуг. Расслабимся в бассейне с термальной водой под открытым небом.

Аршан, водопады Кынгарги, Хойморский дацан и купание в горячих источникахАршан, водопады Кынгарги, Хойморский дацан и купание в горячих источникахАршан, водопады Кынгарги, Хойморский дацан и купание в горячих источникахАршан, водопады Кынгарги, Хойморский дацан и купание в горячих источникахАршан, водопады Кынгарги, Хойморский дацан и купание в горячих источниках
3 день

Остров Ольхон

После завтрака едем в самое сердце Байкала — на остров Ольхон. По пути полюбуемся пейзажами: увидим Прибайкальский хребет, Тажеранскую степь и берег Ольхона. Будем проезжать посёлок Еланцы и посмотрим на бронзовую статую летящего орла, ставшего покровителем степных просторов.

После обеда продолжим движение в сторону Ольхона: увидим наплески и ледяные пещеры.

Доберёмся до мыса Бурхан (скалы Шаманки). Пещера мыса считается местом, где живёт хозяин острова — эжин. Погуляв и насладившись ольхонскими видами, сядем в хивус и отправимся на прогулку по кристальному байкальскому льду.

Вернёмся в Иркутск. На обратном пути заедем на ужин в кафе.

Остров ОльхонОстров ОльхонОстров ОльхонОстров Ольхон
4 день

Окончание тура

После завтрака вас ждёт трансфер до аэропорта или ж/д вокзала. До новых встреч!

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет40 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (уровень «стандарт»)
  • Питание (завтраки, обеды в 1-й, 2-й и 3-й дни, ужин в 3-й день)
  • Трансфер из/до аэропорта или ж/д вокзала
  • Услуги гида
  • Трансфер по маршруту
  • Экскурсии и развлечения по программе
  • Катание на хивусе
  • Поцелуй Байкала
Что не входит в цену
  • Перелёт/переезд до Иркутска и обратно
  • Проживание (уровни "комфорт", "комфорт+" и "вип")
  • Питание (не указанное в программе)
  • Дополнительные экскурсии и активности
  • Акция «Раннее бронирование» при полной оплате до 25.10.2024
  • 2 - и 3-местное размещение:
  • «Стандарт» 2* - 37 200 ₽ с человека
  • Комфорт 3* - 43 500 ₽ с человека
  • Комфорт+ 4* - 49 200 ₽ с человека
  • 1-местное размещение:
  • Стандарт 2* - 44 600 ₽ с человека
  • Комфорт 3* - 59 500 ₽ с человека
  • Комфорт+ 4* - 70 300 ₽ с человека
  • Важно! Цена акционная. При оплате после 25.10.2024 стоимость тура будет выше:
  • 2/3-местное размещение:
  • Стандарт 2* - 40 000 ₽ с человека
  • Комфорт 3* - 45 500 ₽ с человека
  • Комфорт+ 4* - 51 000 ₽ с человека
  • ВИП 5* - 68 600 ₽ с человека
  • Стандарт 2* - 48 300 ₽ с человека
  • Комфорт 3* - 61 000 ₽ с человека
  • Комфорт+ 4* - 79 990 ₽ с человека
  • ВИП 5* - 100 600 ₽ с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Иркутска, 08:30-09:30
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Иркутска, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Елизавета
29 фев 2024
Огромное спасибо всем организаторам за эти нереальные эмоции! ❤️
Отдельное спасибо Петру за сопровождение на этапе приобретения тура, консультацию и оперативную коммуникацию! Все быстро и понятно🙏🏻
И нашему гиду Олесе за доброту и понимание, а также помощь при фотографировании (фото просто космические)❤️
Тур классный👍🏻 Все успели посмотреть!
Превзошел даже ожидания 😍
Огромное спасибо всем организаторам за эти нереальные эмоции! ❤️Огромное спасибо всем организаторам за эти нереальные эмоции! ❤️Огромное спасибо всем организаторам за эти нереальные эмоции! ❤️Огромное спасибо всем организаторам за эти нереальные эмоции! ❤️Огромное спасибо всем организаторам за эти нереальные эмоции! ❤️Огромное спасибо всем организаторам за эти нереальные эмоции! ❤️Огромное спасибо всем организаторам за эти нереальные эмоции! ❤️Огромное спасибо всем организаторам за эти нереальные эмоции! ❤️Огромное спасибо всем организаторам за эти нереальные эмоции! ❤️Огромное спасибо всем организаторам за эти нереальные эмоции! ❤️
А
15 дек 2023
Это было отличное путешествие! Организация тура продумана, новейший транспорт, номер в гостинице был наичистейшим, вкусная еда (особенно запомнился обед в ресторанчике в Листвянка), душевная гид Ольга.
Сам Байкал оставил неизгладимое впечатление! Незабываемая красота! Очень повезло в туре с погодой, все время было солнечно и тепло)))

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