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Дорога на остров Ольхон

По прибытии в Иркутск вас встретят в аэропорту или на ж/д вокзале, после чего начнется путешествие на Байкал. На групповом трансфере вы отправитесь к сердцу озера Байкал – на остров Ольхон.

Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики! Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии. Его посещают паломники со всего мира. По легенде именно здесь похоронен Чингисхан.

Вы отправитесь из Иркутска ориентировочно в 10 утра. Путь будет пролегать по местности с живописными видами. Частично дорога пройдет по Тажеранским степям, тут и там украшенным скальными останцами. Гости часто называют этот отрезок пути «марсианским». Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!

Ольхон – это остров, и попадают на него в зимнее время, переправившись через ледовую переправу. После переправы, вас ждет еще около 40 км по степям Ольхона, а после вы доберетесь до центра острова – поселка Хужир.

Вечером у вас свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка. В шаговой доступности от гостиниц на Ольхоне находится визитная карточка Байкала — Мыс Бурхан (скала Шаманка). Шаманка входит в достопримечательности национального парка Прибайкалья. Обязательно прогуляйтесь до скалы Шаманка, попробуйте прочувствовать энергетику и силу озера Байкал!

Насладившись красивейшими видами, напитавшись энергетикой священного места, ваш первый день путешествия подходит к концу. Завтра вас ждет еще более близкое знакомство с Байкалом и Ольхоном.

Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, обед по дороге на Ольхон.