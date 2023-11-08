В этом туре Вас ждут увлекательные поездки по самым красивым местам – мыс Хобой, падь Узуры, мыс Саган-Хушун, экскурсия к знаменитой скале Шаманке – мощному месту силы и древней святыне шаманов.
Затем прогулка по Байкалу на катере с посещением острова Огой, где находится Буддийская ступа Просветления, исполняющая заветные желания, экскурсия по южной части Ольхона и один свободный день для отдыха и активностей по вашему выбору.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Ольхон. Мыс Бурхан
Утром в 09:30 встречаемся на ж/д вокзале или в аэропорту Иркутска, затем на микроавтобусе отправляемся на остров Ольхон.
Через 4 ч. мы достигнем п. МРС, где нас ожидает посадка на паром.
Через пролив Ольхонские ворота попадаем на остров.
Прибытие и размещение в п. Хужир (согласно выбранному варианту размещения).
После небольшого отдыха нас ждет прогулка к скале Шаманка.
Скала издревле считается священной и является одним из мест силы на Байкале.
Вечером возвращение на базу, ужин.
Питание включено: ужин.
Мыс Хобой
Сегодня начинаем исследовать остров, отправимся в тур на мыс Хобой, самую северную точку Ольхона.
По дороге нас ждут остановки в самых интересных местах: урочище Песчаное, мыс Сагаан- Хушун, мыс Хобой, падь Узуры.
На Хобое перед вами откроются бескрайние просторы Байкала, которые сливаются с горизонтом.
Удивительная красота и сила этих мест не оставят вас равнодушными!
После пикника на лесной опушке продолжим путь к пику Любви и пади Узуры.
Вечером возвращение в п. Хужир, ужин.
Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.
Юг острова Ольхон
После завтрака отправляемся в путешествие по юго-восточной части острова.
Это путешествие по степной части острова, с заездом в укромные заливы, бирюзовую лагуну и на озеро, которое получило название "Сердце".
В жаркие июльские, августовские дни захватите с собой купальники, чтобы искупаться.
Мы также заедем на скальный комплекс, который получил название "Трезубец".
Отсюда открывается прекрасная панорама на юг острова и Малое море.
Вечером возвращение на базу, ужин.
Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.
Экскурсия на остров Огой
Продолжаем наше путешествие!
Сегодня совершим прогулку по Байкалу на катере.
Сначала пройдем на корабле по Малому морю и прибудем на остров Огой.
На острове установлена буддийская Ступа просветления.
По преданию, можно обойти вокруг ступы и загадать желание, которое обязательно сбудется.
Далее мы прибудем на материковую часть, в живописную бухту, покрытую хвойным лесом.
Здесь можно отдохнуть на берегу или совершить пешую прогулку к источнику.
Вечером возвращение на Ольхон.
Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.
Свободный день
Мы уже несколько дней активно путешествуем по Ольхону и знакомимся с Байкалом.
Сегодня мы предлагаем вам один свободный день, чтобы провести его по своему усмотрению.
Можно арендовать велосипед для поездки по острову, отправиться на конную прогулку, прокатиться на каяке или сапе.
Питание включено: завтрак и ужин.
Отъезд
Завтрак.
Трансфер в Иркутск на автобусах и микроавтобусах, время в пути около 6 часов.
Остановка в придорожном кафе (питание самостоятельно).
Окончание программы в Иркутске (сквер им. Кирова, ориентировочное прибытие 16-19 часов).
Проживание
Тур предусматривает размещение на острове Ольхон на базе отдыха «Солнечная» или в мини-отеле «Байкал» в 2-3-х местных номерах (или аналогичных отелях).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта проживания, руб:
|Даты
|Бюджетный
|Эконом
|Стандарт
19-24 мая, 26-31 мая, 2-7 июня, 9-14 июня,
16-21 июня, 25-30 августа, 1-6 сентября,
8-13 сентября
|40 900
|44 700
|52 900
23-28 июня, 30 июня -5 июля, 7-12 июля, 14-19 июля,
21-26 июля, 28 июля - 2 августа,
4-9 августа, 11-16 августа, 18-23 августа
|42 900
|45 900
|56 700
|Доплата за одноместное размещение
|6 000
|8 000
|12 000
Бюджетный вариант тура включает:
- размещение на Ольхоне на базе отдыха: 2-местный неблагоустроенный номер, душ и туалет на территории базы;
Эконом вариант тура включает:
- размещение на Ольхоне в отеле: 2-местный номер эконом, душ и туалет на этаже на 4 номера;
Стандартный вариант тура включает:
- размещение на Ольхоне в отеле: 2-местный благоустроенный номер категории стандарт.
Варианты проживания
База отдыха «Солнечная» (Бюджетный)
Находится на острове Ольхон, в 280 км от г. Иркутска, в красивом и живописном месте на окраине п. Хужир, всего в 500 м от берега Байкала. С базы открываются прекрасные панорамные виды на озеро, знаменитая скала Шаманка и уютные заливы с песчаными пляжами находятся в нескольких минутах ходьбы.
Гостям предлагаются для размещения уютные деревянные домики и коттеджи, выполненные из сибирской сосны. По своему усмотрению вы можете выбрать размещение в 2-4-х местных отдельных домиках, уютных номерах на 2 или 3 человека, а также в номерах эконом-класса. Все номера и домики на базе неблагоустроенные, душ и туалет находятся на территории. Общая вместимость – 200 человек.
В стоимость размещения включен завтрак из местных экологически чистых продуктов. Также вы сможете заказать комплексный ужин (700 рублей на человека). В меню вы найдете: холодные и горячие закуски, мясные блюда, всегда свежие молочные продукты и ароматную выпечку. Здесь вы сможете отведать настоящие блюда из байкальской рыбы на любой вкус. Питание организовано в отдельной столовой с видом на Байкал. Также в местном фито-баре вам предложат ароматные травяные чаи.
Мини-отель «Байкал» (Эконом)
Находится на острове Ольхон в пос. Хужир, всего в 150 м от берега Байкала. Отличное расположение позволяет за несколько минут добраться пешком до значимых достопримечательностей острова – скалы Шаманка и Сарайского пляжа. Также в пешей доступности находится вся необходимая инфраструктура: кафе, магазины, сувенирные лавки и др.
Часть номеров с видом Байкал, песчаный пляж и хвойный лес. Номера оформлены в загородном стиле и выполнены из байкальской сосны, поэтому воздух в них пропитан ароматом хвои и смол.
2-местный номер эконом, душ и туалет на этаже на 4 номера.
Комплексные завтраки включены в стоимость проживания. В уютном кафе «Остров», вам предложат блюда сибирской и буряткой кухни, различные деликатесы из байкальской рыбы, закуски и свежую выпечку. На втором этаже расположена картинная галерея, в которой представлены картины региональных художников, различные книги и сувениры. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю.
На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом. Также гостям предлагаются различные туры по острову Ольхон в сопровождении опытных гидов.
Мини-отель «Байкал» (Стандарт)
Находится на острове Ольхон в пос. Хужир, всего в 150 м от берега Байкала. Отличное расположение позволяет за несколько минут добраться пешком до значимых достопримечательностей острова – скалы Шаманка и Сарайского пляжа. Также в пешей доступности находится вся необходимая инфраструктура: кафе, магазины, сувенирные лавки и др.
Часть номеров с видом Байкал, песчаный пляж и хвойный лес. Номера оформлены в загородном стиле и выполнены из байкальской сосны, поэтому воздух в них пропитан ароматом хвои и смол.
Двухместные благоустроенные номера располагаются в деревянных корпусах и имеют в наличии: две односпальные или одну двуспальную кровать (возможна установка доп. места), телевизор с плоским экраном, стол, стулья, шкаф или гардероб, собственный санузел с душевой кабиной, полотенца, зеркало.
Комплексные завтраки включены в стоимость проживания. В уютном кафе «Остров», вам предложат блюда сибирской и буряткой кухни, различные деликатесы из байкальской рыбы, закуски и свежую выпечку. На втором этаже расположена картинная галерея, в которой представлены картины региональных художников, различные книги и сувениры. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю.
На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом. Также гостям предлагаются различные туры по острову Ольхон в сопровождении опытных гидов.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
- Трансфер Иркутск - о. Ольхон - Иркутск
- Размещение на Ольхоне (5 суток)
- Питание по программе: 1 день - ужин 2, 3, 4 день - завтрак, обед-пикник и ужин 5 день - завтрак, и ужин 6 день - завтрак
- 1 день - ужин
- 2, 3, 4 день - завтрак, обед-пикник и ужин
- 5 день - завтрак, и ужин
- 6 день - завтрак
- Экскурсии по программе: обзорная экскурсия к мысу Бурханэкскурсия на мыс Хобой (автомобильная, проводится на УАЗах) экскурсия по южной части Ольхона (автомобильная, проводится на УАЗах) водная экскурсия Целебный источник - остров Огой (на катере)
- Обзорная экскурсия к мысу Бурхан
- Экскурсия на мыс Хобой (автомобильная, проводится на УАЗах)
- Экскурсия по южной части Ольхона (автомобильная, проводится на УАЗах)
- Водная экскурсия Целебный источник - остров Огой (на катере)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание в придорожных кафе, а также не указанное в программе
- Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д
- Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуем иметь с собой:
- лекарства – средства для оказания первой необходимой помощи (бинт, вата, пластырь, анальгетики, антисептики);
- лекарственные препараты, необходимые при желудочно-кишечных расстройствах;
- при наличии хронических заболеваний – лекарства, которые Вы обычно принимаете;
- теплые вещи (ветровка, головной убор) – для прогулки на катере;
- дождевик;
- кроссовки (непромокаемая обувь либо иметь сменную пару);
- купальник, легкий головной убор для защиты от солнца;
- репеллент от клещей;
- солнцезащитный крем.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Где и когда начинается и заканчивается тур?
Стандартное место и время встречи по сборным экскурсионным турам (время местное, +5 МСК):
- Железнодорожный вокзал г. Иркутска, подъезд №3 в 09:30.
- Аэропорт г. Иркутска, зал прилета в 09:30.
Стандартное время отправления с Ольхона 12:30. Прибытие в Иркутск после 19:00.
Какие скидки есть в туре?
Для детей до 12 лет скидка – 20%.
Рекомендуемый возраст участников: от 5 лет.
Какое будет питание?
Питание представлено стандартной домашней русской кухней. Элементы национальной бурятской кухни представлены позами. Более экзотические блюда подаются редко.
Есть ли клещи, комары на Байкале?
Сезон клещей май-июнь. Комары – незначительное количество.
Туристам рекомендуется брать с собой репелленты.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Что касается пребывания на турбазе, то организовано всё было хорошо. Кормили нас очень вкусно, даже на пикниках – на катере, в горах, у залива – нас кормили полноценным обедом, в том числе ухой из байкальского омуля.
Путёвки у нас были бюджетные и, как говорится «все удобства во дворе», но это не напрягало. Уезжали мы сразу после завтрака, возвращались к ужину, а близость Сарайского залива и пляжа, притом песочного, давало возможность провести время с пользой и после ужина.
Ну, а моя 10-летняя внучка к тому же дважды получила подарки от Аэрофлота по случаю 100-летия его создания (мы летели с пересадкой).
Всё на высшем уровне.