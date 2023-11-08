Извините, что отвечаю Вам не сразу – недостаток времени. Только сейчас могу спокойно разобраться с фотографиями, сделанными во время нашего с внучкой путешествия на Ольхон. Располагаю их в хронологическом порядке проведения поездок и экскурсий с краткими комментариями, чтобы в дальнейшем самой было удобно смотреть и друзьям переслать. Перешлю так и Вам, а вы сможете выбрать те, которые Вас заинтересуют.

Что касается пребывания на турбазе, то организовано всё было хорошо. Кормили нас очень вкусно, даже на пикниках – на катере, в горах, у залива – нас кормили полноценным обедом, в том числе ухой из байкальского омуля.

Путёвки у нас были бюджетные и, как говорится «все удобства во дворе», но это не напрягало. Уезжали мы сразу после завтрака, возвращались к ужину, а близость Сарайского залива и пляжа, притом песочного, давало возможность провести время с пользой и после ужина.

Ну, а моя 10-летняя внучка к тому же дважды получила подарки от Аэрофлота по случаю 100-летия его создания (мы летели с пересадкой).