Вот и сбылась наша давняя мечта. Мы с подругами увидели это славное море – священный Байкал! Очарование Ольхона и Иркутска останутся с нами навсегда. У нас была отличная группа, мобильная, пунктуальная и неконфликтная. Спасибо всем за компанию.

А познакомиться с Иркутском, увидеть красоту, особенности Ольхона и Байкала, узнать легенды и всё-всё-всё о Байкале нам помогла замечательная девушка – наш гид Ирина. Она так грамотно организовала экскурсионную программу, что мы успели посмотреть все места от Севера до Юга, доступные для посещения на Ольхоне, или совсем без других туристов, или при их небольшом количестве. Успели вдоволь накупаться в заливе, где вода потеплее. Отдельным бонусом был поход в свободный день в лес к источнику. Чуток поплутали (лично я с огромным удовольствием), зато теперь Ирина легко проведёт к роднику тех, кто захочет увидеть чудесный, красивый лес Ольхона. Советую! Познакомились и с бытом и обычаями бурятов в Этнодеревне. Тур познавательный, без напряжения, очень красивый. В отеле отдыхали в номере с удобствами, с видом на Байкал. Слышимость в деревянных домах хорошая, но нам это не мешало. А ужины в столовой выше всяких похвал.

Очень надеемся увидеть зимний Байкал и побывать на Кругобайкальской железной дороге!