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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск
Утром в 09:30 встречаемся в аэропорту и на ж/д вокзале Иркутска, знакомимся, получаем багаж.
Отправляемся на обзорную экскурсию по городу.
Мы посетим место основания Иркутска, прогуляемся по набережной реки Ангары, заглянем в исторический квартал.
После экскурсии размещаемся в гостиницах и гостиничных квартирах Иркутска.
Питание: самостоятельно за свой счет.
Остров Ольхон, скала Шаманка
Утром на микроавтобусе отправляемся на остров Ольхон.
Остров отделен от материка небольшим проливом, поэтому попасть туда можно только на пароме.
Прибытие в п. Хужир – туристический центр острова.
Размещение на базе отдыха/в гостинице (согласно выбранному варианту размещения).
Первое знакомство с островом – пешая экскурсию к священной скале Шаманка.
Возвращение на базу, ужин.
Протяженность: авто – 280 км.
Питание включено: завтрак и ужин. Обед – самостоятельно за свой счет.
Мыс Хобой
После завтрака вас ждет увлекательная экскурсия на мыс Хобой (в пер. с бурятского «клык»), северную оконечность острова Ольхон.
Оказавшись на мысе Хобой, можно почувствовать себя не просто на краю острова, а на краю земли, ведь впереди – бесконечные водные просторы Байкала, которые позволяют почувствовать себя маленькой песчинкой в этом царстве красоты и природы.
Полные впечатлений и эмоций возвращаемся на базу. Ужин.
Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.
Юг острова Ольхона
После завтрака отправляемся в путешествие по юго-восточной части острова.
Это путешествие по степной части острова, с заездом в укромные заливы, бирюзовую лагуну и на озеро, которое получило название «Сердце». В жаркие июльские, августовские дни захватите с собой купальники.
Не обойдётся в этот день и без причудливых скальных комплексов. Каменный замок, трезубец и профиль Сталина – чего вы только не увидите в этот день.
Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.
Водное путешествие на о. Огой
Сегодня группа отправляется на водную экскурсию по Байкалу.
На корабле вы проплывете по Малому морю и прибудете в живописную бухту, где расположен целебный источник.
Небольшая прогулка к источнику и обед на берегу.
Далее на катере вы отправитесь к острову Огой.
На острове установлена буддийская Ступа Просветления.
Возвращение на базу, ужин.
Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.
Отдых на берегу Байкала
Свободный день, который вы можете провести по своему усмотрению – занятие найдется для каждого. Катание на велосипедах и квадроциклах, конный тур, посещение бурятской деревни или прогулка по побережью Байкала – выбирать только вам.
Питание включено: завтрак и ужин. Обед – самостоятельно за свой счет.
Возвращение в Иркутск
Завтрак.
Трансфер в Иркутск на автобусах и микроавтобусах (стандартное время выезда 12.30).
Остановка в придорожном кафе (питание самостоятельно).
Окончание программы в Иркутске (сквер им. Кирова), прибытие ориентировочно с 16 до 19:00.
Время в пути: около 6 часов.
Питание включено: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает размещение в двух- или трехместных номерах в г. Иркутск (1 ночь) и на о. Ольхон (5 ночей) в нескольких вариантах на выбор:
Стоимость тура на 1 человека при различных вариантах размещения, руб:
|Даты
|Бюджетный
|Эконом
|Стандартный
|1-7 июня, 22-28 июня
|47 900
|51 500
|59 900
29 июня - 5 июля, 13 июля - 19 июля,
20-26 июля, 27 июля - 2 августа, 3-9 августа, 10-16 августа
|49 900
|52 900
|63 500
|Доплата за одноместное размещение
|7 000
|10 000
|15 500
Бюджетный вариант тура включает:
- размещение отеле в Иркутске: 2-местный благоустроенный номер категории стандарт
- размещение на базе отдыха на Ольхоне: 2-местный неблагоустроенный номер, душ и туалет на территории базы
Эконом вариант тура включает:
- гостиница в Иркутске – номер «стандарт» (душ и туалет в номере);
- на Ольхоне мини-отель «Байкал» – номер «эконом», душ и туалет на этаже на 4 номера.
Стандартный вариант тура включает:
- гостиница в Иркутске – номер «стандарт»,;
- на Ольхоне мини-отель «Байкал» – номер «стандарт», душ и туалет в номере.
Подробности о размещении в г. Иркутск уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
База отдыха «Солнечная» (Бюджетный)
Находится на острове Ольхон, в 280 км от г. Иркутска, в красивом и живописном месте на окраине п. Хужир, всего в 500 м от берега Байкала. С базы открываются прекрасные панорамные виды на озеро, знаменитая скала Шаманка и уютные заливы с песчаными пляжами находятся в нескольких минутах ходьбы.
Гостям предлагаются для размещения уютные деревянные домики и коттеджи, выполненные из сибирской сосны.
Все номера и домики на базе неблагоустроенные, душ и туалет находятся на территории. Общая вместимость – 200 человек.
В отдельной столовой с видом на Байкал гостям предлагается двухразовое комплексное питание (завтрак и ужин) из местных экологички чистых продуктов: холодные и горячие закуски, мясные блюда, всегда свежие молочные продукты и ароматная выпечка. Здесь вы сможете отведать настоящие блюда из байкальской рыбы на любой вкус. Также в местном фито-баре вам предложат ароматные травяные чаи.
Мини-отель «Байкал» (Эконом)
Находится на острове Ольхон в пос. Хужир, всего в 150 м от берега Байкала. Отличное расположение позволяет за несколько минут добраться пешком до значимых достопримечательностей острова – скалы Шаманка и Сарайского пляжа. Также в пешей доступности находится вся необходимая инфраструктура: кафе, магазины, сувенирные лавки и др.
Часть номеров с видом Байкал, песчаный пляж и хвойный лес. Номера оформлены в загородном стиле и выполнены из байкальской сосны, поэтому воздух в них пропитан ароматом хвои и смол.
2-местный номер эконом, душ и туалет на этаже на 4 номера.
Комплексные завтраки включены в стоимость проживания. В уютном кафе «Остров», вам предложат блюда сибирской и буряткой кухни, различные деликатесы из байкальской рыбы, закуски и свежую выпечку. На втором этаже расположена картинная галерея, в которой представлены картины региональных художников, различные книги и сувениры. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю.
На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом. Также гостям предлагаются различные туры по острову Ольхон в сопровождении опытных гидов.
Мини-отель «Байкал» (Стандарт)
Находится на острове Ольхон в пос. Хужир, всего в 150 м от берега Байкала. Отличное расположение позволяет за несколько минут добраться пешком до значимых достопримечательностей острова – скалы Шаманка и Сарайского пляжа. Также в пешей доступности находится вся необходимая инфраструктура: кафе, магазины, сувенирные лавки и др.
Часть номеров с видом Байкал, песчаный пляж и хвойный лес. Номера оформлены в загородном стиле и выполнены из байкальской сосны, поэтому воздух в них пропитан ароматом хвои и смол.
Двухместные благоустроенные номера располагаются в деревянных корпусах и имеют в наличии: две односпальные или одну двуспальную кровать (возможна установка доп. места), телевизор с плоским экраном, стол, стулья, шкаф или гардероб, собственный санузел с душевой кабиной, полотенца, зеркало.
Комплексные завтраки включены в стоимость проживания. В уютном кафе «Остров», вам предложат блюда сибирской и буряткой кухни, различные деликатесы из байкальской рыбы, закуски и свежую выпечку. На втором этаже расположена картинная галерея, в которой представлены картины региональных художников, различные книги и сувениры. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю.
На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом. Также гостям предлагаются различные туры по острову Ольхон в сопровождении опытных гидов.
Гостиница «Ангара»
Этот трехзвездочный отель расположен рядом со зданием администрации Иркутска на площади Кирова. К услугам гостей большой спа-центр с салоном красоты и 3 ресторана, где подают блюда интернациональной кухни. Работает бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах. В гостинице «Ангара» можно посетить сауну. Желающие могут заказать массажные и косметические процедуры. Предоставляются услуги стоматолога.
Все номера и люксы отеля «Ангара» оформлены в современном стиле. В числе стандартных удобств — кондиционер, письменный стол и фен.
В гостинице «Ангара» открыты рестораны «Фламинго» и «Пекинская утка». Кроме того, гости могут посетить паб London и элегантный бильярдный VIP-клуб.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
- Трансфер Иркутск - остров Ольхон - Иркутск
- Размещение в Иркутске (1 сутки)
- Размещение на Ольхоне (5 суток)
- Питание по программе:1 день - не включено2 день - завтрак и ужин3, 4, 5 день - завтрак, обед-пикник и ужин6 день - завтрак и ужин7 день - завтрак
- 1 день - не включено
- 2 день - завтрак и ужин
- 3, 4, 5 день - завтрак, обед-пикник и ужин
- 6 день - завтрак и ужин
- 7 день - завтрак
- Экскурсии по программе: обзорная экскурсия по Иркутскуобзорная экскурсия к мысу Бурханавтомобильная экскурсия на мыс Хобойавтомобильная экскурсия на юг островаводная экскурсия Целебный источник - остров Огой
- Обзорная экскурсия по Иркутску
- Обзорная экскурсия к мысу Бурхан
- Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
- Автомобильная экскурсия на юг острова
- Водная экскурсия Целебный источник - остров Огой
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д
- Дополнительные трансферы, не указанные в программе
- Дополнительное питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за дополнительную плату
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуем иметь с собой:
- личная аптечка:
- средства для оказания первой необходимой помощи (бинт, вата, пластырь, анальгетики, антисептики);
- препараты, необходимые при желудочно-кишечных расстройствах;
- при наличии хронических заболеваний – лекарства, которые Вы обычно принимаете;
- теплые вещи (ветровка, головной убор) – для прогулки на катере;
- дождевик;
- кроссовки (непромокаемая обувь либо иметь сменную пару);
- купальник, легкий головной убор для защиты от солнца;
- репеллент от клещей;
- солнцезащитный крем;
- фонарик (по желанию).
Какие скидки есть в туре?
Скидка на тур для детей до 12 лет – 20%.
Рекомендуемый возраст участников: от 5 лет
Где и когда начинается и заканчивается тур?
Стандартное место и время встречи по сборным экскурсионным турам (время местное, +5 МСК):
- Железнодорожный вокзал г. Иркутска, подъезд №3 в 09:30.
- Аэропорт г. Иркутска, зал прилета, напротив выдачи багажа в 09:30.
Стандартное время отправления с Ольхона 12:30. Прибытие в Иркутск ориентировочное с 16 до 19:00.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли клещи, комары на Байкале?
Сезон клещей май-июнь. Комары – незначительное количество.
Туристам рекомендуется брать с собой репелленты.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо. Организация была хорошая
Очень хороший экскурсовод Ирина. Много знает, интересно рассказывает. Вообще очень приятный человек.
На острове Ольхон жили в гостинице. Условия хорошие. И питание и обслуживание. Первые дни правда негде было сушить вещи, но потом повесили сушилку в коридоре. И маловато полотенец: хорошо бы еще полотенце для пляжа. Хоть и холодная вода, но купание замечательное. А о Байкале сказать даже не знаю, что. Это что-то грандиозное. Ни разу не пожалела, что поехала. Очень рекомендую.
А познакомиться с Иркутском, увидеть красоту, особенности Ольхона и Байкала, узнать легенды и всё-всё-всё о Байкале нам помогла замечательная девушка – наш гид Ирина. Она так грамотно организовала экскурсионную программу, что мы успели посмотреть все места от Севера до Юга, доступные для посещения на Ольхоне, или совсем без других туристов, или при их небольшом количестве. Успели вдоволь накупаться в заливе, где вода потеплее. Отдельным бонусом был поход в свободный день в лес к источнику. Чуток поплутали (лично я с огромным удовольствием), зато теперь Ирина легко проведёт к роднику тех, кто захочет увидеть чудесный, красивый лес Ольхона. Советую! Познакомились и с бытом и обычаями бурятов в Этнодеревне. Тур познавательный, без напряжения, очень красивый. В отеле отдыхали в номере с удобствами, с видом на Байкал. Слышимость в деревянных домах хорошая, но нам это не мешало. А ужины в столовой выше всяких похвал.
Очень надеемся увидеть зимний Байкал и побывать на Кругобайкальской железной дороге!