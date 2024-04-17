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Дорога на Ольхон

Из Иркутска на групповом трансфере вы отправитесь в сторону самого популярного места на Байкале – на остров Ольхон.

Ольхон – это остров, и на него попадают через паромную переправу в летнее время (или когда сходит лед) и по ледовой переправе зимой, весной, когда ледовый покров уже недостаточно плотный, а паром еще не ходит, перемещаются на хивусах (переправа на хивусах в счет тура не входит и оплачивается туристами самостоятельно).

До переправы ваш путь ляжет по "Марсианской дороге", как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.

Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!

Приехав на остров, вы заселитесь в его центре – поселке Хужир.

Вечером у вас останется свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.

В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация – мыс Бурхан, скала Шаманка.

Мы рекомендуем прогуляться туда на закате – лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала.

Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание.