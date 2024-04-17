Весенний Ольхон

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Классический тур по острову Ольхон на Байкале – это знакомство с центром Ольхона, его главными “местами силы”, священными местами и популярными туристическими локациями.

В тур включена экскурсия на северную часть острова Ольхон, посещение мыса Хобой, мыса Любви и Саган-Хушун, а также скульптуры Даши Намдакова “Хранитель Байкала”.

За эти три дня тура вы перезагрузитесь и отдохнете в окружении прекрасной природной красоты Байкала!
Весенний Ольхон
Весенний Ольхон
Весенний Ольхон
Ближайшие даты:
1
мая
3
мая
5
мая
7
мая
9
мая
11
мая
13
мая
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Хранитель Байкала
Хранитель Байкала
Своими глазами увидим впечатляющее творение известного скульптора Даши Намдакова
Место Силы
Место Силы
Почувствуем мощную энергетику самой мистической локации Ольхона – скалы Шаманки
Пикник на Хобое
Пикник на Хобое
Подкрепим силы, вкушая ароматный обед на фоне красивой байкальской природы!

Программа тура по дням

1 день

Дорога на Ольхон

Из Иркутска на групповом трансфере вы отправитесь в сторону самого популярного места на Байкале – на остров Ольхон.

Ольхон – это остров, и на него попадают через паромную переправу в летнее время (или когда сходит лед) и по ледовой переправе зимой, весной, когда ледовый покров уже недостаточно плотный, а паром еще не ходит, перемещаются на хивусах (переправа на хивусах в счет тура не входит и оплачивается туристами самостоятельно).

До переправы ваш путь ляжет по "Марсианской дороге", как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.

Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!

Приехав на остров, вы заселитесь в его центре – поселке Хужир.

Вечером у вас останется свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.

В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация – мыс Бурхан, скала Шаманка.

Мы рекомендуем прогуляться туда на закате – лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала.

Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание.

Дорога на ОльхонДорога на ОльхонДорога на Ольхон
2 день

Экскурсия на мыс Хобой

После завтрака вы отправитесь на экскурсию в живописную часть острова – на север, к мысу Хобой.

Мыс расположен на самом севере острова.

Его название переводится с языка местного населения как "клык", и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки.

Вы также посетите мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый).

Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети.

Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.

Кроме того, в рамках экскурсии вы захватите мыс Саган-Хушун (или "Три брата") – отвесную скалу из белоснежного мрамора.

Увидите своими глазами необычную и впечатляющую творение известного скульпторе Даши Намдакова “Хранитель Байкала” – это его дар Байкалу.

Смотрится скульптура необычайно аутентично и величественно!

Вы подкрепите силы, вкушая ароматный обед на фоне красивой байкальской природы!

Экскурсия проходит с остановками в наиболее красивых местах, где вы можете сделать прекрасные фото на память.

Вернувшись в гостиницу, вечер можно посвятить прогулке на конях (необходимо бронировать заранее до выезда на Ольхон, не входит в стоимость), отдыху.

Включено в стоимость: проживание, завтрак, экскурсия, обед-пикник, групповой трансфер, разрешения на посещение национального парка.

Экскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс Хобой
3 день

Прощание с Ольхоном

В этот день наше с вами удивительное путешествие подходит к концу.

За время этого приключения у вас останутся много новых и ярких воспоминаний, впечатлений!

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер.

Прощание с ОльхономПрощание с Ольхоном

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице или базе отдыха на Ольхоне (2 ночи).

Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:

  • Стандарт – благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих;
  • Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.

Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:

СтандартКомфорт
32 00038 000

Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:

СтандартКомфорт
9 00016 000

В туре возможно подселение. Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).

Варианты проживания

Кемпинг-отель «Ольхон»

2 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.

Кемпинг-отель «Ольхон»Кемпинг-отель «Ольхон»Кемпинг-отель «Ольхон»Кемпинг-отель «Ольхон»

Байкал терра

2 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.

Байкал терраБайкал терраБайкал терраБайкал терраБайкал терра

Вилла Малина ", "BaikalWood Эко Лодж Spa ", "Байкал Хан ", " Порт Ольхон

2 ночи

Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

Вилла Малина ", "BaikalWood Эко Лодж Spa ", "Байкал Хан ", " Порт ОльхонВилла Малина ", "BaikalWood Эко Лодж Spa ", "Байкал Хан ", " Порт ОльхонВилла Малина ", "BaikalWood Эко Лодж Spa ", "Байкал Хан ", " Порт ОльхонВилла Малина ", "BaikalWood Эко Лодж Spa ", "Байкал Хан ", " Порт ОльхонВилла Малина ", "BaikalWood Эко Лодж Spa ", "Байкал Хан ", " Порт ОльхонВилла Малина ", "BaikalWood Эко Лодж Spa ", "Байкал Хан ", " Порт ОльхонВилла Малина ", "BaikalWood Эко Лодж Spa ", "Байкал Хан ", " Порт Ольхон

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы на протяжении всего тура
  • Завтраки в гостевом доме
  • Экскурсия в северную часть острова
  • Обед-пикник на мысе Хобой
  • Проживание
  • Вход в Национальный парк
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
  • Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
  • Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
  • Переправа на хивусе (необходимость зависит от ледовой обстановки)
  • Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • головной убор (шапка / кепка на солнечный день);
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
  • личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • накидка от дождя (дождевик);
  • фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • портативное зарядное устройство (power bank);
  • удобная обувь (спортивная обувь / ботинки);
  • теплая одежда (куртка / толстовки / перчатки);
  • туалетные принадлежности;
  • маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • сидушка (хоба туристическая);
  • термос (по желанию);
  • бинокль (по желанию).

Обязательно: паспорт, полис ОМС.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура включено страхование Рессо гарантия.

Будет ли мобильная связь во время тура?

В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.

В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.

Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.

Нужно ли брать с собой наличные деньги?

В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.

Важно!

В программу тура входит посещение нац. парка. На его территории запрещены:

  • Охота, нахождение с оружием без специального разрешения;
  • повреждение деревьев, кустарников, вскарабкивание на деревья-памятники природы;
  • кормление диких животных;
  • разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы;
  • использование звуковой аппаратуры на полную мощность;
  • использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде;
  • завязывание цветных ленточек на деревьях, кроме мест, специально для этого отведенных.
Какая погода на Байкале?

На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно. Поэтому теплые вещи брать с собой нужно обязательно!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
17 апр 2024
Море впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но это ничуть не испортило отдых. В апреле на Ольхоне практически нет туристов, поэтому весь остров в первозданной красе только для нас! Наверное для первого знакомства это наилучшее время. мы довольны.
Море впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но этоМоре впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но этоМоре впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но этоМоре впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но этоМоре впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но этоМоре впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но этоМоре впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но это
М
5 апр 2024
Тур просто отличный, организация на высоте, всё продумано, организаторы всегда на связи, очень удобно. А впечатлений, не передать словами, вся наша группа была в полном восторге от красоты весеннего Байкала и о. Ольхон. Такие замечательные люди проживают там, они и являются гидами. Очень интересно проводят экскурсии. Очень много интересного узнали о природе, традициях местных жителей. Всё просто отлично! Большое спасибо всем!!!
Тур просто отличный, организация на высоте, всё продумано, организаторы всегда на связи, очень удобно. А впечатлений,Тур просто отличный, организация на высоте, всё продумано, организаторы всегда на связи, очень удобно. А впечатлений,Тур просто отличный, организация на высоте, всё продумано, организаторы всегда на связи, очень удобно. А впечатлений,Тур просто отличный, организация на высоте, всё продумано, организаторы всегда на связи, очень удобно. А впечатлений,
А
17 апр 2024
Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!

Тур входит в следующие категории Иркутска

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