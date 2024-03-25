Байкальская сказка: скала Шаманка, водопады Кынгарги и заснеженные Саяны

Погулять по зеркальному льду Малого Моря, попробовать байкальскую расколодку и посетить Ольхон
Отправляемся туда, где зима создаёт уникальную сказочную атмосферу.

Едем на Байкал! Вас ждёт пятидневное путешествие, во время которого мы успеем насладиться самыми интересными локациями у глубочайшего озера на планете.

Полюбуемся причудливыми узорами заледеневшего Малого Моря и сможем покататься на коньках, посетим знаменитый остров Ольхон и узнаем, что такое наплески и сокуи, заглянем в буддийский дацан и увидим 12 водопадов на реке Кынгарге.
5
2 отзыва
Байкальская сказка: скала Шаманка, водопады Кынгарги и заснеженные Саяны
Байкальская сказка: скала Шаманка, водопады Кынгарги и заснеженные Саяны
Байкальская сказка: скала Шаманка, водопады Кынгарги и заснеженные Саяны
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:

Паспорт
Свидетельство о рождении (для детей)
Полис ОМС
Тёплые ботинки
Тёплая верхняя одежда
Термобельё
Шапка и варежки
солнцезащитные очки (с защитой от UV-лучей не менее 2), защитный крем для лица, рук
защитная маска для лица/большой шарф
шерстяные носки
купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники)
личная аптечка
средства личной гигиены
фото- и видеоаппаратура с запасными флэшками и аккумуляторами

Организация:
Сообщите заранее о том, куда вы приедете (укажите также номер рейса, время прибытия, контактный телефон).

Вы можете взять коньки для прогулки по льду Байкала в 1-ый день тура. Для этого необходимо заранее сообщить свой размер для брони.

Организатор оставляет за собой право изменить порядок проведения программы, не изменяя объема и качества предоставленных услуг.

Проживание. На базе отдыха у Малого Моря — в 1-й и 2-й дни, в отеле в Иркутске — 3-й день, в отеле в Аршане — в 4-й день. Размещение 2- и 3-местное. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. В стоимость входят обед и ужин в 1-й день; завтрак, обед и ужин во 2-й день; завтрак и обед в 3-й и 4-й дни; завтрак в 5-й день. Остальное питание оплачивается отдельно.

Уровень сложности. Программа предусматривает несложные пешие прогулки. До отдалённых точек маршрута будем добираться на комфортном транспорте.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Связь и Интернет. Wi-Fi в местах проживания.

Программа тура по дням

1 день

Славное море - священный Байкал

Добро пожаловать в Иркутск! Встретим вас в аэропорту или на ж. -д. вокзале и отправимся к центральной части Байкала — Малому Морю. По пути полюбуемся прибайкальскими пейзажами: увидим Прибайкальский хребет, Тажеранскую степь и берег острова Ольхон. Будем проезжать посёлок Еланцы и посмотрим на бронзовую статую летящего орла, ставшего покровителем степных просторов.

Добравшись до Малого Моря, разместимся на базе отдыха и пообедаем. Вы сможете перевести дух после дороги, а затем нас ждёт прогулка по льду Байкала. Желающие могут взять с собой коньки. Гористые берега, невероятные оттенки неба и причудливые узоры заледеневшей глади озера захватывают дух!

После прогулки вернёмся на базу отдыха и поужинаем.

Славное море - священный БайкалСлавное море - священный БайкалСлавное море - священный БайкалСлавное море - священный Байкал
2 день

Остров Ольхон: скала Шаманка

Позавтракаем и на машине доедем до острова Ольхон — сердца Байкала. Его история обросла множеством легенд и преданий. Мы отправляемся на мыс Бурхан или скалу Шаманку. Пещера мыса считалась местом, где живёт хозяин острова — эжин.

Маршрут пройдёт по льду Байкала: узнаем, что такое наплески и сокуи, пробурим лунку, попробуем байкальскую воду и измерим толщину льда.

Вечером желающие могут посетить SPA по-сибирски (за доплату): попариться в русской баньке, насладиться байкальскими чаями и окунуться в сибирский банный чан под открытым небом.

Остров Ольхон: скала ШаманкаОстров Ольхон: скала ШаманкаОстров Ольхон: скала ШаманкаОстров Ольхон: скала Шаманка
3 день

Большой Байкал

После завтрака у вас будет свободное время. Вы можете заказать дополнительную экскурсию, чтобы посетить бухту Змеиную. Это место невероятной красоты: скалы, окружающие водоём, образуют воронку, а вдоль берега проходит линия пляжа. Здесь находятся лечебные горячие источники.

Затем едем на Большой Байкал, чтобы увидеть торосы — обломки льда. Здесь попробуем байкальскую расколодку и ароматный чай из самовара на местных травах.

Пообедав, отправимся в Иркутск. По приезде заселимся в отель.

Большой БайкалБольшой БайкалБольшой БайкалБольшой Байкал
4 день

Аршан: водопады на реке Кынгарга и Хойморский дацан Бодхидхарма

Позавтракаем, выселимся из отеля и поедем в Аршан. Посёлок расположился в Тункинской долине у подножия Саян. По прибытии разместимся в отеле и пообедаем блюдами бурятской национальной кухни.

Далее нас ждёт пешая экскурсия. Отправимся к водопадам на реке Кынгарге, их здесь 12. К каждому можно подойти по тропинке длиной в 11 км. Несмотря на замёрзшее русло, мы услышим шум воды под ледяным одеялом.
После этого посетим Хойморский дацан: познакомимся с обычаями и традициями буддизма. Насладимся свежим воздухом кедровой рощи, в которой расположился дацан.

Затем у вас будет свободное время. Вы сможете поужинать и посетить бурято-монгольский рынок.

Переночуем в отеле посёлка Аршан.

Аршан: водопады на реке Кынгарга и Хойморский дацан БодхидхармаАршан: водопады на реке Кынгарга и Хойморский дацан БодхидхармаАршан: водопады на реке Кынгарга и Хойморский дацан Бодхидхарма
5 день

Окончание тура

После завтрака — свободное время. Желающие могут приобрести экскурсию на горячие источники в Жемчуге.

Выезжаем в Иркутск. Будем ехать по живописному Култукскому тракту и полюбуемся панорамой южной части Байкала.

По приезде вы можете заказать трансфер до аэропорта или ж. -д. вокзала. До новых встреч!

Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет50 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание: обед и ужин в 1-й день завтрак, обед и ужин во 2-й день завтрак и обед в 3-й и 4-й дни завтрак в 5-й день
  • Услуги гида
  • Трансфер по маршруту
  • Экскурсии (по побережью Малого Моря, о. Ольхон - мыс Бурхан, на водопады, посещение буддийского дацана Бодхидхарма)
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты до Иркутска и обратно
  • Трансфер до аэропорта или ж/д вокзала
  • Дополнительные экскурсии и активности
  • Спа по-сибирски
  • Акция «Ранне бронирование» (всего 8 мест на каждый заезд, 100% оплата до 25.10.2024): 47 500 ₽ - 2-3-местное размещение, 62 900 ₽ - 1-местное размещение
  • Обычная стоимость тура после 25.10.2024: При 2-3-местном размещении - 50 100 ₽, при 1-местном размещении - 66 290 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Иркутска, 09:00-09:30
Завершение: Иркутск, автовокзал/центральный рынок. Время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
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Н
25 мар 2024
Байкал нужно видеть!!! Спасибо!!!! Природа России великая!!! Горы волшебные! Замедлиться самое то! Нда в Бурятии очень вкусная- буузы, чебуреки бомба!!!
Анастасия
19 фев 2024
Тур подбирали специально с максимальным количеством локаций и пеших прогулок, этот тур идеально вписался в наши запросы👍 максимально информативно, гид Анна буквально погрузила нас в историю таинственного Байкала.
Чувствовали себя комфортно во время тура. Все организованно👍
Не хватило лишь информации о термальных источниках в Аршане
В целом, туром довольны. Спасибо!!
Тур подбирали специально с максимальным количеством локаций и пеших прогулок, этот тур идеально вписался в нашиТур подбирали специально с максимальным количеством локаций и пеших прогулок, этот тур идеально вписался в нашиТур подбирали специально с максимальным количеством локаций и пеших прогулок, этот тур идеально вписался в наши

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