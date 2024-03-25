Едем на Байкал! Вас ждёт пятидневное путешествие, во время которого мы успеем насладиться самыми интересными локациями у глубочайшего озера на планете.
Полюбуемся причудливыми узорами заледеневшего Малого Моря и сможем покататься на коньках, посетим знаменитый остров Ольхон и узнаем, что такое наплески и сокуи, заглянем в буддийский дацан и увидим 12 водопадов на реке Кынгарге.
Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
Паспорт
Свидетельство о рождении (для детей)
Полис ОМС
Тёплые ботинки
Тёплая верхняя одежда
Термобельё
Шапка и варежки
солнцезащитные очки (с защитой от UV-лучей не менее 2), защитный крем для лица, рук
защитная маска для лица/большой шарф
шерстяные носки
купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники)
личная аптечка
средства личной гигиены
фото- и видеоаппаратура с запасными флэшками и аккумуляторами
Организация:
Сообщите заранее о том, куда вы приедете (укажите также номер рейса, время прибытия, контактный телефон).
Вы можете взять коньки для прогулки по льду Байкала в 1-ый день тура. Для этого необходимо заранее сообщить свой размер для брони.
Организатор оставляет за собой право изменить порядок проведения программы, не изменяя объема и качества предоставленных услуг.
Проживание. На базе отдыха у Малого Моря — в 1-й и 2-й дни, в отеле в Иркутске — 3-й день, в отеле в Аршане — в 4-й день. Размещение 2- и 3-местное. Возможно одноместное размещение за доплату.
Питание. В стоимость входят обед и ужин в 1-й день; завтрак, обед и ужин во 2-й день; завтрак и обед в 3-й и 4-й дни; завтрак в 5-й день. Остальное питание оплачивается отдельно.
Уровень сложности. Программа предусматривает несложные пешие прогулки. До отдалённых точек маршрута будем добираться на комфортном транспорте.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Связь и Интернет. Wi-Fi в местах проживания.
Программа тура по дням
Славное море - священный Байкал
Добро пожаловать в Иркутск! Встретим вас в аэропорту или на ж. -д. вокзале и отправимся к центральной части Байкала — Малому Морю. По пути полюбуемся прибайкальскими пейзажами: увидим Прибайкальский хребет, Тажеранскую степь и берег острова Ольхон. Будем проезжать посёлок Еланцы и посмотрим на бронзовую статую летящего орла, ставшего покровителем степных просторов.
Добравшись до Малого Моря, разместимся на базе отдыха и пообедаем. Вы сможете перевести дух после дороги, а затем нас ждёт прогулка по льду Байкала. Желающие могут взять с собой коньки. Гористые берега, невероятные оттенки неба и причудливые узоры заледеневшей глади озера захватывают дух!
После прогулки вернёмся на базу отдыха и поужинаем.
Остров Ольхон: скала Шаманка
Позавтракаем и на машине доедем до острова Ольхон — сердца Байкала. Его история обросла множеством легенд и преданий. Мы отправляемся на мыс Бурхан или скалу Шаманку. Пещера мыса считалась местом, где живёт хозяин острова — эжин.
Маршрут пройдёт по льду Байкала: узнаем, что такое наплески и сокуи, пробурим лунку, попробуем байкальскую воду и измерим толщину льда.
Вечером желающие могут посетить SPA по-сибирски (за доплату): попариться в русской баньке, насладиться байкальскими чаями и окунуться в сибирский банный чан под открытым небом.
Большой Байкал
После завтрака у вас будет свободное время. Вы можете заказать дополнительную экскурсию, чтобы посетить бухту Змеиную. Это место невероятной красоты: скалы, окружающие водоём, образуют воронку, а вдоль берега проходит линия пляжа. Здесь находятся лечебные горячие источники.
Затем едем на Большой Байкал, чтобы увидеть торосы — обломки льда. Здесь попробуем байкальскую расколодку и ароматный чай из самовара на местных травах.
Пообедав, отправимся в Иркутск. По приезде заселимся в отель.
Аршан: водопады на реке Кынгарга и Хойморский дацан Бодхидхарма
Позавтракаем, выселимся из отеля и поедем в Аршан. Посёлок расположился в Тункинской долине у подножия Саян. По прибытии разместимся в отеле и пообедаем блюдами бурятской национальной кухни.
Далее нас ждёт пешая экскурсия. Отправимся к водопадам на реке Кынгарге, их здесь 12. К каждому можно подойти по тропинке длиной в 11 км. Несмотря на замёрзшее русло, мы услышим шум воды под ледяным одеялом.
После этого посетим Хойморский дацан: познакомимся с обычаями и традициями буддизма. Насладимся свежим воздухом кедровой рощи, в которой расположился дацан.
Затем у вас будет свободное время. Вы сможете поужинать и посетить бурято-монгольский рынок.
Переночуем в отеле посёлка Аршан.
Окончание тура
После завтрака — свободное время. Желающие могут приобрести экскурсию на горячие источники в Жемчуге.
Выезжаем в Иркутск. Будем ехать по живописному Култукскому тракту и полюбуемся панорамой южной части Байкала.
По приезде вы можете заказать трансфер до аэропорта или ж. -д. вокзала. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|50 100 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание: обед и ужин в 1-й день завтрак, обед и ужин во 2-й день завтрак и обед в 3-й и 4-й дни завтрак в 5-й день
- Услуги гида
- Трансфер по маршруту
- Экскурсии (по побережью Малого Моря, о. Ольхон - мыс Бурхан, на водопады, посещение буддийского дацана Бодхидхарма)
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Иркутска и обратно
- Трансфер до аэропорта или ж/д вокзала
- Дополнительные экскурсии и активности
- Спа по-сибирски
- Акция «Ранне бронирование» (всего 8 мест на каждый заезд, 100% оплата до 25.10.2024): 47 500 ₽ - 2-3-местное размещение, 62 900 ₽ - 1-местное размещение
- Обычная стоимость тура после 25.10.2024: При 2-3-местном размещении - 50 100 ₽, при 1-местном размещении - 66 290 ₽
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Чувствовали себя комфортно во время тура. Все организованно👍
Не хватило лишь информации о термальных источниках в Аршане
В целом, туром довольны. Спасибо!!