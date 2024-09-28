Прозрачный лед Байкала

В этом туре Вы увидите лед Байкала без длительных переездов на автобусах. Начиная с февраля на Байкале устанавливается солнечная погода. Всего за час и Вы уже на Байкале.

Проведете познавательно и интересно 4 дня зимой на Байкале в туре, который проводится на катере с воздушной подушкой по Байкалу.
5
3 отзыва
Прозрачный лед Байкала
Прозрачный лед Байкала
Прозрачный лед Байкала
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Иркутск. Переезд к Байкалу

Встреча в аэропорту г. Иркутск в 10:00 часов.

Поездка в поселок Листвянка.

Сопровождение в музей Байкала, нерпинарий.

Свободное время, покупка рыбы на рынке.

Размещение в поселке Листвянка.

Музей Байкала — в нем расположен нерпинарий, содержится самая полная информация о природе озера Байкал.

11 больших аквариумов с уникальной системой водоснабжения и водообмена, осуществляющая забор воды с глубины 400 м.

В двух отдельных объединенных аквариумах содержится нерпа.

Работает экспозиция «Погружение на дно Байкала».

Дополнительно катание на снегоходе или собачьих упряжках (бронируется заранее, при предоплате).

Питание: самостоятельно.

Прибытие в Иркутск. Переезд к БайкалуПрибытие в Иркутск. Переезд к БайкалуПрибытие в Иркутск. Переезд к БайкалуПрибытие в Иркутск. Переезд к Байкалу
2 день

Путешествие на хивусах

Завтрак.

Свободное время.

Переезд на воздушной подушке по Байкалу к одной из самой живописной бухты на Байкале.

Обед — пикник на льду Байкала.

Обзорная прогулка по бухте, где делаем самые красивые фотографии прозрачного льда, торосов и т. п.

Возвращаемся в п. Листвянка.

Вечером ужинаем (оплата на месте) и отдыхаем.

Баня или сауна за дополнительную плату.

Бухта Песчаная — где есть ходульные сосны, Малая и большая Колокольня и прозрачный, прозрачный лед!

Питание: завтрак, обед-пикник.

Путешествие на хивусахПутешествие на хивусахПутешествие на хивусахПутешествие на хивусах
3 день

Свободный день в Листвянке

Завтрак.

Свободный день.

Дополнительные экскурсии на месте.

Можно взять в аренду снегоход, прокатится на собачьих упряжках.

В Листвянке есть небольшой горнолыжный склон, можно взять в аренду оборудование и скатится несколько раз, каждый раз созерцая Байкал и заснеженные горы на противоположном берегу.

Если Вас не пугают длительные переезды, то можно посетить горячие источники в поселке Жемчуг.

Желательно все услуги бронировать заранее, Вы это можете сделать при бронировании тура.

Питание: завтрак.

Свободный день в ЛиствянкеСвободный день в ЛиствянкеСвободный день в ЛиствянкеСвободный день в Листвянке
4 день

Отъезд

Завтрак.

Прощаемся с Байкалом, закупаем сувениры и дружно уезжаем в г. Иркутск (по предварительной заявке можно забронировать гостиницу или провести экскурсию по городу).

Питание: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:

ДвухместныйОдноместный
Эконом47 70050 100
Стандарт51 70055 500

Удобства в зависимости от размещения:

  • эконом – удобства на этаже или в отдельном помещении;
  • стандарт – удобства в номере.

Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.

Варианты проживания

База отдыха в п. Листвянка

3 ночи
Размещение на турбазах в зависимости от выбранной категории (эконом - удобства на блок, стандарт - в номере);

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение на турбазах в зависимости от выбранной категории (эконом - удобства на блок, стандарт - в номере)
  • Питание по программе:1 день - не включено:2 день - завтрак, обед-пикник3-4 день - завтрак
  • 1 день - не включено:
  • 2 день - завтрак, обед-пикник
  • 3-4 день - завтрак
  • Групповой трансфер по программе
  • Экскурсия по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Алкогольная и табачная продукция
  • Дополнительные экскурсии и транспорт
  • Баня, сауна
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Паспорт (ребенку свидетельство о рождении), полис ОМС.

2. Билеты, путевка, документы оплаты на размещение и т. п.

3. Косметика, крем от загара и т. п.

4. Очки солнцезащитные.

5. Фотоаппарат.

8. Теплые утепленные зимние ботинки - 1 пара. Учтите, что на улице Вы будете находиться не по 30 минут как в городе, а по несколько часов и за городом! Обувь должна быть удобна, разношена и не на высоком каблуке.

9. Шипы на резинке - для хождения по гололеду и льду Байкала (часто продаются в спортивных магазинах зимой).

10. Стельки-грелки (по желанию).

11. Нижнее белье – не менее 2-3 комплекта.

12. Футболка – 1-2 шт.

13. Носки – х/б 2-3 пары. и шерстяные 2 пары.

14. Удобные брюки и кофта для ходьбы в помещении.

15. Купальник - для купания в горячих источниках.

16. Термобелье (зимний комплект, кофта + трико) – 1-2 шт.

17. Свитер или флисовая кофта для улицы - 1-2 шт.

18. Пуховой жилет - по желанию.

19. Брюки теплые для улицы (наподобие горнолыжных) - 1 шт.

20. Куртка теплая с капюшоном - 1 шт.

21. Шапочка теплая или спортивная – 1 шт.

22. Перчатки утепленные или варежки - 1-2 пары.

23. Средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.).

24. Индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200 гр. по весу).

Какие особенности тура нужно знать?

Часовой пояс

+5 часов к московскому времени (MSK +5).

Погодные условия

Зимой и весной во время проведения туров. Дни как правило солнечные. Днем от 0 до -10, ночью до -20-30. Очень яркое солнце.

Правила поведения

Не рекомендуем употреблять спиртные напитки до и вовремя проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизни окружающих.

Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, транспортным средствам, а также к памятникам природы, истории и культуры.

Мобильная связь

На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».

Встреча туристов

По прибытии на железнодорожный вокзал/аэропорт в месте сбора группы необходимо отметиться у представителя принимающей стороны, который укажет местонахождение автобуса. В месте размещения Вам представят программу пребывания на весь период обслуживания (порядок расселения, питания, перечень экскурсий, график работы транспорта), а также программу на день заезда. Вам следует уточнить у вашего гида-экскурсовода адрес проживания и номер (вид) транспорта, с помощью которого можно добраться до места размещения.

Размещение в гостиницах

Экскурсионные туры экономкласса, поэтому рассчитаны на проживание туристов в гостиницах туристского класса, однако все предлагаемые для размещения гостиницы имеют соответствующие сертификаты и лицензии, подтверждающие право предоставления гостиничных услуг.

Питание

Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах, также имеющих соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, обед может быть сухим пайком.

Безопасность во время программ

Инструктаж по безопасности проводится гидами непосредственно перед выходом на активную часть экскурсий. Необходимо выполнять требования инструкции и соблюдать личную осторожность. Из каждой точки маршрутов можно добраться до населённых пунктов в кратчайшее время, практически везде имеется мобильная связь. На случай мелких травм у водителей автобусов имеется аптечка.

Каждый участник тура может самостоятельно застраховаться перед поездкой.

Переезды на внедорожниках, автобусах и катерах на воздушной подушке

Все переезды по Байкалу или через Байкал осуществляются на специальном транспорте, он предоставляется фирмой под заказ. В регионе действуют также рейсовые автобусы в основном отправляются из двух мест: от автовокзала и из центра города. От привокзальной площади микроавтобусы доставляют в любую точку города, а также в прибрежные населённые пункты на озеро Байкал.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Что лучше взять с собой: сумку или чемодан?

В трансферах на Ольхон вещи едут или на багажнике (на крыше), или в салоне миниавтобуса. На Байкал лучше ехать с сумкой. Нежелательно с большим чемоданом.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
28 сен 2024
Все очень понравилось. Новый опыт, места, эмоции.
П
8 сен 2024
Прекрасно провели время в хорошей компании! В первый день познакомились с Байкалом, а затем отправились на маршрут до пика Черского.
Прекрасно провели время в хорошей компании! В первый день познакомились с Байкалом, а затем отправились на маршрут до пика Черского.Прекрасно провели время в хорошей компании! В первый день познакомились с Байкалом, а затем отправились на маршрут до пика Черского.Прекрасно провели время в хорошей компании! В первый день познакомились с Байкалом, а затем отправились на маршрут до пика Черского.
Н
30 июл 2024
Добрый день! Хочу поблагодарить организаторов тура «Сердце Хамар-Дабана». Насыщенная программа, отличная организация. Увлекательное получилось путешествие. Испытание на прочность и выносливость прошли успешно. При восхождении на Пик Черского местами было страшно,
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было желание дальше не идти, но благодаря нашему гиду Андрею, страхи поборола и дошла до конца. И это того стоило. Виды завораживают, жадно осматриваешь все вокруг и не можешь напитаться этими красотами!!! Планируем еще раз посетить эти места.

Добрый день! Хочу поблагодарить организаторов тура «Сердце Хамар-Дабана». Насыщенная программа, отличная организация. Увлекательное получилось путешествие. ИспытаниеДобрый день! Хочу поблагодарить организаторов тура «Сердце Хамар-Дабана». Насыщенная программа, отличная организация. Увлекательное получилось путешествие. ИспытаниеДобрый день! Хочу поблагодарить организаторов тура «Сердце Хамар-Дабана». Насыщенная программа, отличная организация. Увлекательное получилось путешествие. ИспытаниеДобрый день! Хочу поблагодарить организаторов тура «Сердце Хамар-Дабана». Насыщенная программа, отличная организация. Увлекательное получилось путешествие. ИспытаниеДобрый день! Хочу поблагодарить организаторов тура «Сердце Хамар-Дабана». Насыщенная программа, отличная организация. Увлекательное получилось путешествие. ИспытаниеДобрый день! Хочу поблагодарить организаторов тура «Сердце Хамар-Дабана». Насыщенная программа, отличная организация. Увлекательное получилось путешествие. Испытание

Тур входит в следующие категории Иркутска

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