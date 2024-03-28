1 день

Малое море. Спа по-сибирски

Прибытие в Иркутск, сбор группы.

Завтрак.

Трансфер на Байкал на побережье Малого моря (время в пути около 4-х часов, 250 км).

По дороге Вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта с покрывающей его склоны сибирской тайгой, Тажеранскую степь, то щедро, а то едва покрытую зеленой растительностью, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.

Прибытие в эко-отель “Мир Байкала”.

Обед, размещение в номерах.

Отдых.

Информационная встреча с гидом.

Пешеходная экскурсия на шаманскую гору, знакомство с традициями местного населения.

Ужин.

Вечером нас ждет Спа по-сибирски!

Такого вы еще не пробовали.

Традиционно: русская банька, с березовым веничком и травяными Байкальскими чаями, и сибирский банный чан, прямо под открытым небом, с чудеснейшим видом на Байкал!

Вода в нем нагревается до 42 градусов, в ней завариваются отвары из трав или березовые веники – удовольствие и польза в концентрированном виде!

Гид: да.

Питание: завтрак, обед, ужин.