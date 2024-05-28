Туры по воде в Иркутске

Найдено 33 тура в категории «Водные развлечения» в Иркутске, цены от 20 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
Увидеть Байкал с высоты и загадать желание на Шаман-камне
Начало: Иркутск, 09:00
«Во время водной прогулки высадимся на первом туннеле Кругобайкальской железной дороги и осмотрим его»
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
97 500 за человека
В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
4 отзыва
В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
Подняться на пик Любви, расслабиться в горячем источнике и прокатиться на катере по озеру
Начало: Аэропорт Иркутска, 07:00
«По прибытии вас ждёт прогулка на катере по водам Байкала»
6 июля в 07:00
13 июля в 07:00
37 000 за человека
За уходящим льдом Байкала
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
За уходящим льдом Байкала
Начало: Г. Иркутск
«После завтрака нас ждет прогулка на катере по Малому морю»
8 мая в 10:00
50 000 за человека
Остров Ольхон - сердце Байкала. Экскурсионно-активный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Остров Ольхон - сердце Байкала. Экскурсионно-активный тур
Начало: Россия, Иркутск
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
65 000 за человека
Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
🚌 На автобусе
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
Начало: Россия, Иркутск
«Нам предстоит переправа на катамаране через озеро Фролиха к реке правая Фролиха, небольшой переход по тропе к водопаду»
28 авг в 10:00
120 000 за человека
Планета Байкал. Экскурсионно-активный тур
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Планета Байкал. Экскурсионно-активный тур
Начало: Россия, Иркутск
24 июня в 10:00
9 июля в 10:00
80 000 за человека
От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии
Начало: г. Иркутск
21 июля в 10:00
4 авг в 10:00
82 000 за человека
Лучшее путешествие по Байкалу
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
15 дней
3 отзыва
Лучшее путешествие по Байкалу
Начало: г. Иркутск
«Возможен переезд всех участников на корабле за доп»
30 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 245 100 за человека
На байдарках к сердцу Байкала
🚌 На автобусе
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
На байдарках к сердцу Байкала
Начало: Иркутск
25 июля в 10:00
8 авг в 10:00
76 200 за человека
Южное кольцо Байкала
🚤 На катере
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Южное кольцо Байкала
Начало: Иркутск
«увидите Байкал с воды и пересечете водную гладь на быстроходном катере»
24 июля в 10:00
7 авг в 10:00
79 780 за человека
Весь Байкал за 7 дней
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весь Байкал за 7 дней
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
«Доезжаем до местности Монахово и пересаживаемся на катер»
1 июля в 10:00
11 июля в 10:00
от 93 300 за человека
Большая Сибирь. Круиз от Норильска до Иркутска
🚌 На автобусе
Авторский тур
18 дней
3 отзыва
Большая Сибирь. Круиз от Норильска до Иркутска
Начало: г. Норильск
«Окунитесь в северный мир в двухнедельном круизе от Норильска до Иркутска»
29 июля в 10:00
215 400 за человека
Сердце Байкала. Круиз
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Сердце Байкала. Круиз
Начало: Россия, Иркутск
«Скидка 20% на круиз в июле за быстрое бронирование и оплату в течении 3 дней с момента бронирования»
29 июля в 10:00
от 20 000 за человека
Золотое кольцо Байкала. Сокращенный маршрут
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Золотое кольцо Байкала. Сокращенный маршрут
Начало: Россия, Иркутск
«Скидка 20% на круиз в июле за быстрое бронирование и оплату в течении 3 дней с момента бронирования»
25 июля в 10:00
4 авг в 10:00
от 80 000 за человека
Релакс на Байкале
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Релакс на Байкале
Начало: Иркутск
«Мы проедем по водной глади Байкала на катере, поднимемся на ступу, остановимся на мгновение, чтоб прочувствовать спокойствие, умиротворение и силу этих мест, и загадаем желание»
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 74 300 за человека
Рыбалка на Ольхоне
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рыбалка на Ольхоне
Начало: Иркутск
29 янв в 10:00
31 янв в 10:00
от 67 400 за человека
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Авторский тур
7 дней
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
Насладиться бурятской кухней, прогуляться по кратеру вулкана и расслабиться в горячих источниках
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00
«По желанию и за доплату вы сможете пойти в нерпинарий или прогуляться на катере»
23 июня в 10:00
30 июня в 08:00
111 000 за человека
«Славное море - священный Байкал»: экспресс-тур по Ольхону и Баргузинской долине
🚤 На катере
Авторский тур
6 дней
«Славное море - священный Байкал»: экспресс-тур по Ольхону и Баргузинской долине
Устроить прогулку по Байкалу на катере, посетить долину реки Алла и побывать в бурятской юрте
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00. Возможна встреча на ж. -...
«Всего за 6 дней тура мы успеем побывать у мыса Хобой, прокатиться на катере по Малому Морю и заглянуть на Ушканьи острова, а ещё полюбоваться красотами Баргузинской долины»
16 июня в 08:00
25 авг в 08:00
64 300 за человека
Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
🛥 На яхте
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
Разучить традиционный танец, слепить буузы своими руками и почувствовать себя капитаном яхты
Начало: Аэропорт Иркутска, 11:00
«В программу включено 3-разовое питание в круизе, завтраки и ужины на базе отдыха, обед в комплексе «Золотая орда», ужин в гостиничном комплексе «Анастасия»»
20 июля в 11:00
21 июля в 11:00
109 900 за человека
Тажеранские степи, мысы Ольхона и Кругобайкальская железная дорога
🚗 На машине
🚤 На катере
🚉 На поезде
Авторский тур
6 дней
Тажеранские степи, мысы Ольхона и Кругобайкальская железная дорога
Прокатиться на катере по Малому морю и исследовать живописные мысы Хобой, Харанцы и Три Брата
Начало: Иркутск, аэропорт, 09:30
«Это путешествие охватывает самые красивые места Байкала: сначала отправимся в Листвянку к истоку Ангары, затем прокатимся на катере по маршруту Кругобайкальской железной дороги и осмотрим старинные мосты и акведуки»
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
89 000 за человека
На Байкал с комфортом: путешествие по знаковым локациям и SPA по-сибирски
Авторский тур
8 дней
На Байкал с комфортом: путешествие по знаковым локациям и SPA по-сибирски
Расслабиться в пантовых ваннах, отправиться на водную прогулку до Огоя и попробовать байкальские чаи
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
74 300 за человека
«В самое сердце»: путешествие на остров Ольхон
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
«В самое сердце»: путешествие на остров Ольхон
Прогуляться по Малому Морю на катере и устроить пикник у озера
Начало: Аэропорт Иркутска, 09:00. Возможна встреча на ж. -...
«В свободный от экскурсий день у вас будет возможность выбрать активности по душе: покататься на катамаранах, сапах и байдарках, а, может, посетить неизведанные уголки окрестностей самого глубоко озера»
17 июня в 09:00
4 июля в 09:00
31 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
    Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе -виды с воды не
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    сравняться с видами по дороге, размещение комфортное, удобства в номерах, питание полноценное, можно обойтись без перекусов. Тур для тех, кто хочет увидеть красивую и необычную природу с достаточным комфортом. Тем, кто привык к турецкому оллн клюзиву нужно делать поправку на формат и не ждать 5 звездочных отелей со шведским столом. Пишу отзыв спустя 2 месяца и проживаю поездку заново😌

    Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе
  • И
    Ирина
    24 мая 2024
    Золотое кольцо Байкала. Сокращенный маршрут
    Организованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможности.
    Организованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможностиОрганизованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможностиОрганизованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможностиОрганизованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможности
  • Л
    Лариса
    21 мая 2024
    Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
    Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
    Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7
  • А
    Анна
    17 мая 2024
    Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
    Организация тура продумана досконально. Очень понравился такой момент, что в ватцапе была организована группа. Мы получили всю необходимую организационную информацию
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    еще до начала тура. также в группу все участники сбрасывали интересные фото и видео экскурсий. Следует отметить внимательность и доброжелательность принимающей стороны. Например, на Ольхоне, в гостинице "Усадьба Бенчарова" нам предложили на выбор несколько номеров. Все отели по маршруту тура очень уютные. Отдельное спасибо водителю уазика на Ольхоне Максиму. На мысе Хобой он приготовил нам уху из омуля. Такой вкусной ухи я еще не разу не ела! Особое слово благодарности нашим гидам Ирине и Лизе. Ирина выдала нам огромное количество информации о самом озере, о быте, об обычаях народов, проживающих на Байкале. Причем делала это очень интересно, в форме диалога, ненавязчиво заставляя нас вспомнить интересные исторические факты. Помогала во всех бытовых вопросах. Мы путешествовали по стране, видели и слышали много экскурсоводов. Ирина один из самых ярких и эрудированных гидов, с которыми мы встречались! В последний день тура мы познакомились с Лизой. Лиза предложила нам на выбор порядок посещения объектов, показала очень красивые места и самые интересные объекты в музее зодчества. Внимательный, чуткий и доброжелательный человек! Девочки, огромное вам спасибо за такую чудесную организацию тура! И еще я хочу обратиться к тем, кто будет читать мой отзыв. Мы приехали на Байкал в период так называемого межсезонья, туристов мало. Но в этот период мы увидели замерзший Байкал, Байкал, освобождающийся от льда и Байкал без льда. За одну поездку увидели все состояния Байкала, цветение первоцветов на Ольхоне и цветение багульника в Аршане. Прокатились на хивусах. Малое количество туристов в этот период позволило нам без толчеи и суеты рассмотреть все объекты и красивые места, сделать интересные фото и видео и проехать всей небольшой группой в отдельном отсеке вагона по Кругобайкальской железной дороге, получив при этом кучу информации от гида. Поэтому советую будущим путешественникам на Байкал выбрать этот период года для посещения самого красивого озера.

  • Г
    Галина
    2 апреля 2024
    Рыбалка на Ольхоне
    Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
  • А
    Анжела
    28 марта 2024
    Релакс на Байкале
    Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
  • С
    Софья
    19 марта 2024
    Релакс на Байкале
    Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
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    внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.

  • Н
    Николай
    19 марта 2024
    Релакс на Байкале
    Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.
    Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать
  • К
    Константин
    15 марта 2024
    Рыбалка на Ольхоне
    Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
    Здорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели время
  • В
    Виктория
    3 марта 2024
    На байдарках к сердцу Байкала
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Водные развлечения»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 22
  1. Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
  2. В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
  3. За уходящим льдом Байкала
  4. Остров Ольхон - сердце Байкала. Экскурсионно-активный тур
  5. Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 33 тура от 20 000 до 245 100. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Водные туры в Иркутске на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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