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Авторский тур
4 дня
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
Увидеть Байкал с высоты и загадать желание на Шаман-камне
Начало: Иркутск, 09:00
«Во время водной прогулки высадимся на первом туннеле Кругобайкальской железной дороги и осмотрим его»
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
97 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
Подняться на пик Любви, расслабиться в горячем источнике и прокатиться на катере по озеру
Начало: Аэропорт Иркутска, 07:00
«По прибытии вас ждёт прогулка на катере по водам Байкала»
6 июля в 07:00
13 июля в 07:00
37 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
За уходящим льдом Байкала
Начало: Г. Иркутск
«После завтрака нас ждет прогулка на катере по Малому морю»
8 мая в 10:00
50 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Остров Ольхон - сердце Байкала. Экскурсионно-активный тур
Начало: Россия, Иркутск
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
Начало: Россия, Иркутск
«Нам предстоит переправа на катамаране через озеро Фролиха к реке правая Фролиха, небольшой переход по тропе к водопаду»
28 авг в 10:00
120 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Планета Байкал. Экскурсионно-активный тур
Начало: Россия, Иркутск
24 июня в 10:00
9 июля в 10:00
80 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии
Начало: г. Иркутск
21 июля в 10:00
4 авг в 10:00
82 000₽ за человека
Авторский тур
15 дней
Лучшее путешествие по Байкалу
Начало: г. Иркутск
«Возможен переезд всех участников на корабле за доп»
30 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 245 100₽ за человека
Авторский тур
8 дней
На байдарках к сердцу Байкала
Начало: Иркутск
25 июля в 10:00
8 авг в 10:00
76 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Южное кольцо Байкала
Начало: Иркутск
«увидите Байкал с воды и пересечете водную гладь на быстроходном катере»
24 июля в 10:00
7 авг в 10:00
79 780₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Весь Байкал за 7 дней
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
«Доезжаем до местности Монахово и пересаживаемся на катер»
1 июля в 10:00
11 июля в 10:00
от 93 300₽ за человека
Авторский тур
18 дней
Большая Сибирь. Круиз от Норильска до Иркутска
Начало: г. Норильск
«Окунитесь в северный мир в двухнедельном круизе от Норильска до Иркутска»
29 июля в 10:00
215 400₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Сердце Байкала. Круиз
Начало: Россия, Иркутск
«Скидка 20% на круиз в июле за быстрое бронирование и оплату в течении 3 дней с момента бронирования»
29 июля в 10:00
от 20 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Золотое кольцо Байкала. Сокращенный маршрут
Начало: Россия, Иркутск
«Скидка 20% на круиз в июле за быстрое бронирование и оплату в течении 3 дней с момента бронирования»
25 июля в 10:00
4 авг в 10:00
от 80 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Релакс на Байкале
Начало: Иркутск
«Мы проедем по водной глади Байкала на катере, поднимемся на ступу, остановимся на мгновение, чтоб прочувствовать спокойствие, умиротворение и силу этих мест, и загадаем желание»
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 74 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рыбалка на Ольхоне
Начало: Иркутск
29 янв в 10:00
31 янв в 10:00
от 67 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
Насладиться бурятской кухней, прогуляться по кратеру вулкана и расслабиться в горячих источниках
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00
«По желанию и за доплату вы сможете пойти в нерпинарий или прогуляться на катере»
23 июня в 10:00
30 июня в 08:00
111 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
«Славное море - священный Байкал»: экспресс-тур по Ольхону и Баргузинской долине
Устроить прогулку по Байкалу на катере, посетить долину реки Алла и побывать в бурятской юрте
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00. Возможна встреча на ж. -...
«Всего за 6 дней тура мы успеем побывать у мыса Хобой, прокатиться на катере по Малому Морю и заглянуть на Ушканьи острова, а ещё полюбоваться красотами Баргузинской долины»
16 июня в 08:00
25 авг в 08:00
64 300₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Байкалу на яхте с обрядами, мастер-классами и рыбалкой
Разучить традиционный танец, слепить буузы своими руками и почувствовать себя капитаном яхты
Начало: Аэропорт Иркутска, 11:00
«В программу включено 3-разовое питание в круизе, завтраки и ужины на базе отдыха, обед в комплексе «Золотая орда», ужин в гостиничном комплексе «Анастасия»»
20 июля в 11:00
21 июля в 11:00
109 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Тажеранские степи, мысы Ольхона и Кругобайкальская железная дорога
Прокатиться на катере по Малому морю и исследовать живописные мысы Хобой, Харанцы и Три Брата
Начало: Иркутск, аэропорт, 09:30
«Это путешествие охватывает самые красивые места Байкала: сначала отправимся в Листвянку к истоку Ангары, затем прокатимся на катере по маршруту Кругобайкальской железной дороги и осмотрим старинные мосты и акведуки»
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
89 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
На Байкал с комфортом: путешествие по знаковым локациям и SPA по-сибирски
Расслабиться в пантовых ваннах, отправиться на водную прогулку до Огоя и попробовать байкальские чаи
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
74 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
«В самое сердце»: путешествие на остров Ольхон
Прогуляться по Малому Морю на катере и устроить пикник у озера
Начало: Аэропорт Иркутска, 09:00. Возможна встреча на ж. -...
«В свободный от экскурсий день у вас будет возможность выбрать активности по душе: покататься на катамаранах, сапах и байдарках, а, может, посетить неизведанные уголки окрестностей самого глубоко озера»
17 июня в 09:00
4 июля в 09:00
31 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария28 мая 2024Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе -виды с воды не
- ИИрина24 мая 2024Организованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможности.
- ЛЛариса21 мая 2024Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
- ААнна17 мая 2024Организация тура продумана досконально. Очень понравился такой момент, что в ватцапе была организована группа. Мы получили всю необходимую организационную информацию
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ААнжела28 марта 2024Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
- ССофья19 марта 2024Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
- ННиколай19 марта 2024Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
- ВВиктория3 марта 2024Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 33 тура от 20 000 до 245 100. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Водные туры в Иркутске на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024