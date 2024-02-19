Ограничения и общие рекомендации по снаряжению и багажу.

Обращаем ваше внимание на необходимость разумного подхода к сбору снаряжения. Убедительная просьба - не берите с собой лишних вещей: газовых баллонов, посуды для приготовления пищи, палаток, метеорологических приборов, инструментов (топоров, пил) и т. д. Все, что нужно для организации питания, стоянок для ночлега, обеспечения безопасности на воде вам предоставят. Суммарный объем личного снаряжения не должен превосходить 90 литров по объему и 20кг по массе. Вашим личным вещам предстоит сопровождать вас в путешествии на сухопутном и водном транспорте, поэтому перевозить все лучше в добротном рюкзаке или чемодане.

1. Каремат и спальник (по желанию – в туре предусмотрены карематы и спальники с индивидуальными вкладышами)

Каремат должен быть легким, мягким, не менее 10мм толщиной, не пропускать влагу и холод.

Спальник подбирается по температуре и материалу наполнителя. Для летних туров на Байкал подойдут спальники с капюшоном с синтетическими наполнителями, с температурой комфорта от -5 до 5 градусов.

Обратите внимание, что температура экстрима – это не показатель комфортности спальника. Не забудьте учесть, что спальники отличаются по ростовке и правой/левой молнией. Из брендов, мы рекомендуем посмотреть Alexika, Vertical, Red Fox, Ferrino, Bask.

2. Непромокаемая и непродуваемая одежда В первую очередь это брюки и куртка. Обе вещи должны закрывать поясницу, в идеале содержать мембранные ткани (которые позволяют одежде не мокнуть и в то же время «дышать»), затягиваться на рукавах и гачах. Приятными моментами являются наличие вентиляции, карманов, светоотражающих элементов и затяжек. Посмотрите изделия таких компаний, как Red Fox, Sivera, Bask, Marmot, Salewa. Обязательно возьмите с собой накидку от дождя, которая будет закрывать и вас, и ваш рюкзак.

3. Утепление

Рекомендуем вам взять с собой кофту и брюки из Polartec’а. Это очень приятный к телу, теплый, легкий и быстросохнущий материал. Байкальскими вечерами вам будет очень комфортно в одежде из такой ткани. Рекомендуемые бренды, те же, что и для курток и брюк.

4. Сиденье индивидуальное туристическое на резинке.

С ним вам будет приятней сидеть, к примеру, в байдарке, а также оно может дополнительно защищать поясницу от ветра во время прогулок.

5. Посуда (по желанию – в туре предусмотрены комплекты посуды для каждого гостя) Берите только «железную» посуду из легких сплавов. Кружку (желательно термо, чтобы Байкальский чай не остывал), глубокую тарелку, вилку, ложку и нож.

6. Обувь

Обувь для пеших выходов (треккинговые кроссовки, полуботинки или ботинки). Ботинки должны быть в размер, удобными, заранее разношенными, фиксировать голень. Рекомендуем вам обувь компаний Asolo, LaSportiva, Meindl, Scarpa, Campus, Solomon. На сменку можно взять легкие кроссовки или сандалии.

Сандалии резиновые с закрытым носком. Данная пара обуви будет использоваться для отдыха в лагере, принятия водных процедур. Так называемые «вьетнамки» не пойдут в силу своей ненадежности.

Резиновые сапоги рекомендуем мягкие, легкие и теплые сапоги из ЭВА. Годятся укороченные варианты сапог.