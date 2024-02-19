Дикая природа северного Байкала, где человеческий след едва заметен, а информационный шум не слышен вовсе. Одиннадцать дней, чтобы замедлиться и позволить природе напомнить, откуда мы все пришли. Один день – одно место, каждое из которых уникально. И синергия всех четырех стихий, чтобы совершить полную перезагрузку.
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Свободный день перед началом путешествия
С прибытием в Сибирь!
Вы в начальной точке большого, полного впечатлений путешествия.
Используйте этот день, чтобы отдохнуть от перелета, привыкнуть к новому часовому поясу и настроиться на приключения.
Мы с радостью поделимся прогулочными маршрутами, если вы захотите посмотреть город, и расскажем, где самые вкусные позы.
Питание: самостоятельно.
Место проживания: самостоятельно.
Вы можете дополнительно заказать размещение в Иркутске, трансфер из аэропорта в гостиницу или обзорную экскурсию по городу. Для заказа дополнительных опций Вы можете обращаться к вашему менеджеру.
Иркутск - Нижнеангарск - Северобайкальск
Сегодня Вас ждет:
- перелет на самолете АН-24;
- впечатляющий вид на Байкал с высоты птичьего полета;
- знакомство с маленьким городом строителей БАМа;
- вкусный домашний ужин под интересный рассказ о Байкале;
11:10 Вылет из аэропорта г. Иркутска, вас ждут полтора часа в небе с удивительным видом.
12:40 Гид встречает всех в аэропорту г. Нижнеангарска, и группа отправляется к месту проживания.
13:00 Трансфер из аэропорта в гостевой дом.
14:00 Обед, чтобы набраться сил.
15:30 Пешая прогулка до музея грандиозного советского проекта Байкало-Амурской магистрали.
16:00-17:00 Экскурсия с интересным рассказом экскурсовода по музею БАМа.
18:00 Возвращение в гостевой дом и ужин.
Питание: обед, ужин в гостевом доме.
Место проживания: гостевой дом.
519 км на самолете, ~ 25 км автомобильных переездов по гравийной дороге.
Северобайкальск - Северная точка - Ярки - Хакусы
Сегодня Вас ждет:
- захватывающий дух вид со стелы «Самая северная точка Байкала»;
- гигантская песчаная коса, отделяющая Байкал от Верхней Ангары, удивительный остров Ярки;
- купание в освежающих водах Байкала;
- вероятно, встреча с дикими утками, лебедями и редкими орланами-белохвостами у губы Дагары;
- отдых в атмосферном гостиничном комплексе прямо на берегу Байкала;
09:00 Завтракаем в гостевом доме и отправляемся в путь.
09:30 Трансфер до катера.
10:00 Отправление на катере, захватывающая водная экскурсия «Северобайкальск – Ярки – Хакусы» начинается.
14:00 Обедаем блюдами местной кухни в кафе в Хакусах.
15:00 Заселяемся в гостиничный комплекс.
15:00-19:00 Свободное время, купание в горячих источниках.
19:00 Ужин в кафе.
Питание: завтрак – гостевой дом, обед, ужин – в кафе на Хакусах.
Место проживания: турбаза «Ласковый берег».
~125 км.
Хакусы - бухта Аяя - озеро Фролиха
Сегодня Вас ждет:
- утренняя зарядка на берегу Байкала под шум волн и пение птиц;
- водная прогулка с ветерком на скоростном катере до бухты Аяя;
- легкий трекинг по сказочному лесу к озеру Фролиха;
- вид на чашу озера, наполненную водой поразительного бирюзового цвета и обрамленную настоящей сибирской тайгой;
- вдохновляющая экскурсия по озеру на мотокатамаране в сопровождении инспектора Фролихинского заказника;
- посещение 30-метрового лесного водопада, расположенного на реке Правая Фролиха;
- настоящий таежный чай с листьями брусники и смородины и его волшебное действие на душу и тело;
- ночевка в палаточном лагере на полуострове Валунный;
09:00 Завтракаем в кафе.
10:00-11:00 Трансфер на скоростном катере до бухты Аяя.
11:00 Трекинг до озера Фролиха.
14:00 Обед-пикник в окружении сибирской тайги;
15:00 Прогулка на мотокатамаране по озеру Фролиха.
19:00 Ужинаем в палаточном лагере походной кухней: ароматная костровая уха, душистый чай из таежных трав, собранных в течение дня.
Питание: завтрак в кафе, обед, ужин – походная кухня.
Место проживания: палаточный лагерь на природе.
~15 км водных прогулок, ~7 км пеших прогулок.
Озеро Фролиха - бухта Аяя - Хакусы
Сегодня Вас ждет:
- релакс-день в лесной сказке – на берегу уникального таежного озера;
- для тех, кто посмелее – купание в прохладных бирюзовых водах Фролихи;
- легкий трекинг обратно в бухту Аяя под осторожные взгляды бурундуков и белок;
- водная прогулка на скоростном катере до Хакус;
09:00 Завтрак в палаточном лагере.
10:00 Отдых на берегу озера Фролиха.
12:00 Треккинг обратно в бухту Аяя.
13:00 Трансфер на скоростном катере на Хакусы.
15:00 Обед в кафе.
16:00-19:00 Свободное время, которое вы можете посвятить лесному треккингу с гидом, купанию в Байкале или в горячих источниках, а также отдыху на берегу Байкала.
19:00 Вкусный ужин в кафе.
Питание: завтрак в палаточном лагере, обед, ужин – в кафе.
Место проживания: турбаза «Ласковый берег».
~7 км пеших прогулок, ~15 км водных прогулок.
Хакусы - Северобайкальск - Новая Чара
Сегодня Вас ждет:
- оздоровление в знаменитых горячих источниках «Хакусы»;
- пересечение большого Байкала по воде, чтобы вновь оказаться на восточном берегу;
- знакомство с грандиозной Байкало-Амурс
09:00 Набираемся сил за завтраком для активного дня.
14:00 Обед в столовой на Хакусах.
15:30 Трансфер в Северобайкальск на катере.
16.30 Прибываем в Северобайкальск, там вас будет ждать трансфер в гостевой дом.
16:45 Трансфер до гостевого дома.
Прибытие в гостевой дом, где можно отдохнуть, пересмотреть всю космическую красоту сегодняшнего дня, которую сняли на телефон.
19:00 Ужин в гостевом доме.
20:30 Трансфер на железнодорожный вокзал.
22:05 Отправление в Новую Чару на поезде (тип вагона купе/плацкарт) к новым впечатлениям!
Питание: завтрак, обед на турбазе, ужин – в гостевом дом.
Место проживания: гостевой дом, ночь в поезде.
~45 км водных переходов, ~567 км.
Новая Чара - озеро Леприндо
Сегодня Вас ждет:
- знакомство с отдаленными уголками байкальской земли;
- заброшенные штольни, где добывалась слюда заключенными ГУЛАГа;
- посещение горного озера Леприндо;
- видовой пикник на берегу озера;
11:03 Прибытие в Новую Чару, где вас ждут новые приключения.
11:30 Прибываем в гостиницу и завтракаем.
12:30-14:30 Отправляемся на экскурсию на озеро Леприндо.
15:00 Обед-пикник под открытым небом с живописной панорамой.
16:00-19:00 Прогулки на озере.
19:00 Возвращаемся в гостиницу и там же ужинаем.
с 20:00 Отдых, свободное время.
Питание: поздний завтрак в гостинице, обед на природе, ужин – в гостевом доме.
Проживание: ночь в поезде, гостиница «Кодар».
~ 55 км автомобильных переездов.
Новая Чара - Чарские пески
Сегодня Вас ждет:
- знакомство с легендарными Чарскими песками;
- уникальное зрелище: песчаные барханы, раскинувшиеся у подножия ледников, обрамленные лиственничным лесом;
- путешествие по дикой северной тайге на нестандартном транспортном средстве – проходимом вездеходе;
09:00 Завтрак в гостинице.
10:00-10:30 Трансфер на микроавтобусе до Старой Чары.
11:00 Посадка в вездеход.
Отправление на Чарские пески
13:00 Обед – перекус на площадке возле речки.
18:00 Возвращение в Старую Чару.
Переезд до гостиницы.
19:00 Ужин в гостинице.
С 20:00 свободное время.
03:08 Посадка в железнодорожный поезд и отправляемся в г. Северобайкальск.
Питание: завтрак, ужин – в гостинице, обед-пикник.
Место проживания: гостиница «Кодар», ночной переезд на поезде.
~ 80 км автомобильных переездов.
Новая Чара - Северобайкальск - Слюдянские озера
Сегодня Вас ждет:
- посещение Слюдинских озер, популярного места рекреации не только у жителей прилегающего Северобайкальска;
- в 30-е годы прошлого века добычей слюды для оборонной промышленности занимались политические заключённые ГУЛАГа;
- В 2009 году озёра заняли 3-ю строчку в списке «7 чудес природы Бурятии»;
03:08-13:56 Железнодорожный переезд из Новой Чары в Северобайкальск.
14:00 Трансфер от вокзала в гостевой дом.
14:30 Заселение в гостевой дом.
15:00 Обед в гостевой дом.
16:00-19:00 Поездка на Слюдинские озера на автомобиле.
19:00 Ужин в гостевой доме.
Питание: завтрак в поезде, обед, ужин – в гостевом доме.
Место проживания: гостиница Кодар, ж/д поезд, гостевой дом.
~567 км на железнодорожном поезде, ~50 км автомобильных переездов.
Северобайкальск - мыс Котельниковский - Северобайкальск
Сегодня Вас ждет:
- целебные горячие источники в практически недосягаемом месте;
- поразительный вид на байкальские просторы прямо из термальных вод;
09:00 Завтрак в гостевом доме.
09:45 Трансфер на причал, посадка в скоростной катер и трансфер до м. Котельниковский.
12:00 Прибытие на территорию туристического комплекса.
12:00-15:00 Купание в термальных источниках.
13:00-14:00 Обед в кафе.
15:00-17:00 Трансфер на скоростном катере в Северобайкальск.
17:00-17:15 Трансфер до гостевого дома.
18:00 Прощальный ужин.
Питание: завтрак в гостевом доме, обед в кафе, ужин – в гостевом доме.
Место проживания: гостевой дом.
~ 140 км водных переездов.
Северобайкальск - Нижнеангарск - Иркутск
Наше путешествие подошло к концу.
За спиной – десятки километров трекинга, в телефоне – сотни снимков Байкала, гор и закатов, а в сердце – неизмеримое количество впечатлений, живых, настоящих, глубоких.
Пора попрощаться с теми, кто делил с вами походный быт, шел плечом к плечу на горных тропах и беседовал о самом важном у костра.
Вы вместе открыли сердце Байкалу!
08:00 Завтрак в гостевом доме.
09:00 Трансфер в аэропорт.
Рейс в 11:30.
11:30 Вылет из г. Северобайкальска.
13:00 Прибытие в г. Иркутск.
До новых встреч на Байкале!
Питание: завтрак в гостевом доме.
~519 км на самолете, ~25 км автомобильных переездов по гравийной дороге.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах, на туристических базах, палатках по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека при бронировании группового тура, руб:
|2-3-хместное
|Доплата за 1-местное
|190 900
|19 700
Стоимость тура на 1 человека при бронировании индивидуального тура в зависимости от количества человек, руб:
|группа 6 чел.
|222 800
|группа 4 чел.
|267 300
|группа 2 чел.
|446 300
Варианты проживания
Гостевой дом в Северобайкальске
Двухместные номера, удобства в номере.
Палаточный лагерь
Палаточный лагерь, двух-/трехместные палатки (1 сутки) с предоставлением спальника, коврика.
Гостиница в Новой Чаре «Кодар»
Двух-трехместные благоустроенные номера.
Туристическая база «Ласковый берег»
- предметы индивидуального пользования;
- полотенца;
- чайная станция;
- утюг + гладильная доска;
- холодильник;
- шкаф для одежды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в Северобайкальске
- Гостевой дом в Северобайкальске, двухместные номера, удобства в номере (4 суток)
- Туристическая база «Ласковый берег», Хакусы, двухместные стандартные номера, удобства в номере (2 сутки)
- Палаточный лагерь, двух-/трехместные палатки (1 сутки) с предоставлением спальника, коврика
- Гостиница в Новой Чаре «Кодар», двух-трехместные благоустроенные номера, 2 дня
- Услуги профессионального гида по Байкалу
- Посещение горячих источников на м. Котельниковский
- Экскурсия на оз. Фролиха
- Экскурсия в краеведческий музей БАМа
- Заброска на Чарские пески
- Посещение озера Леприндо
- Посещение «Самой Северной точки»
- Посещение бухты Аяя
- Все трансферы по программе
- Питание по программе
- Аренда посуды, палаток и кострового снаряжения
- Фрахт катера и трансферы по маршруту Северобайкальск - о-в Ярки - бух. Аяя Хакусы - Северобайкальск Северобайкальск - м. Котельниковский Североайкальск Хакусы - бухта Аяя - Хакусы
- Рекреационные сборы Фролихинского заказника
- Свободное посещение источников Хакусы
- Ж/д билет по маршруту Северобайкальск - Новая Чара - Северобайкальск
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Алкогольная и табачная продукция
- Сувенирная продукция
- Авиабилеты на самолет Иркутск - Нижнеангарск - Иркутск. Стоимость авиабилетов от 30 000 рублей на 1 человека в обе стороны
- Табачная и алкогольная продукция
- Размещение в Иркутске в первый и последний день. Ориентировочная стоимость за стандартный двухместный номер с завтраками от 7500 рублей
- Питание, не включенное в программу
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- каремат и спальник (по желанию – в туре предусмотрены карематы и спальники с индивидуальными вкладышами);
- непромокаемая и непродуваемая одежда;
- утепление: рекомендуем вам взять с собой кофту и брюки из Polartec’а;
- сиденье индивидуальное туристическое на резинке (хоба);
- посуда (по желанию – в туре предусмотрены комплекты посуды для каждого гостя);
- обувь для пеших выходов (треккинговые кроссовки, полуботинки или ботинки);
- сандалии резиновые с закрытым носком;
- резиновые сапоги рекомендуем мягкие, легкие и теплые сапоги из ЭВА. Годятся укороченные варианты сапог;
- кепку или бандану;
- теплую легкую шапку;
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- налобный фонарик (запасные батарейки);
- дождевик из не промакаемой ткани (НЕ пленочный – он быстро порвется о ветки);
- репелленты от комаров и клещей (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
- фото- и видеоаппаратуру, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы;
- портативное зарядное устройство (power bank) и провода для зарядки личной электроники;
- неопреновые гидроноски толщиной не менее 3мм для сплава, купания;
- складной ножик;
- средства личной гигиены (в том числе влажные салфетки, полотенца, туалетная бумага, шампунь и тд);
- ветровка (хорошая куртка с капюшоном от дождя и ветра);
- теплая жилетка (синтепоновая / пуховая) или куртка с утеплителем;
- флисовая кофта 1-2 шт.;
- штаны 1-2 шт. (от ветра, дождя, из полиэстера);
- штаны теплые (флисовые);
- шорты 1-2 шт. (полиэстеровые);
- носки (в том числе теплые и треккинговые);
- футболка 4-5 шт.;
- перчатки (спортивные для сплава);
- треккинговые палки;
- купальные принадлежности;
- личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
- обязательно полис ОМС, паспорт.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая и медицинская страховка не включены в стоимость. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как выбрать снаряжение?
Ограничения и общие рекомендации по снаряжению и багажу.
Обращаем ваше внимание на необходимость разумного подхода к сбору снаряжения. Убедительная просьба - не берите с собой лишних вещей: газовых баллонов, посуды для приготовления пищи, палаток, метеорологических приборов, инструментов (топоров, пил) и т. д. Все, что нужно для организации питания, стоянок для ночлега, обеспечения безопасности на воде вам предоставят. Суммарный объем личного снаряжения не должен превосходить 90 литров по объему и 20кг по массе. Вашим личным вещам предстоит сопровождать вас в путешествии на сухопутном и водном транспорте, поэтому перевозить все лучше в добротном рюкзаке или чемодане.
1. Каремат и спальник (по желанию – в туре предусмотрены карематы и спальники с индивидуальными вкладышами)
Каремат должен быть легким, мягким, не менее 10мм толщиной, не пропускать влагу и холод.
Спальник подбирается по температуре и материалу наполнителя. Для летних туров на Байкал подойдут спальники с капюшоном с синтетическими наполнителями, с температурой комфорта от -5 до 5 градусов.
Обратите внимание, что температура экстрима – это не показатель комфортности спальника. Не забудьте учесть, что спальники отличаются по ростовке и правой/левой молнией. Из брендов, мы рекомендуем посмотреть Alexika, Vertical, Red Fox, Ferrino, Bask.
2. Непромокаемая и непродуваемая одежда В первую очередь это брюки и куртка. Обе вещи должны закрывать поясницу, в идеале содержать мембранные ткани (которые позволяют одежде не мокнуть и в то же время «дышать»), затягиваться на рукавах и гачах. Приятными моментами являются наличие вентиляции, карманов, светоотражающих элементов и затяжек. Посмотрите изделия таких компаний, как Red Fox, Sivera, Bask, Marmot, Salewa. Обязательно возьмите с собой накидку от дождя, которая будет закрывать и вас, и ваш рюкзак.
3. Утепление
Рекомендуем вам взять с собой кофту и брюки из Polartec’а. Это очень приятный к телу, теплый, легкий и быстросохнущий материал. Байкальскими вечерами вам будет очень комфортно в одежде из такой ткани. Рекомендуемые бренды, те же, что и для курток и брюк.
4. Сиденье индивидуальное туристическое на резинке.
С ним вам будет приятней сидеть, к примеру, в байдарке, а также оно может дополнительно защищать поясницу от ветра во время прогулок.
5. Посуда (по желанию – в туре предусмотрены комплекты посуды для каждого гостя) Берите только «железную» посуду из легких сплавов. Кружку (желательно термо, чтобы Байкальский чай не остывал), глубокую тарелку, вилку, ложку и нож.
6. Обувь
Обувь для пеших выходов (треккинговые кроссовки, полуботинки или ботинки). Ботинки должны быть в размер, удобными, заранее разношенными, фиксировать голень. Рекомендуем вам обувь компаний Asolo, LaSportiva, Meindl, Scarpa, Campus, Solomon. На сменку можно взять легкие кроссовки или сандалии.
Сандалии резиновые с закрытым носком. Данная пара обуви будет использоваться для отдыха в лагере, принятия водных процедур. Так называемые «вьетнамки» не пойдут в силу своей ненадежности.
Резиновые сапоги рекомендуем мягкие, легкие и теплые сапоги из ЭВА. Годятся укороченные варианты сапог.
На чем осуществляется трансфер?
Микроавтобус типа Газель:
- Удобные сидения:
- Вежливый некурящий водитель:
- Безопасное вождение:
- Комфортный климат-контроль:
- Чистый салон:
- Питьевая вода каждому:
- Приятная музыка:
- Остановка по запросу.
Скоростной катер.
Самолет АН-24 (билеты оплачиваются отдельно).
Есть ли скидки в туре?
Детям от 10 до 12 лет - скидка 10% от стоимости