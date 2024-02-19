Северный Байкал и Чарские пески

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
То, что вы увидите своими глазами в этом туре, не просто легендарно или неописуемо, это не похоже ни на что в мире.

Дикая природа северного Байкала, где человеческий след едва заметен, а информационный шум не слышен вовсе. Одиннадцать дней, чтобы замедлиться и позволить природе напомнить, откуда мы все пришли. Один день – одно место, каждое из которых уникально. И синергия всех четырех стихий, чтобы совершить полную перезагрузку.
Северный Байкал и Чарские пески
Северный Байкал и Чарские пески
Северный Байкал и Чарские пески
Ближайшие даты:
31
июл

Что вас ожидает:

Полет на самолете над озером
Полет на самолете над озером
Увидим северные красоты Байкала с высоты птичьего полета
Горячие источники
Горячие источники
Насладимся целебным и расслабляющим эффектом термальных вод Хакус
Два берега Байкала
Два берега Байкала
Нас ждет захватывающая переправа через озеро на скоростном катере
Песчаные барханы
Песчаные барханы
Побываем на Чарской пустыне – самая маленькая и самая северная пустыня мира
Покатушки на вездеходе
Покатушки на вездеходе
Окрестности мы будем исследовать на вездеходе – транспорте для настоящих исследователей
Нетуристические маршруты
Нетуристические маршруты
Познакомимся с волшебным озером Леприндо и живописными Слюдинскими озерами

Программа тура по дням

1 день

Свободный день перед началом путешествия

С прибытием в Сибирь!

Вы в начальной точке большого, полного впечатлений путешествия.

Используйте этот день, чтобы отдохнуть от перелета, привыкнуть к новому часовому поясу и настроиться на приключения.

Мы с радостью поделимся прогулочными маршрутами, если вы захотите посмотреть город, и расскажем, где самые вкусные позы.

Питание: самостоятельно.

Место проживания: самостоятельно.

Вы можете дополнительно заказать размещение в Иркутске, трансфер из аэропорта в гостиницу или обзорную экскурсию по городу. Для заказа дополнительных опций Вы можете обращаться к вашему менеджеру.

Свободный день перед началом путешествияСвободный день перед началом путешествияСвободный день перед началом путешествияСвободный день перед началом путешествия
2 день

Иркутск - Нижнеангарск - Северобайкальск

Сегодня Вас ждет:

  • перелет на самолете АН-24;
  • впечатляющий вид на Байкал с высоты птичьего полета;
  • знакомство с маленьким городом строителей БАМа;
  • вкусный домашний ужин под интересный рассказ о Байкале;

11:10 Вылет из аэропорта г. Иркутска, вас ждут полтора часа в небе с удивительным видом.

12:40 Гид встречает всех в аэропорту г. Нижнеангарска, и группа отправляется к месту проживания.

13:00 Трансфер из аэропорта в гостевой дом.

14:00 Обед, чтобы набраться сил.

15:30 Пешая прогулка до музея грандиозного советского проекта Байкало-Амурской магистрали.

16:00-17:00 Экскурсия с интересным рассказом экскурсовода по музею БАМа.

18:00 Возвращение в гостевой дом и ужин.

Питание: обед, ужин в гостевом доме.

Место проживания: гостевой дом.

519 км на самолете, ~ 25 км автомобильных переездов по гравийной дороге.

Иркутск - Нижнеангарск - СеверобайкальскИркутск - Нижнеангарск - СеверобайкальскИркутск - Нижнеангарск - СеверобайкальскИркутск - Нижнеангарск - Северобайкальск
3 день

Северобайкальск - Северная точка - Ярки - Хакусы

Сегодня Вас ждет:

  • захватывающий дух вид со стелы «Самая северная точка Байкала»;
  • гигантская песчаная коса, отделяющая Байкал от Верхней Ангары, удивительный остров Ярки;
  • купание в освежающих водах Байкала;
  • вероятно, встреча с дикими утками, лебедями и редкими орланами-белохвостами у губы Дагары;
  • отдых в атмосферном гостиничном комплексе прямо на берегу Байкала;

09:00 Завтракаем в гостевом доме и отправляемся в путь.

09:30 Трансфер до катера.

10:00 Отправление на катере, захватывающая водная экскурсия «Северобайкальск – Ярки – Хакусы» начинается.

14:00 Обедаем блюдами местной кухни в кафе в Хакусах.

15:00 Заселяемся в гостиничный комплекс.

15:00-19:00 Свободное время, купание в горячих источниках.

19:00 Ужин в кафе.

Питание: завтрак – гостевой дом, обед, ужин – в кафе на Хакусах.

Место проживания: турбаза «Ласковый берег».

~125 км.

Северобайкальск - Северная точка - Ярки - ХакусыСеверобайкальск - Северная точка - Ярки - ХакусыСеверобайкальск - Северная точка - Ярки - ХакусыСеверобайкальск - Северная точка - Ярки - ХакусыСеверобайкальск - Северная точка - Ярки - Хакусы
4 день

Хакусы - бухта Аяя - озеро Фролиха

Сегодня Вас ждет:

  • утренняя зарядка на берегу Байкала под шум волн и пение птиц;
  • водная прогулка с ветерком на скоростном катере до бухты Аяя;
  • легкий трекинг по сказочному лесу к озеру Фролиха;
  • вид на чашу озера, наполненную водой поразительного бирюзового цвета и обрамленную настоящей сибирской тайгой;
  • вдохновляющая экскурсия по озеру на мотокатамаране в сопровождении инспектора Фролихинского заказника;
  • посещение 30-метрового лесного водопада, расположенного на реке Правая Фролиха;
  • настоящий таежный чай с листьями брусники и смородины и его волшебное действие на душу и тело;
  • ночевка в палаточном лагере на полуострове Валунный;

09:00 Завтракаем в кафе.

10:00-11:00 Трансфер на скоростном катере до бухты Аяя.

11:00 Трекинг до озера Фролиха.

14:00 Обед-пикник в окружении сибирской тайги;

15:00 Прогулка на мотокатамаране по озеру Фролиха.

19:00 Ужинаем в палаточном лагере походной кухней: ароматная костровая уха, душистый чай из таежных трав, собранных в течение дня.

Питание: завтрак в кафе, обед, ужин – походная кухня.

Место проживания: палаточный лагерь на природе.

~15 км водных прогулок, ~7 км пеших прогулок.

Хакусы - бухта Аяя - озеро ФролихаХакусы - бухта Аяя - озеро ФролихаХакусы - бухта Аяя - озеро ФролихаХакусы - бухта Аяя - озеро ФролихаХакусы - бухта Аяя - озеро Фролиха
5 день

Озеро Фролиха - бухта Аяя - Хакусы

Сегодня Вас ждет:

  • релакс-день в лесной сказке – на берегу уникального таежного озера;
  • для тех, кто посмелее – купание в прохладных бирюзовых водах Фролихи;
  • легкий трекинг обратно в бухту Аяя под осторожные взгляды бурундуков и белок;
  • водная прогулка на скоростном катере до Хакус;

09:00 Завтрак в палаточном лагере.

10:00 Отдых на берегу озера Фролиха.

12:00 Треккинг обратно в бухту Аяя.

13:00 Трансфер на скоростном катере на Хакусы.

15:00 Обед в кафе.

16:00-19:00 Свободное время, которое вы можете посвятить лесному треккингу с гидом, купанию в Байкале или в горячих источниках, а также отдыху на берегу Байкала.

19:00 Вкусный ужин в кафе.

Питание: завтрак в палаточном лагере, обед, ужин – в кафе.

Место проживания: турбаза «Ласковый берег».

~7 км пеших прогулок, ~15 км водных прогулок.

Озеро Фролиха - бухта Аяя - ХакусыОзеро Фролиха - бухта Аяя - ХакусыОзеро Фролиха - бухта Аяя - ХакусыОзеро Фролиха - бухта Аяя - Хакусы
6 день

Хакусы - Северобайкальск - Новая Чара

Сегодня Вас ждет:

  • оздоровление в знаменитых горячих источниках «Хакусы»;
  • пересечение большого Байкала по воде, чтобы вновь оказаться на восточном берегу;
  • знакомство с грандиозной Байкало-Амурс

09:00 Набираемся сил за завтраком для активного дня.

14:00 Обед в столовой на Хакусах.

15:30 Трансфер в Северобайкальск на катере.

16.30 Прибываем в Северобайкальск, там вас будет ждать трансфер в гостевой дом.

16:45 Трансфер до гостевого дома.

Прибытие в гостевой дом, где можно отдохнуть, пересмотреть всю космическую красоту сегодняшнего дня, которую сняли на телефон.

19:00 Ужин в гостевом доме.

20:30 Трансфер на железнодорожный вокзал.

22:05 Отправление в Новую Чару на поезде (тип вагона купе/плацкарт) к новым впечатлениям!

Питание: завтрак, обед на турбазе, ужин – в гостевом дом.

Место проживания: гостевой дом, ночь в поезде.

~45 км водных переходов, ~567 км.

Хакусы - Северобайкальск - Новая ЧараХакусы - Северобайкальск - Новая ЧараХакусы - Северобайкальск - Новая ЧараХакусы - Северобайкальск - Новая Чара
7 день

Новая Чара - озеро Леприндо

Сегодня Вас ждет:

  • знакомство с отдаленными уголками байкальской земли;
  • заброшенные штольни, где добывалась слюда заключенными ГУЛАГа;
  • посещение горного озера Леприндо;
  • видовой пикник на берегу озера;

11:03 Прибытие в Новую Чару, где вас ждут новые приключения.

11:30 Прибываем в гостиницу и завтракаем.

12:30-14:30 Отправляемся на экскурсию на озеро Леприндо.

15:00 Обед-пикник под открытым небом с живописной панорамой.

16:00-19:00 Прогулки на озере.

19:00 Возвращаемся в гостиницу и там же ужинаем.

с 20:00 Отдых, свободное время.

Питание: поздний завтрак в гостинице, обед на природе, ужин – в гостевом доме.

Проживание: ночь в поезде, гостиница «Кодар».

~ 55 км автомобильных переездов.

Новая Чара - озеро ЛеприндоНовая Чара - озеро ЛеприндоНовая Чара - озеро ЛеприндоНовая Чара - озеро Леприндо
8 день

Новая Чара - Чарские пески

Сегодня Вас ждет:

  • знакомство с легендарными Чарскими песками;
  • уникальное зрелище: песчаные барханы, раскинувшиеся у подножия ледников, обрамленные лиственничным лесом;
  • путешествие по дикой северной тайге на нестандартном транспортном средстве – проходимом вездеходе;

09:00 Завтрак в гостинице.

10:00-10:30 Трансфер на микроавтобусе до Старой Чары.

11:00 Посадка в вездеход.

Отправление на Чарские пески

13:00 Обед – перекус на площадке возле речки.

18:00 Возвращение в Старую Чару.

Переезд до гостиницы.

19:00 Ужин в гостинице.

С 20:00 свободное время.

03:08 Посадка в железнодорожный поезд и отправляемся в г. Северобайкальск.

Питание: завтрак, ужин – в гостинице, обед-пикник.

Место проживания: гостиница «Кодар», ночной переезд на поезде.

~ 80 км автомобильных переездов.

Новая Чара - Чарские пескиНовая Чара - Чарские пескиНовая Чара - Чарские пескиНовая Чара - Чарские пески
9 день

Новая Чара - Северобайкальск - Слюдянские озера

Сегодня Вас ждет:

  • посещение Слюдинских озер, популярного места рекреации не только у жителей прилегающего Северобайкальска;
  • в 30-е годы прошлого века добычей слюды для оборонной промышленности занимались политические заключённые ГУЛАГа;
  • В 2009 году озёра заняли 3-ю строчку в списке «7 чудес природы Бурятии»;

03:08-13:56 Железнодорожный переезд из Новой Чары в Северобайкальск.

14:00 Трансфер от вокзала в гостевой дом.

14:30 Заселение в гостевой дом.

15:00 Обед в гостевой дом.

16:00-19:00 Поездка на Слюдинские озера на автомобиле.

19:00 Ужин в гостевой доме.

Питание: завтрак в поезде, обед, ужин – в гостевом доме.

Место проживания: гостиница Кодар, ж/д поезд, гостевой дом.

~567 км на железнодорожном поезде, ~50 км автомобильных переездов.

Новая Чара - Северобайкальск - Слюдянские озераНовая Чара - Северобайкальск - Слюдянские озераНовая Чара - Северобайкальск - Слюдянские озераНовая Чара - Северобайкальск - Слюдянские озера
10 день

Северобайкальск - мыс Котельниковский - Северобайкальск

Сегодня Вас ждет:

  • целебные горячие источники в практически недосягаемом месте;
  • поразительный вид на байкальские просторы прямо из термальных вод;

09:00 Завтрак в гостевом доме.

09:45 Трансфер на причал, посадка в скоростной катер и трансфер до м. Котельниковский.

12:00 Прибытие на территорию туристического комплекса.

12:00-15:00 Купание в термальных источниках.

13:00-14:00 Обед в кафе.

15:00-17:00 Трансфер на скоростном катере в Северобайкальск.

17:00-17:15 Трансфер до гостевого дома.

18:00 Прощальный ужин.

Питание: завтрак в гостевом доме, обед в кафе, ужин – в гостевом доме.

Место проживания: гостевой дом.

~ 140 км водных переездов.

Северобайкальск - мыс Котельниковский - СеверобайкальскСеверобайкальск - мыс Котельниковский - СеверобайкальскСеверобайкальск - мыс Котельниковский - СеверобайкальскСеверобайкальск - мыс Котельниковский - Северобайкальск
11 день

Северобайкальск - Нижнеангарск - Иркутск

Наше путешествие подошло к концу.

За спиной – десятки километров трекинга, в телефоне – сотни снимков Байкала, гор и закатов, а в сердце – неизмеримое количество впечатлений, живых, настоящих, глубоких.

Пора попрощаться с теми, кто делил с вами походный быт, шел плечом к плечу на горных тропах и беседовал о самом важном у костра.

Вы вместе открыли сердце Байкалу!

08:00 Завтрак в гостевом доме.

09:00 Трансфер в аэропорт.

Рейс в 11:30.

11:30 Вылет из г. Северобайкальска.

13:00 Прибытие в г. Иркутск.

До новых встреч на Байкале!

Питание: завтрак в гостевом доме.

~519 км на самолете, ~25 км автомобильных переездов по гравийной дороге.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах, на туристических базах, палатках по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека при бронировании группового тура, руб:

2-3-хместноеДоплата за 1-местное
190 90019 700

Стоимость тура на 1 человека при бронировании индивидуального тура в зависимости от количества человек, руб:

группа 6 чел. 222 800
группа 4 чел. 267 300
группа 2 чел. 446 300

Варианты проживания

Гостевой дом в Северобайкальске

4 ночи

Двухместные номера, удобства в номере.

Палаточный лагерь

1 ночь

Палаточный лагерь, двух-/трехместные палатки (1 сутки) с предоставлением спальника, коврика.

Гостиница в Новой Чаре «Кодар»

2 ночи

Двух-трехместные благоустроенные номера.

Туристическая база «Ласковый берег»

1 ночь
Благоустроенные 2-местные и 4-местные дома с террасой.
  • предметы индивидуального пользования;
  • полотенца;
  • чайная станция;
  • утюг + гладильная доска;
  • холодильник;
  • шкаф для одежды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в Северобайкальске
  • Гостевой дом в Северобайкальске, двухместные номера, удобства в номере (4 суток)
  • Туристическая база «Ласковый берег», Хакусы, двухместные стандартные номера, удобства в номере (2 сутки)
  • Палаточный лагерь, двух-/трехместные палатки (1 сутки) с предоставлением спальника, коврика
  • Гостиница в Новой Чаре «Кодар», двух-трехместные благоустроенные номера, 2 дня
  • Услуги профессионального гида по Байкалу
  • Посещение горячих источников на м. Котельниковский
  • Экскурсия на оз. Фролиха
  • Экскурсия в краеведческий музей БАМа
  • Заброска на Чарские пески
  • Посещение озера Леприндо
  • Посещение «Самой Северной точки»
  • Посещение бухты Аяя
  • Все трансферы по программе
  • Питание по программе
  • Аренда посуды, палаток и кострового снаряжения
  • Фрахт катера и трансферы по маршруту Северобайкальск - о-в Ярки - бух. Аяя Хакусы - Северобайкальск Северобайкальск - м. Котельниковский Североайкальск Хакусы - бухта Аяя - Хакусы
  • Рекреационные сборы Фролихинского заказника
  • Свободное посещение источников Хакусы
  • Ж/д билет по маршруту Северобайкальск - Новая Чара - Северобайкальск
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Алкогольная и табачная продукция
  • Сувенирная продукция
  • Авиабилеты на самолет Иркутск - Нижнеангарск - Иркутск. Стоимость авиабилетов от 30 000 рублей на 1 человека в обе стороны
  • Табачная и алкогольная продукция
  • Размещение в Иркутске в первый и последний день. Ориентировочная стоимость за стандартный двухместный номер с завтраками от 7500 рублей
  • Питание, не включенное в программу
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • каремат и спальник (по желанию – в туре предусмотрены карематы и спальники с индивидуальными вкладышами);
  • непромокаемая и непродуваемая одежда;
  • утепление: рекомендуем вам взять с собой кофту и брюки из Polartec’а;
  • сиденье индивидуальное туристическое на резинке (хоба);
  • посуда (по желанию – в туре предусмотрены комплекты посуды для каждого гостя);
  • обувь для пеших выходов (треккинговые кроссовки, полуботинки или ботинки);
  • сандалии резиновые с закрытым носком;
  • резиновые сапоги рекомендуем мягкие, легкие и теплые сапоги из ЭВА. Годятся укороченные варианты сапог;
  • кепку или бандану;
  • теплую легкую шапку;
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • налобный фонарик (запасные батарейки);
  • дождевик из не промакаемой ткани (НЕ пленочный – он быстро порвется о ветки);
  • репелленты от комаров и клещей (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
  • фото- и видеоаппаратуру, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы;
  • портативное зарядное устройство (power bank) и провода для зарядки личной электроники;
  • неопреновые гидроноски толщиной не менее 3мм для сплава, купания;
  • складной ножик;
  • средства личной гигиены (в том числе влажные салфетки, полотенца, туалетная бумага, шампунь и тд);
  • ветровка (хорошая куртка с капюшоном от дождя и ветра);
  • теплая жилетка (синтепоновая / пуховая) или куртка с утеплителем;
  • флисовая кофта 1-2 шт.;
  • штаны 1-2 шт. (от ветра, дождя, из полиэстера);
  • штаны теплые (флисовые);
  • шорты 1-2 шт. (полиэстеровые);
  • носки (в том числе теплые и треккинговые);
  • футболка 4-5 шт.;
  • перчатки (спортивные для сплава);
  • треккинговые палки;
  • купальные принадлежности;
  • личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
  • обязательно полис ОМС, паспорт.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая и медицинская страховка не включены в стоимость. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как выбрать снаряжение?

Ограничения и общие рекомендации по снаряжению и багажу.

Обращаем ваше внимание на необходимость разумного подхода к сбору снаряжения. Убедительная просьба - не берите с собой лишних вещей: газовых баллонов, посуды для приготовления пищи, палаток, метеорологических приборов, инструментов (топоров, пил) и т. д. Все, что нужно для организации питания, стоянок для ночлега, обеспечения безопасности на воде вам предоставят. Суммарный объем личного снаряжения не должен превосходить 90 литров по объему и 20кг по массе. Вашим личным вещам предстоит сопровождать вас в путешествии на сухопутном и водном транспорте, поэтому перевозить все лучше в добротном рюкзаке или чемодане.

1. Каремат и спальник (по желанию – в туре предусмотрены карематы и спальники с индивидуальными вкладышами)

Каремат должен быть легким, мягким, не менее 10мм толщиной, не пропускать влагу и холод.

Спальник подбирается по температуре и материалу наполнителя. Для летних туров на Байкал подойдут спальники с капюшоном с синтетическими наполнителями, с температурой комфорта от -5 до 5 градусов.

Обратите внимание, что температура экстрима – это не показатель комфортности спальника. Не забудьте учесть, что спальники отличаются по ростовке и правой/левой молнией. Из брендов, мы рекомендуем посмотреть Alexika, Vertical, Red Fox, Ferrino, Bask.

2. Непромокаемая и непродуваемая одежда В первую очередь это брюки и куртка. Обе вещи должны закрывать поясницу, в идеале содержать мембранные ткани (которые позволяют одежде не мокнуть и в то же время «дышать»), затягиваться на рукавах и гачах. Приятными моментами являются наличие вентиляции, карманов, светоотражающих элементов и затяжек. Посмотрите изделия таких компаний, как Red Fox, Sivera, Bask, Marmot, Salewa. Обязательно возьмите с собой накидку от дождя, которая будет закрывать и вас, и ваш рюкзак.

3. Утепление

Рекомендуем вам взять с собой кофту и брюки из Polartec’а. Это очень приятный к телу, теплый, легкий и быстросохнущий материал. Байкальскими вечерами вам будет очень комфортно в одежде из такой ткани. Рекомендуемые бренды, те же, что и для курток и брюк.

4. Сиденье индивидуальное туристическое на резинке.

С ним вам будет приятней сидеть, к примеру, в байдарке, а также оно может дополнительно защищать поясницу от ветра во время прогулок.

5. Посуда (по желанию – в туре предусмотрены комплекты посуды для каждого гостя) Берите только «железную» посуду из легких сплавов. Кружку (желательно термо, чтобы Байкальский чай не остывал), глубокую тарелку, вилку, ложку и нож.

6. Обувь

Обувь для пеших выходов (треккинговые кроссовки, полуботинки или ботинки). Ботинки должны быть в размер, удобными, заранее разношенными, фиксировать голень. Рекомендуем вам обувь компаний Asolo, LaSportiva, Meindl, Scarpa, Campus, Solomon. На сменку можно взять легкие кроссовки или сандалии.

Сандалии резиновые с закрытым носком. Данная пара обуви будет использоваться для отдыха в лагере, принятия водных процедур. Так называемые «вьетнамки» не пойдут в силу своей ненадежности.

Резиновые сапоги рекомендуем мягкие, легкие и теплые сапоги из ЭВА. Годятся укороченные варианты сапог.

На чем осуществляется трансфер?

Микроавтобус типа Газель:

  • Удобные сидения:
  • Вежливый некурящий водитель:
  • Безопасное вождение:
  • Комфортный климат-контроль:
  • Чистый салон:
  • Питьевая вода каждому:
  • Приятная музыка:
  • Остановка по запросу.

Скоростной катер.

Самолет АН-24 (билеты оплачиваются отдельно).

Есть ли скидки в туре?

Детям от 10 до 12 лет - скидка 10% от стоимости

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
19 фев 2024
Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и Галине, настоящие профессионалы, люди любящие своё дело и по настоящему любящие БАЙКАЛ
Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру иТур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и
Е
2 мар 2023
Очень порадовала слаженность и доброжелательность организаторов.
А
1 мар 2023
Было здорово и интересно

Тур входит в следующие категории Иркутска

ПешеходныеТермальные источникиПрирода и пейзажиВсе туры11-дневные туры

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97 500 за человека
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