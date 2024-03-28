После того, как устроитесь на базе и отдохнете от дороги, Вы на целый день отправитесь исследовать остров Ольхон, увидите многообразие его ландшафтов, побываете в сакральных местах и отведаете вкуснейшей ухи прямо на берегу озера.
А также Вас ждут байкальские закаты, Сарминское ущелье, где духи гор разбросали огромные валуны, словно кегли, и водная экскурсия на остров Огой к буддийской Ступе Просветления.
июн
июн
июл
авг
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Малое море - центр Байкала
Приветствуем Вас в городе Иркутск!
Встреча проходит: в аэропорту 8-8:30 (внутри здания у выхода в город с табличкой), на жд вокзале 8-8:30 (встреча с табличкой у выхода в город внутри здания жд вокзала).
Завтрак (не входит в стоимость) и трансфер на Байкал.
По дороге Вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта, Тажеранскую степь, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.
Проехав поселок Еланцы, обратите внимание на бронзовую фигуру летящего орла – покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.
Размах крыльев около 7 метров, вес около 4 тонн, а высота стелы 9 метров.
Другой интересный памятник установлен на смотровой площадке Куркутского залива.
Здесь увековечили в бронзе Бродягу – героя русской народной песни “По диким степям Забайкалья”.
По прибытии на Малое Море – размещение и обед на базе отдыха (благоустроенные номера).
Информационная встреча.
Ужин.
Пешеходная экскурсия, во время которой Вы узнаете массу интересной информации и Прибайкалье, озере Байкал и традициях местного населения.
Питание: обед, ужин. Гид: да (во время экскурсии).
Остров Ольхон
Завтрак.
Однодневный тур на остров Ольхон.
Маршрут: база отдыха – паромная переправа через пролив Ольхонские ворота – Загли – Кобылья голова – мыс Бурхан – Сарайский пляж – Урочище Песчаное – Саган-Хушун – Хобой – мыс Шунте левый – база отдыха.
Наш путь мы начинаем от базы отдыха, движемся к паромной переправе на о. Ольхон через пролив Ольхонские ворота.
Далее по мере нашего продвижения к центру острова мы увидим:
Залив Загли (Ташкайская губа) – самое солнечное место в Иркутской области.
Мыс Кобылья голова – по форме мыс напоминает голову лошади, пьющей воду из Байкала.
Существует легенда о воинах Чингисхана, которые якобы останавливались табором на этом мысе и оставили после себя огромный чан.
Мыс Хоргой – здесь находится самая высокая точка на Хадайской горе, с которой открывается замечательная панорама южной части острова.
А на перевале – обо в честь ежина – духа перевала.
Здесь нужно обязательно остановиться и кинуть монетку.
И вот наконец-то перед нами открывается чудесный вид на “визитную карточку Байкала”, одну из девяти Святынь Азии – мыс Бурхан или скала Шаманка.
Шаманка была наиболее почитаемым святым местом на Байкале, здесь приносили жертвы и давали обеты со времен появления первых шаманов.
Севернее мыса Бурхан находится великолепный песчаный пляж Сарайского залива, который протянулся на 3 км между мысом Бурхан и пос. Харанцы.
Песчаные валы скрывают уютные поляны в глубине берега, окруженные сосновым лесом.
Урочище Песчаное – (миниатюра известной Бухты Песчаная).
Постоянные ветра, дующие с моря, переносят песок с берега и образуют песчаные отложения, которые называют "Движущимися песками".
На кромке леса, можно встретить ходульные деревья, поднявшиеся над песком на 30 – 40 см на своих корнях.
Саган-Хушун –“белый мыс” – чрезвычайно живописный скалистый мыс протяженностью около 1 км.
Скалы Саган-Хушун внесены в список памятников природы Байкала.
Это место выделяется среди монотонного побережья эффектными скалами пирамидальной формы, известными у местного населения под названием “Три брата”, легенду о которых Вы узнаете во время экскурсии.
И вот перед нами главная цель нашего путешествия: мыс Хобой.
Хобой – сакральное место, место силы и мощной энергетики, самый северный мыс на острове Ольхон.
Мыс Хобой находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км), и только в хорошую погоду с него можно рассмотреть противоположный берег, гористый контур полуострова Святой Нос.
На мысе находится площадка, где совершаются общеольхонские шаманские тайлаганы.
После пешеходной прогулки до мыса Хобой у нас будет пикник на свежем воздухе, с ухой из Байкальской рыбки.
Возвращение на базу отдыха, ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин. Гид: да.
Свободное время. Вечерняя водная экскурсия на катере
Завтрак, обед, ужин.
Свободное время до вечера.
Отдыхаем, гуляем, купаемся, загораем или отправляемся на дополнительную экскурсию (по графику базы отдыха).
Вечерняя водная экскурсия на катере по Малому морю.
Прогулка начинается перед закатом и продолжается примерно полтора часа.
Вы увидите потрясающе красоты закат на Байкале, сможете покормить чаек и полюбоваться прибрежной природой острова Ольхон.
Питание: завтрак, обед, ужин. Гид: нет.
Экскурсия в Сарминское ущелье
Завтрак.
Сарма – самая крупная из рек (длина 42 км), впадающих в Малое море.
Экскурсия в Сарминское ущелье начинается по живописной дороге вдоль залива Мухор, самого тёплого и мелководного участка пролива Малого моря.
За Хужир-Нугайским заливом начинается обширная дельта реки Сарма, с несколькими низкими песчаными островками, местами гнездования птиц.
Дальнейшее путешествие проходит по дороге в долине реки, по которой в 1643 году прошел казацкий пятидесятник Курбат Иванов.
Взору туристов открывается обширное пространство, с хаотично разбросанными огромными валунами на фоне изумрудной травы, как будто духи гор играли в кегли.
Вся дорога – это смена удивительных по живописности пейзажей: это и цветущая горная долина, и густая лесная чаща, и тропа, ведущая по обрыву над рекой и, конечно же, горная река с ее перепадами и порогами.
Питание: завтрак, обед-пикник, ужин. Гид: да.
Водная экскурсия на остров Огой
Завтрак.
Мы пройдем на катере по акватории Малого моря, полюбуемся на скалы острова Ольхон, поднимемся на вершину острова Огой, насладимся тишиной, прочувствуем невероятную энергетику этого места и конечно же загадаем желание.
Буддисты верят в то, что чем чаще совершать обход святых мест (ступ, буддийских холмов, священных горных вершин) тем больше вероятность того, что загаданное благое желание будет услышано богами и скоро сбудется.
Самые ревностные верующие пытаются обойти святыни 108 раз, считается, что это гарантирует очищение и освобождение.
Питание: завтрак, обед, ужин. Гид: нет.
Отъезд
Завтрак.
Свободное время.
В 12:00 сбор группы, сдача номеров.
Свободное время, обед (не входит в стоимость).
Трансфер в город Иркутск (ориентировочное время выезда 14:30, 250 км, 4 часа).
Окончание программы тура около 20:30: центр / ЖД вокзал / аэропорт.
Питание: завтрак. Гид: нет.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха (благоустроенные номера).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Даты
|2-3-местное
|доплата за 1-местное
|июнь, сентябрь
|59 490
|19 000
|июль, август
|66 290
|19 000
Варианты проживания
Мир Байкала или аналогичная
Мир Байкала является одной из лучших баз отдыха в Байкальском регионе. Расположена на берегу Байкала в Ольхонском районе в 2 км от паромной переправы, в 8 км от острова Ольхон, в бухте Базарная губа. База отдыха построена из дерева в традиционном сибирском стиле, благоустроенные номера оснащены всеми удобствами.
Инфраструктура, спорт, отдых:
- Развлекательная площадка: бассейн, настольный теннис, детская комната, платно: настольный футбол, бильярд, кафе-бар, кальянная.
- Открытая детская площадка, волейбольная площадка, зона отдыха у фонтана, беседка, пикниковая площадка, пневматический тир.
- Квадроциклы: круглогодично, 7 собственных единиц техники, также возможно привлечение доп. единиц техники (строго по согласованным маршрутам, в сопровождении инструктора).
- Рыбалка: организуется.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе (на Малом Море - база отдыха, полностью благоустроенные номера)
- Питание по программе:1 день - обед, ужин2-5 день - завтрак, обед, ужин6 день - завтрак
- 1 день - обед, ужин
- 2-5 день - завтрак, обед, ужин
- 6 день - завтрак
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе: пешеходная экскурсия на Малом мореоднодневный тур на остров Ольхонэкскурсия в Сарминское ущельеводная экскурсия на остров Огойвечерняя водная прогулка на катересбор Прибайкальского национального парка
- Пешеходная экскурсия на Малом море
- Однодневный тур на остров Ольхон
- Экскурсия в Сарминское ущелье
- Водная экскурсия на остров Огой
- Вечерняя водная прогулка на катере
- Сбор Прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе тура
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт (для детей свидетельство о рождении);
- для детей, не достигших 18 лет, отправляющихся на маршрут в сопровождении ответственного за них лица (без родителей), необходимо иметь нотариальное согласие от обоих родителей;
- куртка-ветровка и теплые кофты;
- дождевик;
- кепка/ шляпа/ бандана/ платок;
- лёгкая шапка;
- купальник;
- футболки/рубашки с длинным рукавом;
- брюки;
- для женщин платье или юбка ниже колен (для посещения храмов);
- кроссовки;
- сандалии;
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- репелленты от комаров (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
- личная аптечка;
- средства личной гигиены;
- накидка от дождя;
- фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты, батарейки, аккумуляторы;
- маленькие гидромешки под документы;
- маленький рюкзак или сумочка для однодневных экскурсий;
- тонкие перчатки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
Детям до 12 лет предоставляется скидка 15%.
На какое время брать обратный билет?
Настоятельно рекомендуем брать билеты на обратную дорогу домой после 22.00, т. к. возможна задержка. (Ориентировочное время прибытия в Иркутск 19:00 – 20:30).
- выезд на сутки раньше, размещение в Иркутске, без изменения стоимости программы;
- индивидуальный трансфер в Иркутск ко времени выезда (ориентировочная доплата: 11 000 рублей за легковой автомобиль – до 3 туристов);
- доп. ночь в Иркутске (стоимость от 4200 рублей за одноместный номер, от 5200 рублей за двухместный номер) и вылет на следующий день.