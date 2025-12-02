Мои заказы

Тайны Ольхона. Лето на Байкале

Приглашаем вас в незабываемое путешествие на легендарный остров Ольхон в самый живописный месяц года! Август – идеальное время для знакомства с красотами Байкала, когда природа раскрывает все свои богатства.

Вас ждут самые сокровенные места острова и возможность побыть наедине с природой без лишней информационной нагрузки и суеты.
Тайны Ольхона. Лето на БайкалеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Тайны Ольхона. Лето на БайкалеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Тайны Ольхона. Лето на БайкалеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Переезд на Ольхон

09:30 Встреча в аэропорту Иркутска.

Трансфер на комфортабельном микроавтобусе.

Посещение фермы маралов – знакомство с уникальными животными.

Обед в пути (оплата отдельно).

Пешая переправа на остров Ольхон через паромную переправу.

Трансфер до отеля на местном транспорте.

Заселение в отель (номера категории стандарт с удобствами).

Вечерний отдых.

Встреча. Переезд на ОльхонВстреча. Переезд на ОльхонВстреча. Переезд на ОльхонВстреча. Переезд на Ольхон
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Север Ольхона

Завтрак в отеле.

Путешествие на север острова Ольхон.

Посещение главных достопримечательностей.

Пикниковый обед на природе.

Вечером – свободное время для отдыха на острове.

Возможность посетить местные кафе.

Прогулка по окрестностям.

Север ОльхонаСевер ОльхонаСевер ОльхонаСевер Ольхона
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Возвращение в Иркутск

Выезд из отеля.

Переправа через паромную переправу.

Трансфер до микроавтобуса.

Возвращение в Иркутск.

16:00 Прибытие в аэропорт Иркутска.

Возвращение в ИркутскВозвращение в Иркутск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание на Ольхоне.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеДоплата за одноместное
37 0008 000

Варианты проживания

Отель «Флагман» или аналогичный на Ольхоне

2 ночи

Отель "Флагман" — это новый комфортабельный отель на острове Ольхон. Уникальное здание отеля возведено кирпича, а это гарантированно теплые номера с максимальной звуко- и шумо- изоляцией. В просторных комнатах предусмотрены спальная и гостевая зоны. Прекрасный панорамный вид на поселок, Байкал и горы доставит приятные эмоции. Завтрак включён.

Отель «Флагман» или аналогичный на ОльхонеОтель «Флагман» или аналогичный на ОльхонеОтель «Флагман» или аналогичный на ОльхонеОтель «Флагман» или аналогичный на ОльхонеОтель «Флагман» или аналогичный на ОльхонеОтель «Флагман» или аналогичный на ОльхонеОтель «Флагман» или аналогичный на Ольхоне
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту водителем с табличкой
  • Трансфер на микроавтобусе до паромной переправы
  • Трансфер на местном транспорте до отеля и обратно
  • Во 2 день выезд на север Ольхона с осмотром достопримечательностей без сопровождения гида
  • Проживание в отеле (номера категории Стандарт)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Обеды и ужины
  • Личные расходы
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой транспорт в туре?
Транспорт для передвижения: легковые автомобили, микроавтобусы, автобусы не позднее 2015 года производства, кондиционеры предусмотрены.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры из Иркутска

Ледниковый период на зимнем Байкале
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Ледниковый период на зимнем Байкале
Начало: Россия, Иркутск
2 фев в 10:00
4 фев в 10:00
от 117 000 ₽ за человека
Среди солнца и льда. Фототур по Байкалу
На автобусе
8 дней
3 отзыва
Среди солнца и льда. Фототур по Байкалу
Начало: Г. Иркутск
7 фев в 10:00
14 мар в 10:00
98 500 ₽ за человека
Сказочная зима на Байкале
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Сказочная зима на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
8 фев в 10:00
15 фев в 10:00
от 105 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска