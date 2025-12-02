Вас ждут самые сокровенные места острова и возможность побыть наедине с природой без лишней информационной нагрузки и суеты.
Программа тура по дням
Встреча. Переезд на Ольхон
09:30 Встреча в аэропорту Иркутска.
Трансфер на комфортабельном микроавтобусе.
Посещение фермы маралов – знакомство с уникальными животными.
Обед в пути (оплата отдельно).
Пешая переправа на остров Ольхон через паромную переправу.
Трансфер до отеля на местном транспорте.
Заселение в отель (номера категории стандарт с удобствами).
Вечерний отдых.
Север Ольхона
Завтрак в отеле.
Путешествие на север острова Ольхон.
Посещение главных достопримечательностей.
Пикниковый обед на природе.
Вечером – свободное время для отдыха на острове.
Возможность посетить местные кафе.
Прогулка по окрестностям.
Возвращение в Иркутск
Выезд из отеля.
Переправа через паромную переправу.
Трансфер до микроавтобуса.
Возвращение в Иркутск.
16:00 Прибытие в аэропорт Иркутска.
Проживание
Тур предусматривает проживание на Ольхоне.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|37 000
|8 000
Варианты проживания
Отель «Флагман» или аналогичный на Ольхоне
Отель "Флагман" — это новый комфортабельный отель на острове Ольхон. Уникальное здание отеля возведено кирпича, а это гарантированно теплые номера с максимальной звуко- и шумо- изоляцией. В просторных комнатах предусмотрены спальная и гостевая зоны. Прекрасный панорамный вид на поселок, Байкал и горы доставит приятные эмоции. Завтрак включён.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту водителем с табличкой
- Трансфер на микроавтобусе до паромной переправы
- Трансфер на местном транспорте до отеля и обратно
- Во 2 день выезд на север Ольхона с осмотром достопримечательностей без сопровождения гида
- Проживание в отеле (номера категории Стандарт)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Обеды и ужины
- Личные расходы
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.