Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 3 лет.
Проживание. 2-местное размещение в гостевых домах — благоустроенных домиках с санузлом:
- 3 ночи — в центре посёлка Хужир, в пешей доступности от берега озера, обзорных точек и знаменитой скалы Шаманка. На базе есть кафе-столовая, где мы будем завтракать и ужинать. Рядом большой выбор кафе, магазинов с сувенирами, галереи и другие развлечения.
- 1 ночь — в Листвянке.
Питание. Включено 4 завтрака, обеда и ужина.
Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет.
Программа тура по дням
Путь на Ольхон, фольклорная программа в этнопарке
Встречаемся и отправляемся на остров Ольхон, по пути останавливаясь полюбоваться пейзажами. Проведём ритуал «Приветствие Байкала», чтобы наше путешествие сложилось удачно. Заедем в фольклорный этнопарк, где вы познакомитесь с бурятской культурой, традиционным бытом и укладом местных жителей, посмотрите, как раньше жили в юртах бурятские семьи. Нас встретят красочным обрядом освящения огнём, продемонстрируют национальное горловое пение и игру на хомусе — древнем музыкальном инструменте, также известном как варган. В завершении поучаствуем в обрядовом танце и получим добрые пожелания в бурятских традициях.
Затем совершим ледовую переправу и по прибытии в Хужир разместимся в уютных домиках в 5 минутах от озера, обзорных точек и легендарной скалы Шаманка.
Вечером поужинаем и познакомимся поближе. Желающие прогуляются по острову и дойдут до мыса Бурхан, знаменитого пещерой, где по поверьям обитает главное божество Байкала.
Велосипеды на льду, мыс Хобой, отдых в Хужире и закат
Позавтракаем и отправимся на «северную экскурсию»! Держим путь на мыс Хобой — место силы Ольхона. По пути полюбуемся удивительными ледяными фигурами — сокуями и торосами, а также построим пирамиду желаний из прозрачного льда.
Заглянем на мыс Саган-Хушун (Три Брата) и в пещеру под Большим Братом, где зимой всё превращается в волшебную «Нарнию» с ледяными сталактитами. Также увидим острова Львёнок и Крокодил, живописный мыс Харанцы и его гроты.
На обед вас ждёт вкусная уха из омуля прямо на Байкале. Вернёмся ближе к вечеру, и можно будет прогуляться по Хужиру, увидеть ледовые фигуры, заброшенные корабли с граффити или взять напрокат велосипед и покататься по льду.
По желанию, можно встретить закат у скалы Шаманка или организовать поездку на Хивусе или Буханке.
Ступа Просветления, остров Замогой, горячая банька
Позавтракав, едем исследовать южную сторону Байкала — прокатимся на уазике прямо по льду! Сначала побываем на острове Огой, где на возвышенности установлена белоснежная ступа Просветления. Считается, что подобные буддийские сооружения предназначены для избавления мира от негатива и способствуют процветанию местности. Обойдём вокруг ступы: первый круг совершим с просьбами о прощении, второй — с благодарностью за то, что имеем, а на третьем загадаем заветные желания.
Пообедаем традиционной бурятской ухой на живописном острове Замогой, втором по величине острове Малого Моря. Здесь много ледяных гротов и впечатляющие скалистые берега. Побываем на мысе Кобылья голова — обрывистая скала по форме напоминает голову огромного животного. Мыс славится гротами, которые стремительные воды Байкала создавали веками. Полюбуемся замысловатыми узорами на льду, вы рассмотрите сокуи — ледяные наплески на скалах, заглянем в гроты, напоминающие сверкающий дворец Снежной королевы.
Затем вас ждёт горячая русская банька с прорубью в озере на Малом Море — незабываемые впечатления и заряд энергии на год вперёд!
До Листвянки на «Хивусе»: катание на коньках, фотосессия у торосов, пикник в бухте Песчаная
Утром выселяемся из номеров и размещаемся на необычном транспорте — катере на воздушной подушке, также известном как «Хивус». Отправляемся на юг озера, впереди — почти 200 км на открытом льду. Надёжный «корабль» способен преодолевать трещины — на таком можно побывать даже в самых труднодоступных местах! Мы проедем через пролив Ольхонские ворота и выйдем в «Большой Байкал», разглядывая по пути кружева ледяных узоров. В понравившемся месте сделаем остановку и прокатимся по натуральному катку на коньках.
Доберёмся до бухты Крестовая, где вы сможете сфотографироваться на фоне програзрычных голубых торосов выше человеческого роста. А чтобы сделать фотографии с долгожданными метановыми пузырями заедем в Бугульдейку. Вы удивитесь их размерам и количеству!
Посетим бухту Песчаная, где растут причудливые ходульные деревья. Прогуляемся по сосновому лесу и поднимемся в гору, чтобы с высоты полюбоваться чарующим окружающим ландшафтом с высоты мыса. Здесь же устроим обед-пикник и проведём ритуал «Поцелуй Байкала». Интересно, вы уже знаете, как это? К вечеру доедем до посёлка Листвянка. Разместимся в благоустроенных домиках и поужинаем в кафе или в отеле на ваш выбор.
Лимнологический музей, канатная дорога и музей «Тальцы»
После завтрака будет время на сборы и прогулку до озера, желающие смогут заглянуть на местный рынок и купить рыбные деликатесы. А затем мы отправимся в Байкальский лимнологический музей, где вы познакомитесь с экспозициями животного и растительного мира Байкала и узнаете историю его происхождения.
Затем поднимемся на канатной дороге на Камень Черского — горную вершина Приморского хребта высотой 728 метров. Со смотровой площадки хорошо видны Байкал и исток Ангары.
В завершение дня посетим музей «Тальцы» — комплекс старинных деревянных строений под открытым небом. Вы рассмотрите уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии и получите представление о культуре народов Прибайкалья.
Пообедаем в кафе и около 18:00 вернёмся в Иркутск.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|69 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы на микроавтобусе, уазике и «Хивусе»
- Проживание (4 ночи)
- 4 завтрака, 4 обеда и 4 ужина
- Баня с прорубью в Байкале
- Посещение этнопарка и программа знакомства с бурятскими традициями и фольклором
- Прокат коньков
- Посещение Байкальского лимнологического музея
- Посещение музея «Тальцы»
- Входные билеты в национальные парки
- Сопровождение гидом
- Канатная дорога - подъёмник «Камень Черского»
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Иркутска и обратно
- Обед на обратном пути Листвянка - Иркутск
- Прокат велосипедов (по желанию)
- Дополнительная аренда хивуса или буханки на закат/рассвет