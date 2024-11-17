Позавтракаем и отправимся на «северную экскурсию»! Держим путь на мыс Хобой — место силы Ольхона. По пути полюбуемся удивительными ледяными фигурами — сокуями и торосами, а также построим пирамиду желаний из прозрачного льда.

Заглянем на мыс Саган-Хушун (Три Брата) и в пещеру под Большим Братом, где зимой всё превращается в волшебную «Нарнию» с ледяными сталактитами. Также увидим острова Львёнок и Крокодил, живописный мыс Харанцы и его гроты.

На обед вас ждёт вкусная уха из омуля прямо на Байкале. Вернёмся ближе к вечеру, и можно будет прогуляться по Хужиру, увидеть ледовые фигуры, заброшенные корабли с граффити или взять напрокат велосипед и покататься по льду.

По желанию, можно встретить закат у скалы Шаманка или организовать поездку на Хивусе или Буханке.