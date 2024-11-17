В тёплой компании по скованному льдом Байкалу. От Ольхона до Листвянки

Заглянуть в сверкающие гроты, узнать, как «целуется» Байкал, и покататься по нему на коньках
Лёд Байкала — это целый мир! По нему можно кататься, разглядывать пузырьки и узоры трещин, готовить на нём уху и встречать рассветы. С ним можно даже «целоваться»! Всё это вы
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испытаете на себе в нашем насыщенном путешествии.

Мы побываем в священных для местных жителей местах, исследуем острова, поразимся размерам торосов и нырнём в прорубь после горячей баньки.

Вы поучаствуете в обрядах, прокатитесь на необычном транспорте и узнаете о культуре народов Прибайкалья.

5
1 отзыв
В тёплой компании по скованному льдом Байкалу. От Ольхона до Листвянки
В тёплой компании по скованному льдом Байкалу. От Ольхона до Листвянки
В тёплой компании по скованному льдом Байкалу. От Ольхона до Листвянки
Ближайшие даты:
18
фев25
фев4
мар10
мар
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 3 лет.

Проживание. 2-местное размещение в гостевых домах — благоустроенных домиках с санузлом:

  • 3 ночи — в центре посёлка Хужир, в пешей доступности от берега озера, обзорных точек и знаменитой скалы Шаманка. На базе есть кафе-столовая, где мы будем завтракать и ужинать. Рядом большой выбор кафе, магазинов с сувенирами, галереи и другие развлечения.
  • 1 ночь — в Листвянке.

Питание. Включено 4 завтрака, обеда и ужина.

Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет.

Программа тура по дням

1 день

Путь на Ольхон, фольклорная программа в этнопарке

Встречаемся и отправляемся на остров Ольхон, по пути останавливаясь полюбоваться пейзажами. Проведём ритуал «Приветствие Байкала», чтобы наше путешествие сложилось удачно. Заедем в фольклорный этнопарк, где вы познакомитесь с бурятской культурой, традиционным бытом и укладом местных жителей, посмотрите, как раньше жили в юртах бурятские семьи. Нас встретят красочным обрядом освящения огнём, продемонстрируют национальное горловое пение и игру на хомусе — древнем музыкальном инструменте, также известном как варган. В завершении поучаствуем в обрядовом танце и получим добрые пожелания в бурятских традициях.

Затем совершим ледовую переправу и по прибытии в Хужир разместимся в уютных домиках в 5 минутах от озера, обзорных точек и легендарной скалы Шаманка.
Вечером поужинаем и познакомимся поближе. Желающие прогуляются по острову и дойдут до мыса Бурхан, знаменитого пещерой, где по поверьям обитает главное божество Байкала.

Путь на Ольхон, фольклорная программа в этнопаркеПуть на Ольхон, фольклорная программа в этнопаркеПуть на Ольхон, фольклорная программа в этнопаркеПуть на Ольхон, фольклорная программа в этнопарке
2 день

Велосипеды на льду, мыс Хобой, отдых в Хужире и закат

Позавтракаем и отправимся на «северную экскурсию»! Держим путь на мыс Хобой — место силы Ольхона. По пути полюбуемся удивительными ледяными фигурами — сокуями и торосами, а также построим пирамиду желаний из прозрачного льда.

Заглянем на мыс Саган-Хушун (Три Брата) и в пещеру под Большим Братом, где зимой всё превращается в волшебную «Нарнию» с ледяными сталактитами. Также увидим острова Львёнок и Крокодил, живописный мыс Харанцы и его гроты.

На обед вас ждёт вкусная уха из омуля прямо на Байкале. Вернёмся ближе к вечеру, и можно будет прогуляться по Хужиру, увидеть ледовые фигуры, заброшенные корабли с граффити или взять напрокат велосипед и покататься по льду.

По желанию, можно встретить закат у скалы Шаманка или организовать поездку на Хивусе или Буханке.

Велосипеды на льду, мыс Хобой, отдых в Хужире и закатВелосипеды на льду, мыс Хобой, отдых в Хужире и закатВелосипеды на льду, мыс Хобой, отдых в Хужире и закатВелосипеды на льду, мыс Хобой, отдых в Хужире и закатВелосипеды на льду, мыс Хобой, отдых в Хужире и закат
3 день

Ступа Просветления, остров Замогой, горячая банька

Позавтракав, едем исследовать южную сторону Байкала — прокатимся на уазике прямо по льду! Сначала побываем на острове Огой, где на возвышенности установлена белоснежная ступа Просветления. Считается, что подобные буддийские сооружения предназначены для избавления мира от негатива и способствуют процветанию местности. Обойдём вокруг ступы: первый круг совершим с просьбами о прощении, второй — с благодарностью за то, что имеем, а на третьем загадаем заветные желания.

Пообедаем традиционной бурятской ухой на живописном острове Замогой, втором по величине острове Малого Моря. Здесь много ледяных гротов и впечатляющие скалистые берега. Побываем на мысе Кобылья голова — обрывистая скала по форме напоминает голову огромного животного. Мыс славится гротами, которые стремительные воды Байкала создавали веками. Полюбуемся замысловатыми узорами на льду, вы рассмотрите сокуи — ледяные наплески на скалах, заглянем в гроты, напоминающие сверкающий дворец Снежной королевы.

Затем вас ждёт горячая русская банька с прорубью в озере на Малом Море — незабываемые впечатления и заряд энергии на год вперёд!

Ступа Просветления, остров Замогой, горячая банькаСтупа Просветления, остров Замогой, горячая банькаСтупа Просветления, остров Замогой, горячая банькаСтупа Просветления, остров Замогой, горячая банька
4 день

До Листвянки на «Хивусе»: катание на коньках, фотосессия у торосов, пикник в бухте Песчаная

Утром выселяемся из номеров и размещаемся на необычном транспорте — катере на воздушной подушке, также известном как «Хивус». Отправляемся на юг озера, впереди — почти 200 км на открытом льду. Надёжный «корабль» способен преодолевать трещины — на таком можно побывать даже в самых труднодоступных местах! Мы проедем через пролив Ольхонские ворота и выйдем в «Большой Байкал», разглядывая по пути кружева ледяных узоров. В понравившемся месте сделаем остановку и прокатимся по натуральному катку на коньках.

Доберёмся до бухты Крестовая, где вы сможете сфотографироваться на фоне програзрычных голубых торосов выше человеческого роста. А чтобы сделать фотографии с долгожданными метановыми пузырями заедем в Бугульдейку. Вы удивитесь их размерам и количеству!

Посетим бухту Песчаная, где растут причудливые ходульные деревья. Прогуляемся по сосновому лесу и поднимемся в гору, чтобы с высоты полюбоваться чарующим окружающим ландшафтом с высоты мыса. Здесь же устроим обед-пикник и проведём ритуал «Поцелуй Байкала». Интересно, вы уже знаете, как это? К вечеру доедем до посёлка Листвянка. Разместимся в благоустроенных домиках и поужинаем в кафе или в отеле на ваш выбор.

До Листвянки на «Хивусе»: катание на коньках, фотосессия у торосов, пикник в бухте ПесчанаяДо Листвянки на «Хивусе»: катание на коньках, фотосессия у торосов, пикник в бухте ПесчанаяДо Листвянки на «Хивусе»: катание на коньках, фотосессия у торосов, пикник в бухте ПесчанаяДо Листвянки на «Хивусе»: катание на коньках, фотосессия у торосов, пикник в бухте ПесчанаяДо Листвянки на «Хивусе»: катание на коньках, фотосессия у торосов, пикник в бухте ПесчанаяДо Листвянки на «Хивусе»: катание на коньках, фотосессия у торосов, пикник в бухте ПесчанаяДо Листвянки на «Хивусе»: катание на коньках, фотосессия у торосов, пикник в бухте ПесчанаяДо Листвянки на «Хивусе»: катание на коньках, фотосессия у торосов, пикник в бухте Песчаная
5 день

Лимнологический музей, канатная дорога и музей «Тальцы»

После завтрака будет время на сборы и прогулку до озера, желающие смогут заглянуть на местный рынок и купить рыбные деликатесы. А затем мы отправимся в Байкальский лимнологический музей, где вы познакомитесь с экспозициями животного и растительного мира Байкала и узнаете историю его происхождения.

Затем поднимемся на канатной дороге на Камень Черского — горную вершина Приморского хребта высотой 728 метров. Со смотровой площадки хорошо видны Байкал и исток Ангары.

В завершение дня посетим музей «Тальцы» — комплекс старинных деревянных строений под открытым небом. Вы рассмотрите уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии и получите представление о культуре народов Прибайкалья.

Пообедаем в кафе и около 18:00 вернёмся в Иркутск.

Лимнологический музей, канатная дорога и музей «Тальцы»Лимнологический музей, канатная дорога и музей «Тальцы»Лимнологический музей, канатная дорога и музей «Тальцы»Лимнологический музей, канатная дорога и музей «Тальцы»

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет69 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы на микроавтобусе, уазике и «Хивусе»
  • Проживание (4 ночи)
  • 4 завтрака, 4 обеда и 4 ужина
  • Баня с прорубью в Байкале
  • Посещение этнопарка и программа знакомства с бурятскими традициями и фольклором
  • Прокат коньков
  • Посещение Байкальского лимнологического музея
  • Посещение музея «Тальцы»
  • Входные билеты в национальные парки
  • Сопровождение гидом
  • Канатная дорога - подъёмник «Камень Черского»
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Иркутска и обратно
  • Обед на обратном пути Листвянка - Иркутск
  • Прокат велосипедов (по желанию)
  • Дополнительная аренда хивуса или буханки на закат/рассвет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 09:00
Завершение: Иркутск, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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Сакина
17 ноя 2024
Пишу через много месяцев. Думаю мой отзыв все равно актуален. До сих пор хожу под воспоминаниями этого чудесного путешествия в царство льда. Организация супер. Жилье, еда, места локаций, сопровождающая. Думаю нашей группе повезло во всем. Спасибо!!!
Пишу через много месяцев. Думаю мой отзыв все равно актуален. До сих пор хожу под воспоминаниямиПишу через много месяцев. Думаю мой отзыв все равно актуален. До сих пор хожу под воспоминаниямиПишу через много месяцев. Думаю мой отзыв все равно актуален. До сих пор хожу под воспоминаниямиПишу через много месяцев. Думаю мой отзыв все равно актуален. До сих пор хожу под воспоминаниямиПишу через много месяцев. Думаю мой отзыв все равно актуален. До сих пор хожу под воспоминаниямиПишу через много месяцев. Думаю мой отзыв все равно актуален. До сих пор хожу под воспоминаниями

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