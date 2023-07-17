1 день

Иркутск - Ольхон

Наш гид встретит вас в иркутском аэропорту.

Здесь вы познакомитесь с остальными членами группы, и наше путешествие начнётся!

Трансфер до Ольхона пройдёт в комфортных микроавтобусах.

Добираемся до паромной переправы.

Вы увидите кружащих над головой белоснежных чаек, кристально чистую воду и потрясающие пейзажи на акваторию Малого моря и остров Ольхон.

По-настоящему отсюда и начинается наш отдых!

Заселение в отель, а после обзорная прогулка по Хужиру.

Наша конечная цель – увидеть легендарную скалу Шаманка.

По пути мы пройдём 13 столбов Сэргэ – священные атрибуты шаманской религии.

Наконец, с самой высокой точки мыса Бурхан нам откроется вид на великолепную Шаманку.

Концентрическими волнами от скалы исходит мощная энергетика.

Она притягивает к себе всё вокруг, словно огромный магнит.

Находясь рядом с ней, забываешь обо всём на свете.

На какое-то время в целом мире есть только загадочная и волшебная Шаманка.

Рекомендуем полюбоваться ольхонским закатом.

Представьте, как ярко-красный огненный шар будет медленно опускаться за горные хребты Байкала.

Это зрелище ни в коем случае нельзя пропускать!

Питание включено: без питания.