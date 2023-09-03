Водная гладь Байкала

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Остров Ольхон — сердце священного озера Байкала, одно из живописнейших мест на Земле.

Пятидневный тур познакомит Вас с природными достопримечательностями, самыми впечатляющими местами на острове.

Посетив остров Ольхон, вы увидите разнообразие природных пейзажей, наберётесь энергии и обретете гармонию и умиротворение души.
Водная гладь Байкала
Водная гладь Байкала
Водная гладь Байкала
Ближайшие даты:
2
июн
7
июн
12
июн
17
июн
22
июн
27
июн
2
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даты

Что вас ожидает:

Тажеранское упоение
Тажеранское упоение
Километры простора, живописно украшенные скальными останцами. Ландшафты переносят в какую-то инопланетную реальность!
Места силы
Места силы
Разместимся у энергетически сильной локации — мыса Бурхан, скалы Шаманка. Здесь невероятные закаты — лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала
Мистический хранитель Байкала
Мистический хранитель Байкала
Увидим своими впечатляющую скульптору «Хранитель Байкала» Даши Намдакова. Смотрится необычайно и аутентично
На катере по Малому Морю
На катере по Малому Морю
Посетим невероятно живописные места и ряд островов Малого Моря, у каждого из которых своя история. Их также называют источниками духовной энергии

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия. Дорога на Ольхон

Встреча группы в Иркутске в 10.00

Групповой трансфер на остров Ольхон. Путь будет пролегать по комфортной трассе по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.

Паромная переправа к острову.

Заселение в центре острова – в поселке Хужир.

Свободное время. В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация — мыс Бурхан, скала Шаманка. Мы рекомендуем прогуляться туда на закате — лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала.

Отдых.

Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, обед по дороге на Ольхон.

Начало путешествия. Дорога на ОльхонНачало путешествия. Дорога на ОльхонНачало путешествия. Дорога на ОльхонНачало путешествия. Дорога на ОльхонНачало путешествия. Дорога на ОльхонНачало путешествия. Дорога на ОльхонНачало путешествия. Дорога на ОльхонНачало путешествия. Дорога на Ольхон
2 день

Экскурсия на мыс Хобой

Завтрак.

Экскурсия на мыс Хобой. Мыс расположен на самом севере острова. Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки. И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.

Посетим мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый). Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети. Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.

В рамках экскурсии захватим мыс Саган-Хушун (или «Три брата») — отвесную скалу из белоснежного мрамора; увидим своими глазами необычную и впечатляющую скульптуру Даши Намдакова «Хранитель Байкала».

Обед на фоне красивой байкальской природы.

Возвращение в гостиницу.

Вечер можно посвятить прогулке на конях (необходимо бронировать заранее до выезда на Ольхон).

Отдых.

Включено в стоимость: проживание, завтрак, экскурсия, обед-пикник, групповой трансфер, разрешения на посещение национального парка.

Экскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс ХобойЭкскурсия на мыс Хобой
3 день

Свободный день на о. Ольхон

Этот день полностью свободен от экскурсий. Вы может прогуляться еще раз к священному мысу Бурхан, по Сарайскому пляжу, купить сувениров или просто позагорать на берегу, покататься на конях (также необходимо информировать о желании заранее до выезда на Ольхон).

Также у будет возможность посетить Ольхонский краеведческий музей — находится он в центре Хужира. Этот музей полностью сохранил дух истории, в нем представлено более 7000 экспонатов, распределенных по направлениям, многие из которых уникальны и представлены только в этом музее. Вы узнаете историю рыбзавода, подкрепленную предметами тех времен, увидите предметы интерьера прошлых столетий.

Включено в стоимость: завтрак, проживание.

Свободный день на о. ОльхонСвободный день на о. ОльхонСвободный день на о. ОльхонСвободный день на о. ОльхонСвободный день на о. ОльхонСвободный день на о. ОльхонСвободный день на о. Ольхон
4 день

Экскурсия на катере на острова Малого Моря, местность Огой

Экскурсия на острова Малого Моря, начало в 10.00, продолжительность – до 14:30 часов.

В рамках экскурсии вы узнаете три острова Малого Моря.

Малое Море – часть озера Байкал, условно отделенное от Большого Моря островом Ольхон. Там запрятаны невероятно живописные места и ряд островов, которые называют местами силы и источниками духовной энергии. Находясь там, ощущаешь прилив сил и пульсирующую в воздухе энергетику места.

Остров Огой – это самый большой остров в Малом Море, длиной 3 км. Наиболее часто фотографируемое и узнаваемое место на острове – священная буддийская ступа. Многие приезжают на Байкал только ради посещения этого места, чтобы очиститься и зарядиться духовной энергией. А еще существует поверье, что если обойти вокруг ступы 3 раза и загадать желание — оно сбывается.

Остров Замогой — второй по величине и самый таинственный остров Малого Моря, отличающийся от других островов своей удивительной судьбой. На него не высаживаются люди, не пришвартовываются суда. В течение длительного времени в прошлом сюда отселялись люди, больные проказой. Сейчас остров необитаем, и на него очень интересно смотреть с воды.

В середине экскурсии вы высадитесь на материковую часть, чтобы посетить священные источники Сурхайтэ.

На самом деле, источник один, но некогда был разделен шаманом на два рукава – женский и мужской.

Интересный факт, что по вкусу вода с разных источников различается, и обладает целебными свойствами.

Источники находятся в живописном места, спрятанный в тени деревьев.

На материке будет обед (в стоимость не входит), а после отправимся обратно на остров Ольхон.

Завершится экскурсия возвращением в Хужир.

Включено в стоимость: проживание, завтрак, экскурсия, групповой трансфер (катер).

Экскурсия на катере на острова Малого Моря, местность ОгойЭкскурсия на катере на острова Малого Моря, местность ОгойЭкскурсия на катере на острова Малого Моря, местность ОгойЭкскурсия на катере на острова Малого Моря, местность ОгойЭкскурсия на катере на острова Малого Моря, местность ОгойЭкскурсия на катере на острова Малого Моря, местность ОгойЭкскурсия на катере на острова Малого Моря, местность Огой
5 день

Прощание с Ольхоном

В этот день наше с вами удивительное путешествие подходит к концу. За время этого приключения у вас останутся много новых и ярких воспоминаний, впечатлений! Эмоции, пережитые здесь, и памятные снимки останутся с вами навсегда и будут согревать вас, приглашая снова приехать в гости к Байкалу.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, обед по дороге в Иркутск.

Прощание с ОльхономПрощание с ОльхономПрощание с ОльхономПрощание с ОльхономПрощание с Ольхоном

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на о. Ольхон в п. Хужир.

Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:

  • Эконом – проживание на базе отдыха или в гостинице (удобства на этаже или в соседнем здании);
  • Стандарт – благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих;
  • Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.

Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:

ЭкономСтандартКомфорт
50 00061 00085 000

Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:

ЭкономСтандартКомфорт
9 00016 00030 000

Варианты проживания

БО "У Татьяны", БО "Алдартай" или аналогичные

4 ночи

Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные благоустроенные домики, (удобства на этаже или в соседнем здании).

БО "Алдартай", Кемпинг-отель "Ольхон" или аналогичные

4 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у.

Вилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичные

4 ночи

Более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы на протяжении всего тура
  • Завтраки в гостевом доме
  • Экскурсия в северную часть острова (Хобой)
  • Экскурсия на острова Малого моря
  • Проживание
  • Обед-пикник на мысе Хобой
  • Вход в Национальный парк
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж, д билеты к месту начала тура
  • Питание, не указанное в программе
  • Катание на лошадях (предупреждать и бронировать заранее)
  • Сувениры и прочие расходы, не входящие в программу тура
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Обязательно: паспорт, полис омс;
  • головной убор (кепка / шляпа / бандана);
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от uv лучей не менее 2);
  • Купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
  • репелленты от комаров и клещей (рекомендуем приобретать в Иркутске);
  • личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • накидка от дождя (дождевик);
  • фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • портативное зарядное устройство (power bank);
  • удобная обувь (спортивная обувь / сандалии);
  • туалетные принадлежности;
  • маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • герметичная упаковка для документов;
  • утепленная одежда (куртка / легкая шапка / толстовки / тонкие перчатки);
  • бинокль;
  • сидушка (хоба туристическая).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка уже входит в стоимость тура.

Будет ли мобильная связь во время тура?

На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».

Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 % (не распространяется на дополнительные экскурсии).

Акция “Приведи друга” – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%.

Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).

Какие организационные особенности тура?
  • Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме.
  • Тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек.
  • Старт программы тура утром в 10.00. Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени.
  • Завершение программы тура около 17:00 по местному времени. Учитывайте это при планировании приобретения билетов.
  • За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере Telegram, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение Telegram заблаговременно.
  • На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний.
  • В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.
  • "Эконом" - однокомнатный номер с количеством кроватей по числу проживающих. Санузел (душ и туалет) расположен на этаже либо в соседнем здании и является общим для всех постояльцев гостиницы.
  • "Стандарт" - благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
  • "Комфорт" - более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
  • Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения.
  • Туроператор не гарантирует туристу размещение в конкретной гостинице, выбранной туристом из списка.
  • Туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости.
  • Подселение предполагает под собой размещение до 3х туристов в номере.
  • Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место.
  • В случае, если туристу по независящим от туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом (душ и туалет на этаже либо в соседнем здании).
  • У туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой.
  • Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере "стандарт".
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
3 сен 2023
Тур понравился, впечатлений масса, очень хороший гид- Дарья Тюркина!
Е
23 авг 2023
Природа острова великолепна. Спасибо году за интересную экскурсию и водителям за первоклассную езду и вкусные обеды.
Природа острова великолепна. Спасибо году за интересную экскурсию и водителям за первоклассную езду и вкусные обеды.Природа острова великолепна. Спасибо году за интересную экскурсию и водителям за первоклассную езду и вкусные обеды.Природа острова великолепна. Спасибо году за интересную экскурсию и водителям за первоклассную езду и вкусные обеды.
О
13 авг 2023
Ездила с дочерью и внуками. Напитались духом Байкала. Все понравилось. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.

Тур входит в следующие категории Иркутска

Можно с детьмиМеста силыВсе туры5-дневные турыНа автобусе

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