Пятидневный тур познакомит Вас с природными достопримечательностями, самыми впечатляющими местами на острове.
Посетив остров Ольхон, вы увидите разнообразие природных пейзажей, наберётесь энергии и обретете гармонию и умиротворение души.
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Начало путешествия. Дорога на Ольхон
Встреча группы в Иркутске в 10.00
Групповой трансфер на остров Ольхон. Путь будет пролегать по комфортной трассе по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.
Паромная переправа к острову.
Заселение в центре острова – в поселке Хужир.
Свободное время. В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация — мыс Бурхан, скала Шаманка. Мы рекомендуем прогуляться туда на закате — лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала.
Отдых.
Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, обед по дороге на Ольхон.
Экскурсия на мыс Хобой
Завтрак.
Экскурсия на мыс Хобой. Мыс расположен на самом севере острова. Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки. И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.
Посетим мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый). Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети. Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.
В рамках экскурсии захватим мыс Саган-Хушун (или «Три брата») — отвесную скалу из белоснежного мрамора; увидим своими глазами необычную и впечатляющую скульптуру Даши Намдакова «Хранитель Байкала».
Обед на фоне красивой байкальской природы.
Возвращение в гостиницу.
Вечер можно посвятить прогулке на конях (необходимо бронировать заранее до выезда на Ольхон).
Отдых.
Включено в стоимость: проживание, завтрак, экскурсия, обед-пикник, групповой трансфер, разрешения на посещение национального парка.
Свободный день на о. Ольхон
Этот день полностью свободен от экскурсий. Вы может прогуляться еще раз к священному мысу Бурхан, по Сарайскому пляжу, купить сувениров или просто позагорать на берегу, покататься на конях (также необходимо информировать о желании заранее до выезда на Ольхон).
Также у будет возможность посетить Ольхонский краеведческий музей — находится он в центре Хужира. Этот музей полностью сохранил дух истории, в нем представлено более 7000 экспонатов, распределенных по направлениям, многие из которых уникальны и представлены только в этом музее. Вы узнаете историю рыбзавода, подкрепленную предметами тех времен, увидите предметы интерьера прошлых столетий.
Включено в стоимость: завтрак, проживание.
Экскурсия на катере на острова Малого Моря, местность Огой
Экскурсия на острова Малого Моря, начало в 10.00, продолжительность – до 14:30 часов.
В рамках экскурсии вы узнаете три острова Малого Моря.
Малое Море – часть озера Байкал, условно отделенное от Большого Моря островом Ольхон. Там запрятаны невероятно живописные места и ряд островов, которые называют местами силы и источниками духовной энергии. Находясь там, ощущаешь прилив сил и пульсирующую в воздухе энергетику места.
Остров Огой – это самый большой остров в Малом Море, длиной 3 км. Наиболее часто фотографируемое и узнаваемое место на острове – священная буддийская ступа. Многие приезжают на Байкал только ради посещения этого места, чтобы очиститься и зарядиться духовной энергией. А еще существует поверье, что если обойти вокруг ступы 3 раза и загадать желание — оно сбывается.
Остров Замогой — второй по величине и самый таинственный остров Малого Моря, отличающийся от других островов своей удивительной судьбой. На него не высаживаются люди, не пришвартовываются суда. В течение длительного времени в прошлом сюда отселялись люди, больные проказой. Сейчас остров необитаем, и на него очень интересно смотреть с воды.
В середине экскурсии вы высадитесь на материковую часть, чтобы посетить священные источники Сурхайтэ.
На самом деле, источник один, но некогда был разделен шаманом на два рукава – женский и мужской.
Интересный факт, что по вкусу вода с разных источников различается, и обладает целебными свойствами.
Источники находятся в живописном места, спрятанный в тени деревьев.
На материке будет обед (в стоимость не входит), а после отправимся обратно на остров Ольхон.
Завершится экскурсия возвращением в Хужир.
Включено в стоимость: проживание, завтрак, экскурсия, групповой трансфер (катер).
Прощание с Ольхоном
В этот день наше с вами удивительное путешествие подходит к концу. За время этого приключения у вас останутся много новых и ярких воспоминаний, впечатлений! Эмоции, пережитые здесь, и памятные снимки останутся с вами навсегда и будут согревать вас, приглашая снова приехать в гости к Байкалу.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, обед по дороге в Иркутск.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на о. Ольхон в п. Хужир.
Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:
- Эконом – проживание на базе отдыха или в гостинице (удобства на этаже или в соседнем здании);
- Стандарт – благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих;
- Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.
Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|50 000
|61 000
|85 000
Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|9 000
|16 000
|30 000
Варианты проживания
БО "У Татьяны", БО "Алдартай" или аналогичные
Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные благоустроенные домики, (удобства на этаже или в соседнем здании).
БО "Алдартай", Кемпинг-отель "Ольхон" или аналогичные
Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у.
Вилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичные
Более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы на протяжении всего тура
- Завтраки в гостевом доме
- Экскурсия в северную часть острова (Хобой)
- Экскурсия на острова Малого моря
- Проживание
- Обед-пикник на мысе Хобой
- Вход в Национальный парк
Что не входит в цену
- Авиа - и ж, д билеты к месту начала тура
- Питание, не указанное в программе
- Катание на лошадях (предупреждать и бронировать заранее)
- Сувениры и прочие расходы, не входящие в программу тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Обязательно: паспорт, полис омс;
- головной убор (кепка / шляпа / бандана);
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от uv лучей не менее 2);
- Купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
- репелленты от комаров и клещей (рекомендуем приобретать в Иркутске);
- личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
- накидка от дождя (дождевик);
- фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
- портативное зарядное устройство (power bank);
- удобная обувь (спортивная обувь / сандалии);
- туалетные принадлежности;
- маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
- герметичная упаковка для документов;
- утепленная одежда (куртка / легкая шапка / толстовки / тонкие перчатки);
- бинокль;
- сидушка (хоба туристическая).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Медицинская страховка уже входит в стоимость тура.
Будет ли мобильная связь во время тура?
На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».
Есть ли скидки в туре?
Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 % (не распространяется на дополнительные экскурсии).
Акция “Приведи друга” – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%.
Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).
Какие организационные особенности тура?
- Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме.
- Тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек.
- Старт программы тура утром в 10.00. Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени.
- Завершение программы тура около 17:00 по местному времени. Учитывайте это при планировании приобретения билетов.
- За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере Telegram, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение Telegram заблаговременно.
- На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний.
- В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.
- "Эконом" - однокомнатный номер с количеством кроватей по числу проживающих. Санузел (душ и туалет) расположен на этаже либо в соседнем здании и является общим для всех постояльцев гостиницы.
- "Стандарт" - благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
- "Комфорт" - более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
- Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения.
- Туроператор не гарантирует туристу размещение в конкретной гостинице, выбранной туристом из списка.
- Туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости.
- Подселение предполагает под собой размещение до 3х туристов в номере.
- Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место.
- В случае, если туристу по независящим от туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом (душ и туалет на этаже либо в соседнем здании).
- У туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой.
- Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере "стандарт".