3 день

Переезд на Ольхон

Завтрак.

Переезд на судне воздушной подушке на Ольхон по льду Байкала.

Практически весь день мы будем в пути, ехать по льду, останавливаться на красивых огромных участках чистого льда, смотреть торосы и причудливые формы Байкальского льда.

Мы сделаем остановку в бухте Песчаной, где знаменитые ходульные деревья, в Бугульдейке, где много подледных «пузырьков», у петроглифов, торосов, на Ольхонских воротах, и у острова Огой.

Обед в пути сухой паек.

По прибытии горячий ужин.

Размещение в Хужире.