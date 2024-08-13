1 день

Листвянка. Ольхон. Путешествие на хивусе по льду

07:30 Старт маршрута из аэропорта Иркутска.

Прибыть в город Иркутск необходимо не позднее 06:30.

Сегодня мы отправляемся на долгожданную встречу с Байкалом.

Первая остановка – п. Листвянка.

Это ближайший к городу населенный пункт на берегу Байкала, расположен в 70 км от Иркутска.

Отсюда в 9:00 начинается наше большое ледовое путешествие по Байкалу.

В этот день нашим транспортом будет чудо-техника – судно на воздушной подушке хивус.

Мы посетим красивейшие места Байкала: поселок Большое Голоустное, бухта Песчаная, буддистская Ступа Просветления на острове Огой, ледяные гроты острова Ольхон.

В 11:00-12:00 нас ждет остановка на домашний сибирский обед в кафе в п. Большое Голоустное (возможна замена на перекус на льду).

За целый день вы вдоволь насмотритесь на бездну прозрачного байкальского льда, сделаете удивительные фотографии.

Вечером прибытие в п. Хужир, комфортабельное размещение на базе отдыха, где вас ждут уютные номера.

Питание: обед.