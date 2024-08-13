Совершите поездку на необычном байкальском транспорте – хивусе,
Программа тура по дням
Листвянка. Ольхон. Путешествие на хивусе по льду
07:30 Старт маршрута из аэропорта Иркутска.
Прибыть в город Иркутск необходимо не позднее 06:30.
Сегодня мы отправляемся на долгожданную встречу с Байкалом.
Первая остановка – п. Листвянка.
Это ближайший к городу населенный пункт на берегу Байкала, расположен в 70 км от Иркутска.
Отсюда в 9:00 начинается наше большое ледовое путешествие по Байкалу.
В этот день нашим транспортом будет чудо-техника – судно на воздушной подушке хивус.
Мы посетим красивейшие места Байкала: поселок Большое Голоустное, бухта Песчаная, буддистская Ступа Просветления на острове Огой, ледяные гроты острова Ольхон.
В 11:00-12:00 нас ждет остановка на домашний сибирский обед в кафе в п. Большое Голоустное (возможна замена на перекус на льду).
За целый день вы вдоволь насмотритесь на бездну прозрачного байкальского льда, сделаете удивительные фотографии.
Вечером прибытие в п. Хужир, комфортабельное размещение на базе отдыха, где вас ждут уютные номера.
Питание: обед.
Байкальские ледовые развлечения
После завтрака, сборов и инструктажа садимся в автомобиль и в путь!
Отправляемся на экскурсию на автомобиле УАЗ на самую северную точку острова — мыс Хобой.
Зимой дорога на мыс пролегает по льду вдоль западного берега Ольхона.
Завораживающая поездка по кристально чистому льду, словно по бесконечному зеркальному пути!
По пути нас ждет несколько остановок, чтобы сделать замечательные снимки байкальского льда и «побурханить» (знаменитый бурятский ритуал задабривания духов).
Осмотрим мыс Хобой со льда, после чего устроим обед на кристальном льду Байкала.
После обеда вы сможете прокатиться на коньках и устроить фотосессию!
По желанию попробуем знаменитый коктейль «Поцелуй Байкала».
К вечеру возвращение на базу, ваше свободное время.
Питание: завтрак, перекус-пикник на льду.
В гости к бурятам и вкусные буузы
С утра обязательно встречаем красивейший рассвет на Байкале и еще раз идем прогуляться по чистейшему прозрачному льду, ведь уже после завтрака мы отправляемся в Иркутск.
В 09:00 отправляемся в путь.
Сегодняшний день будет посвящен знакомству с культурой коренных народов Байкала – бурят.
Мы посетим очень интересное место – Национальный музей Усть-Ордынского бурятского округа.
Экспозиции областного государственного учреждения культуры отображают историю, культуру, религию и быт бурят, коренного населения региона со времен палеолита до современного периода.
После мы заглянем на обед в юрте, где сможем попробовать самые знаменитые блюда этого народа.
После такой насыщенной культурной программы возвращаемся в Иркутск.
17:00 Ориентировочное время прибытия в город Иркутск.
Вы можете выбрать вечерний рейс и поскорее улететь домой или самостоятельно поселиться в отель, оставить вещи в номере и побродить по сувенирным лавочкам Иркутска, наслаждаясь атмосферой зимнего города.
Дополнительно можем организовать индивидуальный трансфер до аэропорта.
Какой бы вариант вы бы ни выбрали мы будем ждать встречи снова – летом, весной или осенью.
Ведь Байкал прекрасен в любое время года!
Питание: завтрак, обед.
Проживание
В программе тура предусмотрено проживание на комфортабельной и уютной базе отдыха в п. Хужир (остров Ольхон).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|78 000
|98 000
Варианты проживания
База отдыха на о. Ольхон
Номера с 2-местным размещением, благоустроенные. По желанию, за дополнительную плату, можно приобрести одноместный номер или номер повышенной категории.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 2 ночи на базе отдыха (Ольхон)
- Встреча в аэропорту
- Трансфер по программе
- Услуги трансферного гида
- Питание по программе
- Экскурсия на СВП хивус по льду Байкала
- Экскурсионная программа на Мыс Хобой и остров Огой
- Обед на льду Байкала
- Посещение Национального музея Усть-Ордынского бурятского округа. Бурятский обед
- Памятные подарки
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Медицинская страховка
- Спиртные напитки
- Трансфер до аэропорта
- Ужины
- Прокат коньков
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие дополнительные опции можно приобрести к туру?
Ужины. В наши туры ужины не включены, но для вас мы можем организовать полный пансион питания.
Трансфер до аэропорта. Индивидуальный транспорт, который доставит вас в аэропорт к назначенному времени из любой точки города.
Размещение в номерах более высокой категории. Размещение в гостинице (Иркутск) от 7500 р. Если вы планируете остановиться в Иркутске еще на одну ночь после завершения тура, мы с удовольствием забронируем для вас номер в одной из комфортабельных гостиниц Иркутска.