Выходные на льду Байкала

Тур выходного дня на кристально чистый лед Байкала! Всего за три дня Вы увидите все многообразие льда, трещинок, ледяных пещер, торосов и наплесков.

Совершите поездку на необычном байкальском транспорте – хивусе,
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сделаете невероятные фотографии, покатаетесь на коньках по бескрайним просторам, встретитесь с местными жителями и попробуете знаменитую бурятскую кухню. Этой зимой Вас ждет очень насыщенное и незабываемое путешествие! Иркутск – п. Листвянка – п. Большое Голоустное – бухта Песчаная – остров Огой – остров Ольхон – мыс Хобой – Золотая Орда – Иркутск.

5
3 отзыва
Выходные на льду Байкала
Выходные на льду Байкала
Выходные на льду Байкала
Ближайшие даты:
7
фев14
фев21
фев28
фев7
мар14
мар21
мар
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Листвянка. Ольхон. Путешествие на хивусе по льду

07:30 Старт маршрута из аэропорта Иркутска.

Прибыть в город Иркутск необходимо не позднее 06:30.

Сегодня мы отправляемся на долгожданную встречу с Байкалом.

Первая остановка – п. Листвянка.

Это ближайший к городу населенный пункт на берегу Байкала, расположен в 70 км от Иркутска.

Отсюда в 9:00 начинается наше большое ледовое путешествие по Байкалу.

В этот день нашим транспортом будет чудо-техника – судно на воздушной подушке хивус.

Мы посетим красивейшие места Байкала: поселок Большое Голоустное, бухта Песчаная, буддистская Ступа Просветления на острове Огой, ледяные гроты острова Ольхон.

В 11:00-12:00 нас ждет остановка на домашний сибирский обед в кафе в п. Большое Голоустное (возможна замена на перекус на льду).

За целый день вы вдоволь насмотритесь на бездну прозрачного байкальского льда, сделаете удивительные фотографии.

Вечером прибытие в п. Хужир, комфортабельное размещение на базе отдыха, где вас ждут уютные номера.

Питание: обед.

Листвянка. Ольхон. Путешествие на хивусе по льдуЛиствянка. Ольхон. Путешествие на хивусе по льдуЛиствянка. Ольхон. Путешествие на хивусе по льдуЛиствянка. Ольхон. Путешествие на хивусе по льдуЛиствянка. Ольхон. Путешествие на хивусе по льдуЛиствянка. Ольхон. Путешествие на хивусе по льду
2 день

Байкальские ледовые развлечения

После завтрака, сборов и инструктажа садимся в автомобиль и в путь!

Отправляемся на экскурсию на автомобиле УАЗ на самую северную точку острова — мыс Хобой.

Зимой дорога на мыс пролегает по льду вдоль западного берега Ольхона.

Завораживающая поездка по кристально чистому льду, словно по бесконечному зеркальному пути!

По пути нас ждет несколько остановок, чтобы сделать замечательные снимки байкальского льда и «побурханить» (знаменитый бурятский ритуал задабривания духов).

Осмотрим мыс Хобой со льда, после чего устроим обед на кристальном льду Байкала.

После обеда вы сможете прокатиться на коньках и устроить фотосессию!

По желанию попробуем знаменитый коктейль «Поцелуй Байкала».

К вечеру возвращение на базу, ваше свободное время.

Питание: завтрак, перекус-пикник на льду.

Байкальские ледовые развлеченияБайкальские ледовые развлеченияБайкальские ледовые развлеченияБайкальские ледовые развлечения
3 день

В гости к бурятам и вкусные буузы

С утра обязательно встречаем красивейший рассвет на Байкале и еще раз идем прогуляться по чистейшему прозрачному льду, ведь уже после завтрака мы отправляемся в Иркутск.

В 09:00 отправляемся в путь.

Сегодняшний день будет посвящен знакомству с культурой коренных народов Байкала – бурят.

Мы посетим очень интересное место – Национальный музей Усть-Ордынского бурятского округа.

Экспозиции областного государственного учреждения культуры отображают историю, культуру, религию и быт бурят, коренного населения региона со времен палеолита до современного периода.

После мы заглянем на обед в юрте, где сможем попробовать самые знаменитые блюда этого народа.

После такой насыщенной культурной программы возвращаемся в Иркутск.

17:00 Ориентировочное время прибытия в город Иркутск.

Вы можете выбрать вечерний рейс и поскорее улететь домой или самостоятельно поселиться в отель, оставить вещи в номере и побродить по сувенирным лавочкам Иркутска, наслаждаясь атмосферой зимнего города.

Дополнительно можем организовать индивидуальный трансфер до аэропорта.

Какой бы вариант вы бы ни выбрали мы будем ждать встречи снова – летом, весной или осенью.

Ведь Байкал прекрасен в любое время года!

Питание: завтрак, обед.

В гости к бурятам и вкусные буузыВ гости к бурятам и вкусные буузыВ гости к бурятам и вкусные буузыВ гости к бурятам и вкусные буузы

Проживание

В программе тура предусмотрено проживание на комфортабельной и уютной базе отдыха в п. Хужир (остров Ольхон).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместное
78 00098 000

Варианты проживания

База отдыха на о. Ольхон

2 ночи

Номера с 2-местным размещением, благоустроенные. По желанию, за дополнительную плату, можно приобрести одноместный номер или номер повышенной категории.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • 2 ночи на базе отдыха (Ольхон)
  • Встреча в аэропорту
  • Трансфер по программе
  • Услуги трансферного гида
  • Питание по программе
  • Экскурсия на СВП хивус по льду Байкала
  • Экскурсионная программа на Мыс Хобой и остров Огой
  • Обед на льду Байкала
  • Посещение Национального музея Усть-Ордынского бурятского округа. Бурятский обед
  • Памятные подарки
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Медицинская страховка
  • Спиртные напитки
  • Трансфер до аэропорта
  • Ужины
  • Прокат коньков
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие дополнительные опции можно приобрести к туру?

Ужины. В наши туры ужины не включены, но для вас мы можем организовать полный пансион питания.

Трансфер до аэропорта. Индивидуальный транспорт, который доставит вас в аэропорт к назначенному времени из любой точки города.

Размещение в номерах более высокой категории. Размещение в гостинице (Иркутск) от 7500 р. Если вы планируете остановиться в Иркутске еще на одну ночь после завершения тура, мы с удовольствием забронируем для вас номер в одной из комфортабельных гостиниц Иркутска.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
13 авг 2024
Все работает четко. Встреча, размещение, экскурсии, проводы - без нареканий
Е
4 авг 2024
Все понравилось. Гид Ирина очень доброжелательная и отлично знает свой край. Интересные и поучительные рассказы. Отдельное спасибо за подарки и поздравление с Днем рождения. Всей команде спасибо. Байкал великолепен.
Л
2 авг 2024
Узнали много нового о Байкале, удалось поплавать на песочном пляже, гид и команда корабля были на высоте! 🤗
Узнали много нового о Байкале, удалось поплавать на песочном пляже, гид и команда корабля были на высоте! 🤗

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